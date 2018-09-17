 ДТП на Львовщине: в результате столкновения рейсового автобуса и легкового автомобиля погиб водитель, 20 человек госпитализированы, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"17 сентября в 00:07 вблизи с. Лужайки Жовковского района на автодороге Львов - Рава-Русская произошло столкновение рейсового автобуса, в котором находилось 53 человека, с легковым автомобилем, в результате чего водитель легкового автомобиля погиб и 20 человек были госпитализированы в больницы", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что подразделением ГСЧС деблокировано тело погибшего.