 ДТП на Львовщине: в результате столкновения рейсового автобуса и легкового автомобиля погиб водитель, 20 человек госпитализированы, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.
"17 сентября в 00:07 вблизи с. Лужайки Жовковского района на автодороге Львов - Рава-Русская произошло столкновение рейсового автобуса, в котором находилось 53 человека, с легковым автомобилем, в результате чего водитель легкового автомобиля погиб и 20 человек были госпитализированы в больницы", - сказано в сообщении.
Отмечается, что подразделением ГСЧС деблокировано тело погибшего.
Яка різниця хто був в автобусі, ПДД для всіх однакові.
Навідь якщо там всі до єдиного були заробітчани, як це могло вплинути на ситуацію, у порівнянні, скажімо, якщо там би їхали футбольні фани чи туристи? До чого взагалі був твій пост про заробітчан.
Бережіть нерви.