 Новый инцидент в Солсбери: полиция заявила, что недомогание посетителей местного ресторана не связано с "Новичком"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в заявлении полиции Уилтшира, пишет ВВС.
В нем говорится, что пострадавшие - мужчина в возрасте около 40 лет и женщина лет 30.
"В связи с недавними событиями, произошедшими городе, и из-за опасений, что пара могла подвергнуться воздействию неизвестного вещества, всеми экстренными службами были приняты наивысшие меры предосторожности", - сказано в заявлении.
Пострадавших отвезли в больницу и там обследуют.
"Сейчас мы можем подтвердить, что нет никаких оснований предполагать, что этим веществом был "Новичок"", - утверждает полиция.
Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".
20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.
5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.
Мэй также заявила, что Британия будет выступать за реализацию уже существующих санкций в отношении химического оружия, расширение санкций против России, и введения нового санкционного режима ЕС против кибератак и грубых нарушений прав человека.
Бурян у них знатний і гальмівні колодки у цих андроїдів тримають дооовго, аж тут раптом відпустили після того як хтось їм ляпнув де вони і в якому "знаменитому" ресторані поїли!
Мужчины и мужчины против мужчины и женщины.
В Британии новость уже не в том, что русня отравила новичком, а в том, что русне НЕ отравила новичком.
Приходят двое мужиков в бордель. В дверях их спрашивают:
- Сколько у вас денег?
- 5 фунтов.
- С этими деньгами можете только потрахать друг-друга.
Уходят. Через полчаса возвращаються и опять хотят зайти. Их спрашивают:
- Вам что?
- Да вот трахнулись, кому деньги платить?
Спасите! Помогите! Хелп! Хелп!
Новички!!!