EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Отравление в Армянске
 Политика Украины
  108  1
Материалы по теме:
Все про:интернет (1440) Крым (20608) репрессии (1946) крымские татары (1882)

 Крымскотатарский активист Мустафаев вышел на свободу в оккупированном Симферополе после 12 суток админареста за перепост в соцсети

В оккупированном Симферополе активист "Крымской солидарности"​ Марлен Мустафаев отбыл 12 суток админареста и вышел на свободу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Мустафаева встречали около 20 крымских татар. Активист поблагодарил собравшихся, сказал, что чувствует себя хорошо. Он отметил, что до конца так и не понял, за какую именно запись в соцсети его осудили (репост видео в 2014 году). Также Мустафаев призвал других активистов не бояться преследований.

"Такого рода давление на стримеров, людей, которые занимаются информированием, будет происходить и дальше. Но пускай ребята не боятся, делают свою работу и помнят об ответственности перед народом", – сказал Мустафаев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты внесли в список "экстремистов и террористов" пятерых крымчан, преследуемых по политическим мотивам - "Крымская правозащитная группа"

Активист Риза Изетов напомнил, что Мустафаев "абсолютный рекордсмен по отбыванию суток админарестов за перепосты".

"Это борьба с инакомыслием. Таким образом полстраны за высказывания в соцсетях можно посадить. Я рад, что Марлен вышел, но вместе с тем меня переполняет и некое возмущение", – сказал Изетов.

Читайте также: Россия намеренно преследует крымских татар, - доклад УВКПЧ ООН

Напоминаем, 4 сентября подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал на 12 суток крымскотатарского активиста Марлена Мустафаева, у которого утром российские силовики провели обыск. По версии следствия, Мустафаев в августе 2014 года опубликовал на своей странице в Facebook пост с символикой организации "Хизб ут-Тахрир", которую признали незаконной в России и оккупированном ею Крыму.

Источник: https://censor.net.ua/n3086453
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКрымскотатарский активист Мустафаев вышел на свободу в оккупированном Симферополе после 12 суток админареста за перепост в соцсети
 
 
 
 
 
 вверх