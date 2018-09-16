 Украина объявила персоной нон-грата британского политика Мюррея, поддерживающего политику Кремля, - The Daily Mail

Об этом в своем расследовании пишет издание Daily Mail, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

Как стало известно, Мюррей был внесен в список персон нон-грата в июне. Ему запрещен въезд в Украину в течение трех лет.

В комментарии относительно Мюррея в СБУ заявили, что он был объявлен персоной нон-грата, поскольку "считается частью глобальной пропагандистской сети Путина, продавая русскую ложь, особенно в отношении Крыма и войны на востоке Украины".

"Это не шаг, который мы принимаем легкомысленно, а это означает, что он считается потенциальной угрозой нашей национальной безопасности", - отметил собеседник в СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Может, сначала прекратите стрелять? Миротворцы хреновы", - журналист Цымбалюк об отказе во въезде в Украину российскому телеведущему Примакову

Издание отмечает, что Мюррей, который 40 лет был членом коммунистической партии Британии, в 2014 году создал "Солидарность с антифашистским сопротивлением в Украине" (SARU), чтобы вести в странах Запада пропаганду против украинской власти.

После того, как Россия оккупировала Крым, а также ввела войска на Донбасс, Мюррей использовал SARU, чтобы информировать Европу о том, что конфликт в Украине это "война, проводимая киевским правительством" против "народа, осуществляющего свое право на самоуправление".

Также читайте: Список угрожающих нацбезопасности Украины лиц пополнился еще тремя российскими деятелями культуры, - Минкульт

Он также заявлял, что Киев в конфликте на Донбассе потакает желаниям Европейского Союза и НАТО. Помимо этого Мюррей не раз выражал сомнения в причастности России к трагедии с Boeing МН-17 на Донбассе.