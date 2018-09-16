 За последние пять лет наблюдается эволюция видов кибератак, теперь они направлены на системы госвласти и объектов критической инфраструктуры, - СБУ

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, для развития эффективной системы кибербезопасности государства подписан Меморандум с национальной энергетической компанией "Укрэнерго" и частным акционерным обществом "Укргидроэнерго".
"Документ должен обеспечить обмен информацией с СБУ относительно кибернетических угроз с использованием платформы MISP-UA со стратегически важными предприятиями энергетической отрасли Украины. Обмен материалами, в частности технологической информацией о реализованных и потенциальных киберугрозах будет происходить в режиме реального времени. Такое межведомственное взаимодействие будет способствовать эффективному реагированию со стороны украинской спецслужбы на кибернетические атаки, прежде всего, высокой степени сложности", - отмечается в сообщении.
Сотрудники Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ на базе платформы с открытым кодом MISP (Malware Information Sharing Platform), создали систему сбора и обработки информации об инцидентах кибербезопасности и обмена техническими данными об идентификаторах компрометации информационных систем объектов критической инфраструктуры между субъектами сектора безопасности в режиме реального времени. Эта платформа широко используется во всем мире, а также соответствует международным стандартам ЕС и НАТО и применяется основными международными субъектами в сфере кибербезопасности FIRST, CIRCL, CiviCERT, NATO NCI Agency.
В СБУ констатируют, что в течение последних пяти лет наблюдается эволюция видов кибератак, причем они "все чаще приобретают признаки кибершпионажем и кибертерроризма". "Зафиксирован рост активности спецслужб РФ в проведении целенаправленных кибератак, ориентированных на получение несанкционированного доступа к информационным системам органов государственной власти Украины. Осуществление акций кибернетического терроризма направлены также на нарушение штатного функционирования компьютерных сетей и систем управления технологическими процессами объектов критической инфраструктуры", - сообщают в Службе.
По информации СБУ, используя деструктивное программное обеспечение "Black Energy" злоумышленники неоднократно совершали кибератаки на компьютерные сети объектов украинской энергетики.
http://www.balpress.info/?p=1275
В любой более менее цивилизованной стране уже давно кибервойска часть структуры вооружённых сил.
"они "все чаще приобретают признаки кибершпионажем и кибертерроризма"
Источник: https://censor.net.ua/n3086461"
У понеділок, 17 вересня о 10 ранку ми збираємося в Києві під будівлею генеральної прокуратури України. Наше завдання - показати свою солідарність з добровольцем Тимуром Тумгоєвим, якого генпрокуратура 12 вересня видала фсб росії.
Під час Війни за Незалежність проти російської агресії на Донбасі, після окупації Криму та частини Донбасу, після загибелі багатьох тисяч українців від російської зброї, від рук російських найманців, після відкритого вторгнення російської армії на територію України генпрокуратура України продовжує відкрито співпрацювати з вбивцями з фсб рф та на запит фсб видає росії українського добровольця, який приїхав з Кавказу допомогти Україні боротися за свободу.
Хіба можливий більший цинізм?
Нам давно стало зрозуміло: першочергове завдання діючої олігархічної влади - максимально послабити патріотичний рух в Україні. Але це їм не вдасться! Ми сильніші ніж вони думають!
Завтра, 17 вересня, у понеділок Рух Визволення разом з іншими патріотами виходить до генпрокуратури.
Чекаємо на тебе!
https://fakty.ua/280832-ukraina-peredala-rossii-dobrovolca-voevavshego-na-storone-vsu-na-donbasse-pochemu-tak-proizoshlo
Даже если там с ним выяснилось, что "все плохо", то его могли выдворить в Турцию.
НО его передали в руки ВРАГА, его передали в руки ГЕСТАПО, его передали на верную смерть и это сделала Украина!!!
Классика... 1918 года..Шариков..... Швондер
как с "Челленджиром", как с Исусом,как из церквями.
Апокалиппсис(падение пелены,шор) скоро наступит.