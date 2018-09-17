 В Эстонии проходят крупнейшие в истории страны военно-морские учения

Как Информируе Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в пресс-службе главного штаба Сил обороны.

В ходе учений будет отрабатываться деятельность руководящих структур ВМС и пройдет подготовка резервистов.

"Таких учебных сборов в военно-морском флоте еще не проводили за последние 25 лет. Сборы начались с формирования частей, затем последуют подготовка срочников по специальностям", - рассказал командующий ВМС морской капитан Юри Саска (Juri Saska).

В маневрах, которые пройдут до 27 сентября, примут участие около 200 резервистов, кадровых военнослужащих, срочников и представителей военизированной добровольческой организации "Кайтселиит". К маневрам также привлечены представители департамента полиции и пограничной охраны, водного департамента и государственной канцелярии.

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Большая часть учений пройдет в Минной гавани.

Резервисты будут отрабатывать действия с оружием, оказание первой медицинской помощи, компьютерное дело, охрану порта, разминирование, принципы управления подразделениями.

Ранее учения проводили отдельно по морским специальностям: для морских саперов, связистов, береговых подразделений, командиров подразделений резервистов.