 НАТО выступает за политическое урегулирование ситуации в Украине, - генсек НАТО Столтенберг

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью медиапорталу Axios.

"США приняли решение о представлении (Украине. - Ред.) дополнительной материальной помощи. Но, что еще более важно, мы поддерживаем усилия по поиску политического решения путем переговоров, усилия по реализации минских соглашений. Мы не видим другого решения, кроме политического посредством переговорного процесса", - сказал генсек североатлантического альянса.

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При этом Столтенберг подтвердил, что блок и союзники "оказывают серьезную помощь Украине, политическую поддержку ее территориальной целостности и никогда не признает аннексию Крыма".

В частности, по его словам, эта помощь заключается в поддержке проводимых Киевом реформ, совершенствовании управления, киберпространства.