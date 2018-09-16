 Мошенники признались, что получили $16 тыс. якобы для замглавы СБУ Демчины, - решение суда

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на приговор суда от 5 сентября.

По материалам дела, Потемкин был посредником при получении средств у предпринимателя для мужчины, который представлялся доверенным лицом первого заместителя председателя Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Центрального аппарата Службы безопасности Украины Павла Демчины.

Речь шла о предпринимателе из Хмельницкой области, который занимается розничной торговлей алкогольными напитками, но на отдельные места торговли алкогольными напитками якобы не имел лицензий.

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3 мая мужчина встретился с предпринимателем в заведении "L Kaffa" в Киеве по ул. Михаила Гришко, 3 и представился доверенным лицом замглавы СБУ. Именно от Демчины он якобы узнал о нарушениях в работе предпринимателя. В то же время он сказал, что предприниматель может избежать досудебного расследования и следственных действий путем передачи $25 тыс., которые будут в дальнейшем переданы Демчине.

Предприниматель ответил, что такой суммы нет. После этого ему сообщили об уменьшении суммы до $16 тыс.

10 мая "доверенное лицо" познакомило предпринимателя с Потемкиным, представило последнего как своего помощника по работе в СБУ и сказало, что деньги надо передать именно ему. В тот же день Потемкин в салоне автомобиля получил деньги, при этом подтвердив, что исключительно усилия "доверенного лица" Демчины предотвратили препятствованию законной хозяйственной деятельности предпринимателя со стороны правоохранительных органов.

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В приговоре суда отмечается, что информация о связи с Демчиной была ложная.

Потемкина обвинили в завершенном покушении на завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное группой лиц и в больших размерах, преступлении по ч.1 ст.28, ч.2 ст.15, ч.3 ст.190 УК Украины.

Обвиняемый заключил соглашение с прокурором о признании виновности.

Суд назначил ему согласованное сторонами наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, освободив его от отбывания наказания с испытательным сроком на 1 год.

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Напомним, что 7 сентября 2018 детективы НАБУ направили на согласование прокурорам Специализированной антикоррупционной прокуратуры проект сообщения о подозрении первому заместителю Председателя СБУ Павлу Демчине по факту возможного незаконного обогащения. В ответ Демчина подал в ГПУ заявление о совершении преступления сотрудниками НАБУ, обвинив их в дискредитаций с участием приближенных СМИ.

По версии следствия, чиновник в 2015-2016 гг. приобрел и обеспечил регистрацию на членов своей семьи активов на сумму не менее 3,76 млн грн, законность оснований приобретения которых не подтверждено доказательствами.

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