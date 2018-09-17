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 В ходе ссоры мужчина бросил в свою сожительницу гранату в Запорожской области, - Аброськин

В общежитии города Днепрорудное Запорожской области мужчина поссорился со своей сожительницей и бросил в нее ручную осколочную гранату.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Мы живем в "лихие времена": если раньше мужчина с женщиной ссорились и дрались, то сегодня бросают в друг друга гранаты", -  написал он.

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Так, по словам Аброськина, вчера в городе Днепрорудное Запорожской области в комнате общежития молодой человек, 1992 г.р., во время внезапно возникшей ссоры со своей сожительницей, 1998 г.р., бросил в ее сторону ручную осколочную гранату, которая взорвалась. В результате этого женщина получила осколочные ранения ног.

"Берегите друг друга, жизнь только одно!", - добавил он.

В ходе ссоры мужчина бросил в свою сожительницу гранату в Запорожской области, - Аброськин 01

Источник: https://censor.net.ua/n3086507
 
 
 Топ комментарии
 
"Бсытро и граматно наебру люпой тектст" В ходе ссоры мужчина бросил в свою сожительницу гранату в Запорожской области, - Аброськин - Цензор.НЕТ 639
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Зрадогівнючки, щось ваша схема не працює : всі гранати що начебто везуть з фронту для священної війни з алігархами і "шакаладними баригами", всі потрапляють у звичайних людей. Може ту щось не так? може все таки не треба тягти зброю з фронту в хату? Що ви думаєте?
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Это же как надо мужика достать, что он гранатами откидывается )))
Хорошо хоть не с гранатомёта )))
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и что он этим доказал? что опасный мудак?
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Цензор:
"Берегите друг друга, жизнь ТОЛЬКО ОДНО!", - добавил он. Источник: https://censor.net.ua/n3086507
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Як можна пісяти таку хрін тінь?
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он так и сказал- жизнь только одно! Это же Амброськин..
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"Бсытро и граматно наебру люпой тектст" В ходе ссоры мужчина бросил в свою сожительницу гранату в Запорожской области, - Аброськин - Цензор.НЕТ 639
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"Господь создал всех людей разными, но граната уравняла их шансы" (П.А. Порошенко)
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Зрадогівнючки, щось ваша схема не працює : всі гранати що начебто везуть з фронту для священної війни з алігархами і "шакаладними баригами", всі потрапляють у звичайних людей. Може ту щось не так? може все таки не треба тягти зброю з фронту в хату? Що ви думаєте?
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Всё что взрывается, не надо дома однозначно!
А вот пистолеты, автоматы, тут неоднозначно.
Тяга мужчин к оружию, она веками формировалась.
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Теперь девушки будут ему петь:
О Боже, какой мужчина!
Я хочу от него сына!
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Того, хто вкрав гранату і продав її цьому психу, треба теж саджати на 15 років. І нехай не просто сидить в тюрмі, а будує дороги. Користь приносить, а не тільки біду!
В кімнаті общаги кинув гранату... А завтра кине в супермакеті, де ТВОЯ мати чи дружина купуватиме продукти. Чи на концерті, де відпочиватимуть ТВОЇ діти з друзями... Країна хвора.
Потриндіть ще про вільний продаж короткостволів і т.п.
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Это же как надо мужика достать, что он гранатами откидывается )))
Хорошо хоть не с гранатомёта )))
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В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун порадила більше обійматися, щоб уникнути депресії https://gazeta.ua/articles/health/_suprun-poradila-diyevij-sposib-uniknuti-stresiv/859385
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Гранаты надо изъять у населения Украины. Либо научить ими правильно пользоваться.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ ходе ссоры мужчина бросил в свою сожительницу гранату в Запорожской области, - Аброськин
 
 
 
 
 
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