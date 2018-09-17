 Наблюдатели впервые зафиксировали фрагменты реактивных гранат на Донбассе, - ОБСЕ

Наблюдатели специальной мониторинговой мисси ОБСЕ впервые зафиксировали фрагменты различных типов реактивных гранат, которые были разбросаны на дороге Т1316 в районе участка разведения сил и средств в Золотом Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба миссии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Примерно в 500 м к северо-северо-западу от блокпоста вооруженных формирований, расположенного на южном крае участка разведения в районе Золотого, члены патруля миссии впервые видели фрагменты различных типов реактивных гранат, которые были разбросаны как на самой дороге Т1316, так и вдоль нее. Пребывая ориентировочно в 400 м к югу от северного края данного участка разведения, команда СММ впервые зафиксировала фрагменты другой реактивной гранаты", - отметили в пресс-службе.

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По данным ОБСЕ, находясь на южном крае участка разведения в районе Золотого, наблюдатели слышали около 10 выстрелов из стрелкового оружия в 3–5 км к северо-востоку (по оценке, за пределами участка разведения).