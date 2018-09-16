 Пока Путин не изменит свою политику, экономика России обречена на стагнацию, - Аслунд

Об этом Аслунд сообщил во время встречи "Ялтинской европейской стратегии" (YES) в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

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По его словам, влияние западных санкций на Россию очень большое, потому что ежегодно Россия теряет от этих ограничительных мер около 1-1,5% ВВП.

"А если учесть еще и военные расходы, эта цифра может достигать 3-4%. Поэтому российская военная агрессия плюс санкции означают, что Россия обречена на стагнацию, пока Путин будет проводить такую ​​политику, как сейчас", - подчеркнул Аслунд.

Он отметил, что в России больше никто не смеется над санкциями, введенными Западом, потому что они действительно наносят ущерб экономике страны.

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"Сейчас эта страна на том же пути, что и Иран. Россия не изменила свое поведение, поэтому санкций будет все больше", - резюмировал Аслунд.