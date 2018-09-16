 Зафиксировано 9 обстрелов из гранатометов и стрелкового оружия, потерь нет, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Днем противник открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Новотроицкое, Чермалык, Павлополь и Лебединское.

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Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет.