 В ходе ссоры мужчина бросил в свою сожительницу гранату в Запорожской области, - Аброськин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Мы живем в "лихие времена": если раньше мужчина с женщиной ссорились и дрались, то сегодня бросают в друг друга гранаты", - написал он.

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Так, по словам Аброськина, вчера в городе Днепрорудное Запорожской области в комнате общежития молодой человек, 1992 г.р., во время внезапно возникшей ссоры со своей сожительницей, 1998 г.р., бросил в ее сторону ручную осколочную гранату, которая взорвалась. В результате этого женщина получила осколочные ранения ног.

"Берегите друг друга, жизнь только одно!", - добавил он.