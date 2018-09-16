 Зафиксировано 9 обстрелов из гранатометов и стрелкового оружия, потерь нет, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Днем противник открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Новотроицкое, Чермалык, Павлополь и Лебединское.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет.
тримайтеся, соколи ясні!
Ти бачив, як вітаються солдати?
Тому що день новий - нове життя,
Тут кожен бачть поряд друга, брата!
Ми всі - сім*я, бо справжні відчуття
Ріднть близьких по духу. Привітає
Мене хлопчина в камуфляжі теж.
- Спасибі, що живий! - в очах читаю,
В якому радість світиться без меж.
Стискає щось у грудях аж до щему,
Ще вчора незнайомий і чужий
Сьогодні - свій…Прошепочу: "Пройдемо!
Я радий, брате, що і ти - живий!"
Автор цього вірша нині охороняє нашу країну.
Дякуємо
ВСIМ ДОБРОГО РАНКУ. (18+) Піднімаємо настрій з самого ранку показом відео, герой якого здобув премію Дарвіна 2018. Коротко про відео: пьяні обдроченці вирішили показати якість броніків 6 класу, які російський агресор постачає пророчійським терористам на окупованому Донбасі.
Яке прикре самогубство
https://twitter.com/myrotvorets_/status/1041202523900731394