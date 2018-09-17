 Суд над Януковичем: адвокаты зачитывают показания свидетелей. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Цензор.НЕТ продолжает вести текстовую онлайн-трансляцию данного процесса.

12:35 Заседание продолжилось. Адвокат Байдык говорит, что он не может менее обстоятельно читать, потому что большой объем дела.

"Суд не возражает, продолжайте читать", - говорит судья Девятко.

Адвокат продолжает читать показания охранников Януковича, которые, по его словам, указывают на то, что жизнь беглого президента была в опасности.

12:19 Адвокат снова попросил десять минут перерыва. Судья удовлетворил его просьбу, и добавил, что Байдык читает свою речь уже 13 часов.

12:00 Адвокат Александр Байдык продолжает читать очередной блок своей дебатной речи уже два часа. По оценкам присутствующих журналистов, 80-85% его речи - это цитирование свидетелей, которые были допрошены в ходе данного процесса.

11:45 Перессказывает показания свидетелей о том, как Янукович прилетел в Харьков 21 февраля.

11:25 Адвокат цитирует рассказы охранников от том, как сторонники Майдана шли на штурм Межигорья, нападали на машины из кортежа.

11:15 После перерыва адвокат Байдык продолжает читать дебатную речь. Зачитывает показания в суде охранников Януковича, которые говорят о том, что для жизни и здоровья Януковича существовала угроза.

10:59 Адвокат Байдык просит 10 минут перерыва. Судья удовлетворяет его просьбу и объявляет перерыв.

10:53 Адвокат Байдык читает также показания экс-руководителя штаба службы безопасности президента Януковича Владимира Павленко, который рассказывает о том, что один из автомобилей из кортежа Януковича был обстрелян.

10:43 Также Байдык читает показания бывшего начальника охраны Януковича Кобзаря и других охранников.

Кобзарь, в частности, утверждал, что по оперативной информации трасса, по которой должен был ехать Янукович, была заминирована, кортеж блокировался, дороги перекрывались.

10:37 Адвокат утверждает, что одним из пунктов тогдашней оппозиции по захвату власти было отстранение Януковича. Он напоминает, что это было сделано в нарушение Конституции.

"Оппозиция фактически открыла охоту на Виктора Федоровича Януковича", - говорит адвокат и подтверждает это утверждение показаниями. Например охранник Януковича Иванцов рассказывает свое мнение о том, что Януковича хотели убить, продолжает адвокат.

10:35 Адвокат Байдык продолжает зачитывать свою дебатную речь. Он переходит к следующему блоку - "Преследование и угроза жизни Президенту".

10:27 "Понимая, что Янукович находится в Харькове, представители оппозиции 22 февраля вносят в ВР постановление о самоустранении Януковича и объявлении досрочных выборов", - отмечает Байдык.

Говорит, что на голосование было выстановлено постановление в 16:00. И что оппозиция требовала от Януковича уйти в отставку, хотя днем ранее подписали Соглашение, в котором шла речь о внеочередных выборах.

"В 17:11 - проголосовали за постановление. Решение было принято, когда Янукович находился в командировке на территории Украины, и оппозиции об этом было известно", - утверждает Байдык.

Назначили выборы на 25 мая. Хотя в Соглашении предусматривалось проведение выборов не позднее декабря 2014, но после возврата к старой Конституции, продолжает адвокат.

"Оппозиция не желала ждать!", - подчеркивает адвокат и настаивает, что это постановление было принято незаконно, ведь Конституция Украины не позволяет ВР отстранить от должности Президента таким образом.

10:23 По его словам, Янукович призывал оппозицию к урегулированию конфликта и к недопущению кровопролития. В подтверждение этого факта Байдык цитирует, например, показания тогдашнего губернатора Харьковской области Михаила Добкина, своего охранника Константина Кобзаря и других.

"Януковичу делал все возможные шаги, чтоб стабилизировать ситуацию в стране. Но компромисс, на который он пошел, подписывая Соглашение, не нужен был оппозиции", - говорит Байдык.

10:19 Адвокат Байдык подводит итог: после подписания Соглашения об урегулировании кризиса власть свои обязательства выполняла, а тогдашняя оппозиция нет.

10:11 Адвокат цитирует показания Константина Кобзаря, бывшего охранника Януковича, который вместе с ним бежал из Украины. Причем Кобзарь в своих показаниях цитирует пресс-конференцию Януковича в РФ.

10:10 Адвокат суммирует: подписание Соглашения о мирном урегулировании не устраивало тогдашнюю оппозицию, поэтому она хотела расшатать обстановку и отстранить Януковича от власти.

"Воспользовавшись тем, что Янукович выехал из Киева, переворотчики обеспечили голосование ВР, захватили власть в стране и начали на высшем уровне заниматься переназначениями, а также обеспечивать неправдивой информацией международную общественность", - резюмирует адвокат Байдык.

10:03 Байдык начал зачитывать показания свидетелей, которые были допрошены в этом процессе. В частности читает цитаты Юрия Ильина, который тогда занимал должность начальника Генштаба. Кроме того, цитирует показания экс-командира Внутренних войск Станислава Шуляка. Также читает показания Леонида Кожары, который рассказывал, как его сняли с должности министра иностранных дел. Также в этих показаниях Кожара говорил, что постпредставитель Украины в Совбезе ООН Юрий Сергеев пытался трудоустроиться в США, и высказывает подозрения о том, что он мог сотрудничать со США.

10:00 Заседание началось. Адвокату Александру Байдыку дают возможность читать дальше дебатную речь. Он сообщает, что адвокат Горошинский не прибыл, потому что у него уважительная причина. А также попросил, чтобы его не перебивал прокурор.

Напомним, Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена), ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

На прошлом заседании Януковичу был назначен бесплатный адвокат Овсянников, который покидал зал суда несколько раз. В и тоге суд постановил назначить другого госадвоката.

17 июля судья Девятко объявил о переходе к стадии дебатов сторон 30 июля, но они не состоялись, поскольку адвокаты Януковича сорвали заседание своей неявкой, и суд постановил назначить обвиняемому бесплатного госадвоката.

На заседании 16 июля показания в деле дал начальник службы безопасности беглого президента Константин Кобзарь.

26 июня состоялся допрос советника и пресс-секретаря Виктора Януковича - Анны Герман.

На заседании 22 июня допросили экс-охранника Януковича - Сергея Бернацкого.

8 июня суд заслушал экс-руководителя штаба службы безопасности беглого президента Владимира Павленко.

6 июня по видеосвязи допрашивали свидетеля из оккупированного Крыма Андрея Рапопорта.

На заседании 17 мая допросили Станислава Шуляка - командующего Внутренними войсками при беглом президенте.

3 и 4 мая показания дали крымчанин Андрей Никифоров, экс-начальник охраны "Межигорья" Анатолий Кобылинский и экс-охранник Януковича Дмитрий Иванцов.

19 апреля был допрошен экс-глава Генштаба Украины Юрий Ильин, который проживает в оккупированном РФ Крыму. По окончании допроса судья Девятко объявил об окончании судебного следствия и переходе к стадии судебных дебатов, что вызвало несогласие стороны защиты. Адвокат Виталий Сердюк заявил, что еще не допрошены все свидетели стороны защиты и что суд выполняет политический заказ. Позже адвокаты Януковича вызвали полицию, заявив, что в суде произошло преступление против экс-президента.

На 46-м заседании суда показания давал экс-регионал Михаил Добкин.

На 44-м заседании состоялся допрос экспертов-лингвистов из Киевского института судебных экспертиз, а также были заслушаны ходатайства стороны защиты

На 41-м и 43-м заседаниях суд допросил участников Антимайдана, жителей оккупированного РФ Крыма Оксану Медиеву и Валерия Луговского.

На 39-м заседании, суд начал допрос свидетелей стороны защиты. Показания далиэкс-глава МИД Леонид Кожара и сотрудник "Украэроруха" Андрей Чертков.

На 37-м заседании суд закончил допрос свидетелей стороны обвинения. Последними давали показания экс-посол Украины в РФ, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, а также Президент Украины Петр Порошенко.

Стенограммы допроса предыдущих свидетелей стороны обвинения, включая Секретаря СНБО Александра Турчинова, экс-Премьера Арсения Яценюка, главы МВД Арсена Авакова и спикера ВР Андрея Парубия, читайте здесь.

Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.

Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита. Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева удовлетворил его самоотвод. 21 августа Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько, которого вскоре суд отстранил из-за его "крайней непрофессиональности".

На 17-м заседании, 26 октября, Януковичу был предоставлен третий по счету бесплатный адвокат Игорь Ляшенко, который вышел из дела после того, как по просьбе обвиняемого в процесс вернулись его платные адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Андриана Фозекош.