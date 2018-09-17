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 У подозреваемых в отравлении Скрипаля было двое сообщников, - The Sunday Mirror

Следователи считают, что до поездки в Солсбери подозреваемые в отравлении Скрипалей Руслан Боширов и Александр Петров встречались с врачом и помощником, который работает в российском посольстве.

Об этом сообщило издание The Sunday Mirror, ссылаясь на источник в британском правительстве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новые санкции против РФ, обещанные Мэй в связи с отравлением Скрипалей, Великобритания введет после Brexit, - Тhe Telegraph

Один из сообщников подозреваемых, которого в статье называют "доктор Новичок", является врачом, и его задачами было не допустить заражения ядом исполнителей покушения, а также оказать им помощь, если это все-таки произойдет. Это позволило бы избежать приобщения к делу полиции или британских врачей, отмечает The Sunday Mirror.

По словам собеседника издания, вероятно, после регистрации в отеле City Stay Hotel в Лондоне Боширов и Петров встречались с "доктором Новичком" и еще одним помощником, который работает в российском посольстве. После этого они сели на поезд в Солсбери.

Ранее другие источники сообщили The Sunday Mirror, что британской полиции известны данные их подлинных документов, поскольку камеры видеонаблюдения оснащены программой, позволяющей сравнивать лица людей с фото из паспортной базы.

Также читайте: Накануне отравления в Солсбери Петров и Боширов устроили в отеле вечеринку с наркотиками и проституткой, - The Sun

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В сентябре 2018 года Великобритания назвала имена россиян, которых подозревают в отравлении Скрипалей: Александр Петров и Руслан Боширов. Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ".

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13 сентября телеканал RT опубликовал разговор с двумя людьми, которые представились Петровым и Бошировым. На вопрос о том, что они делали в марте в Солсбери, оба ответили, что ездили туда как туристы посмотреть на кафедральный собор. Они отрицают причастность к российской разведке, а также инциденту, связанному с применением нервно-паралитического вещества типа "Новичок" в Солсбери.

Источник: https://censor.net.ua/n3086481
 
 
 Топ комментарии
 
Сообщники из посольства Рашки могли также передать этим двоим яд. Зачем рисковать и поручать им идиотам провезти яд, если этот яд так просто доставить дипломатическим багажом прямо из рашки в посольство? Ведь дипломатические грузы и вещи дипломатов не досматриваются на границах.
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Какая разница, сколько их там было, если санкции вводить собираются не ранее, чем через 2 года? ))
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Чушь, бабло дороже репутации, так что бриты схавают очередное отравление ради потенциальных барышей от торговли всякими Лэндроверами, Роллс-Ройсами, Ягуарами, бытовой химией, бухлом-виски, красками, не перестанут покупать нефть и нефтепродукты. Ну а инвестиции российских олигархов всегда будут приветствовать.
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Там уже двое новых отравившихся.
А они все хихихикают.
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Это наверное вызванная проститутка была сообщником)
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У подозреваемых в отравлении Скрипаля Боширова и Петрова в Англии было двое любовников...
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их фотороботы уже висят по всему Лондону У подозреваемых в отравлении Скрипаля Боширова и Петрова было двое сообщников, - The Sunday Mirror - Цензор.НЕТ 7757
У подозреваемых в отравлении Скрипаля Боширова и Петрова было двое сообщников, - The Sunday Mirror - Цензор.НЕТ 3419
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Так говорили, что у них было шесть сообщников во главе с каким-то Аполлоном. Эти двое входят в их число или сверх того (то есть всего 8)?
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Очевидн, что помощник принес контейнер с агентом, а доктор вколол в жопы любителям солцберецкой архитектуры лошадиную дозу холинолитического препарата.
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Сообщники из посольства Рашки могли также передать этим двоим яд. Зачем рисковать и поручать им идиотам провезти яд, если этот яд так просто доставить дипломатическим багажом прямо из рашки в посольство? Ведь дипломатические грузы и вещи дипломатов не досматриваются на границах.
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Какая разница, сколько их там было, если санкции вводить собираются не ранее, чем через 2 года? ))
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Ты живёшь в 2011 году? : )))
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Вот что пишет несогласный с тобой ТАСС о санкциях, конфискации рашистской собственности в Европе и т.д.
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"Нормы европейского права не позволяют изъять собственность без суда и следствия". Ведь право собственности - это одна из базовых ценностей западного мира. "Так что громкое заявление британских властей не может быть реализовано", - резюмирует он.
ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ОЧЕРЕДНОЙ ВИТОК ПРОТИВОСТОЯНИЯ МОЖЕТ ОСЛОЖНИТЬ РАБОТУ ГОСКОРПОРАЦИЙ, СЧИТАЮТ ЭКСПЕРТЫ. ПРИЧЕМ ДЛЯ ЭТОГО НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВВОДИТЬ КАКИЕ-ТО САНКЦИИ, ОТМЕТИЛ В БЕСЕДЕ С ТАСС ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СТРАТЕГ ФИНАНСОВОЙ ГРУППЫ БКС МАКСИМ ШЕИН. "БИЗНЕС ПРОСТО БУДЕТ НАСТРОЕН ОСТОРОЖНО К РОССИЙСКИМ КОНТРАГЕНТАМ, ИМ НЕ БУДУТ ОТКРЫВАТЬ СЧЕТА, ПРОВОДИТЬ ТРАНЗАКЦИИ - НЕ СПЕЦИАЛЬНО, А НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ. НИКТО НЕ ХОЧЕТ ЛИШНИХ РЕПУТАЦИОННЫХ РИСКОВ".
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Понятно, да? Шаг за шагом - и бизнес просто полностью перестанет работать с Рашкой - честь и репутация дороже.
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Чушь, бабло дороже репутации, так что бриты схавают очередное отравление ради потенциальных барышей от торговли всякими Лэндроверами, Роллс-Ройсами, Ягуарами, бытовой химией, бухлом-виски, красками, не перестанут покупать нефть и нефтепродукты. Ну а инвестиции российских олигархов всегда будут приветствовать.
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Повторюю: "тереза_мей" гальмувала розслідування вбивства Литвиненка коли була міністром внутрішніх справ Королівства. Проти неї позивалася навіть дружина Литвиненка за неналежне розслідування. Тому ця сучка "тереза_мей" теж на короткій шворці у кацапні. Справжніх санкцій не буде. Закінчиться все лише її вже проголошеною напівгістеричною промовою.
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о . вот и личности проституток выяснили . так это с ними Петров и Баширов шпилились . прям целая гей-вечеринка была У подозреваемых в отравлении Скрипаля Боширова и Петрова было двое сообщников, - The Sunday Mirror - Цензор.НЕТ 2887
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Неправда. Это были шпили солцберецкого собора.
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Работали в обеспечении дипломаты из посольства.
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Тоже под педиков работали? У подозреваемых в отравлении Скрипаля Боширова и Петрова было двое сообщников, - The Sunday Mirror - Цензор.НЕТ 6292 Это прям анекдот У подозреваемых в отравлении Скрипаля Боширова и Петрова было двое сообщников, - The Sunday Mirror - Цензор.НЕТ 5645
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я так понимаю что одного доктора лизу менге русня зашкварила но второго доктора менгле пока нет, он в Лондоне работает. Значит и второго отправят слушать песТни кобздона под акомпониментом хора александрова.
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"...его задачами было не допустить заражения ядом исполнителей покушения, а также оказать им помощь, если это все-таки произойдет. Это позволило бы избежать приобщения к делу полиции или британских врачей"

Одним словом - пристрелить, чтобы не мучались.
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Если в номере отеля, где жили эти миляги, обнаружены следы яда, о чем дальше говорить и что кому доказывать?
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Watch "ЧК Боширов и Петров ЧК" on YouTube
https://youtu.be/KUr383_MuP8
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Симонян,зови следующих. Посмеёмся ещё.
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Двое что-то мало...та весь штат посольства задействован
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Ні, спільників у них було не двоє, а як мінімум 5: ці двоє, що сказано в статті, та ще їх курівник із ГРУ, посол, та ху@ло.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУ подозреваемых в отравлении Скрипаля было двое сообщников, - The Sunday Mirror
 
 
 
 
 
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