 Накануне отравления в Солсбери Петров и Боширов устроили в отеле вечеринку с наркотиками и проституткой, - The Sun

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет газета The Sun, которой удалось пообщаться с постояльцами гостиницы, где останавливались мужчины.
Как отмечает издание, один из постояльцев отеля заявил, что опознал Петрова и Боширова по фотографиям, опубликованным британской полицией. По его словам, накануне отравления из номера, где проживали россияне, доносился запах марихуаны, который хорошо чувствовался в коридоре. "Было около семи часов вечера", — уточнил он.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия, как всегда, обнаружила украинский след в отравлении Скрипалей и считает сотрудника ГРУ Петрова украинским бизнесменом
Позже, по словам свидетеля, в номер к россиянам пришла женщина. "Я думаю, это была проститутка. У них был секс. Определенно. Я слышал, что они очень громко и долго занимались сексом", — заявил постоялец, пожаловавшись на то, что шумная вечеринка продолжалась всю ночь.
Перед тем, как Петров и Боширов покинули гостиницу, у них произошел конфликт с персоналом, добавил собеседник издания. По его словам, это было связано с неподобающим поведением мужчин.
13 сентября телеканал RT опубликовал разговор с двумя людьми, которые представились Петровым и Бошировым. На вопрос о том, что они делали в марте в Солсбери, оба ответили, что ездили туда как туристы посмотреть на кафедральный собор. Они отрицают причастность к российской разведке, а также инциденту, связанному с применением нервно-паралитического вещества типа "Новичок" в Солсбери.
Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".
20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.
5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.
Мэй также заявила, что Британия будет выступать за реализацию уже существующих санкций в отношении химического оружия, расширение санкций против России, и введения нового санкционного режима ЕС против кибератак и грубых нарушений прав человека.
Чем повесть двух дебилов у Солсбере...
А вот насчет проститутки тут не состыковочка какая то... Два скрЄпных педика-кацапа и проститутка.... У них был секс. Определенно. Я слышал, что они очень громко и долго занимались сексом", - заявил постоялец...
Потім клоуни з"явились і один з них сказав "оттянуться".
Тепер рашка просунула в Зе Сан тіпа "інформацію" від тіпа "постояльца" про тіпа що путєн був правий, кримінала там не має, вони просто "оттянулісь".
Це називається шито білими нитками.
До речі,я не часто читаю Цензор - ви постійно берете новини зі всяких "лєнт"?
https://www.thesun.co.uk/news/7268509/salisbury-russia-poisoning-drugs-sex-prostitutes-london/
https://i.mycdn.me/image?id=873233586912&t=0&plc=WEB&tkn=*9AebcTjw6EVbjX0CSVckl8a-QO8
ВЧЕРА ТОЛЬКО мацкрвские попы узнали своих церковь не имеет ТОМОСА
А сегодня жены руцьких грушников узнали, что их мужья кутили с праститутками
Ждем новых открытий