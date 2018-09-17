EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Отравление в Армянске
 Политика Украины, За рубежом
  401  15
Материалы по теме:
Все про:Россия (70474) санкции (6960) США (14162) Перри Рик (1)

 Санкции против РФ из-за вторжения в Украину - способ продемонстрировать недовольство США нецивилизованным поведением, - Перри

Соединенные Штаты Америки планируют привлечь Россию к ответственности из-за ситуации в Украине.

Об этом министр энергетики США Рик Перри рассказал в интервью российскому изданию "Коммерсант", пишет Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пока Путин не изменит свою политику, экономика России обречена на стагнацию, - Аслунд

"Разногласия, которые существуют между США и Россией, всем известны. США неоднократно подвергали жесткой критике действия России, в частности, ее вторжение на Украину. Мы считаем такое поведение неприемлемым. Беспокоит нас и вопрос транзита (российского газа через территорию Украины. - Ред.). Россия явно намерена наказать Украину", - заявил министр в ответ на вопрос, Что может сделать Москва, чтобы избежать санкций.

По его словам, США собираются привлечь Россию к ответственности.

Также читайте: Новые санкции против РФ, обещанные Мэй в связи с отравлением Скрипалей, Великобритания введет после Brexit, - Тhe Telegraph

"Послушайте: мы — граждане мира. Мы лидеры в энергетической сфере. США не могут сказать: "Делайте что хотите, нам все равно, главное, что мы продолжаем зарабатывать деньги". Мы будем твердо отстаивать принципы цивилизованного поведения. Вторжение на территорию суверенной страны - это не цивилизованное поведение. И мы это ясно дали понять. (Санкции, - Ред.) - это одна из возможностей выразить недовольство подобного рода действиями. Это же касается вмешательства России в работу центров управления нашими электросетями. И выборов. Президент США на днях подписал исполнительный указ, в котором ясно сказано: если вы предпринимаете противоправные действия в отношении суверенных выборов в США, это не останется без последствий. Мы об этом предупреждаем прямо и недвусмысленно", - отметил Перри.

В то же время, есть сферы, где США могут сотрудничать с Россией.

"Продолжение диалога в этих областях может стать шагом на пути существенного улучшения американо-российских отношений. Невмешательство (со стороны России, - Ред.) в (ноябрьские, - Ред.) выборы (в Конгресс, - Ред.) может послать сигнал. Признание Минских соглашений (по урегулированию конфликта на Донбассе, - Ред.) может послать сигнал. Да, отмена санкций - это долгий путь, тем более, что на это потребовалось бы согласие Конгресса. Но и президент США, и я лично настроены на то, чтобы рабочие отношения между нашими странами улучшились, чтобы мы могли сотрудничать", - объяснил министр.

Читайте также: Пока не будут реализованы Минские договоренности, мы не снимем санкций с России, - Меркель

По его мнению, вероятность введения новых санкций в отношении российского энергетического сектора и "Северного потока-2" есть.

Источник: https://censor.net.ua/n3086483
 
 
TUZsSVVYTk9Remt3VEhKU2FIUkROREJNWjJjd1RDOVNaMDVES3pCWlRGRjFUa041U1U1SFFUQk1OMUpuWkVkQ01FeHFVWFZET0hZd1NpOVJkR1JIUVRCWlJGRjFRMFJSYjA1RE5EQk1iM1pNT1VkQ01FeEVVWFprUXpZd1dXSlJkVTVETkdaT1EyY3dURGRTWjJSSFFqQk1hbEpxTTNwUmIyUkRiekJLUVQwPQ==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Думаю, для большинства посетителей Цензора является неоспоримым фактом, что РФ вмешалась в президентские выборы США в 2016 (то есть, Трамп - результат вмешательства).
Но, мне интересно другое. Что вы все тут думаете по поводу украинских выборов 2014? Тогда РФ тоже вмешалась, что выбрали Петю или нет?
 показать весь комментарий
 
 
А что в 2014 был выбор? за кого еще можно было голосовать?
В 2019 тоже особого выбора нет. Я скорей всего буду голосовать против всех.
 показать весь комментарий
 
 
Да дело не в этом. Мне другое интересно. Ладно... разжевывать не буду. Кто поймет, тот поймет.
 показать весь комментарий
 
 
я понимаю к чему ты клонишь, если было например как в 2004 году, битва двух Вить.
а тут один более менее вменяемый кандидат был и за него все проголосовали, его путин не мог подсунуть.. та и Петр добился против РФ санкции, уже подсчитано что с 2014 по 2017 - РФ потеряло 600 млрд долларов от санкций
 показать весь комментарий
 
 
Я понял твое мнение - РФ тут ни при чем.
Я понимаю, что геополитически сильные страны всегда так или иначе вмешиваются в чужие выборы (вопрос только методов и степени вмешательства)
Скажи честно, ты реально веришь в то, что какое-то вмешательство РФ в выборы в США могло действительно повлиять на результат?
 показать весь комментарий
 
На азіопі результати були такі. Скрін з рашка ТВ.
Санкции против РФ из-за вторжения в Украину - способ продемонстрировать недовольство США нецивилизованным поведением, - Перри - Цензор.НЕТ 3560
 показать весь комментарий
 
 
фу извращенцы, опять хочет драть матушку(сколько уже ей лет) расею, что то подсказывает, и опять раком. Санкции против РФ из-за вторжения в Украину - способ продемонстрировать недовольство США нецивилизованным поведением, - Перри - Цензор.НЕТ 9440
 показать весь комментарий
 
Борис Леонидович Сорока
3 ч. ·

АААААААААА Это все равно что Вове подарить ботинки на платформе. Или модель Боинга.
Китайский премьер в бешенстве - Пыня подарил ему банку меда
Китайский премьер в бешенстве из-за дурацкого подарка Путина на Восточном экономическом форуме, сообщают СМИ. Прокол произошел из-за того, что по мнению аналитиков уровень окружения Путина и его советников катастрофически падает.
Ужасный прокол на Восточном экономическом форуме у российской делегации произошел после того, как Пыня подарил Си Цзиньпину банку мёда. Напомним - Си Цзиньпин так взбешен, что его сравнивают с Винни-Пухом, что в Китае запрещены мультфильмы про Винни-Пуха и даже любые упоминания о нем, запрещены фотографии лидера Китая с медом и пчелами.
 показать весь комментарий
 
 
Бггггг.
Так вот почему китайские банки "ни с того, ни с сего" поддержали санкции... : )))
 показать весь комментарий
 
 
сразу на второй день после подарка=))
 показать весь комментарий
 
 
ну а шо? ху-ло же=)) лишнехромосомное как и все его стадо=))
Санкции против РФ из-за вторжения в Украину - способ продемонстрировать недовольство США нецивилизованным поведением, - Перри - Цензор.НЕТ 3503

Санкции против РФ из-за вторжения в Украину - способ продемонстрировать недовольство США нецивилизованным поведением, - Перри - Цензор.НЕТ 8162

Санкции против РФ из-за вторжения в Украину - способ продемонстрировать недовольство США нецивилизованным поведением, - Перри - Цензор.НЕТ 9682 Санкции против РФ из-за вторжения в Украину - способ продемонстрировать недовольство США нецивилизованным поведением, - Перри - Цензор.НЕТ 1620

Санкции против РФ из-за вторжения в Украину - способ продемонстрировать недовольство США нецивилизованным поведением, - Перри - Цензор.НЕТ 7554
 показать весь комментарий
 
 
Когда будут санкции за Боинг?
Там ведь тоже ваши граждане погибли?
Или опять будет рыжее чмо вещать: "Санкций уже предостаточно. Я самый страшный кошмар России"...
 показать весь комментарий
 
 
лишняя напольза для русни не бывает лишней. любит мордва санкцыи, любит напользу от них.
 показать весь комментарий
 
" В то же время, есть сферы, где США могут сотрудничать с россией " (с)

Санкции против РФ из-за вторжения в Украину - способ продемонстрировать недовольство США нецивилизованным поведением, - Перри - Цензор.НЕТ 8973
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСанкции против РФ из-за вторжения в Украину - способ продемонстрировать недовольство США нецивилизованным поведением, - Перри
 
 
 
 
 
 вверх