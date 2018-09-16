 Ежегодно более 10 тысяч украинцев получают карту поляка, - МИД РП

Об этом говорится в ответе МИД Польши на информационный запрос собственного корреспондента Укринформа, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, с 2008 года, как правило, 8,5-10 тысяч граждан Украины ежегодно получали карту поляка. В течение 2016-2017 годов наблюдался рост количества выданных документов гражданам Украины - ежегодно более 13 тысяч.

В первом полугодии нынешнего года польские консульские учреждения в Украине уже приняли более 7,2 тысячи заявлений от украинских граждан на получение карты поляка, что почти на 1 тысячу больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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С 2008-го до июня 2018 года больше всего карт поляка получили граждане Беларуси (почти 120 тыс.). Кроме того, более 6 тыс. карт поляка выдано гражданам России, свыше 3 тыс. - Казахстана, более 1,7 тыс. - Молдовы, 605 - Узбекистана, 132 - Азербайджана, 95 - Армении, 65 - Туркменистана.

Как известно, карта поляка - документ, подтверждающий принадлежность лица к польскому народу за пределами исторической родины. Владелец такого документа пользуется правами согласно Закону "О карте поляка", принятого Сеймом Польши 7 сентября 2007 года. Целью их получения считается необходимость поддержки польских граждан и их потомков в странах, образованных после распада СССР. Владельцы карты поляка имеют ряд льгот на территории Польши. В частности, речь идет об упрощенной процедуре получения документа на пребывание в Польше, а также ускоренной процедуре получения гражданства страны, получении льгот при поступлении в польские вузы, проезде в общественном транспорте и прочее.