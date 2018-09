 Необходимо расследовать обстоятельства выдачи РФ сбежавшего оттуда Тумгоева, отстранить причастных и требовать от России сведений о нем, - правозащитники

Соответствующее заявление опубликовано на сайте УХСПЧ, информирует Цензор.НЕТ.

Приводим текст полностью:

"Президенту Украины Петру Порошенко

Генеральному Прокурору Украины Юрию Луценко

Министру внутренних дел Украины Арсену Авакову

Председателю Службы безопасности Украины Василию Грицаку

Уважаемые господа!

12 сентября 2018 года по приказу Генеральной прокуратуры Украины в нарушение национального законодательства и международных обязательств государства в области прав человека был экстрадирован в РФ беженец из России Тимур Тумгоев, защитник Украины, боец ​​батальона им. Шейха Мансура, выдачу которого требовал приостановить Комитет ООН по правам человека до окончания рассмотрения его заявления Комитетом.

Тимур Тумгоев был задержан в международном аэропорту "Харьков" 17 июня 2016 года по запросу об экстрадиции от Генеральной прокуратуры (ГП) РФ. По информации ГП РФ, Тумгоев совершил ряд преступлений, связанных с участием в террористической деятельности, и привлечен к уголовной ответственности по статьям 205.3, 205.5, 208 Уголовного кодекса (УК) РФ. После задержания Тумгоев более года находился в СИЗО под временным, а затем - экстрадиционным арестом. После его задержания Тумгоев обратился в Государственную миграционную службу (ГМС) с заявлением о предоставлении ему статуса беженца из-за угроз его жизни и здоровью в России, связанных с религиозной принадлежностью. После длительной серии отказов и обжалования в судах решений ГМС, 5 мая 2018 года административный суд первой инстанции отказал Тумгоеву в удовлетворении его иска, и это решение 9 июля 2018 года было оставлено без изменений судом апелляционной инстанции. По жалобе Тумгоева было открыто кассационное производство и определен состав коллегии судей.

После освобождения из СИЗО он воевал на стороне Украины в операции объединенных сил в батальоне им. Шейха Мансура в секторе "М".

11 сентября 2018 года вечером сразу после приезда в Харьков из Киева Тумгоева задержали сотрудники правоохранительных органов. Утром 12 сентября задержанный Тумгоев исчез, а днем ​​было сообщено о его экстрадиции в РФ.

Руководство Генеральной прокуратуры Украины проигнорировало прямое указание Комитета по правам человека ООН государству не выдавать ("the State party has also been requested not to deport") Тумгоева в Россию до завершения рассмотрения его дела Комитетом. Оно сознательно нарушило нормы национального и международного законодательства, предписаниями высокого международного органа в области прав человека, не говоря уже о правах самого человека. Ведь высылка или принудительное возвращение лица, которое может быть признано беженцем, в страну, где его жизни или свободе угрожает опасность, запрещено ст. 3 Закона Украины "О беженцах и лицах, нуждающихся в дополнительной или временной защите", а также Конвенцией о статусе беженцев 1951 года и Конвенцией о защите прав человека и основных свобод 1950 года. Кроме того, согласно ч. 4 ст. 590 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решение о выдаче не может быть принято, если лицо подало заявление о признании его беженцем, или воспользовалось согласно законодательству правом на обжалование решения об отказе в предоставлении этого статуса, до конечного рассмотрения заявления, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Украины, то есть до принятия решения в кассационной инстанции.

Мы считаем необходимым провести расследование обстоятельств выдачи Тумгоева, отстранить от выполнения полномочий на время расследования заместителя Генерального прокурора Евгения Енина, который подписал поручение на задержание и фактическую передачу 15.09.2018 Тумгоева в РФ и требовать от РФ немедленного установления местонахождения Тимура Тумгоева, информирование о состояние его здоровья и условия содержания.

С уважением,

Евгений Захаров, директор Харьковской правозащитной группы

Александр Павличенко, директор Украинского Хельсинского союза по правам человека".

Заявление правозащитников можно подписать.

Напомним, 13 сентября Генеральная прокуратура Украины подтвердила экстрадицию в РФ гражданина Тимура Тумгоева, который обвиняется Россией в участии в войне в Сирии на стороне "Исламского государства".

В комментарии главреду Цензор.НЕТ Юрию Бутусову Евгений Енин сообщил, что на заседаниях ни Тумгоев, ни его защитник не говорили, что он является участником боевых действий. "Свидетельств этого в деле нету. Если бы были доказательства, что Тумгоев действует в интересах Украины и в интересах национальной безопасности, могу вас заверить, что мы бы действовали иначе, и он бы не был выдан. Но в искренности этого человека у нас были существенные сомнения", - отметил замгенпрокурора.