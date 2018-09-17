"Швейцария потребовала от РФ остановить шпионаж на территории страны",

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает Reuters.

Правительство Швейцарии требует Россию прекратить любую шпионскую деятельность на территории страны.

В этом году в министерство иностранных дел Швейцарии трижды вызывали российского посла, чтобы выразить обеспокоенность по поводу подозрительных операций со стороны организаций, которые базируются на территории Швейцарии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В начале года в Нидерландах задержали и выслали из страны двух российских шпионов, - Deutschen Welle

Разведка сообщила, что работает вместе со своими британскими и датскими коллегами, чтобы предотвратить российские действия, например, направленные против одной из лабораторий.

В феврале этого года стало известно, что Швейцария отказала российскому миллиардеру Роману Абрамовичу в получении вида на жительство.