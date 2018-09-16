 После эры Путина российская элита расколется, передача власти силовикам будет очень тяжелой, - Макфол

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, такое мнение высказал бывший посол США в РФ Майкл Макфол, выступая на 15-й Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) "Будущее поколение всего".
"Утверждать, что они едины – некорректно. Когда начнется эра "после Путина", не стоит думать, что все в элите будут вести себя одинаково. Думаю, стоит ожидать большую битву за собственность", - сказал он.
Макфол добавил, что попытка передать власть другим силовикам не найдет поддержки у всех представителей российской элиты.
"Русские не будут выходить за Бортникова или Патрушева", - подчеркнул дипломат.
"Я думаю передача власти силовикам будет очень тяжелой", - подытожил он.
1 ч. ·
И снова о пауках в банке
Сейчас в информационном поле России разворачивается душещипательная драма для внимания лично Путина под названием "Чей залёт круче?"...
Участники драмы с одной стороны ГРУ со своим залетом в Солсбери, что доказал всему миру, что РФ - это страна -террорист, и подставил Москву под очередные санкции Запада. С другой стороны - ФСБ и СВР, которые прощелкали вчистую Томос и ничего лучшего не придумали, как залить костер ведром бензина, и через свой религиозный филиал - РПЦ - наехать на Вселенского Патриарха, объявить ему войну и сказать, что он "никто и зовут его никак", и пойти еще дальше в "раскол", что превращает в дальнейшем РПЦ в банальную "секту" на просторах России и уничтожает религиозные рычаги влияния Москвы.
Поэтому сейчас действующие лица этой трагикомедии пытаются максимально выставить в "некрасивом свете" друг друга перед Путиным.
ФСБ действует более топорно - через различные "вбросы и сливы" (типа паспорта Петрова) и мнения бывших кгбшников в отставке, от том, какое ГРУ "дубовое". Само же ГРУ действует более тонко - системно и экспертно формируя общественное мнение о том, что РПЦ-ФСБ-СВР, проиграв битву за Томос, поставили под угрозу реализацию концепции "русского мира", что приведет еще к более худшим необратимым процессам.
Последний из ярких примеров очередной подставы от ФСБ, это то, что опять же "Новая газета" опубликовала данные из Федеральной миграционной службы России на Петрова. При этом, эти данные могли вытянуть только фсбшники, которые и легализовали их через данное издание.
Что касается экспертов от ФСБ, то здесь кроме отставных кгбистов тут же всплыла обозреватель "Новой газеты" и ведущая программы "Код доступа" на "Эхо Москвы" Юлия Латынина, которая в этой же программе размазала грушников по столу.
И здесь, вполне очевидно, не надо удивляться роли данной дамы. Кто такая "опозиционерка и либералка" Латынина - в свое время четко обозначил Пионтковский (цитата): "Латынина - КГБшная сучка, которая выполняет специальную функцию спецслужб РФ. Ей часто позволено говорить очень резкие вещи, в том числе о президенте России Владимире Путине и его системе. Но это делается исключительно для того, чтобы завоевать доверие аудитории, а после проталкивать позицию Кремля в наиболее острых и нужных для КГБ вопросах".
Ну и параллельно, не стоит забывать, что грушники и фсбшники ещё не перестают друг друга мочить на фоне своего дальнейшего бодания в ОРДЛО.
А это значит, что эра Х√йла на финишной прямой, а силовикам приготовиться бороться за власть...
Видно руки, видно ноги, видно роги.
глянь на его возраст и здровье.
Во вторых - выживут только крупные национальные автономии, области и края (Татарстан,Чечня и т.д), безусловно после политических люстраций.
Наверное и "русским" достанется кусок территории, но такой скукоженный, что бы народы Мира не скрежетали зубами после всех подлостей и нанесенных обид.
Тогда наверное наступит примирение и покаяние.
подла абіжанымі ардой.Слава Народам неардынскага паходжання !
в любом случае это будет еще не скоро . там в кремле такой запас двойников что у них еще есть время
-Си... Ответь мне дорогой друг, почему Ваши банки отказались обслуживать наши компании?
-Ой Володя Володя, смешной ты временами. Я тебе отвечу. Но сначала ты ответь. Почему ваш Полугосударственный Сбербанк, отказался обслуживать своих же граждан в Крыму, из за санкций?
Это нечто.
Т.к. у каждого есть в загашнике мини-армия головорезов и планы как у Наполеона.
ТОЛЬКО ЭТОТ ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ НЕ МОЖЕТ УЛОЖИТЬСЯ В ГАЛИЧАНСКОЙ, отравленной донцовобандеризмом ГОЛОВЕ... Не может, и точка, хоть отрезай ее.
Особенно это касаться Тимошенко, Медведчука, Кучмы. Молчу уже за Гелетея , Авкова , Константиновских....
Слушать с 19:02 по 20:22
https://youtu.be/9doVMeNFEgo?t=1142
Так-же будет интересно с 24:42 по 25:48
https://youtu.be/9doVMeNFEgo?t=1482
Виступ Порошенка на Ялтинській щорічній зустрічі 13 вересня 2018 р.: "Можу твердо сказати, що росію ми переграли!"
https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/2089321848062772/UzpfSTEwMDAwNTQ1MDkyMDExOTo5MzU2ODc0OTY2MjI5Mzk/
У паРаші два шляхи в майбутнє:
1. Розвал. Імперії в стратегічній перспективі мають тенденцію до розвалу.
2. Реформування. Перехід до конфедеративної системи державного управління.
Другий пункт дуже малоймовірний тому, що суспільство паРаші і особливо так звана "еліта суспільства" пронизана імперськими амбіціями, які дуже вдало використовує у пропаганді "супереліта" (кремляді). Не варто ігнорувати і те, що паРаша сьогодні управляється мафіозною системою, у кращих традиціях сучасності і у масштабах самої великої території Світу. І ця мафія намагається нав`язати свої "правила" гри усьому Світу.
Причем, это простое правило четко работает как на уровне отдельных россиян, так и на уровне их совокупности, общества и государства. Достаточно вспомнить ту дрянь, которая прибыла к нам, имитируя беженцев или «не таких», или «несогласных». Камуфляж с них слетает ровно в тот момент, когда они уже оформили соответствующие документы на ПМЖ или получили гражданство Украины. После этого они начинают возмущаться тем, что в Украине - слишком много украинского языка, и в конце концов, они обнаруживают свое резкое недовольство любой критикой в отношении страны, из которой они сбежали. Возможно, кто-то может привести подобные примеры в отношении других мигрантов - не россиян, но думаю, что это будет сделать весьма трудно.
Лишнее тому подтверждение - скандал в стенах ООН, связанный с экспертным заключением о том, кто, как и когда нарушал режим санкций, в отношение КНДР. Любой двоечник в области географии все же быстро придет к выводу о том, что если таки нарушения были, то произойти они могли только в исполнении КНР или РФ. Оно и понятно, море довольно плотно охраняется флотскими группировками США, Японии и Южной Кореи, а сухопутную границу с изгоем имеют лишь Китай и Московия, посему, если и были нарушения , то лишь силами этих двух стран.
В итоге, независимая экспертная группа установила факты многочисленных нарушений международных санкций, со стороны РФ. Текст доклада уже был набран и к нему приложены соответствующие доказательства, а его черновики уже разошлись делегациям тех стран в ООН, кто предоставил группе силы и средства для быстрейшего и объективного изучения вопроса и вынесения своего вердикта. Далее случилось то, что в ООН стало повседневной практикой. В работу комиссии вмешались представители РФ. Уговорами и угрозами они заставили изъять из текста заключения все упоминания об участии физических и юридических лиц рф в мероприятиях, которые однозначно трактуются, как нарушение утвержденного ООН режима санкций.
В итоге, в Совет Безопасности ООН попал текст доклада, утративший всякий смысл потому, что убрав упоминание о роли РФ, оказалось, что либо нарушителями были пришельцы из космоса, а вернее - родственники Гордона Шамвея с планеты Мельмак, либо в КНДР обнаружили входы в шахты, где комбайнеры и шахтеры Донбасса обнаружили сотни танков, РСЗО и огромного количества боеприпасов к ним.
По этому поводу, хлестко выступила посол США при ООН Хейли. Она сказала буквально следующее:
«Мы не можем позволить россиянам редактировать независимые доклады ООН о санкциях в отношении Северной Кореи и препятствовать их публикации только потому, что им не нравится их содержание. И точка. Мы разочарованы тем, что Группа экспертов поддалась на давление России и внесла изменения в то, что должно быть независимым докладом. Это опасный прецедент и пятно на важной работе Группы. Мы видели первоначальный доклад, и мы знаем правду - Группа экспертов должна поступить правильно и обнародовать его. Полное выполнение резолюций Совета Безопасности ООН по-прежнему обязательно для всех государств-членов - в том числе для России».
Таким образом, упомянутая выше черта россиян проигрывается и на высоком, международном уровне. Причем, все происходит по одной схеме. Сначала россиян впускают, считая их нормальными людьми, либо - стремящимися к этому. Россияне проникают внутрь, в данном случае - ООН, обживаются там, и как только начинают считать это место своей вотчиной или если хотите - лифтом, начинают в нем гадить до тех пор, пока уже не видно кнопок и лифт перестает работать. Тогда всем становится понятно, что московиты не могут быть цивилизованными людьми. Это их угнетает.
Между прочим, высокий рейтинг Путина в РФ как раз и обусловлен тем, что он не заставляет свое население вести себя цивилизованно. Он разрешает им быть самими собой.
Но это - сущность россиян. Наделять их несвойственными добродетелями - ошибка с самого начала, а потому - надо действовать просто - не давать им переступать свой порог, никогда не давать. Любыми средствами, самыми отчаянными и жесткими, ибо потом будет поздно.
DL
P.S. и да, в цензоровском лифте кнопок уже не видно, и уровень фекалий уже давно достиг ушей украинских форумчан, и у некоторых начали уже слипаться глаза.