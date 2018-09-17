 Санкции против РФ из-за вторжения в Украину - способ продемонстрировать недовольство США нецивилизованным поведением, - Перри

Об этом министр энергетики США Рик Перри рассказал в интервью российскому изданию "Коммерсант", пишет Цензор.НЕТ.

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"Разногласия, которые существуют между США и Россией, всем известны. США неоднократно подвергали жесткой критике действия России, в частности, ее вторжение на Украину. Мы считаем такое поведение неприемлемым. Беспокоит нас и вопрос транзита (российского газа через территорию Украины. - Ред.). Россия явно намерена наказать Украину", - заявил министр в ответ на вопрос, Что может сделать Москва, чтобы избежать санкций.

По его словам, США собираются привлечь Россию к ответственности.

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"Послушайте: мы — граждане мира. Мы лидеры в энергетической сфере. США не могут сказать: "Делайте что хотите, нам все равно, главное, что мы продолжаем зарабатывать деньги". Мы будем твердо отстаивать принципы цивилизованного поведения. Вторжение на территорию суверенной страны - это не цивилизованное поведение. И мы это ясно дали понять. (Санкции, - Ред.) - это одна из возможностей выразить недовольство подобного рода действиями. Это же касается вмешательства России в работу центров управления нашими электросетями. И выборов. Президент США на днях подписал исполнительный указ, в котором ясно сказано: если вы предпринимаете противоправные действия в отношении суверенных выборов в США, это не останется без последствий. Мы об этом предупреждаем прямо и недвусмысленно", - отметил Перри.

В то же время, есть сферы, где США могут сотрудничать с Россией.

"Продолжение диалога в этих областях может стать шагом на пути существенного улучшения американо-российских отношений. Невмешательство (со стороны России, - Ред.) в (ноябрьские, - Ред.) выборы (в Конгресс, - Ред.) может послать сигнал. Признание Минских соглашений (по урегулированию конфликта на Донбассе, - Ред.) может послать сигнал. Да, отмена санкций - это долгий путь, тем более, что на это потребовалось бы согласие Конгресса. Но и президент США, и я лично настроены на то, чтобы рабочие отношения между нашими странами улучшились, чтобы мы могли сотрудничать", - объяснил министр.

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По его мнению, вероятность введения новых санкций в отношении российского энергетического сектора и "Северного потока-2" есть.