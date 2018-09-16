 После эры Путина российская элита расколется, передача власти силовикам будет очень тяжелой, - Макфол

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, такое мнение высказал бывший посол США в РФ Майкл Макфол, выступая на 15-й Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) "Будущее поколение всего".

"Утверждать, что они едины – некорректно. Когда начнется эра "после Путина", не стоит думать, что все в элите будут вести себя одинаково. Думаю, стоит ожидать большую битву за собственность", - сказал он.

Макфол добавил, что попытка передать власть другим силовикам не найдет поддержки у всех представителей российской элиты.

"Русские не будут выходить за Бортникова или Патрушева", - подчеркнул дипломат.

"Я думаю передача власти силовикам будет очень тяжелой", - подытожил он.

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