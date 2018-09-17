EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Отравление в Армянске
 Происшествия
  817  17
Материалы по теме:
Все про:обстрел (7221) Донбасс (16978) операция Объединенных сил (549)

 За сутки террористы осуществили 30 обстрелов, потерь среди украинских воинов нет, трое оккупантов уничтожены, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 16 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС в Facebook.

По данным штаба, российские оккупанты 30 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Дважды - с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

Так, противник вел прицельный огонь из минометов калибром 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Новозвановка, Светлодарск, Новолуганское, Опытное, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Новотроицкое, Новогригорьевка, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Из минометов 120-мм калибра враг обстрелял позиции Объединенных сил на светлодарском направлении в районе населенного пункта Новолуганское, а минометы 82-мм калибра применил по защитникам Лебединского на мариупольском направлении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воины ООС помогают жителям Авдеевки восстанавливать дома, разрушенные обстрелами наемников РФ. ФОТОрепортаж

Также по позициям защитников Новогригорьевки оккупанты открывали огонь из вооружения боевой машины пехоты.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - сказано в сообщении.

По данным разведки, в течение суток трое оккупантов уничтожены и трое ранены.

"С начала суток враг из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия 1 раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Гнутово. Потерь среди наших защитников нет", - добавили в пресс-службе ООС.

За сутки террористы осуществили 30 обстрелов, потерь среди украинских воинов нет, трое оккупантов уничтожены, - штаб ООС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3086488
 
   
TUV4RVVYTTVSMEV3VEZoU1oyUkhRakJNYWxKcWVVUlNaMDVES3pCWlNGSm5aRU0wTUV4blp6Qk1MMUpuVGtNck1GbE1VWFZPUTNsSlRrZEVNRXh5VW1kT1EzY3dUR3BSZG1SSFRHWk9ReXN3VEM5UmRHUkhRVEJNUkZKb2RFTTBNRms0WnpCTU4xRnpaRWRMTUV4WVVYUk9RelF3VEROUmRHUkRPVEJNTTFKcE9VZEdTVTVIUWpCTWFsRjFlVGgyVEhrdlVYWjBRM2d3V1VoU1ozUkhRVEJNV0ZGMU0zcFJkblJETHpCTVdGSm5Ua04zTUZsaVVYVk9SMUJKVGtObE1FeElVbWwwUXpFd1RGUlJkVTVET1RCTVdGRjJaRU01TUZsMlVtaFRSRkpuWkVNME1FeDBPREJLVkZGMmRFTTVNRXhJVVhOT1IwSXdXVVU5
 Топ комментарии
 
Смерть окупантам !
Слава ЗСУ !
Нехай Господь оберігає наших воїнів.
 показать весь комментарий
 
Слава богу. Будте здоровы и берегите себя, ЗАЩИТНИКИ Украины👍
 показать весь комментарий
 
Добре, що всі живі.
Тримайтеся, хлопці.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Смерть окупантам !
Слава ЗСУ !
Нехай Господь оберігає наших воїнів.
 показать весь комментарий
 
 
Слава богу. Будте здоровы и берегите себя, ЗАЩИТНИКИ Украины👍
 показать весь комментарий
 
 
Бий маскаля, складайте трупи!
(ігіловець Ярош)
 показать весь комментарий
 
Добре, що всі живі.
Тримайтеся, хлопці.
 показать весь комментарий
 
 
Так держать. Наваливать в ответку для большего успокоения новоросов. Слава Украине!!!
 показать весь комментарий
 
 
Желаем сепаратюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей.
Слава Україні!!!
 показать весь комментарий
 
 
Головне, що у нас без загиблих! Хай Господь береже наших воїнів! Слава Україні!
 показать весь комментарий
 
 
То добре ..але цікаво .як наші взнають За добу терористи здійснили 30 обстрілів, втрат серед українських воїнів немає, трьох окупантів знищено, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6051 кількість загиблих окупантів -касабів !?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа сутки террористы осуществили 30 обстрелов, потерь среди украинских воинов нет, трое оккупантов уничтожены, - штаб ООС
 
 
 
 
 
 вверх