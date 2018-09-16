 Пока Путин не изменит свою политику, экономика России обречена на стагнацию, - Аслунд

Об этом Аслунд сообщил во время встречи "Ялтинской европейской стратегии" (YES) в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
По его словам, влияние западных санкций на Россию очень большое, потому что ежегодно Россия теряет от этих ограничительных мер около 1-1,5% ВВП.
"А если учесть еще и военные расходы, эта цифра может достигать 3-4%. Поэтому российская военная агрессия плюс санкции означают, что Россия обречена на стагнацию, пока Путин будет проводить такую политику, как сейчас", - подчеркнул Аслунд.
Он отметил, что в России больше никто не смеется над санкциями, введенными Западом, потому что они действительно наносят ущерб экономике страны.
"Сейчас эта страна на том же пути, что и Иран. Россия не изменила свое поведение, поэтому санкций будет все больше", - резюмировал Аслунд.
https://www.youtube.com/watch?v=Iovbnl8VGj4
"Стабильная, без изменений, рыночная ситуация без роста объёмов продаж - это и есть стагнация рынка. То есть, чтобы достичь стагнационного состояния, рынку достаточно просто перестать расти. Как только рыночный рост останавливается, инфляция, которая ранее восполнялась увеличением числа и оборота продаж, перестаёт компенсироваться. Всё постепенно приходит в упадок. Поэтому за стагнационным периодом всегда следует рецессия - то есть, ПАДЕНИЕ."
https://www.youtube.com/watch?v=kNL6Cb2X_V0&feature=youtu.be
"Нету у вас методов против Кости Сапрыкина!"
Несколько недель назад промелькнуло и кануло в Лету сообщение о том, что экс-президент Франции Франсуа Оланд опубликовал книгу своих мемуаров. Там, в числе прочего, он описал свои впечатления от Минской встречи в Нормандском формате, где присутствовали президент Украины Порошенко, он (Оланд), канцлер ФРГ Меркель и то, что приехало от РФ - Путин. Тогда все внимание читателей было приковано к тому, как впервые была описана тональность общения Порошенка с Путиным.
Оно и понятно, поскольку впервые об этом писал высокопоставленный очевидец, который утверждал, что их практически приходилось разнимать, ибо дело доходило чуть ли не до драки. Но тут Оланд немного передернул, потому что стоит посмотреть на Порошенко и на Путина где-то рядом, чтобы осознать несопоставимость весовых категорий. То есть, драки там не могло быть в принципе, поскольку Путин буквально в пуп дышит Пороху.
В связи с этим, в тени осталось подтверждение слухов о том, как Путин поступил с Меркель во время одного из ее визитов в Сочи. Зная о том, что Меркель боится собак, Путин специально притащил на встречу огромную собаку. В общем, фрау Ангеле пришлось мобилизовать все свое мужество, чтобы держать себя в руках, и она таки достойно отбыла свой номер и по-европейски сделала алаверды, не так явно, но неотвратимо и болезненно.
Пару дней назад она присутствовала на конференции в Литве, где на военной базе НАТО в Рукле (рядом с Каунасом) она встречалась с лидерами Литвы, Латвии и Эстонии. Там она, в частности, заявила о том, что Германия резко наращивает свои силы для противодействия российской угрозе, в частности - в области кибер безопасности. Она саркастично заметила, что если в РФ думают, что могут безнаказанно осуществлять свою гибридную агрессию, то будут неприятно удивлены готовностью Германии дать отпор на такие действия как в отношении самой Германии, так и в отношении ее партнеров и союзников.
Наверняка Меркель ставила ударение именно на конечном посыле своего послания для Москвы, а нам важно то, что она открыто и четко называет Московию агрессором, ведущим гибридную войну. Услышать от лидера Германии такие жесткие формулировки - дорогого стоит. Это говорит о многом, в частности - об отсутствии доверительных или хотя бы деловых отношений. Меркель уже лично и на собственной шкуре убедилась в том, насколько Путин мерзкая дрянь даже не в качестве главы государства, а просто как человек. Путину и его прихвостням еще отольется та собака в Сочи. Просто Европа все делает с раскачкой, но когда раскачается, будет поздно пить Боржом.
Если бы это был единичный случай, то о нем вполне можно было забыть, но буквально на днях снова произошло нечто подобное и с такими же последствиями. Но сначала - маленькое отступление. Си Цзиньпин имеет в Китае репутацию человека без недостатков. Он все делает обдуманно и именно правильно. Он - один из немногих китайских лидеров, о которых не ходят соленые слухи и анекдоты, и не столько потому, что за это садят в тюрьму, а потому, что Си почти не дает поводов для этого. Но вот в 2014 году случилась мини-катастрофа для китайского лидера.
В Пекине проходила встреча лидеров стран АТЭС и Си встречал гостей на правах хозяина саммита. Протокол требовал официального рукопожатия под объективами журналистов и естественно, Си вынужден был пожать руку премьер-министру Японии Синдзо Абэ. В общем, руку-то он пожал, и Абэ даже пытался заговорить с лидером Китая, но ничего из этого не вышло. Еще со времен Второй Мировой войны между странами существуют крайне натянутые отношения. Даже сейчас Китай не может простить Японию за военные преступления, которые совершала оккупационная Квантунская армия в Манчжурии, а название города Нанкин стало просто нарицательным.
В общем, рукопожатие получилось более, чем вынужденное, и именно в таком виде его запечатлели фотографы.
Буквально в этот же день китайский интернет взорвался фотожабами и просто сравнительными скриншотами, где рукопожатие лидеров двух государств юмористично сравнивали с рукопожатием персонажей детского мультика - Ослика Иа и медвежонка Винни Пуха. С тех пор Си стали называть - Винни, что ему очень не понравилось. С тех пор мультик ушел в под негласную цензуру, а все связанное с визуальным его образом или текстом - блокируется в китайском сегменте Сети, и в общем - все, кто хоть как-то связан с Китаем - в курсе этого момента.
Но вот только что закончилось подобное мероприятие, проходившее в РФ. Гостей уже принимал Путин и мы немного об этом писали. Сеть облетели фотографии, где Путин кормит Си Цзиньпина блинами с икрой. Очень многие тогда писали, что Путин пытается выказать коллеге высшее расположение, поскольку Запад, как общее понятие, постепенно закрывается для Путина и РФ, а потому - надо как-то протаптывать дорожку на Восток.
В общем, ничего нового и более того, все очень ожидаемо. Но вот встреча закончилась, китайский лидер вернулся домой и практически сразу стало известно о том, что китайские банки присоединились к Западным санкциям и стали блокировать платежи российских банков. Обычно Китай не очень бодро присоединяется к чужим санкциям, а тут - только Си приехал из Владивостока и - на тебе.
Сегодня стало известно, почему все так произошло. Путин снова пошутил, как с Меркель и собакой. Он вручил Си в подарок банку меда. Си это воспринял как намек (а намеки в Китае умеют как давать, так и читать) и дальше «маємо що маємо». Китайские банки помахали российским коллегам ручкой.
Все это к тому, что россияне еще посчитают, сколько стоила шутка Путина с собакой, а тут уже открылся новый счет - за шутку с медом. Одно можно сказать, дедушка-шутник обходится россиянам все дороже. Вернее, теперь даже его шутки приходится оплачивать пенсионным фондом и завтрашним днем. С другой стороны, дедуган веселится, всем это нравится, почему бы за это и не заплатить несколько десятков миллиардов долларов? Как говорил Димон: «Хорошего настроения, держитесь там!», дед еще нашутит вам так, что придется донорские почки и легкие сдавать в оплату.
DL