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Все про:пенсия (1760) Песков (852) Путин (24222) Россия (70479)

 Путин даже не помышляет о пенсии, - Песков

Президент РФ Владимир Путин рассказал китайскому бизнесмену Джеку Ма, главе китайской корпорации Alibaba, что не собирается уходить на пенсию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телепрограмме на одном из российских телеканалов, вышедшем в эфир в воскресенье.

Рассказывая о встрече Путина с предпринимателями в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), Песков отметил, что Путин поинтересовался, действительно ли китайский бизнесмен планирует уйти на пенсию. "Весь мир обсуждал новость о том, что Джек Ма собрался на пенсию и, конечно, Путин в самом начале, обратившись к Джеку Ма, как к молодому человеку, сказал: "Что же вы на пенсию собираетесь, как же вы так можете, с вашей-то энергией? - передал Песков слова российского президента. - Это говорит президент, которому уже 65, но, как он сам сказал Джеку Ма: "Я никуда не собираюсь, и у меня нет таких помыслов".

Встреча президента РФ с представителями российских и зарубежных деловых кругов состоялась 11 сентября в рамках ВЭФ.

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Ранее газета The New York Times сообщала, что Джек Ма уходит на пенсию с 10 сентября, в день своего 54-летия. В 2013 году Ма оставил пост исполнительного директора Alibaba, но до сих пор оставался ее лицом. Ожидается, что все его полномочия перейдут к действующему генеральному директору Дэниэлу Чжангу.

Источник: https://censor.net.ua/n3086496
 
 
 Топ комментарии
 
Гавриле пенсии не нужно.Хотел Гаврила в Мавзолей.
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Согласно советским традициям генсеки всегда ждали Лебединого Озера.
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Чел только жить начал, какая пенсия. Ради него можна пенсионный возраст и до ста поднять.
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Це ж кремлівська традиція з крембля вперед ногами, а хуйло традицій дотримується.
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Мюнхгаузен: Итак, господа, я пригласил вас, чтоб сообщить вам пренеприятнейшее известие. Чёрт возьми, отличная фраза для начала пьесы. Надо будет кому-нибудь предложить.... (с)
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Вот это новость на ЦН! Что это было вообще?
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Согласно советским традициям генсеки всегда ждали Лебединого Озера.
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Какая пенсия? Сразу с крымля и в мавзолей. Давно пора тухлого фофика поменять на свежего.
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Гавриле пенсии не нужно.Хотел Гаврила в Мавзолей.
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так то опудало, а не путін-хуйло!! навіщо ще йому треба, тільки у топку його, щоб зникло на завжди!!
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Чел только жить начал, какая пенсия. Ради него можна пенсионный возраст и до ста поднять.
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О зачем пенсия потенциальному смернику
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Радуйтесь винторогие.Он и вам выход на пенсию сделает по себе лет в 90.У вас от стекломоя энергии хоть отбавляй. Путин даже не помышляет о пенсии, - Песков - Цензор.НЕТ 3496
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Любая "рокировка" только введет мировое сообщество в заблуждение и отсрочит кару. Пускай уже будет путен -до полной утилизации РФ.
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А че, два Вована в зиккурате валетом...🤣
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Им еще шпиль надо показать. Солсберийский.
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Его же окружение его и кончит. С такими его действиями и угрозой для ворюг потерять все награбленное за столько лет.
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В Китае пенсию с 2020 будут начислять в 65 лет..Этот китаец родился в 1964.. Ему на пенсию еще долго зарабатывать..Да и пенсии в Китае получает где-то всего 30% пенсионного населения.. Так что ботоксный фюрер плохо проинформирован письковым
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Ещё бы !
путяре на пенсию нельзя - на второй же день порвут свои же дружки.
Это у Горбачёва спокойная старость, а путяре при такой горе трупов она не светит - жив до тех пор, пока полиция, спецслужбы, армия и ядерный чемоданчик под рукой. И то не гарантия.
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В некотором смысле Кабаев прав. В его мозгу прочно укоренилась мысль , пенсия = черенок от лопаты.
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открываю с утра любимый цензор
а тут хуйло маячит
зачем оно тут нужно?
неужели нет годных новостей про петра алексеича
или еще кого из наших?
псы. имхо единственная новость про хуйла достойная внимания это ПУТИН СДОХ!
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Ему светит пожизненный пансион в специально отведенном для этого месте.
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В твоем случае, вова, шкатулка спрашивать не будет. Тюк в темя - и полный энергии и никуда не собирающийся, минуя нищенскую пенсию, отправишься в ад.
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Только в могилу..... Вместе с рашкой.
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его могила в "крысиной норе" - глубоком бункере!
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Клонированийо достигло невиданых высот, мля..🤣
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ой, на этой расии столько путиных наделали, что будет он вечноживой
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Путлер даже не помышляет о пенсии... Из кресла залупенфюрера сразу переложат в мавзолей. Кстати пора. Старый Вовочка в Зиккурате завонялся, нужно менять на нового.
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У президентов работа физически не тяжелая. Для политика и 90 лет не предел.
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Не собирается на пенсию? Ничего страшного. Так и закопать живым.
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значит будем ждать "Лебидинное озеро"
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А кто его будет спрашивать ?
Куски путина соберут и отправят.
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Ничего страшного, смерть Вавана Первого неизбежна, как и крах социализма. И самое приятное то, что он это осознаёт.
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На пенсию не выйдет. Его еще живого разберут на запчасти-мощи новые раскольники РПЦ МП.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПутин даже не помышляет о пенсии, - Песков
 
 
 
 
 
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