 Членство в НАТО для Финляндии пока не актуально из-за позиции России, - президент Ниинисте

В этом он признался в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung накануне визита федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Русские совершенно четко дали понять, что сейчас, глядя через границу, они видят финнов, но если бы мы были в НАТО, то они видели бы врагов. Это их позиция", – заявил финский президент.
"Мы не можем изменить географию, Мы – соседи, у нас 1300 километров общей границы. Это приблизительно столько же, сколько с другими странами ЕС и НАТО вместе взятыми", - пояснил финский руководитель желание иметь "функциональные" отношения с Москвой.
Говоря о президенте РФ, Ниинистё заверил, что "хорошо с ним ладит" и может обсуждать открыто даже "очень чувствительные" вопросы. Но при этом заметил: "Встречаясь Путиным, надо быть очень осторожным. Он всегда хорошо подготовлен, очень хорошо".
Ниинистё и Путин встречались минувшим летом дважды: во время саммита РФ-США в Хельсинки в июле и в Сочи в августе.
"Я был твердо убежден, что до тех пор, пока правительство большевиков остается у власти, ситуация в России чревата опасными последствиями для всего мира, в первую очередь для Финляндии: чума, идущая с востока, могла оказаться заразительной"
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Impaled Nazarene - Total War - Winter War
с альбома Suomi Finland Perkele (1994)
Вы хотите тотальной войны? Да, мы хотим тотальной войны!
Вы хотите грёбаной войны? Да, мы хотим грёбаной войны!
Ноябрь 1939, восточная линия фронта
Пулемётный огонь защищает нашу гордость
Четыре месяца ада, тысячи бомб падают
Идите блять сюда, суки - SUOMI FINLAND PERKELE!
Perkele!
ВОЙНА - Зимняя война
ВОЙНА - Не сдаваться
ВОЙНА - Зимняя война
ВОЙНА - Убить их всех
Россия разбита, сдохло более 200.000 коммуняк
Если они хотят новой войны - на этот раз мы убьём их всех
ВОЙНА - Зимняя война
ВОЙНА - Не сдаваться
ВОЙНА - Зимняя война
ВОЙНА - Убить их всех
Что сливается с камнем и мхами...
Там, левее, еще один дот.
Справа веет залива дыханье.Поднимаются снова на нас
Превращенные в темную сволочь,
Чтоб полечь на искрящийся наст
Под раскатистой дробью веселой.Кто виновен, что мясом легли
Эти массы в шинелях линялых?
Чья-то воля их в спину из мглы
Как багровый пентакль, погоняла.А за нами - лесная махра,
Зимний воздух волшебнее сомы,
Там свобода, земля, хутора,
Там в озерах и елях Суоми.Огневеет от гнева в глазах.
Индевеют стволы от мороза.
На озерных лесных берегах
Не бывать лагерям и колхозам.Перекрестный огонь по врагам
Исторгают подземные глуби.
Суматошных совков пополам
Пулеметная очередь рубит.А зачем этот красный полез,
Нам неся большевистское счастье?
Это рвет их разгневанный лес,
Это лед их кромсает на части.Это смерть. Не ушел ни один
От огня беспощадного дота.
Снег срывается с хвойных вершин.
Припорошена мертвая рота.Вот он, рядом - холодный комок,
А в глазах - безразличие стали.
Я не звал тебя в гости, совок.
Я не звал. Остальное - детали.
Глупое заявление для Президента независимой страны. Позор! Тем более позор для страны, которая показала пример того, как нужно сопротивляться совку в 39-40 годах.