 За последние недели Украина привлекла инвестиции в аграрный сектор, сферы возобновляемой энергетики и розничной торговли, - Порошенко. ВИДЕО

Об этом написал президент Украины Петр Порошенко в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Немецкая компания Bayer открыла крупнейший в Украине и один из топ-5 в Европе заводов по производству семян, - Ковалив. ФОТОрепортаж

"За последние недели Украина привлекла крупные инвестиции в экономику: в сферу возобновляемой энергетики - от норвежских инвесторов, в аграрный сектор - от компании из Саудовской Аравии, в сферу розничной торговли от шведских брендов H&M и IKEA. Инвестиционный бум, который происходит в Украине, - это яркое свидетельство доверия к нашей стране со стороны мировых инвесторов", - написал он, а также по-английски призвал инвестировать в Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": IKEA заходит в Украину, - Порошенко