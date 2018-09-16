 Сегодня в Украине чтят память журналиста Георгия Гонгадзе

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, именно в этот день 18 лет назад Гонгадзе исчез, а 2 ноября в Таращанском лесу, в 70 км от Киева, было найдено тело, в котором друзья и родственники опознали тело журналиста.
Большинство проведенных впоследствии экспертиз подтвердило, что найденный труп - это тело Гонгадзе. Однако, только в феврале 2001 года Генеральная прокуратура признала факт смерти журналиста и возбудила дело по статье "Умышленное убийство", а в сентябре 2002 года признала, что найденное в Таращанском лесу тело принадлежит Гонгадзе. В 2009 году в Киевской области были найдены останки черепа, которые принадлежали пропавшему журналисту.
Впрочем, мать Георгия Гонгадзе до последнего не верила, что найденные останки принадлежат ее сыну, поэтому его похоронили только 22 марта 2016 года.
Исчезновение и убийство Георгия Гонгадзе вызвало широкий общественный резонанс как в Украине, так и за рубежом. В Украине с акций протеста против исчезновения и убийства журналиста начались широкомасштабные протестные акции, известные под названием "Украина без Кучмы", во время которых протестующие обвиняли тогдашнего президента и его ближайшее окружение в исчезновении журналиста и требовали отставки Кучмы.
Почти через восемь лет после исчезновения журналиста, 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе трех бывших работников Департамента внешнего наблюдения МВД - Валерия Костенко, Александра Поповича и Николая Протасова - и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет. Протасов умер в колонии в конце марта 2015 года.
Бывшего начальника Департамента внешнего наблюдения МВД Украины Алексея Пукача 29 января 2013 года приговорили к пожизненному лишению свободы.
Однако и до сих пор не названы заказчики убийства журналиста. В апреле 2014 года Генеральная прокуратура Украины начала пересмотр дела об убийстве Гонгадзе и проверку причастности к нему тогдашнего президента Леонида Кучмы.
В феврале 2015 года Генпрокуратура возобновила досудебное расследование уголовного производства по факту организации умышленного убийства журналиста Георгия Гонгадзе по предварительному сговору группой лиц, а также по факту превышения власти и служебных полномочий лицами, которые занимали особо ответственное положение, что повлекло особо тяжкие последствия.
Георгія Гонгадзе викрали цього дня рівно 18 років тому — за цей час слідство спромоглося назвати убивць журналіста, а також відкинути версію про замовність злочину, попри свідчення головного фігуранта справи pic.twitter.com/ONoQ3A3YHW— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) 16 сентября 2018 г.
Слушать с 19:02 по 20:22
https://youtu.be/9doVMeNFEgo?t=1142
Так-же будет интересно с 24:42 по 25:48
https://youtu.be/9doVMeNFEgo?t=1482
7 июля 2001 - Игорь Александров, директор частной телекомпании и радиостанции ТОР в Славянске, умер от многочисленных травм, полученных 3 июля, когда четверо неустановленных лиц с бейсбольными битами напали на него в его офисе. Местные СМИ предположили, что смерть Александрова была связана с его расследованиями коррупции и организованной преступности. Четыре бывших полицейских были приговорены к 7-13 годам лишения свободы за мошенничество в ходе уголовного дела, связанного с Александровым в марте 2012 года.
8 июля 2001 - Александр Коваленко, главный редактор газеты «Социальная политика» (Киев). Был найден мёртвым с огнестрельным ранением в лесу под Житомиром[4].
25 октября 2001 - Юрий Гончар, внештатный корреспондент «Факты и комментарии» (Киев). В был найден мёртвым в собственной квартире с признаками насильственной смерти.
2002
3 августа 2002 - Юрий Шевцов, фотокорреспондент газеты «Крымская правда» (Симферополь). Исчез и позже был найден мёртвым в лесополосе.
15 сентября 2002 - Владимир Провороцкий, диктор Сумской областной государственной телерадиокомпании. Найден мёртвым в собственной квартире с признаками насильственной смерти. В руководстве милиции заявили, что убийство журналиста совершено на бытовой почве и не связано с профессиональной деятельностью.
15 ноября 2002 - Александр Панич, журналист еженедельника «Донецкие новости» (Донецк). Убит своим другом Александром Берником, находившимся в наркотическом опьянении[5].
2003
10 января 2003 - Алексей Терещук, первый заместитель главного редактора газеты «Вінничина», умер в больнице после жестокого избиения в декабре 2001.
15 июля 2003 - Владимир Ефремов, днепропетровский корреспондент Института массовой информации, ранее главный редактор газеты «Собор» (Днепропетровск). Его автомобиль сгорел после столкновенья с МАЗом. Ещё 15 октября 2001 года он писал: «Впервые за тридцать лет журналистского стажа пишу потому, что боюсь. Боюсь глупой смерти. Но ещё больше боюсь, что её потом спишут на случайную "встречу с наркоманами", банальное "убийство с целью ограбления" или очередную "трагическую автокатастрофу"»[6].
14 декабря 2003 - Владимир Карачевцев, заместитель главного редактора газеты «Курьер», был найден мёртвым в своём доме в Мелитополе. Карачевцев был также председатель областного независимого профсоюза журналистов и корреспондент интернет-издания Vlasti.net. Полиция не исключила возможность убийства.
2004
3 марта 2004 - Юрий Чечик, директор радио Юта в Полтаве, умер при подозрительных обстоятельствах в автокатастрофе. Он ехал чтобы встретиться с руководителями украинской службы Радио Свобода чтобы провести переговоры по ретрансляции программ станции на более доступном FM диапазоне.
2 июня 2004 - Иштван Касанек, оператор телеканала «М-Студио» (Ужгород). Умер при неизвестных обстоятельствах.
2006
24 мая 2006 - Вадим Гудик, независимый журналист и бизнесмен. Застрелен на центральной площади Белой Церкви[7].
8 сентября 2006 - Кирилл Бережной, журналист, редактор газеты «Православный взгляд», органа Союза Православных Братств Украины (Киев)[8].
20 декабря 2006 - Норик Ширин, крымско-татарский активист, учредитель газеты «Голос молодёжи».
2008
24 сентября 2008 - Виктор Валяев, заведующий отделом писем и фотокорреспондент районной газеты (Новые Санжары). Виктор Валяев и его жена стали жертвой бандитов, которые утром 23 сентября ворвались в дом пенсионеров и по-зверски их избили[9].
2010
Август 2010 - Василий Климентьев, украинский журналист, редактор харьковской газеты «Новый стиль». Пропал без вести в 11 августа 2010 года и признан мёртвым. Он занимался расследованием местной коррупции.
2012
4 августа 2012 - Владимир Гончаренко, активист экологического движения, редактор газеты «ЭКО-безопасность» (Днепропетровск). Во время поездки на дачу 1 августа его автомобиль был заблокирован другим автомобилем. При этом несколько человек вытащили его из машины и жестоко избили. От полученных травм Гончаренко скончался в больнице[10].
2013
20 ноября 2013 - Сергей Старокожко, бывший сотрудник газеты «Свободный репортёр» (Луганск). Застрелен выстрелами в голову из неизвестного оружия.
2014
19 февраля 2014 - Вячеслав Веремий, репортёр газеты «Вести». Жестоко избит дубинками и застрелен в центре Киева группой лиц, которая, по словам бывшего оппозиционера и действующего министра МВД Украины Арсена Авакова, была нанята и вооружена властями против участников Евромайдана[11][12].
20 февраля 2014 - Игорь Костенко, 22-летний украинский журналист из газеты Sportanalytic, студент, редактор украинской Википедии. Убит снайпером на Евромайдане.
4 апреля 2014 - Василий Сергиенко, редактор Корсунь-Шевченковской районной газеты «Надросся», активист ВО «Свобода». Похищен и убит неизвестными[13].
2 мая 2014 - Дмитрий Иванов, музыкальный критик и журналист. Погиб от отравления газами во время пожара в одесском Доме Профсоюзов[14].
24 мая 2014 - Андреа Роккелли (Andrea Rocchelli), итальянский фотокорреспондент, погиб при невыясненных обстоятельствах во время освещения блокады Славянска. Вместе с ним погиб его переводчик Андрей Миронов. Французский фотограф Уильям Рогуэлон рассказал российскому телевидению, что Роккелли и Миронов были убиты во время миномётного обстрела, и что он сам был ранен во время инцидента.
15 июня 2014 - Владимир Марцишевский, общественный деятель, журналист интернет-сайта «Каменяри инфо», волонтер Майдана. 11 июня похищен из пресс-центра Евромайдана и жестоко избит, скончался в больнице от полученных травм[15].
17 июня 2014 - Игорь Корнелюк, корреспондент ВГТРК, скончался в больнице от ран, полученных от миномётного обстрела вблизи посёлка Металлист под Луганском во время исполнения профессиональных обязанностей. Вместе с ним был убит и его звукорежиссёр Антон Волошин, он скончался на месте.
29 июня 2014 - Анатолий Клян, оператор «Первого канала». Получил ранение в живот в Донецкой области при обстреле автобуса. Скончался в больнице.
13 июля 2014 - Сергей Долгов, главный редактор мариупольской газеты «Хочу в СССР». 18 июня был похищен в Мариуполе вооруженными людьми, предположительно военнослужащими батальона «Днепр-1». Тело убитого журналиста, со следами пыток, было найдено 13 июля в лесопарковой зоне под Днепропетровском[16].
6 августа 2014 (предположительно) - Андрей Стенин, фотокорреспондент МИА «Россия сегодня», его машина попала под обстрел около Дмитровки, Донецкая область. Вместе с ним погибли сотрудники информационного подразделения ДНР «IКОРПУС» Сергей Коренченков и Андрей Вячало. Останки всех троих были найдены в сгоревшем автомобиле.
29 ноября 2014 - Александр Кучинский, журналист, главный редактор донецкой газеты «Криминал-Экспресс», автор книг «Хроника донецкого бандитизма» и «Антология заказного убийства». Был известен своими публикациями о связях преступного мира и бизнеса. Тела Кучинского и его супруги были обнаружены в дачном доме журналиста в посёлке Богородичное под Славянском с множественными колото-резанными ранами.
2015
16 февраля 2015 - Дмитрий Лабуткин, капитан-лейтенант, военный корреспондент и заместитель редактора телерадиовещательной компании Министерства обороны Украины ТРК «Бриз»; пресс-офицер сектора «С» АТО. Убит в ходе боевых действий за Дебальцево вооружёнными силами непризнанного государственного образования ДНР[17].
28 февраля 2015 - Сергей Николаев, фотокорреспондент газеты «Сегодня». Погиб в результате миномётного обстрела силами ДНР посёлка Пески Донецкой области. Вместе с ним погиб боец 2-й штурмовой роты 5-го отдельного батальона ДУК Флерко Николай Алексеевич (позывной «Танчик»), сопровождавший Сергея Николаева[18].
15 марта 2015 - Ольга Мороз, главный редактор газеты «Нетишинский вестник». Убита в собственном доме[19][20].
13 апреля 2015 - Сергей Сухобок, основатель и соучредитель интернет-изданий ProUA и «Обком». Убит на Русановских садах в Киеве в ходе бытовой драки [Ж?][21].
16 апреля 2015 - Олесь Бузина, писатель, экс-главный редактор газеты «Сегодня». Убит возле подъезда собственного дома
Вот только не надо лепить сюда Бузину и подобных! Его угомонить должны были на законодательном уровне.
А делать тут жертву из итальянских журнашлюх на зарплате газпрома, незаконно и без аккредитации перешедших российско-украинскую границу и из-за которых в Италии судят нашего бойца тоже при кураторстве газпрома -- ну это вообще писец....
Сподіваюсь, доля покарає винних, бо слідство неспроможне.