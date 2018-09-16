 Крымскотатарский активист Мустафаев вышел на свободу в оккупированном Симферополе после 12 суток админареста за перепост в соцсети

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Мустафаева встречали около 20 крымских татар. Активист поблагодарил собравшихся, сказал, что чувствует себя хорошо. Он отметил, что до конца так и не понял, за какую именно запись в соцсети его осудили (репост видео в 2014 году). Также Мустафаев призвал других активистов не бояться преследований.

"Такого рода давление на стримеров, людей, которые занимаются информированием, будет происходить и дальше. Но пускай ребята не боятся, делают свою работу и помнят об ответственности перед народом", – сказал Мустафаев.

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Активист Риза Изетов напомнил, что Мустафаев "абсолютный рекордсмен по отбыванию суток админарестов за перепосты".

"Это борьба с инакомыслием. Таким образом полстраны за высказывания в соцсетях можно посадить. Я рад, что Марлен вышел, но вместе с тем меня переполняет и некое возмущение", – сказал Изетов.

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Напоминаем, 4 сентября подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал на 12 суток крымскотатарского активиста Марлена Мустафаева, у которого утром российские силовики провели обыск. По версии следствия, Мустафаев в августе 2014 года опубликовал на своей странице в Facebook пост с символикой организации "Хизб ут-Тахрир", которую признали незаконной в России и оккупированном ею Крыму.