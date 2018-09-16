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 Политика Украины, Общество
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 Украина заняла 88 место в рейтинге ООН по индексу человеческого развития

Эксперты ООН поставили Украину на 88 место в Докладе по индексу человеческого развития среди 189 стран.

Документ обнародован на официальном сайте Программы развития ООН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Индекс человеческого развития (HDI) в Украине определен на уровне 0,751. Для сравнения, Норвегия, занявшая первое место, имеет индекс 0,953, Швейцария и Австралия (второе и третье место) - соответственно 0,944 и 0,939. В первую десятку также попали Ирландия, Германия, Исландия, Гонконг, Швеция, Сингапур и Нидерланды.

Последними в списке идут Южный Судан, ЦАР и Нигер с индексами 0,388, 0367 и 0,354 соответственно.

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Как пояснили в Программе развития ООН, индекс человеческого развития охватывает "анализ развития человечества - срез ситуации относительно нынешних условий, а также долгосрочные тенденции". При этом в докладе учитывались такие показатели как продолжительность жизни, продолжительность обучения в школах, валовой национальный доход на душу населения и другие.

По результатам прошлого года, Украина заняла 84 место в глобальном рейтинге человеческого развития.

Также читайте: Каждый девятый житель Земли голодает, а 13% взрослого населения планеты страдают ожирением, - ООН

Источник: https://censor.net.ua/n3086464
 
 
 Топ комментарии
 
Украина заняла 88 место в рейтинге ООН по индексу человеческого развития
По результатам прошлого года, Украина заняла 84 место

Упс. Наш Петрусей не в ту сторону нас ведёт..
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88 из 189? Хм...Если сложить африканские, азиатские и людоедские страны Океании,где-то сотня и наберётся. Так шо пэрэмога адназначна
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Этого итог работы грабящей 27 лет Украину быдло-элиты.
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Что тебя так поражает, Анатолик? Ты разве об этом не знал?
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А может человек всю жизнь в Америке прожил, Приехал, удивился..
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Польша вторая после Греции по ежегодным дотациям ЕС, почти половина нашего бюджета страны, поэтому там все дешевле и выше оплата.
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Тариф на газ для населения: Кабмин заявил о повышении цен

«Facenews»

16.09.2018 20:16
Украина в ближайшее время повысит тарифы на газ для населения. Соответствующее заявление 12 сентября сделал министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик. Конкретную стоимость газа чиновник так и не назвал.
"Премьер уже озвучил, что мы не можем вести неконструктивные разговоры с Международным валютным фондом. Потому, будет повышение, но я не могу сказать, на сколько. Я не веду переговоров по цене на газ. Это обязательство возложено на Министерство финансов", - приводит слова Насалика наше агентство.
По состоянию на сентябрь 2019 года, Украина уже выполнила большинство своих обязательств перед Международным валютным фондом. В текущем году Киев рассчитывает на новую помощь. После принятия закона об Антикоррупционном суде между Украиной и траншем от МВФ осталось одно единственное препятствие - тарифы на газ. В фонде требуют выровнять цену на топливо для промышленных предприятий и населения. И похоже, в ближайшее время такое решение может быть принято.
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88 из 189? Хм...Если сложить африканские, азиатские и людоедские страны Океании,где-то сотня и наберётся. Так шо пэрэмога адназначна
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Этого итог работы грабящей 27 лет Украину быдло-элиты.
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Украина заняла 88 место в рейтинге ООН по индексу человеческого развития
По результатам прошлого года, Украина заняла 84 место

Упс. Наш Петрусей не в ту сторону нас ведёт..
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...в прірву ...мак ми вже давно туди летимо ...з 91го ...
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Так это мы уже какое ускорение набрали? Из расчёта 9.81 м/сек..
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Точно. I мова в нас солов,iна и козаченьки i гоп-цу-цу. I такi мудрi, аж перед соседями неудобно, но. как-то, всё глубже в жопу...
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Мабуть, експерти ООН проводили моніторинг серед "вінницьких чілавєков", бо ситуація зараз така, що більше 70 %-ів людей вважають себе бідними, і майже половина серед них - злидарями.
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Дійсно, що доходи більшості українців маленькі. Але звичайно при розрахунку не враховують конверти і огороди.
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А що таке огороди? Это на каком изыге?
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При чём здесь доходы? Почитайте на их сайте, как они рассчитывают рейтинги:
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update.pdf
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Бачу, що багато чого враховується. Але оцінювати їх методику визначення рейтингу важка справа. У вас є впевненість, що методика підходить на 100% для усіх країн Світу?
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Фейспалм. Это я ответственно как социолог заявляю. Гойсману с его МАУПом можно смело на фоне этого шедевра давать звание академика
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Ну если у украинцев еще отобрать огороды, вытащить из под матраса конверты то Украина займет последнее место. Потому что у нас зарплаты и пенсии ниже прожиточного минимума. Тоесть в Украине жизни не может быть вообще.
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Не відібрати, а враховувати при розрахунку цього індексу.
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камитечик льоха ваще с огорода прибыля паднимает немеряные
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...15 сентября под Киевом в элитном конном клубе Equides прошел необычный фестиваль Roshen Music Fest. По сути это был корпоратив для менеджеров корпорации Roshen (принадлежит Петру Порошенко) в честь ее 22-летия. На мероприятие пригласили мировую знаменитость - певицу LP, одного из самых востребованных артистов страны - певца Монатика, короля итальянского соул Марио Бионди и многих других. https://antikor.com.ua/articles/259166-pod_kievom_roshen_tajno_otguljal_korporativ_s_uchastiem_mirovyh_zvezd
...
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Это слепой траст в запой пошел и разгульбенился. Однотуровый тут не причем Украина заняла 88 место в рейтинге ООН по индексу человеческого развития - Цензор.НЕТ 1782
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А что вы удивляетесь если у нас самые развитые которые вошли в елиту и сейчас руководят государством ето винницкие продавцы, Воры, уголовники и предатели.
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После 30-го и тем более 50-го места можно дальше не обявлять. Ето как в спорте в хвосте плетутся инвалиды, у кого сломался велосипед и статисты с журналистами.
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Ну, Нигер и Южный Судан мы, тем не менее, обогнали!
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как "интересно" (манипулятивно) публикуется информация ...
назвали тех кто на первом месте, назвали тех кто в конце и сообщили о 88-м месте Украины.
Но умолчали, что среди стран бывшего СССР лучший индекс человеческого развития у Эстонии (0,871) - 30-е место. Польша, Словакия и Венгрия находятся на 33-м, 38-м и 45-м местах соответственно.
Аналитики определили Россию на 49-е место, а Беларусь - на 53-е место. Украина попала на 88-е место с индексом 0,751.
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Ну да. Ето типо как наши танкисыты в Европе заняли 8 место и мы очень радовались. Пока через несколько дней не выяснилось что участвовало всего 8 команд.
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Круто, особенно если учесть что кацапы на 49-м... правда радует что Китай ниже...
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тк в таких статьях кто-нибудь обязательно да упоминёт РФ, опережая события-она 49я...
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Что-то не сходиться:
В 2010г. при "покращення вже сьогодні" - по ИЧР Украина занимала 69место
В 2013г. При всё тех же "покращеннях" - уже 78
В 2018г. Только стали "жити по-новому, по- шАкАладному" и ....88 место, за нами только Африка.
Це зрада чи перемога?
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лодыри не хотят нормально учиться, не хотят брать пример с деток барыги порохла
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.....а у меня Украина стоит ВСЕГДА на ПЕРВОМ , слышите на ПЕРВОМ месте !!!! Она мне дала ЖИЗНЬ , ЗДОРОВЬЕ , ЛЮБОВЬ ,ПРИРОДУ , работу , достаток и всегда полный ПОГРЕБ осенью с компотом, соком , винцом , овощными ВКУСНЯШКАМИ !!! ШАНУЮ цю ЗЕМЛЮ .....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина заняла 88 место в рейтинге ООН по индексу человеческого развития
 
 
 
 
 
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