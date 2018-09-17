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Все про:разведка (1972) Россия (70479) Швейцария (287) шпионаж (713)

 Швейцария потребовала от РФ остановить шпионаж на территории страны

Швейцарское правительство обратилось к России с требованием прекратить шпионаж против государства или любые подобные действия на территории страны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает Reuters.

Правительство Швейцарии требует Россию прекратить любую шпионскую деятельность на территории страны.

В этом году в министерство иностранных дел Швейцарии трижды вызывали российского посла, чтобы выразить обеспокоенность по поводу подозрительных операций со стороны организаций, которые базируются на территории Швейцарии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В начале года в Нидерландах задержали и выслали из страны двух российских шпионов, - Deutschen Welle

Разведка сообщила, что работает вместе со своими британскими и датскими коллегами, чтобы предотвратить российские действия, например, направленные против одной из лабораторий.

В феврале этого года стало известно, что Швейцария отказала российскому миллиардеру Роману Абрамовичу в получении вида на жительство.

Источник: https://censor.net.ua/n3086489
 
   
 Топ комментарии
 
Змусити свинособаку лайно не їсти?? Нюню..
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Одне попередження, друге... а потім ' а где наши деньги?' 😄
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Одне попередження, друге... а потім ' а где наши деньги?' 😄
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Это равноценно просить солнце перестать светить,разведка всегда была,есть и будет и из этим ничего не поделаеш.
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"а их там нет "- они только иногда храмы заезжают посмотреть !!
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Змусити свинособаку лайно не їсти?? Нюню..
🤑
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А при чем здесь Швейцария? Дело было в Австрии.
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Или врезать алебардой по кацапской морде Швейцария потребовала от РФ остановить шпионаж на территории страны - Цензор.НЕТ 6851
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Один из самых драматических моментов культового фильма "Семнадцать мгновений весны" - ошибка профессора Плейшнера, который при посещении явки в Берне не проверил условленный сигнал - цветок в окне, свидетельствующий о провале квартиры советского разведчика. Цена этой ошибки - смерть: когда Плейшнер вспомнил все наставления Штирлица, то было поздно, и чтобы не попасть в руки швейцарцев 😁, он раскусил ампулу с ядом и выпал из окна подъезда.
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Таки разів з п'ять_розгризав і піднімався
і кидався...😃
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Звичайно, бо дублювання ніхто не відміняв. Мабуть тепер у Берні знов бігають кацапські Плейшнери, але отрута у них - "Новічок".
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Еволюція і прогрес на місці не стоять...🤣
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це як 1950-60роках) - останнє попередження Китая США)))
до речі - теж через дипломатичні канали передавали, але там було їх за сотню, десь 900)))
так що тут є простір)), для дій))) ще!
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А якби один відомий коментатор відповідав тобі, як він робить мені?
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Спочатку ти написав лише по сотню попереджень, та не говорив я що вони були від Китаю. Твої друзі за менші помилки чіпляються, як скажені. Ти у цьому їх підтримував.
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у всіх бувають помилки - головне їх вчасно виправляти!
чи ти маєш іншу думку?! Швейцарія вимагає від РФ припинити шпигунство на території країни - Цензор.НЕТ 1395
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Не в тому річ, що тільки виправити. Має значення культура спілкування і такі "друзі".
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кого я повинен вчити культурі?! - ім"я, адреса), ніки)), паролі))))
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Не вчити, а не підтримувати образи і таке спілкування. Цих коментаторів ти добре знаєш, вони у тебе в друзях.
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прохоботів і співчуваючих) - підримувати не буду!
а хто в друзях - так всіх перебрати?!
так підкажи кого і як!!! Швейцарія вимагає від РФ припинити шпигунство на території країни - Цензор.НЕТ 2022
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В Швейцарии очень много шпилей. И часов древних хватает. Вот туристов и не остановить.
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Да но там ещё нормально работает контр разведка и хранятси таньге кацапов Швейцария потребовала от РФ остановить шпионаж на территории страны - Цензор.НЕТ 6619 во дарвинисты - теперь они могут их лишится Швейцария потребовала от РФ остановить шпионаж на территории страны - Цензор.НЕТ 6619
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кацапы ломятся в лабораторию где "новичок" анализируют Уж очень хочется им знать где они лажанулись Швейцария потребовала от РФ остановить шпионаж на территории страны - Цензор.НЕТ 3010 пипец на дворе 21й век а они до сих пор в начале 20го застряли Швейцария потребовала от РФ остановить шпионаж на территории страны - Цензор.НЕТ 3010
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Свинорусы уже и до Швейцарии добрались,которая даже при гитлере нейтралитет сохраняла.Есть места,где кацапьё еще не насрало?
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Угу...Требует...А заблокировать ВСЕ счета кацам слабо?И лишить швейцарских паспортов и вида на жительство?Лишить акредитации ВСЁ посольство?Хотя...Даже пЭЦя на это не пошёл,партнёры всё таки щекаладной барыги...Или ему йухло ещё команды не дало?
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Пару счетов поблокировать и все успокоится.
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"...Швейцарія вимагає від РФ припинити шпигунство на території країни..."
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Це жарт? Швейцарія вимагає від РФ припинити шпигунство на території країни - Цензор.НЕТ 7325
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Главное задание "шпионов" - стоимость элитной недвижимости и расчётно-кассовое обслуживание счётов в швейцарских банках на подставных лиц! Швейцарія вимагає від РФ припинити шпигунство на території країни - Цензор.НЕТ 1358
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Диковато звучит призыв от страны, где испокон процветали европейские резидентуры большинства стран в мире
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Значить кацапи охляли навіть по міркам Швейцарії і традиційної для неї боротьби спецслужб...
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Так может другие спецслужбы не так нагло шпионили и работали против самой Швейцарии?

"Швейцарское правительство обратилось к россии с требованием прекратить шпионаж против государства или любые подобные действия на территории страны..."
Источник: https://censor.net.ua/n3086489
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"Швейцария потребовала от РФ остановить шпионаж на территории страны",
ага, а спробуйте свого кота вмовити не їсти ковбасу коли він її вже їсть, не застосовуючи до нього силу. Так що вимагайте далі. можете ще ввічливо попросити. Росіяни розуміють тільки одну мову, коли "лаптьом по хлебалу".
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомШвейцария потребовала от РФ остановить шпионаж на территории страны
 
 
 
 
 
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