 Наемник РФ приговорен к 10 годам тюрьмы с конфискацией в Запорожской области

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБ Украины.
Сотрудники контрразведки установили, что в сентябре 2014 года житель Амвросиевского района Донецкой области присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Находясь в составе бандформирования, он принимал участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции вблизи с. Белая Каменка Старобельского района Донецкой области.
Впоследствии, занимая "должность командира взвода", злоумышленник организовывал незаконные наблюдательные пункты террористов, а также осуществлял подготовку "подчиненных".
Суд признал участника группировки виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-1 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня его задержания и приведения судебного приговора в исполнение.
Осужденный объявлен в розыск. Разоблачение противоправных действий злоумышленника проводилось Управлением СБУ в Волынской области.
В основном, в отсутствии действий в этом направлении и служит признаком антиукраинскости власти...
Стоит ли слушать кого-либо на Западе, что борьба с коррупцией это долгий путь или "долгий путь" тоже можно назвать антиукраинскостью?
Бой в Дагестане. Кафиры утверждают, что убили 3 муджахидов близ села Талги
Конфіскувати все, що належить конфіскувати, а там, дивись, і злочинець впіймається. Або застрелять.