 До конца суток в Киеве ожидаются сильные порывы ветра до 18 м /с, - КГГА

Об этом предупредили в Укргидрометцентре, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства КГГА напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев
в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
***
на небесах паруют пары…
а на земле их злой чувак
раскладывает на батарее
все разные....но как?
Хоть бы предвыборные бигборды не позаваливались....
11. Ялта. Идёт группа детей с рюкзаками, человек 8-9, лет 13-ти. И что я слышу… "Украина! Слава Украине!". Как бальзам на душу!P.S. "Крымчане УЖЕ НЕ РАДЫ. Сейчас глаза у многих открылись в полной мере", - написал житель Феодосии. Подтверждаю на все 100%. Процесс прозрения медленно, но идет.КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1