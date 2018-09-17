 За сутки террористы осуществили 30 обстрелов, потерь среди украинских воинов нет, трое оккупантов уничтожены, - штаб ООС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС в Facebook.
По данным штаба, российские оккупанты 30 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Дважды - с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями.
Так, противник вел прицельный огонь из минометов калибром 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Новозвановка, Светлодарск, Новолуганское, Опытное, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Новотроицкое, Новогригорьевка, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.
Из минометов 120-мм калибра враг обстрелял позиции Объединенных сил на светлодарском направлении в районе населенного пункта Новолуганское, а минометы 82-мм калибра применил по защитникам Лебединского на мариупольском направлении.
Также по позициям защитников Новогригорьевки оккупанты открывали огонь из вооружения боевой машины пехоты.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - сказано в сообщении.
По данным разведки, в течение суток трое оккупантов уничтожены и трое ранены.
"С начала суток враг из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия 1 раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Гнутово. Потерь среди наших защитников нет", - добавили в пресс-службе ООС.
Слава ЗСУ !
Нехай Господь оберігає наших воїнів.
https://www.youtube.com/watch?v=kNL6Cb2X_V0&feature=youtu.be
(ігіловець Ярош)
Тримайтеся, хлопці.
Слава Україні!
Слава Україні!!!