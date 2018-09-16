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 Политика Украины
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Все про:Великобритания (1974) нон грата (347) СБУ (12813) Мюррей Эндрю (1)

 Украина объявила персоной нон-грата британского политика Мюррея, поддерживающего политику Кремля, - The Daily Mail

Украина объявила персоной нон-грата британского коммуниста Эндрю Мюррея, который является одним из главных стратегов лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина.

Об этом в своем расследовании пишет издание Daily Mail, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

Как стало известно, Мюррей был внесен в список персон нон-грата в июне. Ему запрещен въезд в Украину в течение трех лет.

В комментарии относительно Мюррея в СБУ заявили, что он был объявлен персоной нон-грата, поскольку "считается частью глобальной пропагандистской сети Путина, продавая русскую ложь, особенно в отношении Крыма и войны на востоке Украины".

"Это не шаг, который мы принимаем легкомысленно, а это означает, что он считается потенциальной угрозой нашей национальной безопасности", - отметил собеседник в СБУ.

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Издание отмечает, что Мюррей, который 40 лет был членом коммунистической партии Британии, в 2014 году создал "Солидарность с антифашистским сопротивлением в Украине" (SARU), чтобы вести в странах Запада пропаганду против украинской власти.

После того, как Россия оккупировала Крым, а также ввела войска на Донбасс, Мюррей использовал SARU, чтобы информировать Европу о том, что конфликт в Украине это "война, проводимая киевским правительством" против "народа, осуществляющего свое право на самоуправление".

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Он также заявлял, что Киев в конфликте на Донбассе потакает желаниям Европейского Союза и НАТО. Помимо этого Мюррей не раз выражал сомнения в причастности России к трагедии с Boeing МН-17 на Донбассе.

Источник: https://censor.net.ua/n3086444
 
   
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І шо ьо за політик такий? Хто про нього чув? Хоча прізвище знайоме...
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І шо ьо за політик такий? Хто про нього чув? Хоча прізвище знайоме...
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он небось и к своему Брекситу рукуязык черноротый "приложил"
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А может наоборот?Надо было его оставить и работать правительству так чтоб ему нечего было сказать негативное об Украине?
Или полицейская страна уничтожает неугодных?
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вообще-то, медицинские диагнозы - это врачебная тайна.
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выдали не Украина и не украинцы, а выдали твари при власть имущие, если это правда.
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выдали не Украина и не украинцы, а выдали власть имущие ... а хіба це не одне і теж саме ?

влада у нас не окупаційна , а законно обрана ...тож - вона репрезентує ВЕСЬ народ України !
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Правильно сделали что выдали. Не нужны нам российские бандиты.
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Будут выборы и личноТЫ будешь голосовать, если не дурак. А як проголосуєш за ляшка з іблом лоьвочкиним з косою на макітрі й прочу кацапську нелюдь,то й будеш у росзійській жопі сидіти.
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Ну с этим чушком все ясно. А лейбористы что,с ума посходили?
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Этому подхуйловнику давно нужно было понять, что песня 1980 года на закрытии Олимпийских Игр в маааскве, оказалась дальновидной. Настоящие украинцы, дыбил членинский, давно уже поют : " даааасвидания медведь мухосранский, возвращайся в свой гребаный лес".
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Корбінов Кремлівська консерва і це та причина чому я завжди голосую за Консерваторів навіть якщо інколи не зовсім погоджуюся з їхнею політикою.
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Украина объявила персоной нон-грата британского коммуниста Эндрю Мюррея ... Прочитал (про бритише камуняку), загрустил, налил сотку, нарыл текст , судя по всему , звезда (пыздыр) этому Андрейке :
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"Британський комуніст Ендрю Мюррей стратег лідера опозиційної Лейбористської партії"-це вже смішно звучить,але він міг бути цікавий тип для спецслужб. Колись срср підгодовував усіляких маргіналів, тепер цім займається росія,нічого дивного.Не знаю чи то правда, але The Times посилаючись на роботу Бена Макинтайра у книзі "Spy and the Traitor" повідомила що колишній лідер Лейбористської партії Майкл Фут був інформатором срср.
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І, звичайно, черговий антиукраїнець-жи...єврей.
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це якийсь нонсенс, опблок поголовно проводить антиукраїнську діяльність і нічо так все пучком....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина объявила персоной нон-грата британского политика Мюррея, поддерживающего политику Кремля, - The Daily Mail
 
 
 
 
 
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