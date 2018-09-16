 Кропивницкий берет у ЕБРР кредит в 282 млн на троллейбусы

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил начальник КП "Электротранс" Александр Луценко. По его словам, подписание соглашения состоялось в центральном офисе ЕБРР в Киеве.

"Средства, которые выделяются ЕБРР, будут потрачены для модернизации тяговых подстанций, контактной сети и обновления подвижного состава в размере 282 миллионов гривен. Мы сможем закупить около 20 троллейбусов с автономным ходом, но о точном количестве мы сможем сказать впоследствии", - сказал Луценко.

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Как отметил начальник кропивницкого троллейбусного парка, с ЕБРР по соглашению должна приехать специальная комиссия. Их задача сделать техническое заключение и выразить свои рекомендации.

"Они должны рекомендовать, чтобы нам лучше обновить и поменять. Когда будет виденье о количестве подстанций, которые нужно модернизировать, а также троллейбусные линии, мы будем видеть, сколько можем купить троллейбусов", - отметил Луценко.

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