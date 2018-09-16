 Новые санкции против РФ, обещанные Мэй в связи с отравлением Скрипалей, Великобритания введет после Brexit, - Тhe Telegraph

Так называемая "поправка Магнитского", объявленная премьер-министром как "немедленное действие", не будет введена до тех пор, пока Великобритания не покинет ЕС, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Тhe Telegraph.
Заместитель главы МВД Великобритании Бен Уоллес объяснил, что это позволит создать новые методы санкционного давления, которые сейчас нельзя ввести из-за необходимости получения согласия других членов Евросоюза.
Тhe Telegraph отмечает, что Уоллес не объяснил, когда именно Великобритания сможет ввести собственные санкции.
Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".
20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.
В сентябре 2018 года Великобритания назвала имена россиян, которых подозревают в отравлении Скрипалей: Александр Петров и Руслан Боширов. Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ".
Ожидается, что страна выйдет из ЕС в марте 2019 года, однако переходный период продлится до конца 2020-го.
Отмазывайтесь теперь сами - по новой легенде вы два пидора…
- Но, товарищ генерал… :shock:
- Отставить! Вы туристы-пидоры и точка!!!
Daily Mail: Петров и Боширов сняли проститутку перед отравлением Скрипаля
походу...вместо геев оказались простыми пи...асами.
два обычных гея Петров и Боширов держались за ручку...
это была обычная дверная ручка обычного разведчика Скрипаля.
боритесь с пэтей сами...а ведь они правы )))
Не підказуйте, єслі шо!..))))))))
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"Это какой-то... позор" (с)
Песков: Путин не собирается уходить с поста президента http://go.tass.ru/yHx1
https://twitter.com/ian_tanya/status/1009077135733125121
Другий заспокоює: "І так непогано вийшло. Все одно інфаркт".
1$=28.3гр.
Земля на рашці є, гілки поки ще не всі моль продала китайцям, каміння також є. Так, що з голоду не помруть, а санкціїї для "просвєтлєнія" підуть лише на корість.
https://www.youtube.com/watch?v=DbCroWg-LTo
клоуни танцюють - роботам наравиця!
А почему не через 20?
В досье Кристофера Стила, сорвавшего Путину операцию "Трамп-наш", утверждалось, что у ФСБ на Трампа есть компромат, достаточный, чтобы шантажировать его (из этого потом выросло расследование спецпрокурора Мюллера). Информацию о компромате ФСБ на Трампа предоставил Стилу Скрипаль