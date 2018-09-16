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Все про:Польша (4500) МИД Польши (213) эмиграция (111)

 Ежегодно более 10 тысяч украинцев получают карту поляка, - МИД РП

С 2008 по 2017 год карту поляка получили 101 тысяча 937 граждан Украины. На протяжении 10 лет, до июня 2018-го, 1248 граждан Украины получили отказ в получении карты поляка.

Об этом говорится в ответе МИД Польши на информационный запрос собственного корреспондента Укринформа, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, с 2008 года, как правило, 8,5-10 тысяч граждан Украины ежегодно получали карту поляка. В течение 2016-2017 годов наблюдался рост количества выданных документов гражданам Украины - ежегодно более 13 тысяч.

В первом полугодии нынешнего года польские консульские учреждения в Украине уже приняли более 7,2 тысячи заявлений от украинских граждан на получение карты поляка, что почти на 1 тысячу больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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С 2008-го до июня 2018 года больше всего карт поляка получили граждане Беларуси (почти 120 тыс.). Кроме того, более 6 тыс. карт поляка выдано гражданам России, свыше 3 тыс. - Казахстана, более 1,7 тыс. - Молдовы, 605 - Узбекистана, 132 - Азербайджана, 95 - Армении, 65 - Туркменистана.

Как известно, карта поляка - документ, подтверждающий принадлежность лица к польскому народу за пределами исторической родины. Владелец такого документа пользуется правами согласно Закону "О карте поляка", принятого Сеймом Польши 7 сентября 2007 года. Целью их получения считается необходимость поддержки польских граждан и их потомков в странах, образованных после распада СССР. Владельцы карты поляка имеют ряд льгот на территории Польши. В частности, речь идет об упрощенной процедуре получения документа на пребывание в Польше, а также ускоренной процедуре получения гражданства страны, получении льгот при поступлении в польские вузы, проезде в общественном транспорте и прочее.

Источник: https://censor.net.ua/n3086480
 
 
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До 14го года поляки обижались что придумали "карту поляка" а за ней никто (почти никто) не приходит. Раздавали её даже в костелах, не спрашивали ничего, кроме хоть какой то бумажки что доказывает твою принадлежность к полякам.
После 14го года не знают как отмахаться, в очередь записаться не реально, Люди записываются на протяжении 1-2лет и не могут попасть на свободные места.
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Не столько благодаря полякам, сколько благодаря нашим керманычам.
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Шо тебе сказать? Страна достойна своих правителей!!!
По конституции народ и есть власть, так вот получается в ответе не правители, а ты да мы с тобой.
Менталитет просто в Украине у народа кацапский, не ну не все, процентов 10-15 осталось готовых на подвиги но думаю такие скорее всего разбежались в ту же Польшу... остальные терпилы!
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Справжній українець ніколи не назве себе ляхом!
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Быкуйте быкуйте... уже со всеми пересрались... как кацапы, по кругу. Кругом одни враги...
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В Украине уже лет 70+ как нет никаких справжних украинцев, тех справжних украинцев поубивали в битвах, выморили голодом, вывезли в Сибирь... а это так - подделка!
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Для повторення Коліївщини українців вистачить...
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ой, я вас прошу. Вы уже так много пугали украинских чиновников разными казнями, что они уже даже ржать перестали.
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Чиновники мільйони записують в декларації, поки ви хвалитесь.
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А хіба не зрозузуміло, що це гібрид лядськокацапський..?
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по вашему поляки врут, что с 2008 года 8-10тыс. украинцев получали "карту поляка", а с 2016 - 13тыс.?
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ваша фраза требует продолжения. Теперь охарактеризуйте украинцев.
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Я тобі нічого не повинен. Та й характериста на себе не є доречною...
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X завжди були У[негативна кореляція]. Цей риторичний прийом старий, як світ. Коли виставляєш претензії, то треба їх обгрунтовувати, інакше брехня.
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Вот не надо "ля-ля". Моя жена получала карту поляка в 2012 году, и отвечала на разные достаточно каверзные вопросы по языку и польской истории. Может быть то, о чем пишите и было в какой-то период, но точно не все время перед 2014-м годом.
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Вся сутність нинішньої влади в одному фото
Щорічно понад 10 тисяч українців отримують карту поляка, - МЗС РП - Цензор.НЕТ 9401
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Потрет Бандери не в "картоні", а в кожній українській хаті!
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Вартість стегенець від 3 злотих, тобто 22-23 грн за кілограм. А не 38. Це в Auchan.
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А на початку 80-х українці возили ляхам їжу і... шкарпетки. Серце кров'ю до сих пір обливається...
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Колись і трава була зеленіша та й волосся на голові більше. Продовжуй згадувати велічіє.
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Тут многое может зависеть от выборов! Может терпилы выберут опять подобного Януковича (Бойко) и будем опять с мышебратьями дружить! На Колыму поедем, а нет так на Быковню...
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Eugeniusz 1 - Сибирь нужно осваивать..., как наши диды после гениального Грушевского.., рожа которого сейчас на 50 гривневой копюре...
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Так ваши деды были такими же терпилами как и вы, не могли решить с кем им машебрататься. Вот рожа Грушевского вас и отимела, а вообще с Украиной подобная ситуация по кругу происходит, раз так в лет 200 примерно!
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Панько Недобрий - ну не признался же....
Ну да ладно... - не интересен ни он ни его диды....
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Але як тут модери клятих ляхів захищають. Аж гидко...
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Ніхто не любить нацюка. Ні чілійці, ні себуанці, ні зороастрійці, ні модери...
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Ага, саме ляхи й є тупими пихатими нацюками. За це неодноразово були битими. Будуть й ще...
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Польша стала людским донором для Европы. Украина становиться людским донором для Польши. Скоро параша станет людским донором для Украины.
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упаси Боже от такого счастья. Лучше уж Сахарой.
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Порохососы,это хорошо или плохо,и кто виноват,может Юлька?
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Данило Галицький 1c1ee858 - и юлька, и петька, и андрюха, и леня, и витя - все это кодло имеет "мудрый" украинский народ по кругу в несколько заходов.....

Они все там кум куму, сваты и невестки......
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А ты кто - путиносос ? Слабо озвучить за кого мазу тянешь, али просто поздрадофильствовать пришел на пользу одной империи по соседству ?
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Такими темпами мы скоро все поляками станем. Хотя не хотелось бы...
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Видел у нас на столбе объявление, так там бесплатно предлагали курсы польского и ещё пару каких-то курсов при условии наличия "карты поляка".
Так, что они всюду расползаются...
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Тебе без знания польского никто карту не даст
Тогда вопрос зачем тебе курсы польского если у тебя есть карта?
Разве что уровень поднять потому что на карту достаточно "твоя моя не понимать".
Так расползаются и имеют на то моральное право, мало того обязательство перед потомками предков которых они "кидонули"!
... а может им просто противно смотреть как во Львове который они строили горы мусора и толпы крыс на улицах, а под Бродами на полях уже из мусора тереконы прямо с трасы видно и я тебе скажу ОНИ ОГРОМНЫЕ, а Садовой никак не может решить сколько он на этом хочет заработать!
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Ничего не могу сказать, я рассказал то, что видел...
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Странно. Потому что без знания польского языка, истории, литературы и пр. карту поляка не дают. Претендент проходит собеседование в консульстве (на польском языке) и там могут задать любой вопрос, например, по истории Польши, литературе, политическом устройстве и т.д.). Может, предлагают углубленное изучение...
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А ті мільйони, що в Канаді? А ті мільйони, що в США? А ті, що в Аргентині? А ті, що в Парагваї? А ті, що в Чехії?
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Для них де ліпше життя, там і батьківщина.
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вы нам ещё старый анекдот расскажите про червей и яблоко.
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Та нквже? А як люди всередині України розселялись? Всі сиділи на голові одне в одного, "бо тут батьки жили"? Чи були "пристосуванцями" і переміщались деінде? Де більше простору, свободи, де менше ворогів, де приязні ТОЛЕРАНТНІ сусіди? А саме так.
І те, що відбувається, є історичним і натуральним процесом: люди ідуть туди, де більше свободи і де кращі сусіди. Ідуть просто працювати і просто жити. І вони приходять, будують, сіють, збирають, народжують дітей. І ніхто їх не гнобить, хоч вони і "чужинці".
І тому ніхто їх не зупинить.
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Поляки є пристосуванцями, тому що є поляками. Чудеса формальної логіки.
Навіть якщо так, хіба це не чудово, коли зайди,чужинці та манкурти покинуть богом дану етнічну, споконвічну, українську землю. От тоді, ми нарешті запануємо у своїй сторонці.
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Ну, раз люди так берут то нужно присмотрется.
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На останній перепис в 2001р. було 144тисяч поляків в Україні. Так, що цифра 10 000 в рік цілком адекватна.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЕжегодно более 10 тысяч украинцев получают карту поляка, - МИД РП
 
 
 
 
 
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