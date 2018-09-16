 "Тактики против стратегов": Сюмар проанализировала текущую расстановку сил в предвыборной гонке

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет у себя на странице в Facebook депутат парламентской фракции "Народный фронт", глава комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар. Приводим полностью ее пост, который она назвала "Политтехнологические заметки. Сентябрь. Тактики против стратегов".
"Юлия Тимошенко в очередной раз доказала, что является блестящим тактиком, молниеносно отреагировав на обвинения в своей возможной "пророссийскости" массированной бордовой кампанией Будущее в НАТО, Безопасность в ЕС. Более того. Эти борды Тимошенко без всякой тени сомнения или стыдливости сделала в цветах и стилистике бордовой кампании действующего Президента с трезубцем на фоне. Эффект очевиден - теперь борды Порошенко воспринимаются дополнительной частью кампании Тимошенко, ведь практически на них - ее фото. И все тихенькие разговоры о плагиате в ФБ и близко не равны эффекту кампании, которая в один момент отразила возможный базовый стратегический тезис Порошенко, что он главный прозападный кандидат, который ведет Украину в ЕС и НАТО.
Так же тактически и так же без всякого сомнения Тимошенко повторила еще один тезис Порошенко - нам нужен мир, но не любой ценой. Правда, что она имела в виду - традиционно осталось нерасшифрованным.
Анатолий Гриценко своим выступлением на YES попытался конкурировать с Порошенко в способности говорить с западной публикой на английском языке и понятными им конструкциями с видениями реформ в базовых сферах. С одной стороны - он четко обозначил позицию "сильного" и авторитетного лидерства - как предпосылки реформ и борьбы с олигархическим классом. С другой - для украинской публики тезисы были слишком сложными, а самому выступлению явно не хватало яркости и харизматичности, что было особенно заметно на фоне хорошо подготовленной Тимошенко и до сих пор обожаемого публикой Вакарчука.
Святослав Вакарчук на том же YES мученически продолжал держать интригу о своем YES участия в выборах, но так "ковырял" печь высказываниями о том, что певцы (медики, учителя) не должны наблюдать со стороны как "политики воруют", что большинство обозревателей все же решили что "невеста" таки созрела. На самом деле, такая пауза обусловлена оттягиванием "черной кампании" против него, поскольку он заходит на прозападное поле и сразу становится мощным конкурентом двум сильнейшим участникам кампании - Порошенко и Тимошенко, ну и Гриценко тоже. Однако, это затягивание является плохим сигналом для элит, которые расценивают хронические колебания - как психологическую неготовность Вакарчука к серьезной борьбе.
И на фоне всего этого "яркого" демократического соревнования на другом - юго-восточном поле состоялась стратегическая вещь - объединение казалось бы непримиримых врагов - Рабиновича (Медведчук) и Бойко (Левочкин-Фирташ). Экс-регионалы готовы к выдвижению "Единого кандидата от Юго-Востока", что для них является понятной игрой. Потому что так с условными "оранжевыми" они играли всегда.
И суть игры - Бойко кандидат в Президенты, или супер удобный конкурент во втором туре для любого кандидата - как Тимошенко, так и Порошенко. С последующей условием спикерства, например, Медведчука в следующей Раде. Объединение дает возможность Медведчуку вести стратегические переговоры со всеми кандидатами не только о президентских, но и о парламентских раскладах. И это еще раз доказывает, что Россия в украинских выборах играет стратегическую игру - максимально расколоть поле прозападного электората (Порошенко, Тимошенко, Гриценко, Вакарчук, Садовый) и объединить электорат Юга и Востока под единого "технократического кандидата".
Правда, на их поле сидят два "черных лебедя" кампании - Олег Ляшко, который, имея приверженность "ТРК Украина" и замечательные ораторские способности, вполне может "выстрелить" в селах и малых городах Юга и Востока, и Владимир Зеленский, который, по некоторым исследованиям, даже без намека на участие в выборах уже попадает во второй тур. И он может стать кумиром крупных городов, и не только Востока. Городов, в которых наконец новости больше потребляют из интернета, чем из ТВ, городов, которые хотят "новых лиц", и в которых больше всего неопределенных именно потому, что существующие политики их категорически не устраивают.
Ощущение постмодерна и как с ним работать в избирательных технологиях впервые может стать главной стратегией выборов, которое не даст политикам поиграть в старую известную игру о расколе "Востока и Запада". Главное, чтобы постмодернистский электорат не заигрался в виртуал и в какой-то момент понял, что выборы - не в ФБ, а на избирательных участках, на которые надо ходить пешком, голосовать там ручкой, а не кликом в компьютере, и результаты в наших условиях надо защищать - физически, у участков, а иногда и на улице".
Для дурнів і Сюмариха авторитет.
"В ніч перед відставкою Б.Тимошенко в 2005 році саме Віктор Ющенко вимагав від Ю.Тимошенко призначення Першим Віце-Прем'єр Міністром та Міністром Палива та Енергетики Віктора Медведчука . Це підтвердив Віце-Прем'єр та Голова Адміністрації Президента В.Ющенка Олег Рибачук в багатьох Інтерв'ю"
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Смокчи мовчки!!
Популизм+гречка+пофигизм молодежи.
А единственным новшеством будет лозунг "не выберите меня, прийдут сторонники рашки".
Це ми вже проходили в 2010 році, коли такі всівониоднакові передасти допомогли сісти на президентську табуретку Віть Чавунній Сраці з Єнакієво.
І чим ця сракоголова шиза закінчилась?
Порошенко, как и Ющенко, умудрился про-рать доверие избирателей.
А поскольку голосование за гречку и пофигизм молодежи, никто не отменял, ко власти вполне могут прийти либо Тимошенко, либо регионалы.
Шо за намёки? То есть были основания его разлюбить? Почему?
Порохоботы плохо спрацювалы, обгаживая его на всевозможных ресурсах, а народ всё равно не разлюбил? Так увольте нахрен тупых порохоботов и наймите новых! Пусть новые тупят!😁
А чего не слышно о кандидате в президенты от Антинародного Фронта? Кто там такой смелый есть?
Потому что, это давний партнёр пуйла, подписывала с ним договоры, выгодные ей в политическом плане и невыгодные украинской экономике. Понятно, что пуйло на таких людей крючок всегда имеет и будет иметь возможность крутануть в какой-то момент в пользу для себя, хотя для лохотрата будет подана супер-мега-перемога в антироссийской риторике. Итак, все, кто когда-то замарался об пуйло - токсичны, и им не место в политике в будущем, т.к. на них всегда имеются скрытые рычаги давления.
2. Почему нельзя оставлять Петю.
Потому что - врун и негодяй. Имел такие возможности, чтобы побороть коррупцию. Но зачем с ней бороться, когда можно просто её возглавить. Итак, янтарь копают, как и копали - Пете пофиг, ведь там нужные люди при этом, вовремя перешедшие в БПП. Карпаты рубят ещё круче, чем раньше - Пете пофиг, т.к. опять там нужные люди и их трогать нельзя. Наша рябя (самая бедная фирма в Украине) получает миллионные субсидии из госбюджета. До сих пор население Украины не может пользоваться газом, добытым в Украине по стоимости добычи и субсидирует экономику Фирташа, Ахметова, Пинчука и т.д. Генпрокурор обходит стороной "попутчиков революции" и откровенных пособников террористов, типа Медведчука, а все попавшие к нему в лапы коррупционеры-неудачники, например, Кацуба, выходят сухими из воды, т.к., видать, просто договариваются. Ни одна значимая фигура за 4 год не посажена в тюрьму. Ни один вор не пойман. Все - друзья или попутчики. Кононенко и Грановский подхватили упавшее знамя Партии Регионов. Электроэнергия поставляется на завод к другу в оккупированный Крым, а торговля, так, вообще, растёт и с Крымом и Донбассом, помогая оккупантам обходить товарные кризисы стороной, которые могли бы вспыхнуть в условиях отсутствия конкурренции.
Итак, вывод: это будет большое горе для Украины, если кто-то из этих двух в 2019 году победит в президентской гонке. С этими двумя выбор, увы у Украины невелик: или в сферу объятий пуйла, или опять болото. Но, кстати, Юля прекрасно тоже полюбляет болото, т.к. очень полюбляет и Ахметова, и Медведчука. Ну, Фирташа, может и прижмёт, но это лишь капля в море - только из личной антипатии.
PS. Азов теж з "ГепоДопінську", та й пісню про пуйло в "ГепоДопінську" світу відкрили. Не треба Харків відокремлювати від проукраїнських настроїв...
Видно, у Вікусі справи геть швах...
Бо Більш ніхто не має кваліфікації їх інтерпретувати і ліки виписувати.
Единственный политик, который обладает необходимым ресурсом и качествами, которые способны кардинально изменить ситуацию в Украине - это Тимошенко. Хоть нравится это вам хоть нет - это не имеет никакого значения, это объективная реальность. И если она хочет поменять Украину к лучшему - она поменяет, если у нее такие же цели как у порошенко - то проект Украина можно считать закрытым, хоть вакарчук станет президентом, хоть зеленский.
Шо, Вікуся, не бере злопамятна Юлька ваш виводок цурюк?
А нафік ви їй треба, лузери.
Тільки й лишилось, що губу в ФБ копилити "Я вам не как-либо что, а что-либо как!"
Проні Прокопівни з Голохвастовими з голодного хронту
Но теперь, с приближением Ч, есть надежда, что опять появятся статьи типа этой, где нам будет раскрыт, очередной секрет "полишенеля".
Кто бы, в какие игры не играл, надо всегда надеятся, что в Раду пройдут все - все наши дорогие, нестареющие ...😉