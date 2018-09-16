 В Украине недобор студентов на учительские специальности по точным наукам, - Минобразования

Об этом рассказал руководитель директората высшего образования и образования взрослых Министерства образования и науки Олег Шаров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

По его словам, университеты просто не могут выполнить госзаказ на подготовку учителей по физике за неимением желающих обучаться ─ во время прошлой вступительной кампании было заполнено менее половины выделенных государством бюджетных мест.

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Проходной бал на учителя физики составил 105 баллов, при минимуме 100 баллов по ВНО для поступления в вузы.

При этом, по словам чиновника, на некоторых учительских гуманитарных специальностях были сумасшедшие конкурсы и проходные баллы. Например, проходной балл на английский язык был 170 и выше, украинский язык и литературу — в среднем 160, историю — 170, биологию — 153 балла.

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