 Военно-морская база появится до конца года в Азовском море, - Кабмин

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"В Бердянске спущены на воду два артиллерийских бронекатера Военно-морских сил Украины. Планируется, что до конца года на Азовском море создадут военно-морскую базу ВМС Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что база создаст условия для отпора агрессивным действиям Российской Федерации в этом регионе.

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Напомним, СНБО на заседании 6 сентября утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей. В частности, речь идет об усилении военно-морского присутствия в Азовском море, создание там корабельно-катерного группировки ВМС ВСУ, развитие соответствующей инфраструктуры, обеспечение подразделений береговой обороны новейшим высокоточным ракетным оружием и другом.

Бронекатера "Лубны" и "Кременчуг" вышли на службу в акватории Бердянского порта 11 сентября.