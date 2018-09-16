 Ежегодно более 10 тысяч украинцев получают карту поляка, - МИД РП

Об этом говорится в ответе МИД Польши на информационный запрос собственного корреспондента Укринформа, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, с 2008 года, как правило, 8,5-10 тысяч граждан Украины ежегодно получали карту поляка. В течение 2016-2017 годов наблюдался рост количества выданных документов гражданам Украины - ежегодно более 13 тысяч.
В первом полугодии нынешнего года польские консульские учреждения в Украине уже приняли более 7,2 тысячи заявлений от украинских граждан на получение карты поляка, что почти на 1 тысячу больше, чем за аналогичный период 2017 года.
С 2008-го до июня 2018 года больше всего карт поляка получили граждане Беларуси (почти 120 тыс.). Кроме того, более 6 тыс. карт поляка выдано гражданам России, свыше 3 тыс. - Казахстана, более 1,7 тыс. - Молдовы, 605 - Узбекистана, 132 - Азербайджана, 95 - Армении, 65 - Туркменистана.
Как известно, карта поляка - документ, подтверждающий принадлежность лица к польскому народу за пределами исторической родины. Владелец такого документа пользуется правами согласно Закону "О карте поляка", принятого Сеймом Польши 7 сентября 2007 года. Целью их получения считается необходимость поддержки польских граждан и их потомков в странах, образованных после распада СССР. Владельцы карты поляка имеют ряд льгот на территории Польши. В частности, речь идет об упрощенной процедуре получения документа на пребывание в Польше, а также ускоренной процедуре получения гражданства страны, получении льгот при поступлении в польские вузы, проезде в общественном транспорте и прочее.
После 14го года не знают как отмахаться, в очередь записаться не реально, Люди записываются на протяжении 1-2лет и не могут попасть на свободные места.
По конституции народ и есть власть, так вот получается в ответе не правители, а ты да мы с тобой.
Менталитет просто в Украине у народа кацапский, не ну не все, процентов 10-15 осталось готовых на подвиги но думаю такие скорее всего разбежались в ту же Польшу... остальные терпилы!
Ну да ладно... - не интересен ни он ни его диды....
Они все там кум куму, сваты и невестки......
Так, что они всюду расползаются...
Тогда вопрос зачем тебе курсы польского если у тебя есть карта?
Разве что уровень поднять потому что на карту достаточно "твоя моя не понимать".
Так расползаются и имеют на то моральное право, мало того обязательство перед потомками предков которых они "кидонули"!
... а может им просто противно смотреть как во Львове который они строили горы мусора и толпы крыс на улицах, а под Бродами на полях уже из мусора тереконы прямо с трасы видно и я тебе скажу ОНИ ОГРОМНЫЕ, а Садовой никак не может решить сколько он на этом хочет заработать!
І те, що відбувається, є історичним і натуральним процесом: люди ідуть туди, де більше свободи і де кращі сусіди. Ідуть просто працювати і просто жити. І вони приходять, будують, сіють, збирають, народжують дітей. І ніхто їх не гнобить, хоч вони і "чужинці".
І тому ніхто їх не зупинить.
Навіть якщо так, хіба це не чудово, коли зайди,чужинці та манкурти покинуть богом дану етнічну, споконвічну, українську землю. От тоді, ми нарешті запануємо у своїй сторонці.