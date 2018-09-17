 В ходе ссоры мужчина бросил в свою сожительницу гранату в Запорожской области, - Аброськин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.
"Мы живем в "лихие времена": если раньше мужчина с женщиной ссорились и дрались, то сегодня бросают в друг друга гранаты", - написал он.
Так, по словам Аброськина, вчера в городе Днепрорудное Запорожской области в комнате общежития молодой человек, 1992 г.р., во время внезапно возникшей ссоры со своей сожительницей, 1998 г.р., бросил в ее сторону ручную осколочную гранату, которая взорвалась. В результате этого женщина получила осколочные ранения ног.
"Берегите друг друга, жизнь только одно!", - добавил он.
"Берегите друг друга, жизнь ТОЛЬКО ОДНО!", - добавил он. Источник: https://censor.net.ua/n3086507
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Як можна пісяти таку хрін тінь?
Yahooєю….
😱
А вот пистолеты, автоматы, тут неоднозначно.
Тяга мужчин к оружию, она веками формировалась.
О Боже, какой мужчина!
Я хочу от него сына!
В кімнаті общаги кинув гранату... А завтра кине в супермакеті, де ТВОЯ мати чи дружина купуватиме продукти. Чи на концерті, де відпочиватимуть ТВОЇ діти з друзями... Країна хвора.
Потриндіть ще про вільний продаж короткостволів і т.п.
Хорошо хоть не с гранатомёта )))