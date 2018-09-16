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Все про:Великобритания (1974) отравление (1172) Скрипаль (401)

 Накануне отравления в Солсбери Петров и Боширов устроили в отеле вечеринку с наркотиками и проституткой, - The Sun

Россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которые подозреваются в отравлении бывшего полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, накануне событий в Солсбери провели "бурную" ночь в отеле.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет газета The Sun, которой удалось пообщаться с постояльцами гостиницы, где останавливались мужчины.

Как отмечает издание, один из постояльцев отеля заявил, что опознал Петрова и Боширова по фотографиям, опубликованным британской полицией. По его словам, накануне отравления из номера, где проживали россияне, доносился запах марихуаны, который хорошо чувствовался в коридоре. "Было около семи часов вечера", — уточнил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия, как всегда, обнаружила украинский след в отравлении Скрипалей и считает сотрудника ГРУ Петрова украинским бизнесменом

Позже, по словам свидетеля, в номер к россиянам пришла женщина. "Я думаю, это была проститутка. У них был секс. Определенно. Я слышал, что они очень громко и долго занимались сексом", — заявил постоялец, пожаловавшись на то, что шумная вечеринка продолжалась всю ночь.

Перед тем, как Петров и Боширов покинули гостиницу, у них произошел конфликт с персоналом, добавил собеседник издания. По его словам, это было связано с неподобающим поведением мужчин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ложь и фабрикация, которые оскорбляют мыслящую публику, - западные СМИ об интервью россиян, подозреваемых в отравлении Скрипаля

13 сентября телеканал RT опубликовал разговор с двумя людьми, которые представились Петровым и Бошировым. На вопрос о том, что они делали в марте в Солсбери, оба ответили, что ездили туда как туристы посмотреть на кафедральный собор. Они отрицают причастность к российской разведке, а также инциденту, связанному с применением нервно-паралитического вещества типа "Новичок" в Солсбери.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.

5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.

Мэй также заявила, что Британия будет выступать за реализацию уже существующих санкций в отношении химического оружия, расширение санкций против России, и введения нового санкционного режима ЕС против кибератак и грубых нарушений прав человека.

Источник: https://censor.net.ua/n3086443
 
 
 Топ комментарии
 
слишком много внимания этим упоротым баранам..
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Юрий Бутусов

8 ч. ·

Службу безопасности Украины, бывает, критикуют за то, что она иногда ловит шпионов, похожих на каких-то придурков, и в фейсбуке пишут, что это все спектакль, что на самом деле российские шпионы должны быть ловкими и умелыми интеллектуалами, с идеальной легендой и бицепсами, которые не оставляют следов и не палятся на всякой ерунде. Но после интервью Боширова и Петрова СБУ уже не надо тратить время на убеждения. Оказывается, уголовный сброд, наемники, аферисты в наших тюрьмах - таки вполне по своему уровню отвечают уровню офицеров ГРУ ГШ ВС РФ, а может даже и сами такими офицерами являются. Да, потому что дебилов могут вербовать только дебилы!

Когда раньше я читал об этом у Пелевина, это воспринималось как юмор, гротеск, сейчас понимаю - классик был недостаточно знаком с темой, жизнь подкидывает сюжеты поярче. Эпоха сменилась, и вместо "кэмбриджской пятерки" и героев "17 мгновений" на сверхсекретные задание стали направлять конкретных пацанов из поколения "Бригады", которые прогуливали в академии и английский и русский языки одновременно, и потому гору Монблан называют "Монбланком", а собор называют "Солсберецким". Дебилы едут убивать в Англию, и им выписывают заграничные паспорта РФ с почти одинаковыми цифрами, которые в базе миграционной службы РФ отмечены как документы Главного разведуправления Генштаба РФ с указанием контактного телефона дежурной части ГРУ ГШ. Дебилы ходят по Солсбери пешком, попадают на видео многих камер, а живут для экономии командировочных в одноместном номере на одной кровати. Дебилы ехали, чтобы убить своего бывшего коллегу Скрипаля, но он выжил, однако они убили несчастную англичанку, которая побрызгалась флаконом с отравой, который дебилы хотели бросить в мусорный бак, но перепутали и бросили в ящик для пожертвований для бедных.
Успешные операции спецслужб РФ проводятся только в том случае, когда противодействие отсутствует. Если дебилов никто не ловит, если им никто не противодействует, если никто не контролирует. Стоит только кому-то начать целенаправленный поиск - как российские офицеры тут же прокалываются на десятках простейших вещей. Дебилы - это главное оружие и главная военная тайна Российской федерации.
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Не розумію, навіщо скрєпним "содомотєрпімцам" проститутка? Може то був проститут? І сміх і гріх - з цими кацапами.. Накануне отравления в Солсбери Петров и Боширов устроили в отеле вечеринку с наркотиками и проституткой, - The Sun - Цензор.НЕТ 8734
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Там вище написали що шльондра була для прикриття - вона курила драп, видихаючи в двері, а ці два дауна шпіхались в дупу тим часом))))))
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Так ведь lenta.ru постоянно врет. Зачем на них ссылаться?
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"...об этом пишет газета The Sun, которой удалось пообщаться с постояльцами гостиницы, где останавливались мужчины."
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А чи не дохера уваги приділяється цим двом кацапським лошарам?
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Нет повести печальнее на свете,
Чем повесть двух дебилов у Солсбере...
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Перед тем, как Петров и Боширов покинули гостиницу, у них произошел конфликт с персоналом, добавил собеседник издания. По его словам, это было связано с неподобающим поведением мужчин.... Это понятно, могли бы и не рассказывать подробности, просто сказать - кацапы Напередодні отруєння в Солсбері Петров і Боширов влаштували в готелі вечірку з наркотиками і повією, - The Sun - Цензор.НЕТ 4977

А вот насчет проститутки тут не состыковочка какая то... Два скрЄпных педика-кацапа и проститутка.... У них был секс. Определенно. Я слышал, что они очень громко и долго занимались сексом", - заявил постоялец...
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может проститутка их хлестала і фалосом натикала
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Готовились к посещению архитектурно-исторического памятника...
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Спочатку путєн сказав, що скоро на манєжє з"являться два клоуна і "ви самі всє узнаєте".
Потім клоуни з"явились і один з них сказав "оттянуться".
Тепер рашка просунула в Зе Сан тіпа "інформацію" від тіпа "постояльца" про тіпа що путєн був правий, кримінала там не має, вони просто "оттянулісь".
Це називається шито білими нитками.
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Це вони начиталися про японських льотчиків-камікадзе?
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Невже важко знайти в газеті The sun оригінал статті, а не посилатися на всякі члєнти.ру
До речі,я не часто читаю Цензор - ви постійно берете новини зі всяких "лєнт"?
https://www.thesun.co.uk/news/7268509/salisbury-russia-poisoning-drugs-sex-prostitutes-london/
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Вот он истинный портрет гру-шников . Геи , но шлюхами балуются . Хамы и быдло , но приехали собор посмотреть . Причём такая тяга была после косяков , что дважды ездили смотреть . Только ни разу не увидели .))) Солсберийский собор им удалось увидеть только после приёма марихуаны . Ирония сужьбы . Попкорн купил . Жду и требую продолжения сериала Невероятные приключения Бивиса и Батхеда в поисках собора.)))
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«Сама я из Солсбери. Я видела, как эти двое парней приехали к нам в город просто посмотреть на собор. А потом вернулись, чтобы ещё раз посмотреть."

https://i.mycdn.me/image?id=873233586912&t=0&plc=WEB&tkn=*9AebcTjw6EVbjX0CSVckl8a-QO8
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ВСЕ ТАЙНОЕ СТАНОВИТТСЯ ЯВНЫМ
ВЧЕРА ТОЛЬКО мацкрвские попы узнали своих церковь не имеет ТОМОСА
А сегодня жены руцьких грушников узнали, что их мужья кутили с праститутками
Ждем новых открытий
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНакануне отравления в Солсбери Петров и Боширов устроили в отеле вечеринку с наркотиками и проституткой, - The Sun
 
 
 
 
 
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