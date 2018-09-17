 За сутки террористы осуществили 30 обстрелов, потерь среди украинских воинов нет, трое оккупантов уничтожены, - штаб ООС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС в Facebook.

По данным штаба, российские оккупанты 30 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Дважды - с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

Так, противник вел прицельный огонь из минометов калибром 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Новозвановка, Светлодарск, Новолуганское, Опытное, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Новотроицкое, Новогригорьевка, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Из минометов 120-мм калибра враг обстрелял позиции Объединенных сил на светлодарском направлении в районе населенного пункта Новолуганское, а минометы 82-мм калибра применил по защитникам Лебединского на мариупольском направлении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воины ООС помогают жителям Авдеевки восстанавливать дома, разрушенные обстрелами наемников РФ. ФОТОрепортаж

Также по позициям защитников Новогригорьевки оккупанты открывали огонь из вооружения боевой машины пехоты.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - сказано в сообщении.

По данным разведки, в течение суток трое оккупантов уничтожены и трое ранены.

"С начала суток враг из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия 1 раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Гнутово. Потерь среди наших защитников нет", - добавили в пресс-службе ООС.