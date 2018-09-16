 НАБУ позволило Омеляну выезжать в зарубежные командировки, - адвокат Лысак

Об этом Громадському сообщил адвокат министра Александр Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"Во исполнение постановления суда мы сдали паспорта. И подали заявление в НАБУ, чтобы детектив дал разрешение на выезд в командировки. Детектив НАБУ дал разрешение", - пояснил Лысак, уточнив, что удостоверения личности выдают на время командировки, а по возвращении их нужно сдать.
Изданию РБК-Украина адвокат сообщил, что министра также вызвали в НАБУ на допрос в среду, 19 сентября.
"Допрос назначен на среду в НАБУ. Предложили предоставить показания примерно в 17:00 в качестве подозреваемого в его деле", - сообщил Лысак.
По данным адвоката, НАБУ уже не впервые вызвало Омеляна на допрос.
"Первый допрос по этому же делу состоялся или в 2017 году, или в начале 2018. Точно не помню. Тогда он был вызван на допрос в НАБУ еще в качестве свидетеля. Он дал развернутые показания. Они говорят, тогда он был свидетель, а теперь подозреваемый", - добавил он.
Напомним, 13 сентября сотрудники НАБУ вручили министру инфраструктуры Омеляну подозрение за "незаконное обогащение" десять лет назад, "пользование или приобретения" машины для брата и недекларирование проживания в доме в течение двух недель 2016 года.
Сам министр заявил о сотрудничестве руководства Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) с украинскими политиками и намерении подать на бюро в суд. Он категорически отверг коррупционные обвинения в своей адрес и заявил, что не будет подавать в отставку с должности.
В свою очередь, в НАБУ назвали заявления министра Омеляна о предъявленном ему подозрении "манипуляцией фактами".
14 сентября Соломенский районный суд города Киева решил отпустить министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна на поруки.
Просто так спросил, ответ знаю -- никого!
Омельян виновен именно в том что ему вменяют, как и СБУшник, как и любой чиновник в Украине, да что там чиновник - 100% нашего населения. Он не может объяснить происхождение того что имеет, а кто может? Пенсионеры? Ну тогда пускай расскажут как они во времена Совка крали с предприятий да колхозов все что плохо лежало...
Но на беду Омельяна и счастье простых людей, за данный вид нарушений у нас предусмотрена уголовная ответственность только для чиновников, а на беду простых людей, тот кто вносил эту статью в КК Украины либо долю.б, либо умышоено внес ее в такой редакции, что бы по ней, никого нельзя было притянуть!