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 Ситуация с правами человека в оккупированном Крыму не изменилась, продолжаем фиксировать нарушения со стороны России, - Фрейзер

Мониторинговая миссия ООН по правам человека продолжает фиксировать нарушения гуманитарных прав в оккупированном Россией Крыму.

Об этом заявила Фиона Фрейзер, председатель Мониторинговой миссии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Миссия подготовила уже второй доклад по ситуации в Крыму. В этот раз были задокументированы нарушения за период с 13 сентября 2017 года по 30 июня 2018 года.

"Ситуация с правами человека в Крыму не изменилась. Мы продолжаем фиксировать нарушения прав человека и можем констатировать, что никаких улучшений за последние 10 месяцев на полуострове не произошло", - сказала Фрейзер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После оккупации в Крыму зафиксировано 42 случая насильственных исчезновений, 2 из них - в 2018 году, - доклад ООН

Миссия ООН анализирует ситуацию, исходя из международного права в области прав человека и через призму международного гуманитарного права (МГП). Каждая из этих систем дает определенную степень защиты жителей оккупированной территории. Нормы МГП начали применяться, поскольку в декабря 2016 года Генассамблея ООН признала, что РФ является оккупирующим государством.

"МГП накладывает на Российскую Федерацию как на оккупирующее государство целый ряд обязательств. Например, не применять свои законы и не навязывать свое гражданство; жители оккупированной территории не должны принудительно призываться в армию Российской Федерации. Тем не менее, все это мы наблюдаем в Крыму.

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Например, с 2014 года, согласно официальной статистике, 12 тыс. крымчан были призваны в вооруженные силы России. Кроме того, оккупирующее государство не должно перемещать задержанных и заключенных из Крыма на территорию Российской Федерации. в реальности же люди, задержанные или осужденые до 2014 года, были перемещены на территорию РФ для того, чтобы предстать перед судом или отбывать наказание ", - отмечает Фрейзер.

Источник: https://censor.net.ua/n3086455
 
 
 Топ комментарии
 
Я сказав конкретні речі. Ви починаете закидать "наздогад буряків"... Який стосунок мають біженці в Європі до призову кримчан в російську армію та застосування українського законодавства в Криму?!
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Ось так завжди тут переводять стрілки.
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"МГП накладывает на Российскую Федерацию как на оккупирующее государство целый ряд обязательств. Например, не применять свои законы...

Идиотизм какой-то.. А на хрена они его оккукпировали7 Чтобы украинские законы там соблюдать?
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Не "гони волну"... Они всё правильно делают... "Обкладывают Россию флажками", как волка в "окладе"... Всё делается согласно положений Женевской Конвенции от 12 августа 1949 года... Там как раз и указывается, что на оккупированной территории должно сохраняться законодательство той страны, у которой эту территорию оккупировали (то есть, украинское), и население оккупированной территории оккупанту нельзя призывать в свою армию... (если сам не сможешь найти, спроси... Я тебе скину не только ссылки, но и выдержки из Конвенции...).
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Шо сказать? Очевидно, Женевскую Конвенцию придумали те же, оторванные от реальности, бараны, которые позволили наводнить Европу миллионами ближневосточных халявщиков.
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Я сказав конкретні речі. Ви починаете закидать "наздогад буряків"... Який стосунок мають біженці в Європі до призову кримчан в російську армію та застосування українського законодавства в Криму?!
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Не-не, это я сказал конкретные речи. Кто, в здравом уме, может требовать от оккупанта соблюдения законов оккупированной им страны?
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Це не для "середнього розуму"... Ваші "конкретні речі" - речі "обивателя", який хоче "все і відразу"... А в житті так не буває... В юридичній сфері питання, буває, роками вирішується... А в міжнародному праві - десятиліттями... Японці мовчали про відсутність мирного договору з СРСР з 1945-го року... А зараз Путін щось "пирхать" пробує - а в нього "нестоячка". І японці його починають "пресувать" - повертай острови... Так і тут... Чим більше порушень Конвенцій, тим більше Росія влізає в багнюку...
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Вот те на. Ответил, никому не нагрубил, а меня вычеркнули.

Повторяю. Ты, дорогой, умный (ну. ты так про себя нафантазировал), я - очень средний. Что ты мне здесь вкручиваешь про Японию и международное право? Чем японцам это право помогло за 70 лет? Ты далеко откатился. вернись к статье - "МГП накладывает на Российскую Федерацию как на оккупирующее государство целый ряд обязательств.." Она с таким же успехом может требовать, чтобы в Крыму гопак на всех площадях танцевали и украинский гимн пели.
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Но меня-то, "не вычёркивают"...Да, я "дорогой", да я "умный" ("люблю себя, любимого...")... Понимаешь, тебе трудно понять - ты у нас "средний"... Это всё равно, что "первоклашке" тригонометрию пояснять... У меня "высшее юридическое" за плечами... Но нет практики... Даже я, понимая все принципы, не имею практики применения международного законодательства... Ну не могу я тебе всё "на пальцах разложить" - меня модер "забанит", когда я тебе начну лекцию читать... Просто, "прими, как данность"... Когда люди пишут о тех вещах, в которых я "не тямлю", я просто молчу... И ты помолчи...
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Да-да, я сразу понял, кто тут молодец. Подозреваю, чт "высшее юридическое" в кавычках и Но нет практики - без, тоже неспроста.
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Тебе виднее, "в кавычках", или "без"... Оказывается, тебе даже не известны все правила применения "кавычек"! Так о чём мы с тобой можем говорить?!
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Ось так завжди тут переводять стрілки.
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Фиона - гражданка Британии, страны-подписанта Будапештского меморандума, которая вообще ничего не сделала по поводу Крыма. США хоть изображают полезным идиотом Волкером какое-то действие, бриты вообще забили.
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Отвір на МКС зробив щоб "насолити" якийсь невдоволений працівник російського підприємства "Енергія")
Отверстие диаметром около 2 мм находилось в российском сегменте станции - на пристыкованном к ней корабле "Союз".Проверка в российской ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия", которую проводили после разгерметизации космического корабля "Союз", обнаружила некомпетентных сотрудников.Об этом "Интерфаксу" сообщил источник в РКК.
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"МГП накладывает на Российскую Федерацию как на оккупирующее государство целый ряд обязательств. Например, не применять свои законы и не навязывать свое гражданство; жители оккупированной территории не должны принудительно призываться в армию Российской Федерации. Тем не менее, все это мы наблюдаем в Крыму.Источник: https://censor.net.ua/n3086455

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Що передбачено за порушення цих вимог?
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Ситуація з правами українців на материковій частині України також не змінилась: питання людей державні органи не вирішують, а шукають можливості їх відфутболити. Що було до другого майдану, те й нині триває, якщо ситуація ще не гірша.
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Виаминчик" "питання людей" - "ху из есть"? Конкретно... Як "футболить" - я ще тебе навчу... І як назад "подачу подавать" - теж... Тільки, будь ласка, не "гавкай безпредметно", бо я тебе "херить" буду...Просто так, "заради "спортивного інтересу"...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСитуация с правами человека в оккупированном Крыму не изменилась, продолжаем фиксировать нарушения со стороны России, - Фрейзер
 
 
 
 
 
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