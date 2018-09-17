 Белорусская автокефальная православная церковь поддержала возможное предоставление автокефалии УПЦ КП и также намерена получить ее, - архиепископ Логин

Об этом рассказал первоиерарх Белорусской автокефальной православной церкви (БАПЦ), архиепископ Святослав Логин в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.
"Мы, конечно, поддерживаем это решение. Наша цель – также легализоваться в Беларуси и официально получить статус автокефалии", - сказал Логин о возможном решении Константинопольского патриархата предоставить УПЦ статус автокефальной.
"Исторически мы имеем многовековую православную традицию. В прошлом веке наша церковь делала реальные шаги для того, чтобы получить автокефалию и чтобы ее признали", - добавил он.
Логин пояснил, что украинская церковь и белорусская в прошлом имели единую митрополию – церковь в Беларуси начиналась с Киевской митрополии.
"Позже это была Киево-Литовская митрополия с центром в Новогрудке – она была уничтожена Московской церковью. И по сей день Москва делает все, чтобы Украинская и Белорусская церкви автокефалии не получили", - рассказал архиепископ.
Однако, по его словам, для того чтобы белорусское православие получило автокефальный статус, должно быть желание верующих и власти.
Логин убежден, что для того чтобы государство было духовно независимым, должна быть независимость церкви, поэтому государство в этой независимости должно быть заинтересовано.
"При нынешней власти процессы легализации белорусской церкви в Беларуси, ее дальнейший рост и получение автокефалии вряд ли возможны. Нынешняя власть и экономически, и политически, и духовно подчинены Москве", - констатировал он.
При этом Логин выразил надежду, что предоставление автокефалии УПЦ повлияет и на БАПЦ, поскольку после признания украинской церкви, следующей должна быть белорусская.
Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви.
19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.
22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.
В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.
Ранее стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.
видимо, родственники они(расиянты) так..... не очень
Не та автокефалия?
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Авто это на микро-чипе .
Вот интересно- веками мацковский вороватый патриархат СОБИРАЛ ГРОШИ С ВЕРУЮЩИХ УКРАИНЫ. Вопрос - этих клоунов , переодетых попами, можно заставить вернуть деньги?????
На процедуры.
К сожалению это оказался фейковый архиепископ...
В 1687 год - Патриарший Собор Константинополя осуждает аферу с передачей Киевской митрополии Москве и называет это - "актом симмонии",т.е. взяточничеством, а самого патриарха Дионисия принявшего взятку "три сорока соболей и двести червонцев" лишил патриаршего достоинства.
Т.е. передачу Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата через год было признано "актом симмонии",т.е. противоправным неканоническим деянием. После 1687 года никакого документа который бы подтвердил канонически законную передачу Константинополем Киевской митрополии Московскому патриархату, не было.
https://charter97.org/ru/news/2018/9/17/305549/
🤑
скажiть все, що про нього думаете, будь ласка.
https://www.youtube.com/watch?v=fOBp3lWiVu8&t=83s
У Вселенского патриархата нет права вмешиваться в дела Украины-Руси, а у самозванного масковскага мокшанского сатаната ЕСТЬ!??? писец логика.
плакалЬ..
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https://www.youtube.com/watch?v=2iO2pZkknSE
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Так вам КРОВАВЫМ АФЕРЮГАМ луГАНЛОНии надо !
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Им видите ЯЗЫКОМ пользоваться ЗАПРЕЩАЛИ,,,,
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.А по правде ,
захотели на халяву росснефте-зарплаты ??
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ПОССОРИЛИ НАРОДЫ !
ПОДСТАВИЛИ РОССИЮ ПОД САНКЦЫИ И Т Д,
САМИ ВИНОВАТЫ, А теперь НОЮТ !!
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