 После повышения проходного бала в медицинские вузы количество поступивших снизилось на 28%, - Минздрав

Об этом в эфире Громадського радио рассказала советник министра здравоохранения Инна Совсун, передает Цензор.НЕТ.

"Мы увидели эффект по количеству набора. В большей степени это за счет контрактников, так как подавляющее количество бюджетников все-таки преодолевает порог в 150 баллов. Зато сокращение по контрактникам были существенными. Ранее, к сожалению, на контракт можно было вступить с очень низкими баллами. Это не вина университетов, это системная проблема", - рассказала она.

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Напомним, в рамках реформы медицинского образования вырос проходной барьер баллов, которые необходимо набрать абитуриенту для поступления на медицинские специальности в вузе.

В этом году на специальности "Стоматология", "Медицина" и "Педиатрия" могли вступить только те абитуриенты, которые набрали более 150 баллов по результатам ВНО по конкурсным предметам - биологии, химии или математики. Это будет способствовать тому, что профессию врача будут получать лучшие, говорят в Минздраве.

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