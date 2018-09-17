 НАТО выступает за политическое урегулирование ситуации в Украине, - генсек НАТО Столтенберг

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью медиапорталу Axios.
"США приняли решение о представлении (Украине. - Ред.) дополнительной материальной помощи. Но, что еще более важно, мы поддерживаем усилия по поиску политического решения путем переговоров, усилия по реализации минских соглашений. Мы не видим другого решения, кроме политического посредством переговорного процесса", - сказал генсек североатлантического альянса.
При этом Столтенберг подтвердил, что блок и союзники "оказывают серьезную помощь Украине, политическую поддержку ее территориальной целостности и никогда не признает аннексию Крыма".
В частности, по его словам, эта помощь заключается в поддержке проводимых Киевом реформ, совершенствовании управления, киберпространства.
Пускай дают нам ЯО, которое Украина отдала под честное слово и свободны.....
Дальше мы сами как нибудь....
И все наладится как нибудь... - потом...
Банкова Та Кремль Таємно Домовилися Розділити Україну… Гучна Заява Відомої Журналістки
Петро Порошенко - президент, Юрій Бойко - прем'єр-міністр, Віктор Медведчук - голова Верховної Ради.
Шеф-редактор видання LB.ua Соня Кошкіна розповідає про укладення між Банковою та Кремлем таємної домовленості - пише 24tv.ua
Вона передбачає, що проросійські сили допоможуть Петру Порошенку залишитися на посаді Президента. Натомість самі візьмуть реванш за результатами парламентських виборів. Першим технічним кроком до реалізації плану, стверджує Кошкіна, стало рішення Опозиційного блоку та партії "За життя" про висунення спільного кандидата в Президенти.
"Суть домовленостей: союз Бойка-Льовочкіна та Рабіновича-Медведчука забезпечує об'єднання умовних "біло-блакитних", консолідацію їхнього електорату та, як наслідок - проходження Бойка до другого туру. Де його зустрічає "головний борець проти проросійського реваншу" Петро Порошенко. Після чого - до парламентських - вони спільно створюють широку коаліцію. Бойко отримує прем'єрську посаду, Медведчук - спікерську. І так керують країною", - йдеться у статті Соні Кошкіної.
Головна умова підтримки цієї комбінації Кремлем, за інформацією LB.ua - "врегулювання" конфлікту на Донбасі на російських умовах. Окуповані нині території отримують широку автономію та можливість блокувати подальшу інтеграцію України до ЄС та НАТО.
За даними журналістки, план схвалено особисто Путіним. Він покроково прописаний і готовий до втілення.
А кто не согласен, того выдадут ФСБ рашки....
Не переживай - пристроят и юлю и толю на хлебные должности...
Пройдет тот кого назначат олигархи...
План сдачи Украины считаю вполне реальным. И уже даже видно, что он начинает воплощаться. Реинкарнация трупов бывших регионалов на тв- тому подтверждение. Почему бы пэте не договориться с бойко? Ведь есть пример ющенко, который спаялся с овощем, чего вообще никто не ожидал после первого майдана. А порошенко сам вылетел из гнезда регионалов.
Все это очень и очень плохо. Хитрый порошенко никогда не уйдет по своей воле.
О.Бендер