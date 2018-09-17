"Швейцария потребовала от РФ остановить шпионаж на территории страны",

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает Reuters.
Правительство Швейцарии требует Россию прекратить любую шпионскую деятельность на территории страны.
В этом году в министерство иностранных дел Швейцарии трижды вызывали российского посла, чтобы выразить обеспокоенность по поводу подозрительных операций со стороны организаций, которые базируются на территории Швейцарии.
Разведка сообщила, что работает вместе со своими британскими и датскими коллегами, чтобы предотвратить российские действия, например, направленные против одной из лабораторий.
В феврале этого года стало известно, что Швейцария отказала российскому миллиардеру Роману Абрамовичу в получении вида на жительство.
🤑
і кидався...😃
до речі - теж через дипломатичні канали передавали, але там було їх за сотню, десь 900)))
так що тут є простір)), для дій))) ще!
чи ти маєш іншу думку?!
а хто в друзях - так всіх перебрати?!
так підкажи кого і як!!!
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Це жарт?
"Швейцарское правительство обратилось к россии с требованием прекратить шпионаж против государства или любые подобные действия на территории страны..."
Источник: https://censor.net.ua/n3086489
ага, а спробуйте свого кота вмовити не їсти ковбасу коли він її вже їсть, не застосовуючи до нього силу. Так що вимагайте далі. можете ще ввічливо попросити. Росіяни розуміють тільки одну мову, коли "лаптьом по хлебалу".