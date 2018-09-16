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 До конца суток в Киеве ожидаются сильные порывы ветра до 18 м /с, - КГГА

До конца суток 16 сентября в столице Украины ожидаются порывы ветра 15-18 м/с.

Об этом предупредили в Укргидрометцентре, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства КГГА напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев
    в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

    Читайте на "Цензор.НЕТ": Горячее водоснабжение в Киеве возобновят до 15 сентября, - Кличко

Источник: https://censor.net.ua/n3086457
 
 
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Раньше не могли сообщить? У меня носок с балкона улетел...
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Він відправився в свабоднає путішествіє.))
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Раньше не могли сообщить? У меня носок с балкона улетел...
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Він відправився в свабоднає путішествіє.))
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а мы хотим об этом поговорить...
***

на небесах паруют пары…
а на земле их злой чувак
раскладывает на батарее
все разные....но как?
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Сначала грозу обещали, потом ураган. Просидел весь этот замечательный день дома... Я на вас в суд подам ! 😬
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Господи, .....
Хоть бы предвыборные бигборды не позаваливались....
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Тимошенко не впервой падать мордой в грязь.
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на крысме сегодня:1. Симферополь. 4-го сентября в 7-ой горбольнице лор поставил диагноз "токсическое отравление" жительнице Армянска. При осмотре сказал, что ожог всей слизистой до пищевода. С 16 августа в Армянске ставили диагнозы: ларингит, фарингит, бронхит… Направление в Симферополь получала вместе с пропагандоном из "Комсомолки". А так бы и дальше лечила какое-нибудь "ОРЗ" https://twitter.com/KrimRt/status/1040995878348185606 (фото). Подобные истории описывают и другие жители Армянска https://twitter.com/KrimRt/status/10410260195184926742. Понаехавшая вернулась из Армянска в россию. Дышала кислотой до 4 сентября. В россии врач её шокировал - "химический ожог горла". Рашистка до сих пор болеет и боится, чтобы всё еще мучающий её кашель не перерос в бронхиальную астму https://twitter.com/KrimRt/status/1040997528123203586. У жителей отравленного оккупантами Армянска массово выходит из строя вся бытовая техника и не только: "Почему все молчат о выплате компенсации за испорченные металлические вещи? Начали ломаться телевизоры, утюги, перестали закрываться евроокна. Машины, которые стояли на улице, тоже поржавели". Комментарии: "А кто их компенсирует? Все ведь нормально. Угрозы нет)))", "Когда будем сваливать отсюда, ни телевизоры, ни утюги не понадобятся. Самим бы не заржаветь!", "У меня светильники на натяжном потолке поржавели, и потолок стал в разводах. Потолок поставила 2 месяца назад", "Телек тоже накрылся. Но знаю, что ничего им не докажешь", "По-моему, сейчас не до этого", "Вот таким у меня на даче новый забор стал", "Да, всей электронике будет конец. Везде, где есть доступ воздуху. Не пойму, почему это умалчивают", "Ох и тема длинная будет, а по здоровью - так вообще бесконечная" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10412842078998282244. Ватники Феодосии обсудили туристов-нищебродов и вспомнили, каким город был до оккупации (пост написан в конце августа): "Хочу сказать всем, кто приезжает с материка (из россии)! Мы тут жили и живём, нам всем спокойно, и мы ко всему привыкли. Хватит ковыряться и доказывать, как и что должно быть. Что-то не устраивает - в Краснодарском крае все так, как вашей душе угодно. Сегодня на Черноморке девушка на пляже кричала, что она этой кукурузы в Сочи может купить на пляже за 20 руб, а она у вас за 50, что с такими грязными пляжами вы должны бесплатно её раздавать. Анонимно". Комментарии: "Это где кукуруза за 50 рублей??? Ниже 80 не видел", "На рынке сырая 20-25. Отдыхайкам её дарить, что ли, за то, что они нас посетить соизволили? Ах, да, еще и номер с бассейном и ежедневной уборкой за 800", "Пусть сырую грызёт", "По лицу ладошкой таким, которые так кричат", "Так бохатые россияне приехали", "Ой, а в Анапе то море «чистое», пляжи «чистые». Мусорку не найдешь вообще!", "(Из Твери пишет) Который год ездим в Феодосию. Все всегда нравилось. Но в этом году были неприятно удивлены ценниками у частников", "А вы на нашем рынке были, цены видели? У меня знакомая раньше сдавала жилье при хохлах. С каждого сезона или ремонт делала, или дорогие покупки. А в прошлом году с отдыхаек 2 пары кроссовок смогла купить. Послала все нафиг и сказала: больше сдавать не буду", "Фео стала реальным днищем", "Нет сейчас достойного мера, например, как Шайдеров (прим. Речь об украинском мэре города, до 2008 года)", "У меня родители каждый год приезжают сюда (уже 10 лет). И с каждым годом всё больше разочаровываются. Город с каждым годом превращается в дыру. Обидно за Феодосию", "Выборы мэра отменили, какого-то ублюдка поставили, с тем и живите", "Согласен с автором на все 100%. Нечего «копаться в чужом грязном белье». И добавлю ещё: уже большинство крымчан очень недовольны российскими законами и правлением. Раз россиянам не нравятся в Крыму цены и т.д., так это правление с вашими законами. Я вообще за то, чтобы Крым был Независимой Республикой. При наших зп и пенсиях при россии - это выживание, и дальше больше принимают драконовские законы на уничтожение населения как самой россии, так и Крыма. Сидите на материке, нечего вам здесь делать, «освободители и благодетели». Крымчане УЖЕ НЕ РАДЫ. Сейчас глаза у многих открылись в полной мере. А бардака и воровства сейчас стало в 10 раз больше", "Почему, когда Крым был при укре, весь питер и москва были здесь, а не в анапе или гелике? Получается, тут было лучше? По сей день ко мне приезжает семья москвичей и ОЧЕНЬ сожалеет, что Крым - не Украина", "Когда Украина была, жилье снимали за 250 рублей в сутки, еще и еда включена была. И цена не за человека, а за номер. Это был 2012 год. Очень жаль, что сейчас такое отношение к отдыхающим у частников. Этот год последний, как сюда приезжаем. А те, кто говорит о независимости Крыма, на чем деньги делать будут? Газа нет, леса нет, воды пресной и то нет. Заводы, производства? А что Крым производит?" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10412645552157286405. "В домах севастопольцев - нашествие крыс. Расплодившиеся грызуны обживают не только многочисленные мусорные свалки, но и квартиры севастопольцев. При этом пятый этаж - не гарантия покоя". Да, с 14-го года это нашествие. Крысы с флагами, ведутся на сказки, а потом ноют. Знаем этих крыс https://twitter.com/crimea_john/status/10412617180836495376. "Дорогие гости города Севастополя, приезжайте в наше чистое море. Наши коммунальные службы отдыхают вместе с вами!" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1041280934564245505. Симферополь по "исконно русской чистоте" не отстает от Севастополя https://twitter.com/KrimRt/status/10412870703445196808. Сейчас я вас порадую реальной зарисовкой из жизни Севастополя. Захожу в так называемый общественный транспорт, именуемый в народе "рогатым". Пытаясь сразу забиться в угол и нацепить наушники, натыкаюсь на плюгавого мужчину средне-пожилых лет, испытывающего проблемы с вестибулярным аппаратом. Испытывая муки похмелья, мужчина изливает душу троллейбусному планктону. Спич содержит много нелицеприятных слов и видно, что продолжается уже изрядно. Под алкогольными парами организм внезапно осознал, что его на*бали (смотрите события т.н. "крымской весны"). Он делится этой новостью с окружающими. Посетители транспортного заведения морщатся и пытаются уйти в себя. Некоторые раздражительно пытаются заткнуть правдоруба. Но ВДРУГ… Сидящая возле окна бабка, по виду на все сто лет, уже без лица и с фигурой, напоминающей колобка, неожиданно звонко заводит (потом нашел слова этой "песни"): "И порвём на клочья, Господа хваля, Куликово поле - русская победа, Куликово поле - русская земля. Возвратит россия русский Севастополь. Станет снова русским полуостров Крым. И назло масонам и иным злодеям…". После последнего предложения я счел разумным сделать ноги из этой Богом забытой повозки. Но вот интересное наблюдение: бабка - явно нищая, экономит на всем. И все же слова песенки, которая призывала к извечному кацапскому "НАГНУТЬ ВРАЖИН", ей явно были по душе.9. Покинувший оккупацию севастополец написал: "Украинцам сбросили Крым в разрушенном виде. И поднимали они его своими руками, хребтом и здоровьем!!! В том числе и мои предки. А россияне, как всегда. Отбирают готовое и доводят до упадка" https://twitter.com/KrimRt/status/10412341091866255360. Жители Симферополя аккуратно тоскуют по украинским временам: "Все больше хочется хоть на чуть-чуть в Симферополь. В настоящий. Зелёный, просторный, построенный для нас дедами и отцами с любовью. С Гагаринским парком и весёлым Салгиром. С тополями и каштанами, сиренью и жасмином. С ивами. С тенистыми улицами и бульварами, цветущими площадями. В который хотелось возвращаться из лучших уголков мира. В котором хотелось ЖИТЬ" https://twitter.com/KrimRt/status/1041236088633872385

11. Ялта. Идёт группа детей с рюкзаками, человек 8-9, лет 13-ти. И что я слышу… "Украина! Слава Украине!". Как бальзам на душу!P.S. "Крымчане УЖЕ НЕ РАДЫ. Сейчас глаза у многих открылись в полной мере", - написал житель Феодосии. Подтверждаю на все 100%. Процесс прозрения медленно, но идет.КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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Это типа если на машину дерево упадёт или кого-то бигбордом накроет, то -мы же вас предупреждали.
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А что делать, если мимо ветром проносит купюру $ 100 ?
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Откуда высосали этот бред? Пить меньше надо!
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиДо конца суток в Киеве ожидаются сильные порывы ветра до 18 м /с, - КГГА
 
 
 
 
 
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