 Санкции против РФ из-за вторжения в Украину - способ продемонстрировать недовольство США нецивилизованным поведением, - Перри

Об этом министр энергетики США Рик Перри рассказал в интервью российскому изданию "Коммерсант", пишет Цензор.НЕТ.
"Разногласия, которые существуют между США и Россией, всем известны. США неоднократно подвергали жесткой критике действия России, в частности, ее вторжение на Украину. Мы считаем такое поведение неприемлемым. Беспокоит нас и вопрос транзита (российского газа через территорию Украины. - Ред.). Россия явно намерена наказать Украину", - заявил министр в ответ на вопрос, Что может сделать Москва, чтобы избежать санкций.
По его словам, США собираются привлечь Россию к ответственности.
"Послушайте: мы — граждане мира. Мы лидеры в энергетической сфере. США не могут сказать: "Делайте что хотите, нам все равно, главное, что мы продолжаем зарабатывать деньги". Мы будем твердо отстаивать принципы цивилизованного поведения. Вторжение на территорию суверенной страны - это не цивилизованное поведение. И мы это ясно дали понять. (Санкции, - Ред.) - это одна из возможностей выразить недовольство подобного рода действиями. Это же касается вмешательства России в работу центров управления нашими электросетями. И выборов. Президент США на днях подписал исполнительный указ, в котором ясно сказано: если вы предпринимаете противоправные действия в отношении суверенных выборов в США, это не останется без последствий. Мы об этом предупреждаем прямо и недвусмысленно", - отметил Перри.
В то же время, есть сферы, где США могут сотрудничать с Россией.
"Продолжение диалога в этих областях может стать шагом на пути существенного улучшения американо-российских отношений. Невмешательство (со стороны России, - Ред.) в (ноябрьские, - Ред.) выборы (в Конгресс, - Ред.) может послать сигнал. Признание Минских соглашений (по урегулированию конфликта на Донбассе, - Ред.) может послать сигнал. Да, отмена санкций - это долгий путь, тем более, что на это потребовалось бы согласие Конгресса. Но и президент США, и я лично настроены на то, чтобы рабочие отношения между нашими странами улучшились, чтобы мы могли сотрудничать", - объяснил министр.
По его мнению, вероятность введения новых санкций в отношении российского энергетического сектора и "Северного потока-2" есть.
Но, мне интересно другое. Что вы все тут думаете по поводу украинских выборов 2014? Тогда РФ тоже вмешалась, что выбрали Петю или нет?
В 2019 тоже особого выбора нет. Я скорей всего буду голосовать против всех.
а тут один более менее вменяемый кандидат был и за него все проголосовали, его путин не мог подсунуть.. та и Петр добился против РФ санкции, уже подсчитано что с 2014 по 2017 - РФ потеряло 600 млрд долларов от санкций
Я понимаю, что геополитически сильные страны всегда так или иначе вмешиваются в чужие выборы (вопрос только методов и степени вмешательства)
Скажи честно, ты реально веришь в то, что какое-то вмешательство РФ в выборы в США могло действительно повлиять на результат?
3 ч. ·
АААААААААА Это все равно что Вове подарить ботинки на платформе. Или модель Боинга.
Китайский премьер в бешенстве - Пыня подарил ему банку меда
Китайский премьер в бешенстве из-за дурацкого подарка Путина на Восточном экономическом форуме, сообщают СМИ. Прокол произошел из-за того, что по мнению аналитиков уровень окружения Путина и его советников катастрофически падает.
Ужасный прокол на Восточном экономическом форуме у российской делегации произошел после того, как Пыня подарил Си Цзиньпину банку мёда. Напомним - Си Цзиньпин так взбешен, что его сравнивают с Винни-Пухом, что в Китае запрещены мультфильмы про Винни-Пуха и даже любые упоминания о нем, запрещены фотографии лидера Китая с медом и пчелами.
Так вот почему китайские банки "ни с того, ни с сего" поддержали санкции... : )))
Там ведь тоже ваши граждане погибли?
Или опять будет рыжее чмо вещать: "Санкций уже предостаточно. Я самый страшный кошмар России"...