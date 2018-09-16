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Все про:приговор (678) СБУ (12813) наемники РФ (612)

 Наемник РФ приговорен к 10 годам тюрьмы с конфискацией в Запорожской области

По материалам Службы безопасности Украины Токмакский районный суд Запорожской области приговорил наемника террористической организации "ДНР" к десяти годам лишения свободы заочно.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБ Украины.

Сотрудники контрразведки установили, что в сентябре 2014 года житель Амвросиевского района Донецкой области присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Находясь в составе бандформирования, он принимал участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции вблизи с. Белая Каменка Старобельского района Донецкой области.

Впоследствии, занимая "должность командира взвода", злоумышленник организовывал незаконные наблюдательные пункты террористов, а также осуществлял подготовку "подчиненных".

Суд признал участника группировки виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-1 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня его задержания и приведения судебного приговора в исполнение.

Осужденный объявлен в розыск. Разоблачение противоправных действий злоумышленника проводилось Управлением СБУ в Волынской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жительница Донетчины получила два года условно за организацию "референдума" за "самостоятельность ДНР"

Источник: https://censor.net.ua/n3086429
 
   
 Топ комментарии
 
Бляха муха , а когда Новинского с мертветчуком посадят? Они конкретно гадят Украине
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Коли владу оберемо проукраїнську, а не прокацапську.
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тому і термін несподівано великий як для сепара..
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Бляха муха , а когда Новинского с мертветчуком посадят? Они конкретно гадят Украине
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ніколи, мало того вони всі будут в ВР після виборів законно, це стало зрозуміло після того як в бпп балотувалися перекрашені з пр, змінились лише назви
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Коли владу оберемо проукраїнську, а не прокацапську.
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Проукраинская это та, которая отменит Минские соглашения и пойдёт на Кремль или, как минимум, освободит без потерь Крым и Донбасс?

В основном, в отсутствии действий в этом направлении и служит признаком антиукраинскости власти...

Стоит ли слушать кого-либо на Западе, что борьба с коррупцией это долгий путь или "долгий путь" тоже можно назвать антиукраинскостью?
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Це коли в ВР не сидітимуть відверті вороги України, які ще й хизуються цим.
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Наступна верхона рада буде ще гірша за цю по складу. Більше жопоблоку,"за життя" , популісти Юля та Ляшко та інше.
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А за что? Они патриоты Украины ничуть не меньше Яроша
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так можна и 100 лет условно давать(((((((((((((( петя твоя судебная реформа это что то((((((
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Произведи гражданский арест и сдай властям...
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Крысы Мавзолейные,зачем вам проблемы Украины?Простой вопрос...
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Чечню паБЕДИЛи 2 раза..радуйтесь..Паскуды ....
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там война продолжается - кавказ в огне
Бой в Дагестане. Кафиры утверждают, что убили 3 муджахидов близ села Талги
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за кражу рогалика в булочной и то больше дают ... но убийство украинцев можно понять и простить ...
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мышибраття попа Гундяя и прочих КацаПсинских Хмырей...
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Яке цікаве фото. Жертви алкогольного зачаття, вдягнувши камуфляж та взявшись за АК самореалізувалися та самоствердилися.
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Плешивый Педофил 4 года назад сказал ЧЕСТНО..мы в ДАУНбассе и Крыму защищали права Рюсскаязычнага БЫДЛА...........,а шо за наРОТ такой рюсскаязычнае гоффно...никто не знает.... Наемник РФ приговорен к 10 годам тюрьмы с конфискацией в Запорожской области - Цензор.НЕТ 1451 Наемник РФ приговорен к 10 годам тюрьмы с конфискацией в Запорожской области - Цензор.НЕТ 1451
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Чеченська практика не діє?
Конфіскувати все, що належить конфіскувати, а там, дивись, і злочинець впіймається. Або застрелять.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНаемник РФ приговорен к 10 годам тюрьмы с конфискацией в Запорожской области
 
 
 
 
 
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