 Военно-морская база появится до конца года в Азовском море, - Кабмин

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"В Бердянске спущены на воду два артиллерийских бронекатера Военно-морских сил Украины. Планируется, что до конца года на Азовском море создадут военно-морскую базу ВМС Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что база создаст условия для отпора агрессивным действиям Российской Федерации в этом регионе.
Напомним, СНБО на заседании 6 сентября утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей. В частности, речь идет об усилении военно-морского присутствия в Азовском море, создание там корабельно-катерного группировки ВМС ВСУ, развитие соответствующей инфраструктуры, обеспечение подразделений береговой обороны новейшим высокоточным ракетным оружием и другом.
Бронекатера "Лубны" и "Кременчуг" вышли на службу в акватории Бердянского порта 11 сентября.
Украина перебросила в Азовское море только два катера «Гюрза-М».
«Это артиллерийские катера, 2 из шести, которые ранее мы приняли на вооружение. Сейчас мы работаем и над ракетными катерами, но для этого понадобится время», - подчеркнул генерал. По его словам, Украине будет крайне трудно противостоять России, однако отсутствие морского потенциала компенсируется со стороны Вооруженных сил Украины за счёт сухопутных войск, готовых вести огонь по морским целям.
«Также у нас есть средства авиации. Это вертолеты Ми-24, бомбардировщики Су-24 и штурмовики Су-25. Сухопутные войска - это реактивные системы залпового огня и танки, артиллерия. Они готовы вести огонь по морским целям», -добавил Романенко.