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 Политика Украины, За рубежом
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 НАТО выступает за политическое урегулирование ситуации в Украине, - генсек НАТО Столтенберг

Переговоры являются единственно верным путем урегулирования ситуации вокруг Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью медиапорталу Axios.

"США приняли решение о представлении (Украине. - Ред.) дополнительной материальной помощи. Но, что еще более важно, мы поддерживаем усилия по поиску политического решения путем переговоров, усилия по реализации минских соглашений. Мы не видим другого решения, кроме политического посредством переговорного процесса", - сказал генсек североатлантического альянса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина должна реформировать структуры национальной безопасности, - помощник генсека НАТО Альваргонсалес

При этом Столтенберг подтвердил, что блок и союзники "оказывают серьезную помощь Украине, политическую поддержку ее территориальной целостности и никогда не признает аннексию Крыма".

В частности, по его словам, эта помощь заключается в поддержке проводимых Киевом реформ, совершенствовании управления, киберпространства.

Источник: https://censor.net.ua/n3086487
 
 
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Кошкина правду говорит.... - так все и будет...
А кто не согласен, того выдадут ФСБ рашки....
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Если Украина получит самое современное оружие и полную поддержку НАТО, молчу о приеме в ряды, то можно и 'политически' урегулировать😄
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Ох, решили переговариваться дальше
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Sergey Dnepr - ну да....

Пускай дают нам ЯО, которое Украина отдала под честное слово и свободны.....
Дальше мы сами как нибудь....
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Мошенники, теми более сильные, сами ничего не отдают.
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Ksenia VB - главное время от времени не забывать повторять - Крым - Донбасс это Украина...!

И все наладится как нибудь... - потом...
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Не знаю кто такая журналист Кошкина и правда это или нет. Вот что она выложила.

Банкова Та Кремль Таємно Домовилися Розділити Україну… Гучна Заява Відомої Журналістки

Петро Порошенко - президент, Юрій Бойко - прем'єр-міністр, Віктор Медведчук - голова Верховної Ради.
Шеф-редактор видання LB.ua Соня Кошкіна розповідає про укладення між Банковою та Кремлем таємної домовленості - пише 24tv.ua
Вона передбачає, що проросійські сили допоможуть Петру Порошенку залишитися на посаді Президента. Натомість самі візьмуть реванш за результатами парламентських виборів. Першим технічним кроком до реалізації плану, стверджує Кошкіна, стало рішення Опозиційного блоку та партії "За життя" про висунення спільного кандидата в Президенти.
"Суть домовленостей: союз Бойка-Льовочкіна та Рабіновича-Медведчука забезпечує об'єднання умовних "біло-блакитних", консолідацію їхнього електорату та, як наслідок - проходження Бойка до другого туру. Де його зустрічає "головний борець проти проросійського реваншу" Петро Порошенко. Після чого - до парламентських - вони спільно створюють широку коаліцію. Бойко отримує прем'єрську посаду, Медведчук - спікерську. І так керують країною", - йдеться у статті Соні Кошкіної.
Головна умова підтримки цієї комбінації Кремлем, за інформацією LB.ua - "врегулювання" конфлікту на Донбасі на російських умовах. Окуповані нині території отримують широку автономію та можливість блокувати подальшу інтеграцію України до ЄС та НАТО.
За даними журналістки, план схвалено особисто Путіним. Він покроково прописаний і готовий до втілення.
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Кошкина правду говорит.... - так все и будет...
А кто не согласен, того выдадут ФСБ рашки....
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Люцифер - это все одна кодла старой колоды....

Не переживай - пристроят и юлю и толю на хлебные должности...
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Все верно и у РФ и у США одна и таже позиция - раздерибаниь Украину политическим путем.
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Надеюсь юля во 2 тур не выйдет как и петя с бойко
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stonegod - кто верит в выборы-лохотрон..., тот сам лох... НАТО выступает за политическое урегулирование ситуации в Украине, - генсек НАТО Столтенберг - Цензор.НЕТ 7209

Пройдет тот кого назначат олигархи...
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Это говорит о том, что в выборах вы участие не принимали))) Соответственно за вас решают другие))) Так кто лох?)))
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хотелось бы Хмару, но надеюсь кто-то не замазанный политикой и более менее известный будет баллотироваться. Хотелось бы чтобы на первом месте в приоритетах государство у него было. пока приходили только за властью или деньгами.
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Тобто за півроку до виборів ще не визначився...
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К сожалению не вижу потенциальных Пашенянов.
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Тобі подобається цей промосковський вірмен. Зрозуміло.
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А містр Кабінету Міністрів буде називатись КАНЦЛЕРОМ . То для ВОНОї
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!Такое могла написать только Кошкина . И непременно со слов хейла ..
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Как это не знаете Ксению Кошкину? Это очень хороший журналист , на мой взгляд. Она написала книгу о Майдане, где почасово собраны события воедино от нначала Майдана. Книга основана на свидетельствованных очевидцев. Практически она сделала работ3 следственных органов. Но никому эта работа оказалась ненужной. По- видимому, и нам тоже, раз мы не требуем правосудия по убитым под деревянными щитами безоружным людям, под облитым водой в мороз майдановцам и потом умерших от воспаления легких. Нам все по фигу. Все сошло на нет именно по этой причине.
План сдачи Украины считаю вполне реальным. И уже даже видно, что он начинает воплощаться. Реинкарнация трупов бывших регионалов на тв- тому подтверждение. Почему бы пэте не договориться с бойко? Ведь есть пример ющенко, который спаялся с овощем, чего вообще никто не ожидал после первого майдана. А порошенко сам вылетел из гнезда регионалов.
Все это очень и очень плохо. Хитрый порошенко никогда не уйдет по своей воле.
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да и расследование по Манафорту все это косвенно подтверждает
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Политическое уригулирование возможно только тогда когда буквально всю границу Украины будет контролировать наша страна,а пока хоть один метр кордона открыт из кацапией это будет не урегулирование а создаие федерации которая потянет за собой развал Украины потому что венгры только этого ждут чтобы федарилизиравать Закарпалье а там на очереде другие областя граничащие из другими странами в которых жизненный уровень высше чем в Украине.Украинцы уже разуверились в властях страны и в том что из за ихнего воровства и корупции в стране когда нибуть станет лучше.
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Нехай НАТА пояснить як можна врегулювати війну політіческі.
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Політичне врегулювання ситуації а це як ? Видно що треба для кривавої банди кремлівських фашистів і для їх ватажка вбивці маніякові )(уйлу проводити уроки політінформації. І на них переконливо розповідати що не можна вести злочині окупаційні війни, захоплювати чужі території, вбивати, руйнувати, калічити і грабувати ... І що ця кацапська зграя наших лютих ворогів окупантів схаменеться і відразу звільнить все тимчасово окуповані суверенні українські землі Криму і Донбасу? Звичайно ні, за всю історію України ще не один загарбник не пішов з нашої Батьківщини добровільно. I тільки мужня безкомпромісна бородьба українського народу проти ворога -оккупанта завжди наближала Великий день звільнення своєї рідної землі.
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