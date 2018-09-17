EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Отравление в Армянске
 Общество, За рубежом
  5125  61
Материалы по теме:
Все про:Беларусь (2718) православие (133) автокефалия (119)

 Белорусская автокефальная православная церковь поддержала возможное предоставление автокефалии УПЦ КП и также намерена получить ее, - архиепископ Логин

Белорусская автокефальная православная церковь поддерживает предоставление томоса Украинской православной церкви (УПЦ) и также имеет целью официально получить статус автокефалии.

Об этом рассказал первоиерарх Белорусской автокефальной православной церкви (БАПЦ), архиепископ Святослав Логин в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Мы, конечно, поддерживаем это решение. Наша цель – также легализоваться в Беларуси и официально получить статус автокефалии", - сказал Логин о возможном решении Константинопольского патриархата предоставить УПЦ статус автокефальной.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РПЦ исторически является самопровозглашенной автокефалией, - епископ Константинопольского патриархата Иов (Геча)

"Исторически мы имеем многовековую православную традицию. В прошлом веке наша церковь делала реальные шаги для того, чтобы получить автокефалию и чтобы ее признали", - добавил он.

Логин пояснил, что украинская церковь и белорусская в прошлом имели единую митрополию – церковь в Беларуси начиналась с Киевской митрополии.

"Позже это была Киево-Литовская митрополия с центром в Новогрудке – она была уничтожена Московской церковью. И по сей день Москва делает все, чтобы Украинская и Белорусская церкви автокефалии не получили", - рассказал архиепископ.

Однако, по его словам, для того чтобы белорусское православие получило автокефальный статус, должно быть желание верующих и власти.

Логин убежден, что для того чтобы государство было духовно независимым, должна быть независимость церкви, поэтому государство в этой независимости должно быть заинтересовано.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Они хотят довести нашу Украину до такого состояния, до которого довели Византийскую империю: великая держава стала Турцией, и вера там не православная, - Онуфрий. ВИДЕО

"При нынешней власти процессы легализации белорусской церкви в Беларуси, ее дальнейший рост и получение автокефалии вряд ли возможны. Нынешняя власть и экономически, и политически, и духовно подчинены Москве", - констатировал он.

При этом Логин выразил надежду, что предоставление автокефалии УПЦ повлияет и на БАПЦ, поскольку после признания украинской церкви, следующей должна быть белорусская.

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

Ранее стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3086506
 
   
 Топ комментарии
 
Да, конечно представляю- узнать что мацковская церковь не имеет ТОМОСА . Белорусские попы тоже в шоке.
Вот интересно- веками мацковский вороватый патриархат СОБИРАЛ ГРОШИ С ВЕРУЮЩИХ УКРАИНЫ. Вопрос - этих клоунов , переодетых попами, можно заставить вернуть деньги?????
 показать весь комментарий
 
Человек должен отвернуться от диавола и прийти к Богу. Вот и беларусы хотят.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
так расиянты совсем без братьев останутся.....
видимо, родственники они(расиянты) так..... не очень
 показать весь комментарий
 
 
Сожженные русней церкви ВКЛ не дают им забыть .
 показать весь комментарий
 
Жалко Московские сатанисты передумали отделятся ((
 показать весь комментарий
 
 
"Белорусская автокефальная православная церковь"
Не та автокефалия?
 показать весь комментарий
 
Ну якщо у відповідь на томос Україні - розрив з Константинополем, то чим відповісти на томос Білорусі ????? Розривом з ІДІЛ ???
 показать весь комментарий
 
 
Т.е. все себя называют автокефальными, в том числе и украинцы, хотя статуса до сих пор не имеют? Эх, жаль Костя-моряк не видит.
 показать весь комментарий
 
Негрмаотность Малыша не означает грамотности Карлсона.
 показать весь комментарий
 
Вы бы лучше следили за своими грамматическими ошибками.
 показать весь комментарий
 
Шаланды полные кефали...
-------
Авто это на микро-чипе .
 показать весь комментарий
 
 
Шо вот так вот картопляной копочкой мышебратьям в спину? Белорусская автокефальная православная церковь поддержала возможное предоставление автокефалии УПЦ КП и также намерена получить ее, - архиепископ Логин - Цензор.НЕТ 4037
 показать весь комментарий
 
 
Да, конечно представляю- узнать что мацковская церковь не имеет ТОМОСА . Белорусские попы тоже в шоке.
Вот интересно- веками мацковский вороватый патриархат СОБИРАЛ ГРОШИ С ВЕРУЮЩИХ УКРАИНЫ. Вопрос - этих клоунов , переодетых попами, можно заставить вернуть деньги?????
 показать весь комментарий
 
 
Человек должен отвернуться от диавола и прийти к Богу. Вот и беларусы хотят.
 показать весь комментарий
 
 
Надо всех московских попов отправить к экзорцистам.

На процедуры. Білоруська автокефальна православна церква підтримала можливе надання автокефалії УПЦ КП і також має намір отримати її, - архієпископ Логін - Цензор.НЕТ 5100
 показать весь комментарий
 
 
Уж лучше к инквизиторам с последующим аутодафе. Хоть души их спасутся. Возможно.
 показать весь комментарий
 
Гнать подальше московитских самозванцев-раскольников! Этих сектантов в рясах ,примазавшихся к истинному православию!
 показать весь комментарий
 
 
"10 мая 2008 года в Кафедральном Соборе св. Кирилла Туровского в Бруклине состоялась его наречение во епископа, которую совершили: архиепископ Уманский и Детройтский Александр (Быковец) (УАПЦ), епископ Хьюстонский и Техасский Макарий (Херринг) (УАПЦ) при участии иерарха Киевского Патриархата епископа Бориспольского Паисия (Дмоховского)."

К сожалению это оказался фейковый архиепископ...
 показать весь комментарий
 
Что касается всей Московской патриархии и ее канонических границ Константинопольский собор придерживается Томоса 1589 года, согласно которому территория нынешней Украины не входит в состав Московского патриархата.
 показать весь комментарий
 
1686 год - Неканоничное присоединение Киевской митрополии к Московскому патриархату...
В 1687 год - Патриарший Собор Константинополя осуждает аферу с передачей Киевской митрополии Москве и называет это - "актом симмонии",т.е. взяточничеством, а самого патриарха Дионисия принявшего взятку "три сорока соболей и двести червонцев" лишил патриаршего достоинства.
Т.е. передачу Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата через год было признано "актом симмонии",т.е. противоправным неканоническим деянием. После 1687 года никакого документа который бы подтвердил канонически законную передачу Константинополем Киевской митрополии Московскому патриархату, не было.
 показать весь комментарий
 
 
К сожалению это оказался фейковый патриархат.
 показать весь комментарий
 
Российским туристам в Бресте показали историческую правду

https://charter97.org/ru/news/2018/9/17/305549/
 показать весь комментарий
 
 
это все пропаганда госдепа и недобитых биндеровцев.. Не было Второй мировой войны, была только великая отечественная Белорусская автокефальная православная церковь поддержала возможное предоставление автокефалии УПЦ КП и также намерена получить ее, - архиепископ Логин - Цензор.НЕТ 3603
 показать весь комментарий
 
 
Поверить в Мильчаковых, Гиркиных и Прилепиных, защищающаих бесплатно Брестскую крепость тяжело даже мордве.
 показать весь комментарий
 
Теперь и гундяю надо делать операцию по расширению спины
 показать весь комментарий
 
 
Посыпали щедро солью порваный скрепами паРашенский пукан!🤣🤣🤣
🤑
 показать весь комментарий
 
 
Имел я честь с батюшкуй БАПЦ ехать в одном, плотно забитом автозаке...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Так пойдет, то скоро в каждом селе будет свой томос.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Теперь центр православия из Константинополя переместится в Новогрудок. Беларусь превращается в четвертый Рим(а пятому Риму не бывать).
 показать весь комментарий
 
сарказм не уместен. Беларусь будет свободной и независимой
 показать весь комментарий
 
 
Пугают они Варфоломея о цепной реакции в случаи предоставлении Украине автокифалии.Все это делается с подачи Гундяева.Дай Бог -ошибаюсь.
 показать весь комментарий
 
 
ось тут, панове, цей йолоп Онуфрiй, москальська пiдстилка.

скажiть все, що про нього думаете, будь ласка.

https://www.youtube.com/watch?v=fOBp3lWiVu8&t=83s

У Вселенского патриархата нет права вмешиваться в дела Украины-Руси, а у самозванного масковскага мокшанского сатаната ЕСТЬ!??? писец логика.
 показать весь комментарий
 
 
Украинская и Белорусская церкви возвращаются под лоно матери церкви - Константинопольский патриархат. Поздравляем Беларусь с намерением получить статус автокефалии и всячески поддерживаем это.
 показать весь комментарий
 
 
Я
плакалЬ..
.
https://www.youtube.com/watch?v=2iO2pZkknSE
.
.
Так вам КРОВАВЫМ АФЕРЮГАМ луГАНЛОНии надо !
.
Им видите ЯЗЫКОМ пользоваться ЗАПРЕЩАЛИ,,,,
,
.А по правде ,
захотели на халяву росснефте-зарплаты ??
.
.
ПОССОРИЛИ НАРОДЫ !
ПОДСТАВИЛИ РОССИЮ ПОД САНКЦЫИ И Т Д,
САМИ ВИНОВАТЫ, А теперь НОЮТ !!
.
https://uploads.disquscdn.com/images/0735619a75789b5daa0fa7bfa65a252d45c49043f9b43a8d7160fa170d64c3cb.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/42c131585b0ec7a3392a652533bb6b21241637a93eef064839641bf5f8aa26a8.jpg
.
 показать весь комментарий
 
Раше остается только одно, плякать. Каюца они не хотят. Еще, как староверы, могут раздеться, разуться и уйти в болота, откуда они и явились.
 показать весь комментарий
 
 
Сябры могут получить автокефалию,быстрее,чем они думают.Бо если пацаки станут еретиками,то у сябров возникнет вопрос,стать також еретиками,и молиться не канонично,або послать пацаков нах за Урал в скиты,а самим прийти на поклон к Варфоломею за Томосом.
 показать весь комментарий
 
 
Смеетесь?Мы получать(просить, кланяться)) ничего не намерены.Просто обьявим себя новым центром православия. А кто не согласиться, отлучим от церкви.
 показать весь комментарий
 
Пацаки також кланяться не собираются.А собирают армию для захвата Голгофы.И показать кузькину мать Варфоломею.Можете присоединяться
 показать весь комментарий
 
О, я раскусил тебя, порождение диавола. Если отнять от 777 111 то получится число сатаны(будь он проклят во веки веков)
 показать весь комментарий
 
Московия украла у Руси-Украины историю, название, веру. Но с верой православной произошла осечка. Поскольку никто Московский патриархат не крестил, не давал Томаса, то есть это самозваная церковь. Нацепить на себя рясу это не означает еще, что московские попы стали православнми. Принять веру православную это, прежде всего, принять в прямом смысле веру и жить по заповедям Бога. Московский патриархат никогда не жил по заповедям Бога. Московский патриархат поддержал агрессию против Грузии, Молдавии, Украины, Сирии, убийство мирного населения - женщин, детей, стариков, отказался отпевать погибших защитников Украины, освещал орудия убийства, вносил раскол в религию и т.д., то есть нарушал Божьи заповеди. Поэтому Московский патриархат это не православная церковь, а какая-то секта, которую необходимо придать анафеме.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбществоБелорусская автокефальная православная церковь поддержала возможное предоставление автокефалии УПЦ КП и также намерена получить ее, - архиепископ Логин
 
 
 
 
 
 вверх