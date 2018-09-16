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Все про:адвокат (1038) НАБУ (2452) Омелян (523)

 НАБУ позволило Омеляну выезжать в зарубежные командировки, - адвокат Лысак

Национальное антикоррупционное бюро Украины предоставило разрешение министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, подозреваемому в незаконном обогащении, на зарубежные командировки.

Об этом Громадському сообщил адвокат министра Александр Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Во исполнение постановления суда мы сдали паспорта. И подали заявление в НАБУ, чтобы детектив дал разрешение на выезд в командировки. Детектив НАБУ дал разрешение", - пояснил Лысак, уточнив, что удостоверения личности выдают на время командировки, а по возвращении их нужно сдать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ осуществляло на меня давление, - Омелян

Изданию РБК-Украина адвокат сообщил, что министра также вызвали в НАБУ на допрос в среду, 19 сентября.

"Допрос назначен на среду в НАБУ. Предложили предоставить показания примерно в 17:00 в качестве подозреваемого в его деле", - сообщил Лысак.

По данным адвоката, НАБУ уже не впервые вызвало Омеляна на допрос.

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"Первый допрос по этому же делу состоялся или в 2017 году, или в начале 2018. Точно не помню. Тогда он был вызван на допрос в НАБУ еще в качестве свидетеля. Он дал развернутые показания. Они говорят, тогда он был свидетель, а теперь подозреваемый", - добавил он.

Напомним, 13 сентября сотрудники НАБУ вручили министру инфраструктуры Омеляну подозрение за "незаконное обогащение" десять лет назад, "пользование или приобретения" машины для брата и недекларирование проживания в доме в течение двух недель 2016 года.

Сам министр заявил о сотрудничестве руководства Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) с украинскими политиками и намерении подать на бюро в суд. Он категорически отверг коррупционные обвинения в своей адрес и заявил, что не будет подавать в отставку с должности.

В свою очередь, в НАБУ назвали заявления министра Омеляна о предъявленном ему подозрении "манипуляцией фактами".

14 сентября Соломенский районный суд города Киева решил отпустить министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна на поруки.

Источник: https://censor.net.ua/n3086463
 
 
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Такое чувство, что они рельсы собрались на металлолом сдавать.
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И весь план по здаче рельс прикрыли кодовым названием"Гиперлуп".
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Миссии МВФ нужно было показать "борьбу с коррупцией" в высших сферах. Показали. И ничего большего. В этом же ряду Геращенко ,ляшко
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Интересно, как бы обошлись с трактористом, котрый бы упёр прицеп с картошкой в каком-нибудь селе?
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скорей всего избрали бы депутатом сельрады, а возможно, целым головою!
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Не-не. я не про того, у которого тесть в ОГА..
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зачем прокурору или судье красть прицеп с картошкой? ему и так его привезут!
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А кого повесят если убежит?
Просто так спросил, ответ знаю -- никого!
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С надеждой что убежит и проблема снимется...
Омельян виновен именно в том что ему вменяют, как и СБУшник, как и любой чиновник в Украине, да что там чиновник - 100% нашего населения. Он не может объяснить происхождение того что имеет, а кто может? Пенсионеры? Ну тогда пускай расскажут как они во времена Совка крали с предприятий да колхозов все что плохо лежало...
Но на беду Омельяна и счастье простых людей, за данный вид нарушений у нас предусмотрена уголовная ответственность только для чиновников, а на беду простых людей, тот кто вносил эту статью в КК Украины либо долю.б, либо умышоено внес ее в такой редакции, что бы по ней, никого нельзя было притянуть!
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Та ви шо, невже дозволили?! НАБУ позволило Омеляну выезжать в зарубежные командировки, - адвокат Лысак - Цензор.НЕТ 371 А як жеж мені цей омєлян хотів заборонити доглядати за близькою людиною на рашці, яку фізично неможливо вивезти в Україну?! Тепер ти,омєлян, будеш за вєдмєдя, казьол, блін! НАБУ позволило Омеляну выезжать в зарубежные командировки, - адвокат Лысак - Цензор.НЕТ 9721
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Понятное дело. Гиперлуп рулит. Это нога кого надо нога.
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По моему пора не улицы переименовывать , а название страны - в дурдом или в забегаловку..
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Короче дали Омеляну шанс свалить из Украины а натоместь Омелян не здаст своих соевых подельников.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНАБУ позволило Омеляну выезжать в зарубежные командировки, - адвокат Лысак
 
 
 
 
 
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