 До конца суток в Киеве ожидаются сильные порывы ветра до 18 м /с, - КГГА

Об этом предупредили в Укргидрометцентре, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства КГГА напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра: