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 Новые санкции против РФ, обещанные Мэй в связи с отравлением Скрипалей, Великобритания введет после Brexit, - Тhe Telegraph

Великобритания отложит введение нового пакета санкций против российских чиновников на срок до двух лет.

Так называемая "поправка Магнитского", объявленная премьер-министром как "немедленное действие", не будет введена до тех пор, пока Великобритания не покинет ЕС, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Тhe Telegraph.

Заместитель главы МВД Великобритании Бен Уоллес объяснил, что это позволит создать новые методы санкционного давления, которые сейчас нельзя ввести из-за необходимости получения согласия других членов Евросоюза.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина объявила персоной нон-грата британского политика Мюррея, поддерживающего политику Кремля, - The Daily Mail

Тhe Telegraph отмечает, что Уоллес не объяснил, когда именно Великобритания сможет ввести собственные санкции.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

Также читайте: Россия, как всегда, обнаружила украинский след в отравлении Скрипалей и считает сотрудника ГРУ Петрова украинским бизнесменом

20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.

В сентябре 2018 года Великобритания назвала имена россиян, которых подозревают в отравлении Скрипалей: Александр Петров и Руслан Боширов. Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ".

Ожидается, что страна выйдет из ЕС в марте 2019 года, однако переходный период продлится до конца 2020-го.

Источник: https://censor.net.ua/n3086470
 
   
 Топ комментарии
 
- Тупые долпоебы! Просрали задание! Вы головой думали или жопой?!
Отмазывайтесь теперь сами - по новой легенде вы два пидора…
- Но, товарищ генерал… :shock:
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- Тупые долпоебы! Просрали задание! Вы головой думали или жопой?!
Отмазывайтесь теперь сами - по новой легенде вы два пидора…
- Но, товарищ генерал… :shock:
- Отставить! Вы туристы-пидоры и точка!!!﻿

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Не надоело русскую пропаганду постить? На кого это рассчитано? На таких идиотов как ты?
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***
два обычных гея Петров и Боширов держались за ручку...
это была обычная дверная ручка обычного разведчика Скрипаля.
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сигнал от бретишей украинцам...
боритесь с пэтей сами...а ведь они правы ))) Новые санкции против РФ, обещанные Мэй в связи с отравлением Скрипалей, Великобритания введет после Brexit, - Тhe Telegraph - Цензор.НЕТ 9001
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Малый бизнес Запоребриком: Мусорки возле супемаркетов обнесли заборами и поставили билетчиков, чтобы снимать плату за посещение мусорных контейнеров. Новые санкции против РФ, обещанные Мэй в связи с отравлением Скрипалей, Великобритания введет после Brexit, - Тhe Telegraph - Цензор.НЕТ 8852
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можливо вони все розрахували - більше двух років рашка не протримається
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Коли вже роками міряють до початок санкцій то самі санкціїї на десятиліття.
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щоб рашка ще більших дурниць накоїла
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в если брексит ваще не состоицца, то будет аналогично пэце - сказал но не сделал?
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Что и требовалось доказать. Сама акция устрашения, а особенно ее пиар-составляющая, оказалась настолько эффективной, что речи даже о санкциях уже и нет. Впервые с Бог знает каких времен Запад уступил открытому шантажу!! В связи с этим и наши перспективы ушли вниз пунктов на 20.....
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ваши - дат. удмурт тебе ведь санкцЫи только напользу. и эта напольза придет к тебе.
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Кажется, за поребриком радовались брекзиту?
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Ходят слухи, что правительство хочет ввести дополнительные санкции против народа. Не хочется верить, но говорят газ еще подорожает к зиме. Хотя, куда уже больше? Итак была гривна, а стало семь. Но, может все-таки обойдется?
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Новые санкции против РФ, обещанные Мэй в связи с отравлением Скрипалей, Великобритания введет после Brexit, - Тhe Telegraph - Цензор.НЕТ 5673Головоломка для кацапів...))))))))
Не підказуйте, єслі шо!..))))))))
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После выхода с ЕС, санкции введет независимое государство Шотландия...
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Заместитель главы МВД Великобритании Бен Уоллес объяснил, что это позволит создать новые методы санкционного давления, которые сейчас нельзя ввести из-за необходимости получения согласия других членов Евросоюза.

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"Это какой-то... позор" (с)
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"Заместитель главы МВД Великобритании Бен Уоллес объяснил, что это позволит создать новые методы санкционного давления, которые сейчас нельзя ввести из-за необходимости получения согласия других членов Евросоюза. Источник: https://censor.net.ua/n3086470"
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Даже думать об этом пусть перестанет. Путину написано на роду - развалить РФ ! Главное не мешайте ему, он старается.

Песков: Путин не собирается уходить с поста президента http://go.tass.ru/yHx1
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Санкції від Великої Британії зараз теж існують. Далі будуть підготовлені санції, які будуть більше відчутними для російської економіки. Нема таємниці в тому, що санцій від ЄС на сьогоднішній день недостатньо.
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Ох как хочется напиться- ох как хочется нажраться в этот день.
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Йдуть за труною два приятеля небіжчика - такі ж азартні преферансисти, як і небіжчик ще за життя. І каже один: "Якби я ще по трефі прорізав, то було би в нього на мізері на взятку більше".
Другий заспокоює: "І так непогано вийшло. Все одно інфаркт".
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Аха-ха, вот ничтожества! Понятно отчего маньяк и людоед путлер так борзеет.
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А к тому времени либо шах сдохнет, либо ишак...
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Новые санкции против РФ, обещанные Мэй в связи с отравлением Скрипалей, Великобритания введет после Brexit, - Тhe Telegraph - Цензор.НЕТ 6726Российская медицина стремительным рывком встала с колен. Говорят, "крымнаш" изрядно помог
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да зачем откладывать??? Не прерывайте этот процес Там в рашке уже не могут жить без этих санкций..Там новая очередная санкция это как косячёк для наркома с добрым утром
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_Ты разве сам ещё не понял? Они так сильно "горят желанием" ввести новые, настоящие санкции, что аж откладывают это под любым предлогом на потом. Разуй уже глаза, что ли...
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До 3.14 все эти санкции.
1$=28.3гр.
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З того часу як людина винайшла такий засіб праці як примітивний серп (гілка з закріпленими в ній камінцями) і почала культивувати зернові культури- один працівник за близько шести тижднів праці на рік (в році 52 тиждня) може забезпечити коло 8 чоловік їжею на рік.
Земля на рашці є, гілки поки ще не всі моль продала китайцям, каміння також є. Так, що з голоду не помруть, а санкціїї для "просвєтлєнія" підуть лише на корість.
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Суворову написавшему " Аквариум" теперь надо валить даже из Англии -которая его когда-то приютила.? Или Англия теперь не Англия?
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самому не хотелось там побывать..)))
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Где рашисты применяют боевые отравляющие вещества? Нет, спасибо!
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долболяндия - если смотреть в этом аспекте
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ВСЁ. РПЦ - теперь РАСКОЛЬНИКИ

https://www.youtube.com/watch?v=DbCroWg-LTo
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короче бриты руками американцев сделали всю грязную работу по санкциям. Странноватая позиция.
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У них не позиция, у них поза: на четырёх костях перед карлой-людоедом.
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бриты должны получать, то что украинцы получают при встрече с посольством бритов...
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_Теперь карла-людоед пойдёт ещё дальше в своих преступлениях против человечества! Это - гарантия. А почему бы ему и не идти, в самом деле? Пока сверхактивный маньяк агрессивно и напористо действует, возглавляющие Запад ничтожества только трепятся и трясутся.
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да они даже не понимали, что они там делают - бутылочки разбили, побухали и уехали...десантники)))
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_Абсолютно наплевать, понимали пешки или нет! Организаторы - понимали. Только это имеет значение!
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Через два года ,это значит никогда .. Нові санкції проти РФ, обіцяні Мей через отруєння Скрипалів, Велика Британія введе після Brexit, - Тhe Telegraph - Цензор.НЕТ 4565
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ця тереза , то є консерва, яка сама той брексітт і замутила. Вона не може відкрито сказати, що )(уйло її босс. Україні ці санкції все одно не допоможуть. Тільки швидке відновлення ядерної зброї у великих кількостях. Хто би що не казав, але можливість застосування зброї масового знищення захищає краще за нато.
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_ПустоМЭЙля! Давай через не два, а двадцать два года. Лишь бы не тебе решение принимать и ответственность на себя брать! Подумать только: и это ничтожество - лидер Великобритании? Мрачные времена ожидают человечество...
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Оце дійсно круто , кацапи в Британії людей труять , а Лондон з розмаху та по рилі Кацапії глибокою стурбованістю , а потім ще глибшою , щоправда відкладеною на два роки . Гора піднатужилась і розродилась мертвим мишенятком .
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Masha‏ @arctic_lane 23 ч.23 часа назад

В досье Кристофера Стила, сорвавшего Путину операцию "Трамп-наш", утверждалось, что у ФСБ на Трампа есть компромат, достаточный, чтобы шантажировать его (из этого потом выросло расследование спецпрокурора Мюллера). Информацию о компромате ФСБ на Трампа предоставил Стилу СкрипальНові санкції проти РФ, обіцяні Мей через отруєння Скрипалів, Велика Британія введе після Brexit, - Тhe Telegraph - Цензор.НЕТ 5089
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНовые санкции против РФ, обещанные Мэй в связи с отравлением Скрипалей, Великобритания введет после Brexit, - Тhe Telegraph
 
 
 
 
 
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