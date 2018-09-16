 За последние пять лет наблюдается эволюция видов кибератак, теперь они направлены на системы госвласти и объектов критической инфраструктуры, - СБУ

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, для развития эффективной системы кибербезопасности государства подписан Меморандум с национальной энергетической компанией "Укрэнерго" и частным акционерным обществом "Укргидроэнерго".

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"Документ должен обеспечить обмен информацией с СБУ относительно кибернетических угроз с использованием платформы MISP-UA со стратегически важными предприятиями энергетической отрасли Украины. Обмен материалами, в частности технологической информацией о реализованных и потенциальных киберугрозах будет происходить в режиме реального времени. Такое межведомственное взаимодействие будет способствовать эффективному реагированию со стороны украинской спецслужбы на кибернетические атаки, прежде всего, высокой степени сложности", - отмечается в сообщении.

Сотрудники Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ на базе платформы с открытым кодом MISP (Malware Information Sharing Platform), создали систему сбора и обработки информации об инцидентах кибербезопасности и обмена техническими данными об идентификаторах компрометации информационных систем объектов критической инфраструктуры между субъектами сектора безопасности в режиме реального времени. Эта платформа широко используется во всем мире, а также соответствует международным стандартам ЕС и НАТО и применяется основными международными субъектами в сфере кибербезопасности FIRST, CIRCL, CiviCERT, NATO NCI Agency.

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В СБУ констатируют, что в течение последних пяти лет наблюдается эволюция видов кибератак, причем они "все чаще приобретают признаки кибершпионажем и кибертерроризма". "Зафиксирован рост активности спецслужб РФ в проведении целенаправленных кибератак, ориентированных на получение несанкционированного доступа к информационным системам органов государственной власти Украины. Осуществление акций кибернетического терроризма направлены также на нарушение штатного функционирования компьютерных сетей и систем управления технологическими процессами объектов критической инфраструктуры", - сообщают в Службе.

По информации СБУ, используя деструктивное программное обеспечение "Black Energy" злоумышленники неоднократно совершали кибератаки на компьютерные сети объектов украинской энергетики.

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