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Все про:физика (15) Минобразования (1009) абитуриент (88) учитель (274)

 В Украине недобор студентов на учительские специальности по точным наукам, - Минобразования

Проблемы во время набора студентов были на четырех учительских специализациях: математика, химия, информатика и физика.

Об этом рассказал руководитель директората высшего образования и образования взрослых Министерства образования и науки Олег Шаров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

По его словам, университеты просто не могут выполнить госзаказ на подготовку учителей по физике за неимением желающих обучаться ─ во время прошлой вступительной кампании было заполнено менее половины выделенных государством бюджетных мест.

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Проходной бал на учителя физики составил 105 баллов, при минимуме 100 баллов по ВНО для поступления в вузы.

При этом, по словам чиновника, на некоторых учительских гуманитарных специальностях были сумасшедшие конкурсы и проходные баллы. Например, проходной балл на английский язык был 170 и выше, украинский язык и литературу — в среднем 160, историю — 170, биологию — 153 балла.

Также читайте: Минобразования предлагает перевести учителей-пенсионеров на контракт, - Гриневич

Источник: https://censor.net.ua/n3086460
 
 
 Топ комментарии
 
і правильно зроблять ... чому розумні люди повинні мучитись в олігархічному рабстві ?
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а откуда возьмуться студенты для точных наук .... отбери щас смартфоны у учеников старших класс ов , они двузначное число на листке бумаги не умножат , не говоря уж о том что б в уме .... прогресс довел до дебилизма !!
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хочеш знати саму голу правду?
читай таблицю множення.
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Пока эта псевдо элита будет при власти , учителя будут бедными рабами , потому что этой псевдо элите не нужен умный народ , все очень просто . А если народ не умный , то и некому развивать экономику и страну .
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учителя стали бедными не сегодня и не вчера, а лет так еще 30 назад, в последние года союза многие учителя пошли на базар, потому что там можно было заработать деньги
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идет математик в задумчивости и читает на заборе:
- икс... игрек.... комплексное сопряжение… что за херня какая-то?! от....неучи....
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Звичайно, недобор. А вакансії є? В мого колеги на роботі донька закінчила пед. Фізмат. Добре закінчила. Тільки кажуть, їдь в село. В місті вакансій немає. Або йди на курси, а потім в дитячий садочок.
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та блять скрізь так, дебіл, якщо немає знайомих.
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Дивлячись як ви матюкаєтесь розумію, чому не знайшли роботу
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У Києві повно вакансій на місце вчителя.
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Київ та Україна - це трохи різні держави...Місц в містах ніде нема.. Запиши собі на лобі В Україні недобір студентів на вчительські спеціальності з точних наук, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 8379
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Плоды независимости(Українські здобутки):учить некого и некому.Те науки благодаря изучению которых осуществляется прогресс в Европе,в Украине закономерно преподавать некому.Зато "фахівців та експертів" не умеющих сложить и умножить простейшее немеряно.Мама хохотала....(с)
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О да...Только зачем в стране "юристы" где все "решается" баблом и рейдерством? Бред же.
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В рейтинге индекса человеческого развития Программы развития ООН (ПРООН), составленного по итогам 2017 года, Украина заняла 88-е место.

Среди стран бывшего СССР лучший индекс человеческого развития у Эстонии (0,871) - 30-е место. Польша, Словакия и Венгрия находятся на 33-м, 38-м и 45-м местах соответственно.
Аналитики определили Россию на 49-е место, а Беларусь - на 53-е место. Украина попала на 88-е место с индексом 0,751.
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Наука и образование в Украине разрушается руками шустрой и безграмотной министерши... А наши сервильные академики-приспособленцы при столетнем президенте, вместо того, чтобы поставить эту дуру на место и изгнать в три шеи, ей подыгрывают...
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Если у человека есть математические способности, он пойдет на ту специальность, где можно заработать. Зачем ему школа? Школы вообще отменять пора. На самостоятельную подготовку переводить детей. Вместо школ - районные комиссии самостоятельной подготовки.
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Учителя. Но только решение по каждому ученику должна выносить именно комиссия. Комиссию купить сложнее. И допуск к оценке знаний должен быть бесплатным. Таким образом государство сэкономит кучу денег и не оставит детей без возможности учиться. Ну и всеобщее среднее нужно отменять. Это профанация. Далеко не все способны осмыслить среднее образование. О высшем вообще молчу. И работать нужно разрешить в 12 лет.
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Точные науки нужны были в УРСР для запуска ракет и точного машиностроения...
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Нашим руководителям это не нужно... При их оффшорах...
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А теперь ни машиностроения, ни ракет. В Україні недобір студентів на вчительські спеціальності з точних наук, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 5324 Сплошняком юристы и менеджеры, работающие продавцами (в лучшем случае).
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Неудивительно, в школах постоянно урезают часы на точные науки.
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Давно. И во Франции дешевле, и в Штатах дешевле. И это при их зарплатах! В Україні недобір студентів на вчительські спеціальності з точних наук, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 2179
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Высшее
образование должно быть элитным, для лучших… Никаких льгот… Остальные - в
проф-тех-училища…
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Мерзкое слов "элита". Шевченко из крестьян был. Для способных.
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Мерзким бывает не слово... мерзкими бывают те, кто так себя называет...
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А у нас - я бы в юристы пошёл - пусть мне выдадут диплом...
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Так это же Маяковский! Ты зачем его цитируешь? В Україні недобір студентів на вчительські спеціальності з точних наук, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 2792
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ Украине недобор студентов на учительские специальности по точным наукам, - Минобразования
 
 
 
 
 
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