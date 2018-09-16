 Женская сборная Украины в овертайме завоевала бронзу чемпионата Европы по баскетболу 3х3

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Федерации баскетбола Украины.

Уступая со счетом 6:14, наши девушки нашли в себе силы вернуться к игре: благодаря 4 трехочковым попаданием Спитковской и Ольховик, а также точному среднем от Огородниковой наши девушки вышли вперед (15:14), однако итальянки сумели ответить точным броском и перевели игру в овертайм.

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Соперницы открыли счет в овертайме, но сборная Украины ответила еще одним точным трехочковым Ольховик, который принес нашей сборной третье место итогам континентального первенства - 17:16!