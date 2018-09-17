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 Наблюдатели впервые зафиксировали фрагменты реактивных гранат на Донбассе, - ОБСЕ

По данным ОБСЕ, фрагменты различных типов реактивных гранат находились на дороге Т1316.

Наблюдатели специальной мониторинговой мисси ОБСЕ впервые зафиксировали фрагменты различных типов реактивных гранат, которые были разбросаны на дороге Т1316 в районе участка разведения сил и средств в Золотом Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба миссии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Примерно в 500 м к северо-северо-западу от блокпоста вооруженных формирований, расположенного на южном крае участка разведения в районе Золотого, члены патруля миссии впервые видели фрагменты различных типов реактивных гранат, которые были разбросаны как на самой дороге Т1316, так и вдоль нее. Пребывая ориентировочно в 400 м к югу от северного края данного участка разведения, команда СММ впервые зафиксировала фрагменты другой реактивной гранаты", - отметили в пресс-службе.

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По данным ОБСЕ, находясь на южном крае участка разведения в районе Золотого, наблюдатели слышали около 10 выстрелов из стрелкового оружия в 3–5 км к северо-востоку (по оценке, за пределами участка разведения).

Источник: https://censor.net.ua/n3086503
 
 
 Топ комментарии
 
Первый раз😁??? С такими темпами, глядишь наблюдатели ОБСЕ скоро и до первой поллюции доживут...)))
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наши отбивают у сепаров Золотое-5
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Биндеровцы из Пекина. Китай поддержал санкции против России - МК 😂😂😂😂😂

https://www.mk.ru/economics/2018/09/16/kitay-podderzhal-sankcii-protiv-rossii.html
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Первый раз😁??? С такими темпами, глядишь наблюдатели ОБСЕ скоро и до первой поллюции доживут...)))
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Поллюция предполагает наличие яиц. Так что - не судьба
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хрена с два . Надеюсь правильно написал..
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Биндеровцы из Пекина. Китай поддержал санкции против России - МК 😂😂😂😂😂

https://www.mk.ru/economics/2018/09/16/kitay-podderzhal-sankcii-protiv-rossii.html
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Чудо! Свершилось чудо!!! Они прозрели. Славим Господа! Аллилуя!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНаблюдатели впервые зафиксировали фрагменты реактивных гранат на Донбассе, - ОБСЕ
 
 
 
 
 
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