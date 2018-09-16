 НАБУ позволило Омеляну выезжать в зарубежные командировки, - адвокат Лысак

Об этом Громадському сообщил адвокат министра Александр Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Во исполнение постановления суда мы сдали паспорта. И подали заявление в НАБУ, чтобы детектив дал разрешение на выезд в командировки. Детектив НАБУ дал разрешение", - пояснил Лысак, уточнив, что удостоверения личности выдают на время командировки, а по возвращении их нужно сдать.

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Изданию РБК-Украина адвокат сообщил, что министра также вызвали в НАБУ на допрос в среду, 19 сентября.

"Допрос назначен на среду в НАБУ. Предложили предоставить показания примерно в 17:00 в качестве подозреваемого в его деле", - сообщил Лысак.

По данным адвоката, НАБУ уже не впервые вызвало Омеляна на допрос.

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"Первый допрос по этому же делу состоялся или в 2017 году, или в начале 2018. Точно не помню. Тогда он был вызван на допрос в НАБУ еще в качестве свидетеля. Он дал развернутые показания. Они говорят, тогда он был свидетель, а теперь подозреваемый", - добавил он.

Напомним, 13 сентября сотрудники НАБУ вручили министру инфраструктуры Омеляну подозрение за "незаконное обогащение" десять лет назад, "пользование или приобретения" машины для брата и недекларирование проживания в доме в течение двух недель 2016 года.

Сам министр заявил о сотрудничестве руководства Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) с украинскими политиками и намерении подать на бюро в суд. Он категорически отверг коррупционные обвинения в своей адрес и заявил, что не будет подавать в отставку с должности.

В свою очередь, в НАБУ назвали заявления министра Омеляна о предъявленном ему подозрении "манипуляцией фактами".

14 сентября Соломенский районный суд города Киева решил отпустить министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна на поруки.