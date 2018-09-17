 Путин даже не помышляет о пенсии, - Песков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телепрограмме на одном из российских телеканалов, вышедшем в эфир в воскресенье.
Рассказывая о встрече Путина с предпринимателями в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), Песков отметил, что Путин поинтересовался, действительно ли китайский бизнесмен планирует уйти на пенсию. "Весь мир обсуждал новость о том, что Джек Ма собрался на пенсию и, конечно, Путин в самом начале, обратившись к Джеку Ма, как к молодому человеку, сказал: "Что же вы на пенсию собираетесь, как же вы так можете, с вашей-то энергией? - передал Песков слова российского президента. - Это говорит президент, которому уже 65, но, как он сам сказал Джеку Ма: "Я никуда не собираюсь, и у меня нет таких помыслов".
Встреча президента РФ с представителями российских и зарубежных деловых кругов состоялась 11 сентября в рамках ВЭФ.
Ранее газета The New York Times сообщала, что Джек Ма уходит на пенсию с 10 сентября, в день своего 54-летия. В 2013 году Ма оставил пост исполнительного директора Alibaba, но до сих пор оставался ее лицом. Ожидается, что все его полномочия перейдут к действующему генеральному директору Дэниэлу Чжангу.
путяре на пенсию нельзя - на второй же день порвут свои же дружки.
Это у Горбачёва спокойная старость, а путяре при такой горе трупов она не светит - жив до тех пор, пока полиция, спецслужбы, армия и ядерный чемоданчик под рукой. И то не гарантия.
а тут хуйло маячит
зачем оно тут нужно?
неужели нет годных новостей про петра алексеича
или еще кого из наших?
псы. имхо единственная новость про хуйла достойная внимания это ПУТИН СДОХ!
Куски путина соберут и отправят.