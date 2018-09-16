 В Украине недобор студентов на учительские специальности по точным наукам, - Минобразования

Об этом рассказал руководитель директората высшего образования и образования взрослых Министерства образования и науки Олег Шаров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.
По его словам, университеты просто не могут выполнить госзаказ на подготовку учителей по физике за неимением желающих обучаться ─ во время прошлой вступительной кампании было заполнено менее половины выделенных государством бюджетных мест.
Проходной бал на учителя физики составил 105 баллов, при минимуме 100 баллов по ВНО для поступления в вузы.
При этом, по словам чиновника, на некоторых учительских гуманитарных специальностях были сумасшедшие конкурсы и проходные баллы. Например, проходной балл на английский язык был 170 и выше, украинский язык и литературу — в среднем 160, историю — 170, биологию — 153 балла.
идет математик в задумчивости и читает на заборе:
- икс... игрек.... комплексное сопряжение… что за херня какая-то?! от....неучи....
Среди стран бывшего СССР лучший индекс человеческого развития у Эстонии (0,871) - 30-е место. Польша, Словакия и Венгрия находятся на 33-м, 38-м и 45-м местах соответственно.
Аналитики определили Россию на 49-е место, а Беларусь - на 53-е место. Украина попала на 88-е место с индексом 0,751.
образование должно быть элитным, для лучших… Никаких льгот… Остальные - в
проф-тех-училища…