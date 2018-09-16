 Украина заняла 88 место в рейтинге ООН по индексу человеческого развития

Документ обнародован на официальном сайте Программы развития ООН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Индекс человеческого развития (HDI) в Украине определен на уровне 0,751. Для сравнения, Норвегия, занявшая первое место, имеет индекс 0,953, Швейцария и Австралия (второе и третье место) - соответственно 0,944 и 0,939. В первую десятку также попали Ирландия, Германия, Исландия, Гонконг, Швеция, Сингапур и Нидерланды.

Последними в списке идут Южный Судан, ЦАР и Нигер с индексами 0,388, 0367 и 0,354 соответственно.

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Как пояснили в Программе развития ООН, индекс человеческого развития охватывает "анализ развития человечества - срез ситуации относительно нынешних условий, а также долгосрочные тенденции". При этом в докладе учитывались такие показатели как продолжительность жизни, продолжительность обучения в школах, валовой национальный доход на душу населения и другие.

По результатам прошлого года, Украина заняла 84 место в глобальном рейтинге человеческого развития.

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