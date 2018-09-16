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Все про:ЕБРР (199) Кропивницкий (Кировоград) (357) кредит (2090)

 Кропивницкий берет у ЕБРР кредит в 282 млн на троллейбусы

Городской голова Кропивницкого Андрей Райкович в центральном офисе Европейского банка реконструкции и развития в Киеве подписал соглашение о кредите в размере 282 миллиона гривен на реконструкцию троллейбусной сети.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил начальник КП "Электротранс" Александр Луценко. По его словам, подписание соглашения состоялось в центральном офисе ЕБРР в Киеве. 

"Средства, которые выделяются ЕБРР, будут потрачены для модернизации тяговых подстанций, контактной сети и обновления подвижного состава в размере 282 миллионов гривен. Мы сможем закупить около 20 троллейбусов с автономным ходом, но о точном количестве мы сможем сказать впоследствии", - сказал Луценко.

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Как отметил начальник кропивницкого троллейбусного парка, с ЕБРР по соглашению должна приехать специальная комиссия. Их задача сделать техническое заключение и выразить свои рекомендации.

"Они должны рекомендовать, чтобы нам лучше обновить и поменять. Когда будет виденье о количестве подстанций, которые нужно модернизировать, а также троллейбусные линии, мы будем видеть, сколько можем купить троллейбусов", - отметил Луценко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3086430
 
 
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 Топ комментарии
 
Вообще то по Кропивницком ныне курсируют троллейбусы "Южмаша".
Кропивницкий берет у ЕБРР кредит в 282 млн на троллейбусы - Цензор.НЕТ 218
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Шо пропонуєш, забугорна експердка.
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Ага. Заводу в Энгельсе походу понадобились заказы
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Вообще то по Кропивницком ныне курсируют троллейбусы "Южмаша".

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троллейбусы - это вчерашний день … от них нужно отказываться, а не модернизировать … опять денежки на ветер …
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А чем кредит отдавать будете? Или это восьмой вопрос, сейчас главное откат получить?
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Китайские банки присоединились к санкциям США против Кремля. В КНДР что-ли кредиты брать? Короче - "США - сила, ПаРаша - могила". PS. "Блины-блинами а деньги врозь".Кропивницкий берет у ЕБРР кредит в 282 млн на троллейбусы - Цензор.НЕТ 1357
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Как отметил начальник кропивницкого троллейбусного парка, с ЕБРР по соглашению должна приехать специальная комиссия. Их задача сделать техническое заключение и выразить свои рекомендации.


А само руководство не в состоянии ни оценить техническое состояние и не знает что им вообще нужно Кропивницкий берет у ЕБРР кредит в 282 млн на троллейбусы - Цензор.НЕТ 8640
Как чудны твои дела, Господи! Кропивницкий берет у ЕБРР кредит в 282 млн на троллейбусы - Цензор.НЕТ 7387
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У нас багато таких. Плавний хід, є кандьор. Це не савєцкій ЗиУ-5, який сіпається як паралічний і їде завиваючи.
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Если кто говорит о кризисе рабочих рук в Украине, то свято место пусто не бывает, видел как уже негров берут делать дороги и те работают хорошо, если украинец на перекур идёт то рядом африканец работает лопатой без перекуров.)
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украинцы в польше тоже работают как...негры в украине - с минимальными "перекурами"))))))
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