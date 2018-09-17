EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Отравление в Армянске
 Экономика
  1914  99
Все про:инвестиции (836) Порошенко (15405)

 За последние недели Украина привлекла инвестиции в аграрный сектор, сферы возобновляемой энергетики и розничной торговли, - Порошенко. ВИДЕО

Крупные инвестиции компаний Норвегии, Саудовской Аравии и Швеции показывают доверие к нашей стране.

Об этом написал президент Украины Петр Порошенко в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Немецкая компания Bayer открыла крупнейший в Украине и один из топ-5 в Европе заводов по производству семян, - Ковалив. ФОТОрепортаж

"За последние недели Украина привлекла крупные инвестиции в экономику: в сферу возобновляемой энергетики - от норвежских инвесторов, в аграрный сектор - от компании из Саудовской Аравии, в сферу розничной торговли от шведских брендов H&M и IKEA. Инвестиционный бум, который происходит в Украине, - это яркое свидетельство доверия к нашей стране со стороны мировых инвесторов", - написал он, а также по-английски призвал инвестировать в Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": IKEA заходит в Украину, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3086482
 
   
 Топ комментарии
 
Инвестиционный бом в башке хидранта, а бакс уверенно движется к тридцатнику
 показать весь комментарий
 
Я не пожалел время и посмотрел видео. Ну, понимаете, если немцу сказать, что открытие Н&M, Икее и прибытие тепловоза относятся к категории "инвестиционный бум", то он будет долго ржать...
 показать весь комментарий
 
Очевидное я вижу. Цены выше чем в Европе, зарплаты ниже чем в Зимбабве, Украина во время войны сотрудничает с ФСБ, сепары ходят по Киеву, патриоты сидят в тюрьмах или убиты, трудовой стаж для выхода на пенсию повышается... и при всем при етом Петя не успокаивается и продолжает удавку на шее народа затягивать еще сильнее.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Инвестиционный бом в башке хидранта, а бакс уверенно движется к тридцатнику
 показать весь комментарий
 
 
забыли, довно все забыли про Украину, вот только Норге, Саудиты и Шведы тормознули, в принцыпе забыли то, что все уже о Украине забыли. За последние недели Украина привлекла инвестиции в аграрный сектор, сферы возобновляемой энергетики и розничной торговли, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5750
 показать весь комментарий
 
Я не пожалел время и посмотрел видео. Ну, понимаете, если немцу сказать, что открытие Н&M, Икее и прибытие тепловоза относятся к категории "инвестиционный бум", то он будет долго ржать...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
прочти ниже, пока я пысал тот ниже текст, появилос это - ответ ниже годен и тут. речь о доверие а не о особой олезности инвестиции - начнётся с доверии, подтянется и производственные инвестиции - магазин же легче создать и подготовить рабочую силу, чем построить завод и создать специалистов - так что сравнение с Германиеи будет не коректно - ведь о доверии к Германие на данный момент никто не сомневается.
нравится или нет, но Петро тут прав на все 100% - указывает на то что возвращается доверие к Украине и точка.
 показать весь комментарий
 
 
Грандиозная ашипка. Петручио не может быть прав на какие то жалкие 100%. Он всегда прав на все 1000% За последние недели Украина привлекла инвестиции в аграрный сектор, сферы возобновляемой энергетики и розничной торговли, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8923
 показать весь комментарий
 
 
Крапка незабаром буде на смердючій біографії бариги
 показать весь комментарий
 
 
В Украину ринулись "слепые трасты"!
 показать весь комментарий
 
 
як же я обожнюю спостерігати на безсильні візгі ватних макак на шановного Петра Олексійовича та на те як вони лайкають один одного )))))))))
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
врёт, врёт как дышит, ну вот же ещё два года назад, создание с ватой в голове, говорили - про Украину все забыли и всем она надоела.
 показать весь комментарий
 
И трех друзей не посадил и инвестиции привлек. Не то шо лохи с Сингапура и Румынии. Талантище.
 показать весь комментарий
 
 
в сингапуре авторитаризм.
Майдан будет против.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
и посадить 3-х друзей лучше всего получалось у сталина.
Та что там.. Он их сотнями тысяч стрелял.
 показать весь комментарий
 
 
"Разом нас багато, нас не подолати !", - кричали мільони чиновників з БПП, Оппоблока і НФ. За останні тижні Україна залучила інвестиції в аграрний сектор, сфери відновлюваної енергетики та роздрібної торгівлі, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7498
 показать весь комментарий
 
 
нет, розгар прзиденстской предвыборной аллилуи За последние недели Украина привлекла инвестиции в аграрный сектор, сферы возобновляемой энергетики и розничной торговли, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1961
 показать весь комментарий
 
 
Когда-то при Януковиче возвращали НДС миллиардами. Производили "воздух", затем "вывозили" его таможню, и получали возврат от государства. А Витя всем показывал картинки и графики, как растёт экономика...
Возможно, и нынешний "инвестиционный бум" имеет подобную подоплёку...
 показать весь комментарий
 
 
Полюбому. Власть меняется а експерты економики все те же.
 показать весь комментарий
 
 
Дороги куди, на Мальдиви? Учора сплатив 120 грн за рихтування диска після зробленої дороги. Тепер потрібно ще підфарбувати, що теж грошей стоїть.
Вже задрало тут соєве брехло.
 показать весь комментарий
 
 
Министр экономики при языке- Петр Мальдивский...
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
подожди, то те были занятые денги и сегодня украинцы за это разплачивается через буджет, а тут другое, инвестиции от Норге ОК, в производстве энергии, а вот шведов только на торговлю а не производство (H&M и IKEA), так что - если о доверии, то не оспаримо, если о полезности в росте, то шведы лишние, так как на выкачка (хотя там и пределка) ресурсов, но если отбирает у руснявых и китаицов возможность выкачивать ресурс, то это позитив для Европы.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Все вменяемые и умные будут голосовать за Порошенко! Он для украины сделал больше чем Петр 1 для России!!!
 показать весь комментарий
 
 
Это из оффшоров чтоли? Поця вывезенные деньги решил приумножить?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Тот кто смог из разваленных и разворованных советских предприятий построить общеизвестный мировой бренд, тот сможет из разваленной и разворованной Украины, построить успешную страну.
 показать весь комментарий
 
Ага, тот кто развалил совпредприятия - тот сможет развалить Украину, чтобы построить "слепой траст"
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Принцип политики тимошенко - что заработал, то вложил в курс гривны 11 к 1 доллару, а остаток раздюрбанить с кентами, что для холопов будет незаметным. Принцип политики Порошенко - все что заработал, вложить в развитие и модернизацию производства, чтобы дать людям работу и зарабатывать еще больше.
 показать весь комментарий
 
Из всех перечисленных где ты увидел инвестиции и рабочие места? Иностранные торгаши просто продали Украине свои товары, Тепловозы, ветротурбины которые будут продавать украинцам електроенергию по зеленому бешенному тарифу и два брендовых магазина которые тоже будут толкать свое и китайское говно.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ты от куда чудовище? Если ты не видишь очевидного, это означает что тебе выкололи глаза и заткнули уши. Сепарам из оккупированных территорий, слова не давали.
 показать весь комментарий
 
Очевидное я вижу. Цены выше чем в Европе, зарплаты ниже чем в Зимбабве, Украина во время войны сотрудничает с ФСБ, сепары ходят по Киеву, патриоты сидят в тюрьмах или убиты, трудовой стаж для выхода на пенсию повышается... и при всем при етом Петя не успокаивается и продолжает удавку на шее народа затягивать еще сильнее.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Средние зарплаты в Украине от 500 до 1100 долларов. Ты не из Украины, поэтому не вякай здесь. Ты апеллируешь устаревшими фактами, что присуще динозаврам из оккупированных территорий, которые кроме российской пропаганды и разрухи на улицах, ничего не видят.
 показать весь комментарий
 
 
"Средние зарплаты в Украине от 500 до 1100 долларов." Вот не пойму ты тролишь ШАКАЛАда или топишь за него?
 показать весь комментарий
 
 
Да что ты такое черт побери несешь? Где в Украине такие зарплаты? Почему тогда вся Украина в Польшу на зароботки выехала за 1000 долларов и даже меньше работать?
 показать весь комментарий
 
 
Подивіться на цю прекрасну в своєму ідіотизмі маячню жирного соєвого тролля дениса федотова і вам все стане зрозуміло. Не здивуюсь, що це ольгінській опариш, якого Лахта-2 по дружньому віддала в оренду мінстецю, в якого серйозна проблема з кадрами. Адже замітив, що подібні аккаунти - іван петров, денис федотов, єгор сидоров, олег тихонов та ін. створюють кацапські імбецили.
 показать весь комментарий
 
 
Навряд чи хтось когось передає в оренду, там теж у царя всія рабсєї турбот з вільнодумством зараз вистачає, просто вони, боти -- колеги, браття по розуму, тому і не відрізняються. Бо яка нормальна людина погодиться на таку роботу, відбілювати шоколадні, навіть дуже шоколадні, шоколадніше вже й уявити важко дупи?..
 показать весь комментарий
 
 
Ні хера собі у петькіних ольгінців зарплати - по штуці баксів отримують За останні тижні Україна залучила інвестиції в аграрний сектор, сфери відновлюваної енергетики та роздрібної торгівлі, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6709
 показать весь комментарий
 
 
Пеца, у тебя паскуда, такой же инвестиционный бум как и ты разорвал отношения с кремлем и с ФСБ.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Тебе простому человеку трудно понять умного цара Украины! Петр Алексеевич все делает правильно! А главное вовремя!!!
 показать весь комментарий
 
 
Сцари на кацапии... Мокша, тут вотки нет или домой...🙂
 показать весь комментарий
 
 
Как все-таки похожи Петя с Вовочкой. Тот тоже трындит, что получил инвестиции от японцев и китайцев.
 показать весь комментарий
 
 
це ж чоботи з одної пари.
і повторюють ті ж самі кроки.
і одого без іншого
чекає буцигарня.
тому і нерозлучні торівельні партнери.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
После того как Порошенко выйдет на второй президентский срок, у ватников рванет дно, которое уже сейчас оттопыривает штаны.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
я в этом даже уверен, тот вои будет просто прекрасен, кисель и соловеи часами будет скулить.
 показать весь комментарий
 
 
Та то да. Петя гарний кермач, iнвестiцii прямо пригорнiшнями. "Iкея" будiвнiцтво чи аренда?.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Порошенко еще не подал кандидатуры на пост президента, не вложил ни копейки на предвыборную кампанию и не обещает это осуществлять, уже сейчас твердо занял вторую позицию после тимошенко, которая с 2014 года, несмотря на войну в Украине, потратила на предвыборную кампанию не менее 30 миллионов, часами дожидалась Трампа возле туалета и подплясывала кремлю в обнимочку с оккупантами. Если Порошенко подаст кандидатуру, то победа на выборах 100% за ним, несмотря на вопли зрадофилов.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
от куда такая уверенность? ведь решает вес народ Украины и иногда мне кажется (особо выдя сколько за люльку ладимировну) опять ошибку делает, сколько раз уже отворачивались от Европы и повернулис к рашке, и вот опять (да да, видя поддержку люльки и ко., такое выдится)
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Выгрузись в реальность и тогда все поймешь.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
ты всё понел, что там я написал?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Украинцев не должно интересовать мнение иностранца.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
я понел, а с чего такой нервный под чужим прапором, да и номер тебе присвоен как у .......
 показать весь комментарий
 
а заявление о инвестициях разве не на правах рекламы?
 показать весь комментарий
 
 
Понравилось! А ещё говорят что смешно бывает только в цирке
 показать весь комментарий
 
 
Да его на вилы посадят, о чем ты шепчешь бот? Его ненавидят уже все, даже кто голосовал, а особенно атошники. На счет ни копейки не вложил, а что это за новость по твоему? Пук в воду? Пиздюк! Этот ПИАРаст весь эфир засрал самохвалой, приписыванием себе чужих заслуг и пережевыванием сомнительных успехов. Да он уже бздит, это читается по его переляканным глазкам, что президенство хоть и спасло его от Ростова, хоть смог временно удержать 104 компании с офшорами, спижжженными за бесценок на посту ещё министра при овоще, хоть избавился от добробатов, сгноил всех, кого боялся в ато, но скоро весь тот обставленный приближенцами карточный домик рухнет и сидеть ему в тюрьме в лучшем случае. Как и всем тем, кого при Пэте так и не люстрировали, как и всем тем, кто по соучастию занимается отбеливанием шоколадной задницы.
 показать весь комментарий
 
 
ПИ...ТЬ не мешки ворочать) а ПИ...ИТЬ по НОВОМУ))))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ожидаемо, что козломордые тролли и их братья по разуму зрадочмыри на новость налетели. Сегодня Секилёв на Раиса24 рассказывал, как Рошен собрал с бизнеса и занес константинопольскому патриарху 10 лимонов зелени за томос, а должен был занести 25. Пятнадцать лимонов Рошен прикарманил (ну, барыга же). На что патриарх разозлился и не приехал в Киев на годовщину крещения Киевской Руси. Потом все-таки Рошен занес недостающие 15 лимонов, и патриарх направил экзархов в Украину. Вот такой вот сумасшедший бред несут кремляди. Я представляю, как бы обрадовалось этой новости местное бычье, будь она опубликована тут.
 показать весь комментарий
 
 
так ты засранец, еще и всякие там "рупоры кремля" смотришь на тихаря и потом разносишь эту заразу по Украине???))))))))))
 показать весь комментарий
 
 
"Все оды пишем-пишем, но ни себе, ни им похвал нигде не слышим" - дядя Ваня из "Дяди Вани" А.П.Чехова. Это про подвиги пир-рашенко в деле спасения экономики.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Очень плохие новости для любителей ВОны Сырниковой. ВОне со своими адептами щас надо шоб дела в Украине были как можно хуже. Ведь рейтинги Сырниковой держаца не на её личных способностях которых просто нет(кроме балабольства), а исключительно на недовольстве властью. Поэтому ВОне щас надо максимум негатива и проблем для Украины.
 показать весь комментарий
 
самая "негативная проблема" в Украине имеет имя и фамилию - петя порошенко(с маленькой буквы).
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А у Вас какая основная проблема, кроме дураков и дорог, ессно?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А мені здається що 'газова принцеса' знову бреше. Пропоную виключити Тимошенко та Порошенко з кандидатів на президента. Різних бувших регіоналів відправити до Росії. Час почати все з початку😄
 показать весь комментарий
 
Ага так это Вона виновата что растут на все цены и украинцы испытывают недовольство властью.
 показать весь комментарий
 
 
Цікаво, а чи давно гідрант був у лікаря? Адже в нього повністю неадекватне сприйняття дійсності - називати повний розвал економіки "інвестиційним" бумом. Хоча, можливо, під "інвестиційним" бумом він має на увазі притік свого офшорного панамського бабла, на яке і скуповуються за безцінь останні привабливі активи в Україні.
 показать весь комментарий
 
 
"Инвестиционный бум, который происходит в Украине"____________________ЗАКРОЙТЕ ПАСТЬ ЭТОМУ СОЕВОМУ ПРОХВОСТУ ИЛИ НАПИШИТЕ ЕМУ НА ЛБУ ЦИФРУ С ДЕВЯТЬЮ НУЛЯМИ ВЫВЕДЕННЫХ В ОФШОРЫ МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ ЗА ГОД ИЗ УКРАИНЫ!!
 показать весь комментарий
 
 
И как эти инвестиции повлияют на нашу жизнь ?
Стоимость тепла снизится вдвое ?
 показать весь комментарий
 
 
похоже на попытку заглушить радостными визгами звонящий по экономике колокол..
 показать весь комментарий
 
 
Как вы догадались? Ведь это и есть секретная тактика улучшения экономики от порошенко. Агент что ли?
 показать весь комментарий
 
 
"... это яркое свидетельство доверия к нашей стране со стороны мировых инвесторов"

"Напомним, в первом полугодии 2018 года больше всего прямых инвестиций в Украину поступило из России - 436 млн долларов или 34,6% от общего объема"
https://korrespondent.net/business/financial/4005557-rossyia-okazalas-lyderom-po-ynvestytsyiam-v-ukraynu

Ни-и-чего не понимаю...
 показать весь комментарий
 
 
хваліть мене мої губоньки.
бо більше нікому.
а втекло за час керування
будкобудівника , набагато більше.
 показать весь комментарий
 
 
Какое же брехло, единичные случаи пытается выставить как грандиозную победу, притом покупка арабами украинской земли вообще спорное достижение.
 показать весь комментарий
 
 
Походу пэпа по пьяни головой об стенку сильно бумкнулся.
 показать весь комментарий
 
 
Многокартно писал и повторю снова. Винницкие как большие почитатели творчества "дорогого Леонида Ильича" любят нагонять эйфорию в массы. Торжественные реляции о эфимерных победах, это их всё. Ну, чисто Совок 70-х.
 показать весь комментарий
 
 
В Украине инвестиции заключаются в виде короткосрочных кредитов возврат которых обязателен до сбора урожая.А за это время этот кредитный клуб намеренно занижает цены на их закупку так и завышает на на удобрения и топливо так что аграрий если и вовремя сберет урожай вовремя то обязан его отдать по бросовым ценам или пускай гниет.А потом удивляемся откуда появляются рейдерские захваты и обанкротившиеся аграрии.
 показать весь комментарий
 
 
однозначно буду голосувати за Петра Олексійовича! пальців на руках не вистачить що б порахувати те, що він вже хорошого зробив для України. а скільки ще хорошого зробить на другому строку можно лише уявити
 показать весь комментарий
 
Интересно, сколько таких полезных или болезненных идиотов на этом сайте?))
 показать весь комментарий
 
Идиотов нет, есть проплаченые эльфы/жополизы.
 показать весь комментарий
 
 
ватарилий віриш- мені ПОХ якої ти про мене думки )))))))
 показать весь комментарий
 
перемоги, скрізь перемоги і тут теж
альтернативи нема теперішньому президенту))
головне, що би дали транш і намалювали)) другий термін!
 показать весь комментарий
 
 
Петька хороший - він спі...в тільки 5 млрд баксів - а міг би і всі 10. Значить дбає про економіку рідної країни. Пропоную його канонізувати і пам'ятник поставити в Конче-Заспі з написом - "Петька-Мальдівський спи...в у народа в 2 рази менше чим міг би".
Я до речі і Гітлера поважаю - сердешня людина була - лише 10 млнн у таборах згноїв - а міг би і всі 40, як дєдушка-Сталін. Але пожалів по доброті сердешній.
 показать весь комментарий
 
 
В стране победившей коррупции инвестиции не имеют никакого экономического значения.
 показать весь комментарий
 
 
Велика "подяка"Петру Олексійовичу за нове покращення,від учора хліб здорожчав ще 1,5 грн.Це зроблено дуже "своєчасно"ідуть заготовки на зиму.Ще "подяка"нашому гаранту як визначному бізнесмену,який служить прикладом для свого народу!! Майже кожний місяць одержує міліонні дівіденти.Пишаємося!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Ну-да, вчера открыли остановку и 2 мусорки. Инвестиции.
 показать весь комментарий
 
 
Скрипін про владу: "Ви - колективний внутрішній Путін. Ви і є внутрішні окупанти, які водять за ніс цілу країну у сподіваннях. Не дивуйтеся, коли вас усіх гуртом виноситимуть на вилах. Вішатимуть и рубатимуть голови. Ви самі спровокували цей бунт, який наближається."
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЭкономикаЗа последние недели Украина привлекла инвестиции в аграрный сектор, сферы возобновляемой энергетики и розничной торговли, - Порошенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх