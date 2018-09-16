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Все про:армия (7090) обстрел (7218) Донбасс (16975)

 Зафиксировано 9 обстрелов из гранатометов и стрелкового оружия, потерь нет, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток, с 7 до 18 часов российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Вооружение, запрещенное минскими соглашениями, не применялось.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Днем противник открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Новотроицкое, Чермалык, Павлополь и Лебединское.

Также смотрите: Нацгвардейцы задержали на Донбассе жителя Макеевки, сбежавшего из воинской части в 2015 году, - ООС. ФОТОрепортаж

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет.

Источник: https://censor.net.ua/n3086458
 
 
 Топ комментарии
 
спасибо, что живые!
тримайтеся, соколи ясні!
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Myrotvorets.center‏ @myrotvorets_

ВСIМ ДОБРОГО РАНКУ. (18+) Піднімаємо настрій з самого ранку показом відео, герой якого здобув премію Дарвіна 2018. Коротко про відео: пьяні обдроченці вирішили показати якість броніків 6 класу, які російський агресор постачає пророчійським терористам на окупованому Донбасі.

Яке прикре самогубство Зафіксовано 9 обстрілів із гранатометів і стрілецької зброї, втрат немає, - прес-центр ООС - Цензор.НЕТ 2615
https://twitter.com/myrotvorets_/status/1041202523900731394
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смерть кишеньковим "визволителям" та їхній недодержаві.
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У абизян, увы, наверно, тоже без потерь: ветер, что пули, что ПТРК летят совсем не туда...
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смерть кишеньковим "визволителям" та їхній недодержаві.
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***
Ти бачив, як вітаються солдати?
Тому що день новий - нове життя,
Тут кожен бачть поряд друга, брата!
Ми всі - сім*я, бо справжні відчуття

Ріднть близьких по духу. Привітає
Мене хлопчина в камуфляжі теж.
- Спасибі, що живий! - в очах читаю,
В якому радість світиться без меж.

Стискає щось у грудях аж до щему,
Ще вчора незнайомий і чужий
Сьогодні - свій…Прошепочу: "Пройдемо!
Я радий, брате, що і ти - живий!"

Автор цього вірша нині охороняє нашу країну.
Дякуємо

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Myrotvorets.center‏ @myrotvorets_

ВСIМ ДОБРОГО РАНКУ. (18+) Піднімаємо настрій з самого ранку показом відео, герой якого здобув премію Дарвіна 2018. Коротко про відео: пьяні обдроченці вирішили показати якість броніків 6 класу, які російський агресор постачає пророчійським терористам на окупованому Донбасі.

Яке прикре самогубство Зафіксовано 9 обстрілів із гранатометів і стрілецької зброї, втрат немає, - прес-центр ООС - Цензор.НЕТ 2615
https://twitter.com/myrotvorets_/status/1041202523900731394
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той факт, що лінія оборони не змінюється вже 4 роки, фактично,вказує на те, що ця так звана війна вигідна як нашим баригам, так і російським боржуа - вони мають чим кормити свої народи, сворюючи образ ворога, списують на цю війну все що можна, а самі в розкошах купаються, обдираючи свої народи до нитки. Маючи підтримку всього Заходу ми сидимо на одному і тому ж місці? Тут або підтримка фіктивна, або наші бариги цю підтримку до своїх кишень футболять -іншого не дано.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗафиксировано 9 обстрелов из гранатометов и стрелкового оружия, потерь нет, - пресс-центр ОС
 
 
 
 
 
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