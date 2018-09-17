 У подозреваемых в отравлении Скрипаля было двое сообщников, - The Sunday Mirror

Об этом сообщило издание The Sunday Mirror, ссылаясь на источник в британском правительстве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Один из сообщников подозреваемых, которого в статье называют "доктор Новичок", является врачом, и его задачами было не допустить заражения ядом исполнителей покушения, а также оказать им помощь, если это все-таки произойдет. Это позволило бы избежать приобщения к делу полиции или британских врачей, отмечает The Sunday Mirror.
По словам собеседника издания, вероятно, после регистрации в отеле City Stay Hotel в Лондоне Боширов и Петров встречались с "доктором Новичком" и еще одним помощником, который работает в российском посольстве. После этого они сели на поезд в Солсбери.
Ранее другие источники сообщили The Sunday Mirror, что британской полиции известны данные их подлинных документов, поскольку камеры видеонаблюдения оснащены программой, позволяющей сравнивать лица людей с фото из паспортной базы.
Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
В сентябре 2018 года Великобритания назвала имена россиян, которых подозревают в отравлении Скрипалей: Александр Петров и Руслан Боширов. Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ".
13 сентября телеканал RT опубликовал разговор с двумя людьми, которые представились Петровым и Бошировым. На вопрос о том, что они делали в марте в Солсбери, оба ответили, что ездили туда как туристы посмотреть на кафедральный собор. Они отрицают причастность к российской разведке, а также инциденту, связанному с применением нервно-паралитического вещества типа "Новичок" в Солсбери.
А они все хихихикают.
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Вот что пишет несогласный с тобой ТАСС о санкциях, конфискации рашистской собственности в Европе и т.д.
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"Нормы европейского права не позволяют изъять собственность без суда и следствия". Ведь право собственности - это одна из базовых ценностей западного мира. "Так что громкое заявление британских властей не может быть реализовано", - резюмирует он.
ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ОЧЕРЕДНОЙ ВИТОК ПРОТИВОСТОЯНИЯ МОЖЕТ ОСЛОЖНИТЬ РАБОТУ ГОСКОРПОРАЦИЙ, СЧИТАЮТ ЭКСПЕРТЫ. ПРИЧЕМ ДЛЯ ЭТОГО НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВВОДИТЬ КАКИЕ-ТО САНКЦИИ, ОТМЕТИЛ В БЕСЕДЕ С ТАСС ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СТРАТЕГ ФИНАНСОВОЙ ГРУППЫ БКС МАКСИМ ШЕИН. "БИЗНЕС ПРОСТО БУДЕТ НАСТРОЕН ОСТОРОЖНО К РОССИЙСКИМ КОНТРАГЕНТАМ, ИМ НЕ БУДУТ ОТКРЫВАТЬ СЧЕТА, ПРОВОДИТЬ ТРАНЗАКЦИИ - НЕ СПЕЦИАЛЬНО, А НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ. НИКТО НЕ ХОЧЕТ ЛИШНИХ РЕПУТАЦИОННЫХ РИСКОВ".
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Понятно, да? Шаг за шагом - и бизнес просто полностью перестанет работать с Рашкой - честь и репутация дороже.
https://www.facebook.com/feanoreldarian/videos/2026058097453477/
Одним словом - пристрелить, чтобы не мучались.
https://youtu.be/KUr383_MuP8