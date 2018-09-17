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 ДТП на Львовщине: в результате столкновения рейсового автобуса и легкового автомобиля погиб водитель, 20 человек госпитализированы, - ГСЧС

Ночью в Жовковском районе (Львовская обл.) на автодороге Львов - Рава-Русская произошло ДТП, в результате которого погиб водитель легкового автомобиля, 20 пострадавших были госпитализированы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"17 сентября в 00:07 вблизи с. Лужайки Жовковского района на автодороге Львов - Рава-Русская произошло столкновение рейсового автобуса, в котором находилось 53 человека, с легковым автомобилем, в результате чего водитель легкового автомобиля погиб и 20 человек были госпитализированы в больницы", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что подразделением ГСЧС деблокировано тело погибшего.

Источник: https://censor.net.ua/n3086491
 
 
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Це ти троляка по заголовку висновки зробив? Чи встиг документи у всіх особисто перевірити?
Яка різниця хто був в автобусі, ПДД для всіх однакові.
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А поясни мені, нетроляка, куди можна їхати рейсовим автобусом о дванадцятій ночі.
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Як куди? До мами, у село )))).
Навідь якщо там всі до єдиного були заробітчани, як це могло вплинути на ситуацію, у порівнянні, скажімо, якщо там би їхали футбольні фани чи туристи? До чого взагалі був твій пост про заробітчан.
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Я висловив свою думку. Чим не вдоволений?
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Вороги усюди... Автобус рейсовий, їхав в населений пункт Рава-Руська. Там пункт пропуску на кордоні з Польщею. Дуже може бути, що в автобусі були заробітчани.
Бережіть нерви.
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Оце очі відкрили. Й це за декілька років на Цензорі.😥
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДТП на Львовщине: в результате столкновения рейсового автобуса и легкового автомобиля погиб водитель, 20 человек госпитализированы, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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