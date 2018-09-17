 Журналисты и правозащитники требуют от власти публичного отчета о расследовании убийств Гонгадзе и Шеремета

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении, опубликованном на сайте "Детектор медиа" в 18-ю годовщину исчезновения Гонгадзе.

"Ежегодно 16 сентября, уже 18-й год подряд, мы, журналисты и правозащитники обращаемся к украинским чиновникам с теми же словами - расследуйте наконец до конца убийство журналиста Георгия Гонгадзе. Найти и привлечь к ответственности заказчиков обещали все Президенты и все главы МВД и ГПУ. Но каждый год повторяется одно и то же. Нас, представителей украинских медийных, правозащитных организаций и журналистского сообщества, возмущают постоянные пустые обещания и мы требуем от Президента Украины, премьер-министра, министра внутренних дел и генпрокурора завершить расследование и назвать наконец заказчиков убийства нашего коллеги.

В глазах всего мира дело Гонгадзе стало мерилом качества украинского правосудия. А для украинского медиасообщества оно стала вопросом способности и наличия политической воли государства положить конец безнаказанности за убийства журналистов и гарантировать безопасность журналистской деятельности.

Мы обращаемся к руководителям правоохранительных органов и требуем максимально качественно и оперативно расследовать наиболее болезненные для общества дела об убийстве Георгия Гонгадзе и Павла Шеремета.

Мы хотим услышать публичный отчет власти о ходе этих расследований, и ждем скорейшего их завершения и наказания виновных", - сказано в сообщении.

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В обращении подчеркивается, что без расследования этих дел невозможно говорить о доверии к власти и правоохранительной системе ни со стороны журналистского сообщества, ни со стороны украинского общества.

Медийные и правозащитные организации также выразили обеспокоенность тем, что физическая агрессия и нападения на журналистов начали расти с приближением выборов, а количество расследований, приговоров нападающим остается на том же уровне и составляет не более 10% от количества возбужденных дел: "Мы призываем власти системно принимать все меры, необходимые для полноценных и оперативных расследований нарушений свободы слова, защиты прав граждан на информацию, а также призываем защищать деятельность журналистов".

Авторами обращения является Институт массовой информации, "Детектор медиа", Центр гражданских свобод, Центр информации о правах человека, Институт демократии Филиппа Орлика, Донецкий институт информации.

Напомним, Гонгадзе был убит 16 сентября 2000 года. 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в его убийстве трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины - Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича. При этом им было назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет.

В январе 2013 года суд также приговорил к пожизненному заключению бывшего начальника департамента внешнего наблюдения МВД Алексея Пукача за убийство журналиста. При этом семья Гонгадзе до сих пор считает, что настоящие заказчики убийства остаются на свободе. Пукач полностью признал свою вину, однако подчеркнул, что к преступлению причастны бывший президент Леонид Кучма и глава его администрации Владимир Литвин.

Напомним также, что утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины погиб известный журналист Павел Шеремет. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство. В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.

Очевидцы рассказывают, взрыв произошел, когда Шеремет остановился при выезде на главную дорогу. И отмечают большую силу взрыва: "Детали аж сюда долетели". Позже были обнародованы кадры момента взрыва автомобиля с журналистом Шереметом.

Вместе с тем, Генпрокурор Луценко заявил: "Смерть Шеремета - следствие срабатывания взрывного устройства. Это убийство". Позже в МВД добавили, что сработало безоболочное самодельное устройство, мощностью до 600 грамм в тротиловом эквиваленте.