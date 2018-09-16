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 За последние пять лет наблюдается эволюция видов кибератак, теперь они направлены на системы госвласти и объектов критической инфраструктуры, - СБУ

Служба безопасности Украины продолжает расширять сотрудничество с ключевыми объектами критической инфраструктуры в сфере кибернетической безопасности.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, для развития эффективной системы кибербезопасности государства подписан Меморандум с национальной энергетической компанией "Укрэнерго" и частным акционерным обществом "Укргидроэнерго".

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"Документ должен обеспечить обмен информацией с СБУ относительно кибернетических угроз с использованием платформы MISP-UA со стратегически важными предприятиями энергетической отрасли Украины. Обмен материалами, в частности технологической информацией о реализованных и потенциальных киберугрозах будет происходить в режиме реального времени. Такое межведомственное взаимодействие будет способствовать эффективному реагированию со стороны украинской спецслужбы на кибернетические атаки, прежде всего, высокой степени сложности", - отмечается в сообщении.

Сотрудники Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ на базе платформы с открытым кодом MISP (Malware Information Sharing Platform), создали систему сбора и обработки информации об инцидентах кибербезопасности и обмена техническими данными об идентификаторах компрометации информационных систем объектов критической инфраструктуры между субъектами сектора безопасности в режиме реального времени. Эта платформа широко используется во всем мире, а также соответствует международным стандартам ЕС и НАТО и применяется основными международными субъектами в сфере кибербезопасности FIRST, CIRCL, CiviCERT, NATO NCI Agency.

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В СБУ констатируют, что в течение последних пяти лет наблюдается эволюция видов кибератак, причем они "все чаще приобретают признаки кибершпионажем и кибертерроризма". "Зафиксирован рост активности спецслужб РФ в проведении целенаправленных кибератак, ориентированных на получение несанкционированного доступа к информационным системам органов государственной власти Украины. Осуществление акций кибернетического терроризма направлены также на нарушение штатного функционирования компьютерных сетей и систем управления технологическими процессами объектов критической инфраструктуры", - сообщают в Службе.

По информации СБУ, используя деструктивное программное обеспечение "Black Energy" злоумышленники неоднократно совершали кибератаки на компьютерные сети объектов украинской энергетики.

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Источник: https://censor.net.ua/n3086461
 
 
 Топ комментарии
 
Президент РФ Владимир Путин намерен поддержать на президентских выборах в Украине действующего главу государства Петра Порошенко. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" сказал российский политолог Станислав Белковский. "Путин, насколько мне известно, принял решение поддержать Петра Алексеевича Порошенко на выборах и создать все необходимые и достаточные условия для его победы на выборах следующего года", - отметил политолог. По его словам, Путину в этом помогает лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук. "Медведчук как полпред де-факто Путина на Украине реализует эту систему и комплекс задач, в том числе и по дискредитации Юлии Владимировны (лидера "Батьківщини" Юлии Тимошенко. - "ГОРДОН")", - считает Белковский.
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ты вообще не думай - тебе вредно.
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Сьогодні Тимур Тумгоєв. Завтра це можеш бути ти!
У понеділок, 17 вересня о 10 ранку ми збираємося в Києві під будівлею генеральної прокуратури України. Наше завдання - показати свою солідарність з добровольцем Тимуром Тумгоєвим, якого генпрокуратура 12 вересня видала фсб росії.
Під час Війни за Незалежність проти російської агресії на Донбасі, після окупації Криму та частини Донбасу, після загибелі багатьох тисяч українців від російської зброї, від рук російських найманців, після відкритого вторгнення російської армії на територію України генпрокуратура України продовжує відкрито співпрацювати з вбивцями з фсб рф та на запит фсб видає росії українського добровольця, який приїхав з Кавказу допомогти Україні боротися за свободу.
Хіба можливий більший цинізм?
Нам давно стало зрозуміло: першочергове завдання діючої олігархічної влади - максимально послабити патріотичний рух в Україні. Але це їм не вдасться! Ми сильніші ніж вони думають!
Завтра, 17 вересня, у понеділок Рух Визволення разом з іншими патріотами виходить до генпрокуратури.
Чекаємо на тебе!
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Под Петербургом нашли громадное кладбище наспех похороненных военнослужащих. Фото и видео https://www.youtube.com/watch?v=rtUYYJkAcHc

http://www.balpress.info/?p=1275
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Я вообще думаю, что, если выборы и какой-нибудь гриценко обскачет САМОГО, то все должны понимать, кто за этим стоит и что всё не считается. То есть. считается, но наоборот.
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Президент РФ Владимир Путин намерен поддержать на президентских выборах в Украине действующего главу государства Петра Порошенко. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" сказал российский политолог Станислав Белковский. "Путин, насколько мне известно, принял решение поддержать Петра Алексеевича Порошенко на выборах и создать все необходимые и достаточные условия для его победы на выборах следующего года", - отметил политолог. По его словам, Путину в этом помогает лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук. "Медведчук как полпред де-факто Путина на Украине реализует эту систему и комплекс задач, в том числе и по дискредитации Юлии Владимировны (лидера "Батьківщини" Юлии Тимошенко. - "ГОРДОН")", - считает Белковский.
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Лизнул? Молодец. Беги рот полоскать. а то воняешь на весь сайт.
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Не, ну если §®¶¾, то да. Кто ж спорит?
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Странно что, что то изменилось, системы госвласти и объекты критической инфраструктуры всегда были и будут основными целями в кибервойск.
В любой более менее цивилизованной стране уже давно кибервойска часть структуры вооружённых сил.
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Новое здесь следующее:
"они "все чаще приобретают признаки кибершпионажем и кибертерроризма"
Источник: https://censor.net.ua/n3086461"
 показать весь комментарий
 
Сьогодні Тимур Тумгоєв. Завтра це можеш бути ти!
У понеділок, 17 вересня о 10 ранку ми збираємося в Києві під будівлею генеральної прокуратури України. Наше завдання - показати свою солідарність з добровольцем Тимуром Тумгоєвим, якого генпрокуратура 12 вересня видала фсб росії.
Під час Війни за Незалежність проти російської агресії на Донбасі, після окупації Криму та частини Донбасу, після загибелі багатьох тисяч українців від російської зброї, від рук російських найманців, після відкритого вторгнення російської армії на територію України генпрокуратура України продовжує відкрито співпрацювати з вбивцями з фсб рф та на запит фсб видає росії українського добровольця, який приїхав з Кавказу допомогти Україні боротися за свободу.
Хіба можливий більший цинізм?
Нам давно стало зрозуміло: першочергове завдання діючої олігархічної влади - максимально послабити патріотичний рух в Україні. Але це їм не вдасться! Ми сильніші ніж вони думають!
Завтра, 17 вересня, у понеділок Рух Визволення разом з іншими патріотами виходить до генпрокуратури.
Чекаємо на тебе!
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"ЕСПЧ же, куда адвокаты Тумгоева обращались с просьбой применить «правило 39» (срочный порядок рассмотрения и реагирования на нарушения прав человека с применением обеспечительных мер для их прекращения. - Авт.), отказал им в просьбе запретить экстрадицию."
https://fakty.ua/280832-ukraina-peredala-rossii-dobrovolca-voevavshego-na-storone-vsu-na-donbasse-pochemu-tak-proizoshlo
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Тумгоєв въехал в Украину из Турции.
Даже если там с ним выяснилось, что "все плохо", то его могли выдворить в Турцию.
НО его передали в руки ВРАГА, его передали в руки ГЕСТАПО, его передали на верную смерть и это сделала Украина!!!
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так решили агенты крембля, гэбнявые твари, засевшие во владе Украины.
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По логике Виктора Шендеровича, многие на РАБссии перестали удивляться рюсскаму Дебилизму. За последние пять лет наблюдается эволюция видов кибератак, теперь они направлены на системы госвласти и объектов критической инфраструктуры, - СБУ - Цензор.НЕТ 7665А писатель Виктор Ерофеев ваще сказал : мы на грани ИДИОТИЗМА,остался один шаг...
Классика... За последние пять лет наблюдается эволюция видов кибератак, теперь они направлены на системы госвласти и объектов критической инфраструктуры, - СБУ - Цензор.НЕТ 76651918 года..Шариков..... Швондер За последние пять лет наблюдается эволюция видов кибератак, теперь они направлены на системы госвласти и объектов критической инфраструктуры, - СБУ - Цензор.НЕТ 7665
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Стихотворение БЕСЫ Пушкин написал ровно 200 лет назад....

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3.14 здеж чистой воды,как и з полетом на Луну,как из "11 сентября", как с МКС,
как с "Челленджиром", как с Исусом,как из церквями.
Апокалиппсис(падение пелены,шор) скоро наступит.
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фсбу похмелилось после пьянки по случаю успешной сделки с Хуйлом ?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа последние пять лет наблюдается эволюция видов кибератак, теперь они направлены на системы госвласти и объектов критической инфраструктуры, - СБУ
 
 
 
 
 
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