EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Отравление в Армянске
 За рубежом
  3670  109
Все про:Россия (70474) Финляндия (311) членство в НАТО (222) Ниинисте (7)

 Членство в НАТО для Финляндии пока не актуально из-за позиции России, - президент Ниинисте

Президент Финляндии Саули Ниинисте считает, что вопрос членства его страны в североатлантическом альянсе в настоящее время на повестке не стоит из-за нежелание иметь Россию в качестве врага.

В этом он признался в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung накануне визита федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Русские совершенно четко дали понять, что сейчас, глядя через границу, они видят финнов, но если бы мы были в НАТО, то они видели бы врагов. Это их позиция", – заявил финский президент.

"Мы не можем изменить географию, Мы – соседи, у нас 1300 километров общей границы. Это приблизительно столько же, сколько с другими странами ЕС и НАТО вместе взятыми", - пояснил финский руководитель желание иметь "функциональные" отношения с Москвой.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ключевая цель Киева - это членство в НАТО. Двери Альянса для Украины открыты, - Порошенко. ВИДЕО

Говоря о президенте РФ, Ниинистё заверил, что "хорошо с ним ладит" и может обсуждать открыто даже "очень чувствительные" вопросы. Но при этом заметил: "Встречаясь Путиным, надо быть очень осторожным. Он всегда хорошо подготовлен, очень хорошо".

Ниинистё и Путин встречались минувшим летом дважды: во время саммита РФ-США в Хельсинки в июле и в Сочи в августе.

Также читайте: Путин пригрозил НАТО "возможными последствиями" за включение Украины и Грузии в альянс

Источник: https://censor.net.ua/n3086440
 
 
 Топ комментарии
 
Конечно дело финнов вступать или не вступать в НАТО. Но когда хуйло полезет к ним возвраШШать имперские земли пусть тогда не скулят...
 показать весь комментарий
 
Странная позиция главы государства. Ему нужно переживать о том, что выгодно его стране, а он переживает за обиженный Хуйлостан. Членство в НАТО для Финляндии пока не актуально из-за позиции России, - президент Ниинисте - Цензор.НЕТ 1135
 показать весь комментарий
 
Ну а потом, когда росия откусит у вас или оккупирует кусок земли, ната вас не примет.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Недостойный потомок великого предка
"Я был твердо убежден, что до тех пор, пока правительство большевиков остается у власти, ситуация в России чревата опасными последствиями для всего мира, в первую очередь для Финляндии: чума, идущая с востока, могла оказаться заразительной"
Членство в НАТО для Фінляндії поки не актуальне через позицію Росії, - президент Нііністе - Цензор.НЕТ 7460.
 показать весь комментарий
 
 
Эдвард Радзинский Два Тирана - у финнов короткая память. "Вот командующий Ленинградским военным округом беседует со Сталиным. О чем они беседуют? О том, что Финляндия сейчас (возмножно) нападёт на СССР. И оба знают, что это ложь"
 показать весь комментарий
 
 
Сколько здесь советчиков президенту Финляндии, хоть сейчас ставь на должность, может и у финов тогда наладилась бы жизнь в стране.
 показать весь комментарий
 
Бздливое чмо с короткой памятью, чуть увидело хуйло слабину и сразу кусок отгрызло. А в НАТО пусть что хочет, то и видит, желательно отражение.
 показать весь комментарий
 
 
В общем, Мико Люттинена (лидера группы Impaled Nazarene) в президенты! Членство в НАТО для Фінляндії поки не актуальне через позицію Росії, - президент Нііністе - Цензор.НЕТ 9018

Impaled Nazarene - Total War - Winter War
с альбома Suomi Finland Perkele (1994)

Вы хотите тотальной войны? Да, мы хотим тотальной войны!
Вы хотите грёбаной войны? Да, мы хотим грёбаной войны!

Ноябрь 1939, восточная линия фронта
Пулемётный огонь защищает нашу гордость
Четыре месяца ада, тысячи бомб падают
Идите блять сюда, суки - SUOMI FINLAND PERKELE!
Perkele!

ВОЙНА - Зимняя война
ВОЙНА - Не сдаваться
ВОЙНА - Зимняя война
ВОЙНА - Убить их всех

Россия разбита, сдохло более 200.000 коммуняк
Если они хотят новой войны - на этот раз мы убьём их всех

ВОЙНА - Зимняя война
ВОЙНА - Не сдаваться
ВОЙНА - Зимняя война
ВОЙНА - Убить их всех


 показать весь комментарий
 
 
Финская песня (к 70-летию Зимней войны) - Алексей ШиропаевМы как древний, волшебный народ,
Что сливается с камнем и мхами...
Там, левее, еще один дот.
Справа веет залива дыханье.Поднимаются снова на нас
Превращенные в темную сволочь,
Чтоб полечь на искрящийся наст
Под раскатистой дробью веселой.Кто виновен, что мясом легли
Эти массы в шинелях линялых?
Чья-то воля их в спину из мглы
Как багровый пентакль, погоняла.А за нами - лесная махра,
Зимний воздух волшебнее сомы,
Там свобода, земля, хутора,
Там в озерах и елях Суоми.Огневеет от гнева в глазах.
Индевеют стволы от мороза.
На озерных лесных берегах
Не бывать лагерям и колхозам.Перекрестный огонь по врагам
Исторгают подземные глуби.
Суматошных совков пополам
Пулеметная очередь рубит.А зачем этот красный полез,
Нам неся большевистское счастье?
Это рвет их разгневанный лес,
Это лед их кромсает на части.Это смерть. Не ушел ни один
От огня беспощадного дота.
Снег срывается с хвойных вершин.
Припорошена мертвая рота.Вот он, рядом - холодный комок,
А в глазах - безразличие стали.
Я не звал тебя в гости, совок.
Я не звал. Остальное - детали.
 показать весь комментарий
 
 
А ежели обосРашка скажет вам всем обосраться и наложить на себя руки, вы броситесь все исполнять?
Глупое заявление для Президента независимой страны. Позор! Тем более позор для страны, которая показала пример того, как нужно сопротивляться совку в 39-40 годах.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЧленство в НАТО для Финляндии пока не актуально из-за позиции России, - президент Ниинисте
 
 
 
 
 
 вверх