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Все про:Захаров (39) правозащитники (502) Россия (70474) Тумгоев (1)

 Необходимо расследовать обстоятельства выдачи РФ сбежавшего оттуда Тумгоева, отстранить причастных и требовать от России сведений о нем, - правозащитники

Харьковская правозащитная группа (ХПГ) и Украинский Хельсинский союз по правам человека (УХСПЧ) обратились к президенту, генпрокурору, министру внутренних дел и председателю Службы безопасности относительно экстрадиции в РФ беженца Тимура Тумгоева.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте УХСПЧ, информирует Цензор.НЕТ.

Приводим текст полностью:

"Президенту Украины Петру Порошенко

Генеральному Прокурору Украины Юрию Луценко

Министру внутренних дел Украины Арсену Авакову

Председателю Службы безопасности Украины Василию Грицаку

Уважаемые господа!

12 сентября 2018 года по приказу Генеральной прокуратуры Украины в нарушение национального законодательства и международных обязательств государства в области прав человека был экстрадирован в РФ беженец из России Тимур Тумгоев, защитник Украины, боец ​​батальона им. Шейха Мансура, выдачу которого требовал приостановить Комитет ООН по правам человека до окончания рассмотрения его заявления Комитетом.

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Тимур Тумгоев был задержан в международном аэропорту "Харьков" 17 июня 2016 года по запросу об экстрадиции от Генеральной прокуратуры (ГП) РФ. По информации ГП РФ, Тумгоев совершил ряд преступлений, связанных с участием в террористической деятельности, и привлечен к уголовной ответственности по статьям 205.3, 205.5, 208 Уголовного кодекса (УК) РФ. После задержания Тумгоев более года находился в СИЗО под временным, а затем - экстрадиционным арестом. После его задержания Тумгоев обратился в Государственную миграционную службу (ГМС) с заявлением о предоставлении ему статуса беженца из-за угроз его жизни и здоровью в России, связанных с религиозной принадлежностью. После длительной серии отказов и обжалования в судах решений ГМС, 5 мая 2018 года административный суд первой инстанции отказал Тумгоеву в удовлетворении его иска, и это решение 9 июля 2018 года было оставлено без изменений судом апелляционной инстанции. По жалобе Тумгоева было открыто кассационное производство и определен состав коллегии судей.

После освобождения из СИЗО он воевал на стороне Украины в операции объединенных сил в батальоне им. Шейха Мансура в секторе "М".

11 сентября 2018 года вечером сразу после приезда в Харьков из Киева Тумгоева задержали сотрудники правоохранительных органов. Утром 12 сентября задержанный Тумгоев исчез, а днем ​​было сообщено о его экстрадиции в РФ.

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Руководство Генеральной прокуратуры Украины проигнорировало прямое указание Комитета по правам человека ООН государству не выдавать ("the State party has also been requested not to deport") Тумгоева в Россию до завершения рассмотрения его дела Комитетом. Оно сознательно нарушило нормы национального и международного законодательства, предписаниями высокого международного органа в области прав человека, не говоря уже о правах самого человека. Ведь высылка или принудительное возвращение лица, которое может быть признано беженцем, в страну, где его жизни или свободе угрожает опасность, запрещено ст. 3 Закона Украины "О беженцах и лицах, нуждающихся в дополнительной или временной защите", а также Конвенцией о статусе беженцев 1951 года и Конвенцией о защите прав человека и основных свобод 1950 года. Кроме того, согласно ч. 4 ст. 590 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решение о выдаче не может быть принято, если лицо подало заявление о признании его беженцем, или воспользовалось согласно законодательству правом на обжалование решения об отказе в предоставлении этого статуса, до конечного рассмотрения заявления, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Украины, то есть до принятия решения в кассационной инстанции.

Мы считаем необходимым провести расследование обстоятельств выдачи Тумгоева, отстранить от выполнения полномочий на время расследования заместителя Генерального прокурора Евгения Енина, который подписал поручение на задержание и фактическую передачу 15.09.2018 Тумгоева в РФ и требовать от РФ немедленного установления местонахождения Тимура Тумгоева, информирование о состояние его здоровья и условия содержания.

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С уважением,

Евгений Захаров, директор Харьковской правозащитной группы

Александр Павличенко, директор Украинского Хельсинского союза по правам человека".

Заявление правозащитников можно подписать.

Напомним, 13 сентября Генеральная прокуратура Украины подтвердила экстрадицию в РФ гражданина Тимура Тумгоева, который обвиняется Россией в участии в войне в Сирии на стороне "Исламского государства".

В комментарии главреду Цензор.НЕТ Юрию Бутусову Евгений Енин сообщил, что на заседаниях ни Тумгоев, ни его защитник не говорили, что он является участником боевых действий. "Свидетельств этого в деле нету. Если бы были доказательства, что Тумгоев действует в интересах Украины и в интересах национальной безопасности, могу вас заверить, что мы бы действовали иначе, и он бы не был выдан. Но в искренности этого человека у нас были существенные сомнения", - отметил замгенпрокурора.

Источник: https://censor.net.ua/n3086476
 
   
 Топ комментарии
 
соевые объясните. кто из ваших шнырей сдал мордве этого патриота?
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Сорри за повтор, но, ведь это просто жесточайший сюр:
На пятом году войны с руснёй, после тысяч убитых, десятка тысяч пострадавших, миллиона беженцев, человека который руснёй объявлен террористом за то, что убивал русню, человека, который приехал к нам, чтоб помогать убивать русню, мы выдаём русне по её запросу!!!!
...сепарская гнида Енин так и будет сидеть в своём кресле???...

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Помогать президенту Украины Петру Порошенко выиграть следующие выборы будет лидер "Украинского выбора", кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук, который займется дискредитацией конкурентов, считает российский политолог Станислав Белковский.

"Путин, насколько мне известно, принял решение поддержать Петра Алексеевича Порошенко на выборах и создать все необходимые и достаточные условия для его победы на выборах следующего года", - отметил политолог.

По его словам, Путину в этом помогает лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук. Необходимо расследовать обстоятельства выдачи РФ сбежавшего оттуда Тумгоева, отстранить причастных и требовать от России сведений о нем, - правозащитники - Цензор.НЕТ 8361

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Вот объясни - Почему так происходит, что налет зрадоботов на Цензор, всегда заканчивается разоблачением кремлевских диванных войск на территории Украины? Это совпадение?
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"всегда заканчивается разоблачением" пример? Ну хоть один! Вы, твари ШАКАЛАдные, веточку про повышение цен на газ за сто вёрст оббежали, а вас, жополизов, там ох как не хватало, уроды!
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В любом случае Вона под кремлёвскими куда плотнее лежит , чем Петя.

Слушать с 19:02 по 20:22
https://youtu.be/9doVMeNFEgo?t=1142
Так-же будет интересно с 24:42 по 25:48 :D
https://youtu.be/9doVMeNFEgo?t=1482
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Тема Савченки заброшена, торнадовцы забыты, лепится новый герой.
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Якщо вони

Необхідно розслідувати обставини видачі РФ Тумгоєва, який втік звідти, відсторонити причетних і вимагати від Росії відомостей про нього, - правозахисники - Цензор.НЕТ 3805
надіються на його допомогу в майбутньому
Необхідно розслідувати обставини видачі РФ Тумгоєва, який втік звідти, відсторонити причетних і вимагати від Росії відомостей про нього, - правозахисники - Цензор.НЕТ 1068
то це їм здасться дитячою забавкою,


адже тепер в Україні сотні тисяч підготовлених бійців, що пройшли АТО!
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собственно Тимошенко, Коломойский, Саакашвили
люди не с этого плаката
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Проте, плакати в одній майстерні роблені... Необхідно розслідувати обставини видачі РФ Тумгоєва, який втік звідти, відсторонити причетних і вимагати від Росії відомостей про нього, - правозахисники - Цензор.НЕТ 7404
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порошенко поставлен по согласованию с хуйлом, он и его шобла поднялись
в том числе на деньги путина, выдача Бойца кремлядям вполне логична,
камуняки и их дети захватили власть в Украине
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лолита працюе, повезло пукину с его агентом по развалу Украины - вальцманшей
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вся эта параша, из-за рошеновской лолиты пэтра, шел 5 год ато,ссо.. но никак пэтро не виродит абвиатуру - у нас война с кацапстаном, посольства и консульства работают, банки работают, товарооборот с 14 года вырос на 70%, граница не закрыта, дип. отношения не разорваны, вот последний анекдот - по зопросу кацапстана депортирован человек, так выдайте яценюка, авакова, нач. генштаба, кого там еще кацапстан требовал, хотя думаю от выдачи последних Украина бы точно выиграла.
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Хуже российских вшей, могут быть только украинские гниды,в лице Енина и его подельника Луценка. Человек воевал за Украину, а эти сволочи передали его на растерзание в мордор. Сволочи...
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кацап Енін - син генерала КДБ ...це так , якщо хтось не знав .
Луценко - син колишнього першого секретаря Волинського обкому КПСС
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Типична реакция Пороха:
Если в стране ЧП, его не видно и не слышно, а вот если где то нужно "ленточку перерезать", он тут как тут...
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педрилла гундяев чаплина загнал,
по нтв транслируют
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Непонятно откуда взявшийся, непонятно для чего приехавший в Украину, непонятно за кого воевавший в Сирии, непонятно воевавший ли в Украине или нет, снявший браслет и скрывавшийся от полици, получивший отказ от службы миграции который подтвердили все суды, ему дважды отказала в поддержке Европа - такой человек вдруг становится "патриотом" и "жертвой режима Порошенко". И сразу в прессе начинается истерия. Странно...
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понятно, что вы гэбнявое подпевалао панамского патриота,
протеже ещё одного убийцы - кучмы
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Европа не поддерживала чеченцев (кроме озабоченностей) когда их убивали,потом грузины,потом сирийцы и украинцы,а вы хотите что бы кто то обращал на нее внимание.
Миллионы людей убиты,а европа торгует.
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11 сентября 2018 года вечером сразу после приезда в Харьков из Киева Тумгоева задержали сотрудники правоохранительных органов.

гепа сепар отработал путину пару копеек
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Белковский: Путин принял решение поддержать Порошенко на выборах

Помогать президенту Украины Петру Порошенко выиграть следующие выборы будет лидер "Украинского выбора", кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук, который займется дискредитацией конкурентов, считает российский политолог Станислав Белковский.

Необхідно розслідувати обставини видачі РФ Тумгоєва, який втік звідти, відсторонити причетних і вимагати від Росії відомостей про нього, - правозахисники - Цензор.НЕТ 408
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стандартный ответ кремлебота и порохобота - если аргументов нет, сразу бей на персоналии, найди омно в человеке, распространяющем неприятную инфу.
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Шо, и будет поддерживать вступление в НАТО?
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КОжного прокуратура може продати москалям та кадирову. Будь кого. Так, що втікайте глупці.
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Шановний мій, Владико Президенте!
Вам пише шанувальник Ваш, Василь.
Застерігаю Вас, що путінські агенти
оточують Вас, батьку, звідусіль!
У нашому селі, що на Волині,
вже, майже, кожен другий із селян
хотів би Вам заіхати по дині,
а інші милять п'яти на Майдан!
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Порохоботы. запомните эти слова, запишите их в рамочку и повесьте над входом в свой дом:

Необхідно розслідувати обставини видачі РФ Тумгоєва, який втік звідти, відсторонити причетних і вимагати від Росії відомостей про нього, - правозахисники - Цензор.НЕТ 1390
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Ну, то ж Касьянов, он конечно-же, истина в последней инстанции. Если все его слова в рамки вешать - то никаких стен не хватит. Таких Касьяновых по интернеиу шляется вагон и маленькая тележка.
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Судя по ажиотажу, Тумгоева будут выдвигать кандидатом в президенты Украины.
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Все це було б смішно, якби не було так сумно. (с)
Завтра на штурм ГПУ підуть.
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хіба у нас українська влада ? жиди керують ( .
у неділю, 16 вересня, прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабіч і мер Белграда приєдналися до декількох сотень представників ЛГБТ-спільноти , хуйло чомусь не приїхало
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Ну расследуют, ну и что? Там 100% всё законно, так как было понятно, что раздуют истерику и если был бы хоть намёк на "патриотизм", то его бы не выдали. Но, видать, с этим типом далеко всё не так просто, как всякие крикуны орут в фейсбуке и были очень веские мотивы выдать его рашке.
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Адепты Порохатой свинотвари даже не видят в этом ничего зазорного. Подумаешь, отдали защитника Украины вражескому государству.
Соответственно, если так думают холуи власти, то наивно считать, что сама власть считает иначе. Максимум, будет имитация бурной деятельности. А как народ поутихнет("повоняют и успокоются" (с) Шкуряк), так все и заглохнет.
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Вальцман начал убивать всех патриотов в наглую и цинично.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНеобходимо расследовать обстоятельства выдачи РФ сбежавшего оттуда Тумгоева, отстранить причастных и требовать от России сведений о нем, - правозащитники
 
 
 
 
 
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