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Все про:культура (610) спектакль (14) Сенцов (834)

 Украинский культурный фонд выделит на постановку пьесы Сенцова 1,9 млн грн

Постановка пьесы "Номера" украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова будет наполовину профинансирована из госбюджета.

Об этом говорится в сообщении Украинского культурного фонда по результатам определения победителей проектных заявок на финансирование, передает Цензор.НЕТ.

Всего на конкурс культурных проектов подали 716 заявок, из них 380 преодолели необходимый барьер по оценкам экспертов. На постановку "Номеров" выделят 1905887 гривен.

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Как рассказала Громадському радіо исполнительная директор Украинского культурного фонда Юлия Федив, пьеса "Номера" - один из 15 международных проектов-победителей, которые подали заявки на финансирование.

Она отметила, что фонд финансирует международные проекты на половину, национальные - на 80%, а индивидуальные - стопроцентно.

"Международные проекты финансируются на 50% за счет Украинского культурного фонда, вторая часть - софинансирование со стороны исполнителя, его партнеров и международных или украинских спонсоров", - добавила исполнительный директор фонда.

У проекта Сенцова есть соответствующее софинансирование, сообщила продюсер постановки пьесы "Номера" Анна Паленчук.

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"У нас есть международные партнеры, которые готовы предоставить нам эту финансовую помощь. Но кто именно, мы скажем немножечко позже", - сказала она и отметила, что деньги предоставляются после того, как все стороны подтвердят финансирование.

"Но мы уже начали, мы много работаем над этой пьесой. Уже сделали кастинг две недели назад. Это очень важный проект для Олега. С начала, когда он меня об этом (продюсирование постановки, - Ред.) попросил, я даже не знала, где искать финансирование, но все складывается очень хорошо. И мы готовим пьесу", - рассказала Паленчук.

Продюсер также пояснила, что проект по пьесе Сенцова подавался как международный, потому что так у спектакля будет больше шансов на гастроли за рубежом.

"Мы всегда работаем с различными иностранными компаниями для того, чтобы реализовать тот или иной проект. Тогда у этой пьесы будет потенциал поехать за границу. Мы так и хотим, чтобы эта пьеса участвовала в различных театральных фестивалях, гастролях", - подчеркнула она.

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По словам Паленчук, постановка "Номеров" планируется на конец ноября.

Напомним, Олега Сенцова, Александра Кольченко, Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния задержали в оккупированном Крыму 10 мая 2014 года. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в якобы создании на территории полуострова террористического сообщества.

16 мая 2018 года адвокат Олега Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что он продолжает голодовку в российской колонии, почти не встает. "Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение", - написала Н.Каплан на своей странице в Facebook.

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После этого Л. Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой и председателю Совета развития гражданского общества и прав человека при президенте РФ Михаилу Федотову с просьбой обсудить любые условия обмена украинского режиссера для его спасения. Украинский омбудсмен подчеркнула, что ситуация с Сенцовым требует немедленного реагирования ввиду ухудшения состояния его здоровья из-за длительной голодовки.

В начале сентября 2018 года Сенцов передал своей соратнице из Крыма работу над своими незаконченными фильмами и сценариями.

Источник: https://censor.net.ua/n3086468
 
   
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Да спектакль ценой 3,8 млн, тут даже Бродвей далеко отдыхает в сторонке.
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Сталкер‏ @ValBodin 6 ч.6 часов назад

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журналисты позвонили проститутке которая была с Петровым и Бошировым. Снова попали в минобороны.
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Затем позвонили их драгдилеру - попали в посольство РФ Украинский культурный фонд выделит на постановку пьесы Сенцова 1,9 млн грн - Цензор.НЕТ 3706
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Это конечно меньше, чем герой Украины, как в случае сявченко, но символично Украинский культурный фонд выделит на постановку пьесы Сенцова 1,9 млн грн - Цензор.НЕТ 6140
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Да спектакль ценой 3,8 млн, тут даже Бродвей далеко отдыхает в сторонке.
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а если потом Сенцова как Надюху посадят Украинский культурный фонд кого накажет за растрату денег?
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Сталкер‏ @ValBodin 6 ч.6 часов назад

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журналисты позвонили проститутке которая была с Петровым и Бошировым. Снова попали в минобороны.
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Затем позвонили их драгдилеру - попали в посольство РФ
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Может это был местный резидент, который, по привычке, переоделся в проститутку и пошел развлекаться с бывшими сослуживцами...
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лучше бы на эти деньги старикам помогли с лекарствами или другое чем ставить какой то спектаклишко ......
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В Украине 12 000 000 пенсионеров. 1 900 000 грн. / 12 000 000 чел = 0.158 грн.
ОК. возмем только 2 000 000 стариков... 1 900 000 грн./ 2 000 000чел.= 0.95 грн. Считаете 15 копеек или даже 95 копеек огромной помощью старикам на лекарства?
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Ой, да ти такой вумний, ужо і калькулятор освоїл. Ти продовжуй ділити, але результати від ділення, частки, додавай. Поділи всі застави корупціонерів, їхні фантастичні прибутки, походження яких вони не можуть пояснити, 46 мільйонів доларів, одержаних зі шкури не вбитого газпромівського ведмедя, також, поділи, про премії доблесним виконавцям з Мінюсту не забудь, щоденні багатотисячні хабарі і відкати розділи між старікамі. Згодом видай остаточний результат про копійки. Тоді станеш справжнім порохоботним бухгалтером.
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так якби ж тільки то на п'єсу, а премії в Кабміні та Верховній Раді, Адміністрації гаранта, а премії Нафтогазу, а утримання автоарку, щоб рила з роботи і на роботу возити? Течуть грошики....течуть. І що то за п'єса буде в 1,9 млн. грн, це ж не фільм?
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Ви помиляєтесь 1.9 млн.грн. це лише половина вартості п'єси. Полистав в неті про ціну виявилось що в середньому ціна п'єси 2 млн. грн. хоча можна поставить і за 100 тис. грн. Все залежить від багатьох факторів, скажімо: Працює персонал, задіяно обладнання, включені прожектори, іноді ще реквізит одноразовий, декорації можуть змінюватись раз або декілька на нові і т.д. реклама, афіши.... плюс гонорари артистам, якщо це проектний театр. Все залежить від фінансових можливостей, як вессілля.... яке можна зробить і за 100 тис. грн. і за 5 000 000 грн. так само і з п'єсою. Потутно дізнався що вартість постановки мюзикла від 2 до 4 млн. євро.
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Это одна из форм поддержки Олега Сенцова !
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А после кто-то очень даже ушлый, который пока что за кадром, но весьма заинтересованный поспекулировать на имени мученика Сенцова, как бы его инвестор и спонсор, типа поскулит да возопит и тихонько наварит со всего его творчества в свой бездонный карман - да еще и причитать будет, ой, вейзмер, какой же я бедный, гады все они, это же копейки! - обокрали-обобрали-обидели!!!
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Половина суммы предназначена зрителю, который придет добровольно.
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у шария смотрел обзор на единственный его фильм- шедевр и не спорте...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраинский культурный фонд выделит на постановку пьесы Сенцова 1,9 млн грн
 
 
 
 
 
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