 В Эстонии проходят крупнейшие в истории страны военно-морские учения

Как Информируе Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в пресс-службе главного штаба Сил обороны.
В ходе учений будет отрабатываться деятельность руководящих структур ВМС и пройдет подготовка резервистов.
"Таких учебных сборов в военно-морском флоте еще не проводили за последние 25 лет. Сборы начались с формирования частей, затем последуют подготовка срочников по специальностям", - рассказал командующий ВМС морской капитан Юри Саска (Juri Saska).
В маневрах, которые пройдут до 27 сентября, примут участие около 200 резервистов, кадровых военнослужащих, срочников и представителей военизированной добровольческой организации "Кайтселиит". К маневрам также привлечены представители департамента полиции и пограничной охраны, водного департамента и государственной канцелярии.
Большая часть учений пройдет в Минной гавани.
Резервисты будут отрабатывать действия с оружием, оказание первой медицинской помощи, компьютерное дело, охрану порта, разминирование, принципы управления подразделениями.
Ранее учения проводили отдельно по морским специальностям: для морских саперов, связистов, береговых подразделений, командиров подразделений резервистов.