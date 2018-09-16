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 Политика Украины
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Все про:мошенничество (680) Демчина Павел (15)

 Мошенники признались, что получили $16 тыс. якобы для замглавы СБУ Демчины, - решение суда

Суд утвердил соглашение о признании виновности между прокурором и Евгением Потемкиным, обвиняемым в мошенничестве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на приговор суда от 5 сентября.

По материалам дела, Потемкин был посредником при получении средств у предпринимателя для мужчины, который представлялся доверенным лицом первого заместителя председателя Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Центрального аппарата Службы безопасности Украины Павла Демчины.

Речь шла о предпринимателе из Хмельницкой области, который занимается розничной торговлей алкогольными напитками, но на отдельные места торговли алкогольными напитками якобы не имел лицензий.

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3 мая мужчина встретился с предпринимателем в заведении "L Kaffa" в Киеве по ул. Михаила Гришко, 3 и представился доверенным лицом замглавы СБУ. Именно от Демчины он якобы узнал о нарушениях в работе предпринимателя. В то же время он сказал, что предприниматель может избежать досудебного расследования и следственных действий путем передачи $25 тыс., которые будут в дальнейшем переданы Демчине.

Предприниматель ответил, что такой суммы нет. После этого ему сообщили об уменьшении суммы до $16 тыс.

10 мая "доверенное лицо" познакомило предпринимателя с Потемкиным, представило последнего как своего помощника по работе в СБУ и сказало, что деньги надо передать именно ему. В тот же день Потемкин в салоне автомобиля получил деньги, при этом подтвердив, что исключительно усилия "доверенного лица" Демчины предотвратили препятствованию законной хозяйственной деятельности предпринимателя со стороны правоохранительных органов.

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В приговоре суда отмечается, что информация о связи с Демчиной была ложная.

Потемкина обвинили в завершенном покушении на завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное группой лиц и в больших размерах, преступлении по ч.1 ст.28, ч.2 ст.15, ч.3 ст.190 УК Украины.

Обвиняемый заключил соглашение с прокурором о признании виновности.

Суд назначил ему согласованное сторонами наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, освободив его от отбывания наказания с испытательным сроком на 1 год.

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Напомним, что 7 сентября 2018 детективы НАБУ направили на согласование прокурорам Специализированной антикоррупционной прокуратуры проект сообщения о подозрении первому заместителю Председателя СБУ Павлу Демчине по факту возможного незаконного обогащения. В ответ Демчина подал в ГПУ заявление о совершении преступления сотрудниками НАБУ, обвинив их в дискредитаций с участием приближенных СМИ.

По версии следствия, чиновник в 2015-2016 гг. приобрел и обеспечил регистрацию на членов своей семьи активов на сумму не менее 3,76 млн грн, законность оснований приобретения которых не подтверждено доказательствами.

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Источник: https://censor.net.ua/n3086450
 
 
 Топ комментарии
 
Теперь демчину наградят, а потом повысят или на оборот? Главное что бы сбу шники декларации не подавали.
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Обвиняемый заключил соглашение с прокурором о признании виновности.Суд назначил ему согласованное сторонами наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, освободив его от отбывания наказания с испытательным сроком на 1 год.А мідаль чого не дали?Источник: https://censor.net.ua/n3086450
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Интересно, в какую страну демчина побежит при резкой смене власти? Я почему-то уверен - в парашу.
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Теперь демчину наградят, а потом повысят или на оборот? Главное что бы сбу шники декларации не подавали.
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Зазвичай хтось інший бере на себе вину вбивства пішоходів...
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Ключовим є не "вбивство пішоходів", а "хтось інший".
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"Речь шла о предпринимателе из Хмельницкой области, который занимается розничной торговлей алкогольными напитками, но на отдельные места торговли алкогольными напитками якобы не имел лицензий. Источник: https://censor.net.ua/n3086450"

Откуда мошенник узнал об этом?
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ага. за алкогольну ліцензію він 8000 гривень не мав, а 16 кіло баксів для СБУ шника знайшов. Такий собі прибутковий бізнес.
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Все правильно ,за исключением одного--- якобы
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Обвиняемый заключил соглашение с прокурором о признании виновности.Суд назначил ему согласованное сторонами наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, освободив его от отбывания наказания с испытательным сроком на 1 год.А мідаль чого не дали?Источник: https://censor.net.ua/n3086450
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в корне речь идет о разливухе и генделиках.
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Интересно, в какую страну демчина побежит при резкой смене власти? Я почему-то уверен - в парашу.
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туда, скорее всего, вся быдлоэлита с челядью побежит..только вот резкая смена власти боюсь нам не светит..
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наше сбушное ворье внеподозрений, пока сторожит жопу "однотурового".
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Однотуровый теперь завел речь о втором туре 😁. Видать надеется хотя бы в него вскочить.
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главное не результат а участие)))))))))
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ааа, шахрай... а какой идиот скажет что он не мошенник, если за мошенничество получит условно, а за подельничество в взятке заму главы СБУ, за десятку?
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ліцензія на алкоголь коштує 8000 гривень на рік. Тут без заноса в СБУ ніяк.
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Везёт Павлику в жизни! В 18 лет пошел работать в СБУ, через 18 лет стал генералом. Одно плохо - не богат в материальном плане. Но и тут ему подфартило! Удачно женился на богатой! А тут вдруг журналюги как собаки набросились. Схемы, схемы! Какие схемы! Говорят же вам - везёт человеку!
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Посредник не сдал человека Системы, которому должен передать деньги. Назвав известную фамилию, отвёл следствие от истинного фигуранта. За это он на свободе и скоро будет пристроен на непыльную работу.
Так работает СИСТЕМА.
Защищая непорядочные поступки, создаёт прослойку своих защитников, неспособных к самостоятельным действиям.
Такая система не способна к конкурентной борьбе с соседями. Обрекая себя она обрекает страну...
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а представляете расклад: уже летом-осенью 2019 през -юлька, премьер -михо, прокурор- сакварель, и все аэропрты работают только на прилет и погранпосты закрыты.......
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страшный сон для шоблы шо "живет по новому"...
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Во всех комментариях чувствуется доверие к гос органам за 4 года життя по новому уничтожено доверие к государственным службам на нет на зеро верховенство шоколадного бес предела достигло апогея цинизма и вранья
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМошенники признались, что получили $16 тыс. якобы для замглавы СБУ Демчины, - решение суда
 
 
 
 
 
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