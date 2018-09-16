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Все про:вуз (668) Минздрав (1692) абитуриент (88) ВНО (192)

 После повышения проходного бала в медицинские вузы количество поступивших снизилось на 28%, - Минздрав

Количество первокурсников медицинских высших учебных заведениях сократилась в среднем на 28%, чем в предыдущие года. Причиной стал барьер в 150 баллов, которые отныне должны преодолеть абитуриенты на ВНО для поступления в такие вузы.

Об этом в эфире Громадського радио рассказала советник министра здравоохранения Инна Совсун, передает Цензор.НЕТ.

"Мы увидели эффект по количеству набора. В большей степени это за счет контрактников, так как подавляющее количество бюджетников все-таки преодолевает порог в 150 баллов. Зато сокращение по контрактникам были существенными. Ранее, к сожалению, на контракт можно было вступить с очень низкими баллами. Это не вина университетов, это системная проблема", - рассказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В этом году зафиксировано наименьшее количество выпускников школ за годы независимости Украины, - Минобразования

Напомним, в рамках реформы медицинского образования вырос проходной барьер баллов, которые необходимо набрать абитуриенту для поступления на медицинские специальности в вузе. 

В этом году на специальности "Стоматология", "Медицина" и "Педиатрия" могли вступить только те абитуриенты, которые набрали более 150 баллов по результатам ВНО по конкурсным предметам - биологии, химии или математики. Это будет способствовать тому, что профессию врача будут получать лучшие, говорят в Минздраве.

Также читайте: Минобразования хочет сделать ВНО по математике обязательным для всех выпускников с 2020 года

Источник: https://censor.net.ua/n3086454
 
   
 Топ комментарии
 
ВРАЧ від кацапського (ВРАТЬ). А в наших закладах повинні готувати ЛІКАРІВ від слова ліки. Це дуже правильно, що підняли прохідний бал. Поступають кращі.
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Представьте, что машина времени перенесла вас в 1750 год... я знаю таку машину, це потяг на Урал!
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во первых математика сейчас сложнее чем была раньше, но это не главное, главное что дети абсолютно не хотят ничего знать, инстаграм и фейсбук намного интереснее любой математики
думаю повышать бал необходимо не только на медицинские профессии, но и вообще по другим ВУЗам
высшее образование должно быть не общепринятым понятием, а заслуженным, только для тех кто действительно учится и главное хочет учиться
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Реформа только началась, а ученики "вчера" не тянут математику и в этом виновата реформа?...

Тогда - да, реформ в Украине нет...
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какая Україна
є то лі філія Маутхаузена то лі Гулага
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Гірке висловлювання сучасності: "Якщо лікар стає бізнесменом, де хворому шукать зцілителя?...".
Та і "лікарі" сучасні - "ще ті...". Розписує курс лікування, і навіть не цікавиться, яка "переносимість" тих чи інших ліків, чи немає алергії... Дивлюся на післяопераційний шов. Кажу дружині - "Принеси мою настойку трав"яну, бо запалення повільно проходить...". Даю медсестрі, що перев"язку робить, щоб обробила шов. Та викликає лікаря. Той починає "розпальцовку". Прийшлося самому перев"язку зробить, "тихцем". Через добу роблять перев"язку, запалення спало. Лікар: "О!!! а Ви якісь "чари" вимагали застосувать!" Сказав, у чому справа. Через два дні прийшов, попросив рецепт...
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а якщо перукар стає бізнесменом, а власник кафе/їдальні? Що за Совкове лайно???
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А якщо, перед тим, як "ляпнуть язиком", сісти і подумать? Можна походить голодним, можна пходить небритим... Куди подітись хворому?!
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у тебе рецепт взяти
навіщо ходити бридним та вонячим? Усе добре серед бізнесенів перукарів, ресторанів, так само усе добре і серед бізнесменів лікарів, ніякої різниці! Головне, щоби їх було багато! бо бізнес, контролює конкуренція!
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А тебе цікавить? Можу дать.. Ця рослина цвіте до початку жовтня (місцями). А щодо "бізнесу"... Якби ти знав хоч "пару схем", як це все "розкручено", ти б жахнувся... Одна "кругова порука" лікарів чого варта... Навіть у приватних розмовах вони стараються "вигородить" "своїх"... Ловиш на брехні - все одно стараються "вивернуться"...
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кругова порука неможлива у приватному бізнесі. Це лишень ознака того, що там покищо не існує конкуренції, бо їх мало!!!
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накінець до тебе доходити стало, що ми все далі в лайно котимось Після підвищення прохідного балу до медичних вишів кількість тих, хто вступив, скоротилася на 28%, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5929
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схожу-схожу, але дійсність бере верх незалежно від кольору фарби......
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Та мені до задниці, якого кольору у дурня штани...
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"Профессию врача будут получать лучшие"..., но серьёзные болезни лечить всё равно придётся за границей. (В Беларуси лечат то, что в Украине лечить не берутся. Обидно).
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Не знаю, но сейчас митингуют под МОЗом те, кому не повезло пролечить детей, т.к. кончились ассигнования, так там отец онкобольной девочки говорил именно о Беларуси. Операция там стоит больше сотни кил баксов. А насчёт вылечить, так Раису Максимовну даже в ФРГ не спасли, а Абдулова в Израиле. Кому как написано.
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Розумієш, пообіцяти що завгодно можна. Лови картинку. Обдумай.
Після підвищення прохідного балу до медичних вишів кількість тих, хто вступив, скоротилася на 28%, - МОЗ - Цензор.НЕТ 835
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Спасибо. Видишь ли, я тоже смелый сейчас, как и "Злой медик". Потому что не больной. Что касается онкозаболеваний, то по слухам с 1969 года они лечатся простым средством - содой. Правда это, или нет, не знаю, но медикам лучше содрать с больного по полной программе, чем лечить его копеечным средством. Надеюсь, ты знаком с современной медициной и знаешь что почём в аптеке. Надеюсь также что и ты, и я умрём от старости, а не от болезней. Всего доброго.
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Колись мене такі петросяни лікували, не дай Бог...
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проблема бо 80% укрвипускників приймають в універи.в Германії тільки 45%.(решта в технік коледжи пту а потім йдуть на нім заводи).тому скоротити в 2рази укрунівери.і наберуть на медиків ск треба.в РФ вже 5років йде скороч вузів.щоб підвищити інтел рівень поступаючих.
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тобі теж треба яйця відрізати щоб повисити активність
а просто ка'жучи ти довбойоб
за ті зп цо в Уркаїні ні один вміючий працювати та давати результат тут не буде
або емігрує або піде красти іншого в уркаїні немає
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Ранее, к сожалению, на контракт можно было вступить с очень низкими баллами :Після підвищення прохідного балу до медичних вишів кількість тих, хто вступив, скоротилася на 28%, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6376
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"Вскрытие показало, что пациент был жив".
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Ага, потом будет приблизительно как в этой классической песне 1989 года:
Carcass - Empathological Necroticism

"Эмпатологический Некротицизм"

Кровавый, разорванный и изуродованный
Жестокое уродство - вот все что остается
Загнивающий при усыхании
Пустое удовлетворение на прозекторском столе…

Больное, искалеченное тело
Рассечено, превращено в кружево и измельчено -
Тяжела житуха у работника морга!
Миазмы поднимаются прямо в мою голову…

Теперь нервный ствол подобен хрящу, под действием бактериального разложения
Это рассекающее расчленение, я удаляю, ампутируя…

Разбавленная мокрота, желчь и тромбы
Засыхают лужами на полу
Труп нелепо расчленен
Когда я грубо отрубаю каверны...

Нанося удар в трахею, я пронзаю грудную клетку
Разрываю на ломтики плоть, нарушаю целостность органов…
Наступающее трупное окоченение, повреждение внутренних органов
Калейдоскопические трупные пятна, мертвые оттенки синего

Суставы окоченели, и вот теперь я гну их и ломаю
Мозг размягчился с мозговым коллапсом…
Тело забальзамировано и жидкость выкачана
Когда я раскурочиваю труп, сок медленно сочится…

Покончив с фрагментами тела, с массой вонючих отходов
Я торопливо потрошу распластанную кровавую массу…
Обширный пиастрозис - да будет гниль (удовольствие в морге)
Грязное самоусвоение - трупная мутация...

Сломанная грудная клетка грубо сшита
Внутренние органы торопливо заменены
Эта бойня полностью обезобразила
Очередные патологические отходы…

Текущие кровавые сгустки
Полностью сгнивший труп
Несчастный гнилой труп
Своей пилой я расчленяю…

Раны зашиты, я убого пытаюсь восстановить труп,
Раздробляемый гистолизом и ежедневно убывающий…
Трупное разжижение, расчлененный, разорванный и скончавшийся
Выделенные газы бурчат, когда они кровоточат

Переполненная гноем, кровью и переваренными тромбами
Ткань коррозирует, когда бактерии агрессивно грызут их…
И вот теперь я вытираю прозекторский стол, протираю и чищу
Смываю прочь остатки жизни, теперь столешница блестит…

Воспаляющийся смрад разложения бьет в мой нос
Отрубленные, отрезанные и оставшиеся куски я кладу в мусорку…
Обширный пиастрозис - да будет гниль (удовольствие в морге)
Грязное самоусвоение - трупная мутация...
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У нас в целом коммерционализация образования привела к деградации образования в ВУЗах и обесцениванию дипломов. У меня есть знакомый преподаватель из ХАИ, который говорит что деканат закрывает сессии без сданных зачетов и экзаменов, хотя еще 20 лет назад система отсеивания в ХАИ была очень жесткой.
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у нас взагалі неконтрольований суспільством за 8 років привів і далі веде до деградації суспільства, а ви тільки замітили.....
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, хотя еще 20 лет назад система отсеивания в ХАИ была очень жесткой.
В 1975году в Запорожском машиностроительном институте на специальность" Радиотехника" набирали три группы и после первого курса оставалось две,так как требования были очень высокие
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***
никто не учил меня в школе как надо выживать на одну зарплату, как надо платить квартплаты, как давать взятки...ну.... и прочей житейской мудрости-хитрости...
но зато я видел под микроскопом клетку лука...
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надо организовать институт главврачей тогда попрут табунами...
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Пока нардные избранники лечатся в частных клиниках Германии, проблемы системы здравоохранения будут только накапливаться. На устранение которых уйдут годы.
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дал теще рекомендованное вам лекарство доктор и о чудо на третий день посвежела рассосались швы после вскрытия и исчезли трупные пятна, при заколачивании крішки гроба в борьбе пришлось попотеть...
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеПосле повышения проходного бала в медицинские вузы количество поступивших снизилось на 28%, - Минздрав
 
 
 
 
 
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