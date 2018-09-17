 За последние недели Украина привлекла инвестиции в аграрный сектор, сферы возобновляемой энергетики и розничной торговли, - Порошенко. ВИДЕО

Об этом написал президент Украины Петр Порошенко в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"За последние недели Украина привлекла крупные инвестиции в экономику: в сферу возобновляемой энергетики - от норвежских инвесторов, в аграрный сектор - от компании из Саудовской Аравии, в сферу розничной торговли от шведских брендов H&M и IKEA. Инвестиционный бум, который происходит в Украине, - это яркое свидетельство доверия к нашей стране со стороны мировых инвесторов", - написал он, а также по-английски призвал инвестировать в Украину.
нравится или нет, но Петро тут прав на все 100% - указывает на то что возвращается доверие к Украине и точка.
Майдан будет против.
Та что там.. Он их сотнями тысяч стрелял.
Возможно, и нынешний "инвестиционный бум" имеет подобную подоплёку...
Вже задрало тут соєве брехло.
і повторюють ті ж самі кроки.
і одого без іншого
чекає буцигарня.
тому і нерозлучні торівельні партнери.
Стоимость тепла снизится вдвое ?
"Напомним, в первом полугодии 2018 года больше всего прямых инвестиций в Украину поступило из России - 436 млн долларов или 34,6% от общего объема"
https://korrespondent.net/business/financial/4005557-rossyia-okazalas-lyderom-po-ynvestytsyiam-v-ukraynu
Ни-и-чего не понимаю...
бо більше нікому.
а втекло за час керування
будкобудівника , набагато більше.
альтернативи нема теперішньому президенту))
головне, що би дали транш і намалювали)) другий термін!
Я до речі і Гітлера поважаю - сердешня людина була - лише 10 млнн у таборах згноїв - а міг би і всі 40, як дєдушка-Сталін. Але пожалів по доброті сердешній.