 После повышения проходного бала в медицинские вузы количество поступивших снизилось на 28%, - Минздрав

Об этом в эфире Громадського радио рассказала советник министра здравоохранения Инна Совсун, передает Цензор.НЕТ.
"Мы увидели эффект по количеству набора. В большей степени это за счет контрактников, так как подавляющее количество бюджетников все-таки преодолевает порог в 150 баллов. Зато сокращение по контрактникам были существенными. Ранее, к сожалению, на контракт можно было вступить с очень низкими баллами. Это не вина университетов, это системная проблема", - рассказала она.
Напомним, в рамках реформы медицинского образования вырос проходной барьер баллов, которые необходимо набрать абитуриенту для поступления на медицинские специальности в вузе.
В этом году на специальности "Стоматология", "Медицина" и "Педиатрия" могли вступить только те абитуриенты, которые набрали более 150 баллов по результатам ВНО по конкурсным предметам - биологии, химии или математики. Это будет способствовать тому, что профессию врача будут получать лучшие, говорят в Минздраве.
Тогда - да, реформ в Украине нет...
є то лі філія Маутхаузена то лі Гулага
Та і "лікарі" сучасні - "ще ті...". Розписує курс лікування, і навіть не цікавиться, яка "переносимість" тих чи інших ліків, чи немає алергії... Дивлюся на післяопераційний шов. Кажу дружині - "Принеси мою настойку трав"яну, бо запалення повільно проходить...". Даю медсестрі, що перев"язку робить, щоб обробила шов. Та викликає лікаря. Той починає "розпальцовку". Прийшлося самому перев"язку зробить, "тихцем". Через добу роблять перев"язку, запалення спало. Лікар: "О!!! а Ви якісь "чари" вимагали застосувать!" Сказав, у чому справа. Через два дні прийшов, попросив рецепт...
навіщо ходити бридним та вонячим? Усе добре серед бізнесенів перукарів, ресторанів, так само усе добре і серед бізнесменів лікарів, ніякої різниці! Головне, щоби їх було багато! бо бізнес, контролює конкуренція!
а просто ка'жучи ти довбойоб
за ті зп цо в Уркаїні ні один вміючий працювати та давати результат тут не буде
або емігрує або піде красти іншого в уркаїні немає
Carcass - Empathological Necroticism
"Эмпатологический Некротицизм"
Кровавый, разорванный и изуродованный
Жестокое уродство - вот все что остается
Загнивающий при усыхании
Пустое удовлетворение на прозекторском столе…
Больное, искалеченное тело
Рассечено, превращено в кружево и измельчено -
Тяжела житуха у работника морга!
Миазмы поднимаются прямо в мою голову…
Теперь нервный ствол подобен хрящу, под действием бактериального разложения
Это рассекающее расчленение, я удаляю, ампутируя…
Разбавленная мокрота, желчь и тромбы
Засыхают лужами на полу
Труп нелепо расчленен
Когда я грубо отрубаю каверны...
Нанося удар в трахею, я пронзаю грудную клетку
Разрываю на ломтики плоть, нарушаю целостность органов…
Наступающее трупное окоченение, повреждение внутренних органов
Калейдоскопические трупные пятна, мертвые оттенки синего
Суставы окоченели, и вот теперь я гну их и ломаю
Мозг размягчился с мозговым коллапсом…
Тело забальзамировано и жидкость выкачана
Когда я раскурочиваю труп, сок медленно сочится…
Покончив с фрагментами тела, с массой вонючих отходов
Я торопливо потрошу распластанную кровавую массу…
Обширный пиастрозис - да будет гниль (удовольствие в морге)
Грязное самоусвоение - трупная мутация...
Сломанная грудная клетка грубо сшита
Внутренние органы торопливо заменены
Эта бойня полностью обезобразила
Очередные патологические отходы…
Текущие кровавые сгустки
Полностью сгнивший труп
Несчастный гнилой труп
Своей пилой я расчленяю…
Раны зашиты, я убого пытаюсь восстановить труп,
Раздробляемый гистолизом и ежедневно убывающий…
Трупное разжижение, расчлененный, разорванный и скончавшийся
Выделенные газы бурчат, когда они кровоточат
Переполненная гноем, кровью и переваренными тромбами
Ткань коррозирует, когда бактерии агрессивно грызут их…
И вот теперь я вытираю прозекторский стол, протираю и чищу
Смываю прочь остатки жизни, теперь столешница блестит…
Воспаляющийся смрад разложения бьет в мой нос
Отрубленные, отрезанные и оставшиеся куски я кладу в мусорку…
Обширный пиастрозис - да будет гниль (удовольствие в морге)
Грязное самоусвоение - трупная мутация...
В 1975году в Запорожском машиностроительном институте на специальность" Радиотехника" набирали три группы и после первого курса оставалось две,так как требования были очень высокие
никто не учил меня в школе как надо выживать на одну зарплату, как надо платить квартплаты, как давать взятки...ну.... и прочей житейской мудрости-хитрости...
но зато я видел под микроскопом клетку лука...