EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Отравление в Армянске
 За рубежом
  1666  30
Материалы по теме:
Все про:Великобритания (1974) расследование (2342) Скрипаль (401)

 У подозреваемых в отравлении Скрипаля Боширова и Петрова было двое сообщников, - The Sunday Mirror

Следователи считают, что до поездки в Солсбери подозреваемые в отравлении Скрипалей Руслан Боширов и Александр Петров встречались с врачом и помощником, который работает в российском посольстве.

Об этом сообщило издание The Sunday Mirror, ссылаясь на источник в британском правительстве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новые санкции против РФ, обещанные Мэй в связи с отравлением Скрипалей, Великобритания введет после Brexit, - Тhe Telegraph

Один из сообщников подозреваемых, которого в статье называют "доктор Новичок", является врачом, и его задачами было не допустить заражения ядом исполнителей покушения, а также оказать им помощь, если это все-таки произойдет. Это позволило бы избежать приобщения к делу полиции или британских врачей, отмечает The Sunday Mirror.

По словам собеседника издания, вероятно, после регистрации в отеле City Stay Hotel в Лондоне Боширов и Петров встречались с "доктором Новичком" и еще одним помощником, который работает в российском посольстве. После этого они сели на поезд в Солсбери.

Ранее другие источники сообщили The Sunday Mirror, что британской полиции известны данные их подлинных документов, поскольку камеры видеонаблюдения оснащены программой, позволяющей сравнивать лица людей с фото из паспортной базы.

Также читайте: Накануне отравления в Солсбери Петров и Боширов устроили в отеле вечеринку с наркотиками и проституткой, - The Sun

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В сентябре 2018 года Великобритания назвала имена россиян, которых подозревают в отравлении Скрипалей: Александр Петров и Руслан Боширов. Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ".

Читайте также: Последний раз, когда военные РФ утверждали, что находятся в отпуске, они вторглись в Украину в 2014 году, - глава МИД Великобритании Хант об интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей

13 сентября телеканал RT опубликовал разговор с двумя людьми, которые представились Петровым и Бошировым. На вопрос о том, что они делали в марте в Солсбери, оба ответили, что ездили туда как туристы посмотреть на кафедральный собор. Они отрицают причастность к российской разведке, а также инциденту, связанному с применением нервно-паралитического вещества типа "Новичок" в Солсбери.

Источник: https://censor.net.ua/n3086481
 
   
TUV4TVVtazVSMEl3V1haUmRUbEROakJNUVdjd1dVUlJkblJIUWpCWlNGRjFUa00xTUZsSVVYVjBRelF3V1ZWbk1FeFVVWFZPUXk4d1RIWlJkblJET0RCTVJGSm5kRU1yTUV4SmRrdzVRMmd3VEhKU1owNUROREJNTDFGelRrTTNNRmwzZGt3NVIwRXdURVJTWjJSSFFqQk1kbEYwWkVNd01FdzNVWE4wUTNjd1RETlJkVTVETVdaT1ExTXdURmhSZFRsRE5EQk1jbEYyZEVONE1GbEVVWFZPUjBNd1RFUlJkbVJETkRCWk9EMD0=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Там уже двое новых отравившихся.
А они все хихихикают.
 показать весь комментарий
 
Это наверное вызванная проститутка была сообщником)
 показать весь комментарий
 
У подозреваемых в отравлении Скрипаля Боширова и Петрова в Англии было двое любовников...
 показать весь комментарий
 
 
их фотороботы уже висят по всему Лондону У подозреваемых в отравлении Скрипаля Боширова и Петрова было двое сообщников, - The Sunday Mirror - Цензор.НЕТ 7757
У подозреваемых в отравлении Скрипаля Боширова и Петрова было двое сообщников, - The Sunday Mirror - Цензор.НЕТ 3419
 показать весь комментарий
 
Так говорили, что у них было шесть сообщников во главе с каким-то Аполлоном. Эти двое входят в их число или сверх того (то есть всего 8)?
 показать весь комментарий
 
Очевидн, что помощник принес контейнер с агентом, а доктор вколол в жопы любителям солцберецкой архитектуры лошадиную дозу холинолитического препарата.
 показать весь комментарий
 
 
Преимущество кацапов над украинцами, в способности выжидать. Были бы украинцы более терпеливее, то рашка перестала бы существовать в самом зародыше. Это национальное явление, хорошо изучили институты психологии россии и на этих выводах, строится вся российская пропаганда. На информационные ресурсы Украины, засылаются целые группы российских подстрекателей, которые от имени украинцев жалуются на плохую жизнь при этом, на территории рашки, такие проявления нытья, расцениваются как угроза национальной безопасности и российские спецслужбы, при проявлении такой угрозы, мгновенно устраняют нытиков. В Украине же, нытиков не наказывают и не ведут с ними борьбу, так как Украина, это демократическое государство и в этом, кроется главная ошибка. Подосланные нытики, создают угнетенное настроение для целого народа и это вызывает панику, а паника - это плохой советчик, тем более для целого государства. Паника заставляет осуществлять ошибки и не доводить начатое до конца и это было замечено много веков назад, когда в военных битвах наводили панику на врага и тот кто не сумел противостоять такой стратегии противника, проигрывал битву. Все что необходимо украинцам - Это быть терпеливее, мудрее и доводить начатое до победного конца.
 показать весь комментарий
 
 
Полубред. Людей, недовольных коррупцией, называть подстрекателями? Это такая рашкинская технология? Или оригинальная шоколадная?
 показать весь комментарий
 
 
На рашке таких расстреливают, вешают и травят и во время войны это делается с особой жестокостью.
 показать весь комментарий
 
В Украине необходимо вешать тех, кто работает на кремль.
 показать весь комментарий
 
а как быть с шыкаладным цехом? их вешать не нужно?
 показать весь комментарий
 
Федя ты что курнул? Преимущество кацапов над украинцами - это как? В смысле быть более терпеливыми ? Мало Голодомора или Сибири на 50 % украински . Бей в рыло первым - закон улицы ( Моль питерская)
 показать весь комментарий
 
Сообщники из посольства Рашки могли также передать этим двоим яд. Зачем рисковать и поручать им идиотам провезти яд, если этот яд так просто доставить дипломатическим багажом прямо из рашки в посольство? Ведь дипломатические грузы и вещи дипломатов не досматриваются на границах.
 показать весь комментарий
 
 
Какая разница, сколько их там было, если санкции вводить собираются не ранее, чем через 2 года? ))
 показать весь комментарий
 
 
Ты живёшь в 2011 году? : )))
-----
Вот что пишет несогласный с тобой ТАСС о санкциях, конфискации рашистской собственности в Европе и т.д.
-----
"Нормы европейского права не позволяют изъять собственность без суда и следствия". Ведь право собственности - это одна из базовых ценностей западного мира. "Так что громкое заявление британских властей не может быть реализовано", - резюмирует он.
ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ОЧЕРЕДНОЙ ВИТОК ПРОТИВОСТОЯНИЯ МОЖЕТ ОСЛОЖНИТЬ РАБОТУ ГОСКОРПОРАЦИЙ, СЧИТАЮТ ЭКСПЕРТЫ. ПРИЧЕМ ДЛЯ ЭТОГО НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВВОДИТЬ КАКИЕ-ТО САНКЦИИ, ОТМЕТИЛ В БЕСЕДЕ С ТАСС ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СТРАТЕГ ФИНАНСОВОЙ ГРУППЫ БКС МАКСИМ ШЕИН. "БИЗНЕС ПРОСТО БУДЕТ НАСТРОЕН ОСТОРОЖНО К РОССИЙСКИМ КОНТРАГЕНТАМ, ИМ НЕ БУДУТ ОТКРЫВАТЬ СЧЕТА, ПРОВОДИТЬ ТРАНЗАКЦИИ - НЕ СПЕЦИАЛЬНО, А НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ. НИКТО НЕ ХОЧЕТ ЛИШНИХ РЕПУТАЦИОННЫХ РИСКОВ".
------
Понятно, да? Шаг за шагом - и бизнес просто полностью перестанет работать с Рашкой - честь и репутация дороже.
 показать весь комментарий
 
Чушь, бабло дороже репутации, так что бриты схавают очередное отравление ради потенциальных барышей от торговли всякими Лэндроверами, Роллс-Ройсами, Ягуарами, бытовой химией, бухлом-виски, красками, не перестанут покупать нефть и нефтепродукты. Ну а инвестиции российских олигархов всегда будут приветствовать.
 показать весь комментарий
 
о . вот и личности проституток выяснили . так это с ними Петров и Баширов шпилились . прям целая гей-вечеринка была У подозреваемых в отравлении Скрипаля Боширова и Петрова было двое сообщников, - The Sunday Mirror - Цензор.НЕТ 2887
 показать весь комментарий
 
Неправда. Это были шпили солцберецкого собора.
 показать весь комментарий
 
Работали в обеспечении дипломаты из посольства.
 показать весь комментарий
 
Тоже под педиков работали? У подозреваемых в отравлении Скрипаля Боширова и Петрова было двое сообщников, - The Sunday Mirror - Цензор.НЕТ 6292 Это прям анекдот У подозреваемых в отравлении Скрипаля Боширова и Петрова было двое сообщников, - The Sunday Mirror - Цензор.НЕТ 5645
 показать весь комментарий
 
я так понимаю что одного доктора лизу менге русня зашкварила но второго доктора менгле пока нет, он в Лондоне работает. Значит и второго отправят слушать песТни кобздона под акомпониментом хора александрова.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУ подозреваемых в отравлении Скрипаля Боширова и Петрова было двое сообщников, - The Sunday Mirror
 
 
 
 
 
 вверх