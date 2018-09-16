 Ситуация с правами человека в оккупированном Крыму не изменилась, продолжаем фиксировать нарушения со стороны России, - Фрейзер

Об этом заявила Фиона Фрейзер, председатель Мониторинговой миссии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Миссия подготовила уже второй доклад по ситуации в Крыму. В этот раз были задокументированы нарушения за период с 13 сентября 2017 года по 30 июня 2018 года.

"Ситуация с правами человека в Крыму не изменилась. Мы продолжаем фиксировать нарушения прав человека и можем констатировать, что никаких улучшений за последние 10 месяцев на полуострове не произошло", - сказала Фрейзер.

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Миссия ООН анализирует ситуацию, исходя из международного права в области прав человека и через призму международного гуманитарного права (МГП). Каждая из этих систем дает определенную степень защиты жителей оккупированной территории. Нормы МГП начали применяться, поскольку в декабря 2016 года Генассамблея ООН признала, что РФ является оккупирующим государством.

"МГП накладывает на Российскую Федерацию как на оккупирующее государство целый ряд обязательств. Например, не применять свои законы и не навязывать свое гражданство; жители оккупированной территории не должны принудительно призываться в армию Российской Федерации. Тем не менее, все это мы наблюдаем в Крыму.

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Например, с 2014 года, согласно официальной статистике, 12 тыс. крымчан были призваны в вооруженные силы России. Кроме того, оккупирующее государство не должно перемещать задержанных и заключенных из Крыма на территорию Российской Федерации. в реальности же люди, задержанные или осужденые до 2014 года, были перемещены на территорию РФ для того, чтобы предстать перед судом или отбывать наказание ", - отмечает Фрейзер.