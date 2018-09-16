 Украина заняла 88 место в рейтинге ООН по индексу человеческого развития

Документ обнародован на официальном сайте Программы развития ООН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Индекс человеческого развития (HDI) в Украине определен на уровне 0,751. Для сравнения, Норвегия, занявшая первое место, имеет индекс 0,953, Швейцария и Австралия (второе и третье место) - соответственно 0,944 и 0,939. В первую десятку также попали Ирландия, Германия, Исландия, Гонконг, Швеция, Сингапур и Нидерланды.
Последними в списке идут Южный Судан, ЦАР и Нигер с индексами 0,388, 0367 и 0,354 соответственно.
Как пояснили в Программе развития ООН, индекс человеческого развития охватывает "анализ развития человечества - срез ситуации относительно нынешних условий, а также долгосрочные тенденции". При этом в докладе учитывались такие показатели как продолжительность жизни, продолжительность обучения в школах, валовой национальный доход на душу населения и другие.
По результатам прошлого года, Украина заняла 84 место в глобальном рейтинге человеческого развития.
«Facenews»
16.09.2018 20:16
Украина в ближайшее время повысит тарифы на газ для населения. Соответствующее заявление 12 сентября сделал министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик. Конкретную стоимость газа чиновник так и не назвал.
"Премьер уже озвучил, что мы не можем вести неконструктивные разговоры с Международным валютным фондом. Потому, будет повышение, но я не могу сказать, на сколько. Я не веду переговоров по цене на газ. Это обязательство возложено на Министерство финансов", - приводит слова Насалика наше агентство.
По состоянию на сентябрь 2019 года, Украина уже выполнила большинство своих обязательств перед Международным валютным фондом. В текущем году Киев рассчитывает на новую помощь. После принятия закона об Антикоррупционном суде между Украиной и траншем от МВФ осталось одно единственное препятствие - тарифы на газ. В фонде требуют выровнять цену на топливо для промышленных предприятий и населения. И похоже, в ближайшее время такое решение может быть принято.
По результатам прошлого года, Украина заняла 84 место
Упс. Наш Петрусей не в ту сторону нас ведёт..
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update.pdf
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назвали тех кто на первом месте, назвали тех кто в конце и сообщили о 88-м месте Украины.
Но умолчали, что среди стран бывшего СССР лучший индекс человеческого развития у Эстонии (0,871) - 30-е место. Польша, Словакия и Венгрия находятся на 33-м, 38-м и 45-м местах соответственно.
Аналитики определили Россию на 49-е место, а Беларусь - на 53-е место. Украина попала на 88-е место с индексом 0,751.
В 2010г. при "покращення вже сьогодні" - по ИЧР Украина занимала 69место
В 2013г. При всё тех же "покращеннях" - уже 78
В 2018г. Только стали "жити по-новому, по- шАкАладному" и ....88 место, за нами только Африка.
Це зрада чи перемога?