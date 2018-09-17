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Все про:Великобритания (1978) отравление (1174)

 Новый инцидент в Солсбери: полиция заявила, что недомогание посетителей местного ресторана не связано с "Новичком"

Посетители ресторана Prezzo в Солсбери, которым потребовалась медицинская помощь, не имеют признаков отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в заявлении полиции Уилтшира, пишет ВВС.

В нем говорится, что пострадавшие - мужчина в возрасте около 40 лет и женщина лет 30.

"В связи с недавними событиями, произошедшими городе, и из-за опасений, что пара могла подвергнуться воздействию неизвестного вещества, всеми экстренными службами были приняты наивысшие меры предосторожности", - сказано в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Накануне отравления в Солсбери Петров и Боширов устроили в отеле вечеринку с наркотиками и проституткой, - The Sun

Пострадавших отвезли в больницу и там обследуют.

"Сейчас мы можем подтвердить, что нет никаких оснований предполагать, что этим веществом был "Новичок"", - утверждает полиция.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.

5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.

Мэй также заявила, что Британия будет выступать за реализацию уже существующих санкций в отношении химического оружия, расширение санкций против России, и введения нового санкционного режима ЕС против кибератак и грубых нарушений прав человека.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Причастность Боширова и Петрова к спецслужбам подтверждается документами, - расследование "Bellingcat" и "The Insider". ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3086490
 
 
 Топ комментарии
 
теперь кто-то чхнет а все подзатыльники будут давать расеии..... репутация испорчена - как не крути.....
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Если есть на свете олицетворение днища,то это одно из характерных.
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Шапіро - таке собі звичайне руззкоє прізвище
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Если есть на свете олицетворение днища,то это одно из характерных.
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Скоро кацапню перестанут пускать в Европу. Да и х... с ними. Чище воздух будет😄
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теперь кто-то чхнет а все подзатыльники будут давать расеии..... репутация испорчена - как не крути.....
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Десь проскочило, що рузькі і отруїлися..🤣
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Это был не новичок, это было спагетти паричок Новий інцидент у Солсбері: поліція заявила, що нездужання відвідувачів місцевого ресторану не пов'язане з "Новачком" - Цензор.НЕТ 7339
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Новичок или старичок, но рашку все равно нужно по мордасам.
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Ці двоє наглосаксів обісрались з перестрау ,як дізнались що поїли в ресторані з "новачком" котрий вже давно знесли!
Бурян у них знатний і гальмівні колодки у цих андроїдів тримають дооовго, аж тут раптом відпустили після того як хтось їм ляпнув де вони і в якому "знаменитому" ресторані поїли! Новий інцидент у Солсбері: поліція заявила, що нездужання відвідувачів місцевого ресторану не пов'язане з "Новачком" - Цензор.НЕТ 4796
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Странно как то. Опять мужчина и женщина.
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Это война ориентаций! Новий інцидент у Солсбері: поліція заявила, що нездужання відвідувачів місцевого ресторану не пов'язане з "Новачком" - Цензор.НЕТ 6986
Мужчины и мужчины против мужчины и женщины. Новий інцидент у Солсбері: поліція заявила, що нездужання відвідувачів місцевого ресторану не пов'язане з "Новачком" - Цензор.НЕТ 2034
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Перефразируя знаменитую фразу:
В Британии новость уже не в том, что русня отравила новичком, а в том, что русне НЕ отравила новичком.
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Старый анекдот, но сгодится для Петрова и Боширова:
Приходят двое мужиков в бордель. В дверях их спрашивают:
- Сколько у вас денег?
- 5 фунтов.
- С этими деньгами можете только потрахать друг-друга.
Уходят. Через полчаса возвращаються и опять хотят зайти. Их спрашивают:
- Вам что?
- Да вот трахнулись, кому деньги платить?
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Спасите! Помогите! Хелп! Хелп!
Новички!!!
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Пора бы британцам проверить лабораторию "Портон-Даун".
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Потому они пользовались общественным транспортом,сняли один номер на двоих.не сходили в собор хотя бы пофоткаться.что экономили командировочные на косячок и проститутку
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Я б так зразу не відкидав версію з новачком, вчора свідки бачили біля цього ресторану 2-х кацапів схожих на пiдapaciв. Вони косили під британців, були у шляпах, плащах і з люльками, але спалися фразою "пашлі пажрьом".
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Да просто для отвода подозрений, агенты кацапские распылили какое то другуе вещество,что бы англичане не могли понять,чем траванули скрипалей или очень долго разбирались. На кацапетовке это в порядке вещей травить ядами людей! Им плевать на своих,что говорить про других!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНовый инцидент в Солсбери: полиция заявила, что недомогание посетителей местного ресторана не связано с "Новичком"
 
 
 
 
 
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