 Украинский культурный фонд выделит на постановку пьесы Сенцова 1,9 млн грн

Об этом говорится в сообщении Украинского культурного фонда по результатам определения победителей проектных заявок на финансирование, передает Цензор.НЕТ.

Всего на конкурс культурных проектов подали 716 заявок, из них 380 преодолели необходимый барьер по оценкам экспертов. На постановку "Номеров" выделят 1905887 гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Цепная" голодовка в поддержку Сенцова проходит у посольства РФ в Париже

Как рассказала Громадському радіо исполнительная директор Украинского культурного фонда Юлия Федив, пьеса "Номера" - один из 15 международных проектов-победителей, которые подали заявки на финансирование.

Она отметила, что фонд финансирует международные проекты на половину, национальные - на 80%, а индивидуальные - стопроцентно.

"Международные проекты финансируются на 50% за счет Украинского культурного фонда, вторая часть - софинансирование со стороны исполнителя, его партнеров и международных или украинских спонсоров", - добавила исполнительный директор фонда.

У проекта Сенцова есть соответствующее софинансирование, сообщила продюсер постановки пьесы "Номера" Анна Паленчук.

Также читайте: Меркель и Путин обсуждали вопрос Сенцова во время личной встречи, - Лавров

"У нас есть международные партнеры, которые готовы предоставить нам эту финансовую помощь. Но кто именно, мы скажем немножечко позже", - сказала она и отметила, что деньги предоставляются после того, как все стороны подтвердят финансирование.

"Но мы уже начали, мы много работаем над этой пьесой. Уже сделали кастинг две недели назад. Это очень важный проект для Олега. С начала, когда он меня об этом (продюсирование постановки, - Ред.) попросил, я даже не знала, где искать финансирование, но все складывается очень хорошо. И мы готовим пьесу", - рассказала Паленчук.

Продюсер также пояснила, что проект по пьесе Сенцова подавался как международный, потому что так у спектакля будет больше шансов на гастроли за рубежом.

"Мы всегда работаем с различными иностранными компаниями для того, чтобы реализовать тот или иной проект. Тогда у этой пьесы будет потенциал поехать за границу. Мы так и хотим, чтобы эта пьеса участвовала в различных театральных фестивалях, гастролях", - подчеркнула она.

Читайте также: Сенцова выдвинули на премию ЕП "За свободу мнения" имени Андрея Сахарова

По словам Паленчук, постановка "Номеров" планируется на конец ноября.

Напомним, Олега Сенцова, Александра Кольченко, Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния задержали в оккупированном Крыму 10 мая 2014 года. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в якобы создании на территории полуострова террористического сообщества.

16 мая 2018 года адвокат Олега Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что он продолжает голодовку в российской колонии, почти не встает. "Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение", - написала Н.Каплан на своей странице в Facebook.

Читайте: Украина призывает усилить давление на РФ для освобождения политзаключенных Сенцова и Балуха, - Беца

После этого Л. Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой и председателю Совета развития гражданского общества и прав человека при президенте РФ Михаилу Федотову с просьбой обсудить любые условия обмена украинского режиссера для его спасения. Украинский омбудсмен подчеркнула, что ситуация с Сенцовым требует немедленного реагирования ввиду ухудшения состояния его здоровья из-за длительной голодовки.

В начале сентября 2018 года Сенцов передал своей соратнице из Крыма работу над своими незаконченными фильмами и сценариями.