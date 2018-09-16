 Членство в НАТО для Финляндии пока не актуально из-за позиции России, - президент Ниинисте

В этом он признался в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung накануне визита федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Русские совершенно четко дали понять, что сейчас, глядя через границу, они видят финнов, но если бы мы были в НАТО, то они видели бы врагов. Это их позиция", – заявил финский президент.

"Мы не можем изменить географию, Мы – соседи, у нас 1300 километров общей границы. Это приблизительно столько же, сколько с другими странами ЕС и НАТО вместе взятыми", - пояснил финский руководитель желание иметь "функциональные" отношения с Москвой.

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Говоря о президенте РФ, Ниинистё заверил, что "хорошо с ним ладит" и может обсуждать открыто даже "очень чувствительные" вопросы. Но при этом заметил: "Встречаясь Путиным, надо быть очень осторожным. Он всегда хорошо подготовлен, очень хорошо".

Ниинистё и Путин встречались минувшим летом дважды: во время саммита РФ-США в Хельсинки в июле и в Сочи в августе.

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