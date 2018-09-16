 Новые санкции против РФ, обещанные Мэй в связи с отравлением Скрипалей, Великобритания введет после Brexit, - Тhe Telegraph

Так называемая "поправка Магнитского", объявленная премьер-министром как "немедленное действие", не будет введена до тех пор, пока Великобритания не покинет ЕС, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Тhe Telegraph.

Заместитель главы МВД Великобритании Бен Уоллес объяснил, что это позволит создать новые методы санкционного давления, которые сейчас нельзя ввести из-за необходимости получения согласия других членов Евросоюза.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина объявила персоной нон-грата британского политика Мюррея, поддерживающего политику Кремля, - The Daily Mail

Тhe Telegraph отмечает, что Уоллес не объяснил, когда именно Великобритания сможет ввести собственные санкции.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

Также читайте: Россия, как всегда, обнаружила украинский след в отравлении Скрипалей и считает сотрудника ГРУ Петрова украинским бизнесменом

20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.

В сентябре 2018 года Великобритания назвала имена россиян, которых подозревают в отравлении Скрипалей: Александр Петров и Руслан Боширов. Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ".

Ожидается, что страна выйдет из ЕС в марте 2019 года, однако переходный период продлится до конца 2020-го.