 Наемник РФ приговорен к 10 годам тюрьмы с конфискацией в Запорожской области

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБ Украины.

Сотрудники контрразведки установили, что в сентябре 2014 года житель Амвросиевского района Донецкой области присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Находясь в составе бандформирования, он принимал участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции вблизи с. Белая Каменка Старобельского района Донецкой области.

Впоследствии, занимая "должность командира взвода", злоумышленник организовывал незаконные наблюдательные пункты террористов, а также осуществлял подготовку "подчиненных".

Суд признал участника группировки виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-1 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня его задержания и приведения судебного приговора в исполнение.

Осужденный объявлен в розыск. Разоблачение противоправных действий злоумышленника проводилось Управлением СБУ в Волынской области.

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