 "Тактики против стратегов": Сюмар проанализировала текущую расстановку сил в предвыборной гонке

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет у себя на странице в Facebook депутат парламентской фракции "Народный фронт", глава комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар. Приводим полностью ее пост, который она назвала "Политтехнологические заметки. Сентябрь. Тактики против стратегов".

"Юлия Тимошенко в очередной раз доказала, что является блестящим тактиком, молниеносно отреагировав на обвинения в своей возможной "пророссийскости" массированной бордовой кампанией Будущее в НАТО, Безопасность в ЕС. Более того. Эти борды Тимошенко без всякой тени сомнения или стыдливости сделала в цветах и ​​стилистике бордовой кампании действующего Президента с трезубцем на фоне. Эффект очевиден - теперь борды Порошенко воспринимаются дополнительной частью кампании Тимошенко, ведь практически на них - ее фото. И все тихенькие разговоры о плагиате в ФБ и близко не равны эффекту кампании, которая в один момент отразила возможный базовый стратегический тезис Порошенко, что он главный прозападный кандидат, который ведет Украину в ЕС и НАТО.

Так же тактически и так же без всякого сомнения Тимошенко повторила еще один тезис Порошенко - нам нужен мир, но не любой ценой. Правда, что она имела в виду - традиционно осталось нерасшифрованным.

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Анатолий Гриценко своим выступлением на YES попытался конкурировать с Порошенко в способности говорить с западной публикой на английском языке и понятными им конструкциями с видениями реформ в базовых сферах. С одной стороны - он четко обозначил позицию "сильного" и авторитетного лидерства - как предпосылки реформ и борьбы с олигархическим классом. С другой - для украинской публики тезисы были слишком сложными, а самому выступлению явно не хватало яркости и харизматичности, что было особенно заметно на фоне хорошо подготовленной Тимошенко и до сих пор обожаемого публикой Вакарчука.

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Святослав Вакарчук на том же YES мученически продолжал держать интригу о своем YES участия в выборах, но так "ковырял" печь высказываниями о том, что певцы (медики, учителя) не должны наблюдать со стороны как "политики воруют", что большинство обозревателей все же решили что "невеста" таки созрела. На самом деле, такая пауза обусловлена ​​оттягиванием "черной кампании" против него, поскольку он заходит на прозападное поле и сразу становится мощным конкурентом двум сильнейшим участникам кампании - Порошенко и Тимошенко, ну и Гриценко тоже. Однако, это затягивание является плохим сигналом для элит, которые расценивают хронические колебания - как психологическую неготовность Вакарчука к серьезной борьбе.

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И на фоне всего этого "яркого" демократического соревнования на другом - юго-восточном поле состоялась стратегическая вещь - объединение казалось бы непримиримых врагов - Рабиновича (Медведчук) и Бойко (Левочкин-Фирташ). Экс-регионалы готовы к выдвижению "Единого кандидата от Юго-Востока", что для них является понятной игрой. Потому что так с условными "оранжевыми" они играли всегда.

И суть игры - Бойко кандидат в Президенты, или супер удобный конкурент во втором туре для любого кандидата - как Тимошенко, так и Порошенко. С последующей условием спикерства, например, Медведчука в следующей Раде. Объединение дает возможность Медведчуку вести стратегические переговоры со всеми кандидатами не только о президентских, но и о парламентских раскладах. И это еще раз доказывает, что Россия в украинских выборах играет стратегическую игру - максимально расколоть поле прозападного электората (Порошенко, Тимошенко, Гриценко, Вакарчук, Садовый) и объединить электорат Юга и Востока под единого "технократического кандидата".

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Правда, на их поле сидят два "черных лебедя" кампании - Олег Ляшко, который, имея приверженность "ТРК Украина" и замечательные ораторские способности, вполне может "выстрелить" в селах и малых городах Юга и Востока, и Владимир Зеленский, который, по некоторым исследованиям, даже без намека на участие в выборах уже попадает во второй тур. И он может стать кумиром крупных городов, и не только Востока. Городов, в которых наконец новости больше потребляют из интернета, чем из ТВ, городов, которые хотят "новых лиц", и в которых больше всего неопределенных именно потому, что существующие политики их категорически не устраивают.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинги партий: "Батькивщина", "Слуга народа", "Гражданская позиция", БПП, "Оппоблок", "За життя", Радикальная партия, - опрос КМИС, СОЦИС и Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА

Ощущение постмодерна и как с ним работать в избирательных технологиях впервые может стать главной стратегией выборов, которое не даст политикам поиграть в старую известную игру о расколе "Востока и Запада". Главное, чтобы постмодернистский электорат не заигрался в виртуал и в какой-то момент понял, что выборы - не в ФБ, а на избирательных участках, на которые надо ходить пешком, голосовать там ручкой, а не кликом в компьютере, и результаты в наших условиях надо защищать - физически, у участков, а иногда и на улице".