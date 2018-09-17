 Партнерство Украины и Польши должно опираться на историческую правду и стремление к взаимопониманию, - канцелярия премьера РП

Об этом говорится в ответе канцелярии премьер-министра Польши на письмо председателя Украинского общества в Люблине Григория Куприяновича, в котором он обращает внимание главы польского правительства Матеуша Моравецкого на то, что действия и заявления его подчиненного - воеводы Люблинского воеводства Польши Пшемислава Чарнека - имеют признаки запугивания и преследования украинского меньшинства в регионе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"В ответ на ваше письмо от 11 августа 2018 года председателю Совета министров Матеушу Моравецкому следует подчеркнуть, что болезненные страницы истории в польско-украинских отношениях, в том числе в период Второй мировой войны, должны стать предметом тщательных исторических исследований и углубленной рефлексии, что ведет к выявлению правды о тех событиях, взаимному прощению и примирению в духе христианских ценностей, которые исповедуют оба народа", - говорится в ответе канцелярии Совета министров РП.

Как отмечается, одним из элементов этого процесса должно быть стремление "обеспечить достойное захоронение всех жертв войн и политических репрессий, а также убийств гражданского населения, останки которых есть на территории обеих стран".

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В то же время, стратегическое партнерство между Киевом и Варшавой должно опираться на правду о прошлом и убеждении в необходимости совместных усилий по формированию взаимопонимания и углубления политических, экономических и человеческих контактов. Важную роль в этом процессе, говорится в ответе, должны играть представители украинского меньшинства в Польше.

В письме к Моравецкому Купрянович спрашивал, действия воеводы Чарнека можно ли считать реализацией польским государством политики относительно украинского меньшинства. В документе председатель Украинского общества отметил, что воевода Чарнек не только подал на него в прокуратуру, но, не дожидаясь приговора суда, осуществляет массированную информационную кампанию, направленную против него и местных украинцев.

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Напомним, выступление Григория Куприяновича в Сагрыни 8 июля во время памятных мероприятий (на которых, среди прочих, президент Украины Петр Порошенко) и реакция Люблинского воеводы привели к активной дискуссии. На защиту председателя Украинского общества стал, в частности, министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Окружная прокуратура в городе Замостье Люблинского воеводства открыла производство по делу высказываний председателя Украинского общества Григория Куприяновича, с которыми он выступил во время памятных мероприятий в Сагрыни, посвященных чествованию украинцев, убитых там во время акций польского вооруженного подполья в 1944 году.