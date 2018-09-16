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Все про:Путин (24220) Макфол (6)

 После эры Путина российская элита расколется, передача власти силовикам будет очень тяжелой, - Макфол

После того, как нынешний президент Российской Федерации Владимир Путин перестанет руководить страной, российская элита неминуемо расколется.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, такое мнение высказал бывший посол США в РФ Майкл Макфол, выступая на 15-й Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) "Будущее поколение всего".

"Утверждать, что они едины – некорректно. Когда начнется эра "после Путина", не стоит думать, что все в элите будут вести себя одинаково. Думаю, стоит ожидать большую битву за собственность", - сказал он.

Макфол добавил, что попытка передать власть другим силовикам не найдет поддержки у всех представителей российской элиты.

"Русские не будут выходить за Бортникова или Патрушева", - подчеркнул дипломат.

"Я думаю передача власти силовикам будет очень тяжелой", - подытожил он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3086427
 
   
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Дмитрий Тымчук

1 ч. ·
И снова о пауках в банке

Сейчас в информационном поле России разворачивается душещипательная драма для внимания лично Путина под названием "Чей залёт круче?"...

Участники драмы с одной стороны ГРУ со своим залетом в Солсбери, что доказал всему миру, что РФ - это страна -террорист, и подставил Москву под очередные санкции Запада. С другой стороны - ФСБ и СВР, которые прощелкали вчистую Томос и ничего лучшего не придумали, как залить костер ведром бензина, и через свой религиозный филиал - РПЦ - наехать на Вселенского Патриарха, объявить ему войну и сказать, что он "никто и зовут его никак", и пойти еще дальше в "раскол", что превращает в дальнейшем РПЦ в банальную "секту" на просторах России и уничтожает религиозные рычаги влияния Москвы.

Поэтому сейчас действующие лица этой трагикомедии пытаются максимально выставить в "некрасивом свете" друг друга перед Путиным.

ФСБ действует более топорно - через различные "вбросы и сливы" (типа паспорта Петрова) и мнения бывших кгбшников в отставке, от том, какое ГРУ "дубовое". Само же ГРУ действует более тонко - системно и экспертно формируя общественное мнение о том, что РПЦ-ФСБ-СВР, проиграв битву за Томос, поставили под угрозу реализацию концепции "русского мира", что приведет еще к более худшим необратимым процессам.

Последний из ярких примеров очередной подставы от ФСБ, это то, что опять же "Новая газета" опубликовала данные из Федеральной миграционной службы России на Петрова. При этом, эти данные могли вытянуть только фсбшники, которые и легализовали их через данное издание.

Что касается экспертов от ФСБ, то здесь кроме отставных кгбистов тут же всплыла обозреватель "Новой газеты" и ведущая программы "Код доступа" на "Эхо Москвы" Юлия Латынина, которая в этой же программе размазала грушников по столу.

И здесь, вполне очевидно, не надо удивляться роли данной дамы. Кто такая "опозиционерка и либералка" Латынина - в свое время четко обозначил Пионтковский (цитата): "Латынина - КГБшная сучка, которая выполняет специальную функцию спецслужб РФ. Ей часто позволено говорить очень резкие вещи, в том числе о президенте России Владимире Путине и его системе. Но это делается исключительно для того, чтобы завоевать доверие аудитории, а после проталкивать позицию Кремля в наиболее острых и нужных для КГБ вопросах".

Ну и параллельно, не стоит забывать, что грушники и фсбшники ещё не перестают друг друга мочить на фоне своего дальнейшего бодания в ОРДЛО.
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Айфон Медведева‏ @aifMed 21 ч.21 час назад

-Си... Ответь мне дорогой друг, почему Ваши банки отказались обслуживать наши компании?
-Ой Володя Володя, смешной ты временами. Я тебе отвечу. Но сначала ты ответь. Почему ваш Полугосударственный Сбербанк, отказался обслуживать своих же граждан в Крыму, из за санкций?

Після ери Путіна російська еліта розколеться, передача влади силовикам буде дуже важкою, - Макфол - Цензор.НЕТ 8449
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Да хуйло рашку раньше развалит. Специалист😎😎😎
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Вопрос в том будет ли расея вообще после хуйла?
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Когда эта эра закончится？ на винторогии этих путиных на 100 лет припасено
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Так он и говорит, что передача власти следующему хуйлу будет сопровождаться конкретной мясорубкой.
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Ну і хай! Там все поздихають . Весь мир уже достали крапивцы
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Дмитрий Тымчук

1 ч. ·
И снова о пауках в банке

Сейчас в информационном поле России разворачивается душещипательная драма для внимания лично Путина под названием "Чей залёт круче?"...

Участники драмы с одной стороны ГРУ со своим залетом в Солсбери, что доказал всему миру, что РФ - это страна -террорист, и подставил Москву под очередные санкции Запада. С другой стороны - ФСБ и СВР, которые прощелкали вчистую Томос и ничего лучшего не придумали, как залить костер ведром бензина, и через свой религиозный филиал - РПЦ - наехать на Вселенского Патриарха, объявить ему войну и сказать, что он "никто и зовут его никак", и пойти еще дальше в "раскол", что превращает в дальнейшем РПЦ в банальную "секту" на просторах России и уничтожает религиозные рычаги влияния Москвы.

Поэтому сейчас действующие лица этой трагикомедии пытаются максимально выставить в "некрасивом свете" друг друга перед Путиным.

ФСБ действует более топорно - через различные "вбросы и сливы" (типа паспорта Петрова) и мнения бывших кгбшников в отставке, от том, какое ГРУ "дубовое". Само же ГРУ действует более тонко - системно и экспертно формируя общественное мнение о том, что РПЦ-ФСБ-СВР, проиграв битву за Томос, поставили под угрозу реализацию концепции "русского мира", что приведет еще к более худшим необратимым процессам.

Последний из ярких примеров очередной подставы от ФСБ, это то, что опять же "Новая газета" опубликовала данные из Федеральной миграционной службы России на Петрова. При этом, эти данные могли вытянуть только фсбшники, которые и легализовали их через данное издание.

Что касается экспертов от ФСБ, то здесь кроме отставных кгбистов тут же всплыла обозреватель "Новой газеты" и ведущая программы "Код доступа" на "Эхо Москвы" Юлия Латынина, которая в этой же программе размазала грушников по столу.

И здесь, вполне очевидно, не надо удивляться роли данной дамы. Кто такая "опозиционерка и либералка" Латынина - в свое время четко обозначил Пионтковский (цитата): "Латынина - КГБшная сучка, которая выполняет специальную функцию спецслужб РФ. Ей часто позволено говорить очень резкие вещи, в том числе о президенте России Владимире Путине и его системе. Но это делается исключительно для того, чтобы завоевать доверие аудитории, а после проталкивать позицию Кремля в наиболее острых и нужных для КГБ вопросах".

Ну и параллельно, не стоит забывать, что грушники и фсбшники ещё не перестают друг друга мочить на фоне своего дальнейшего бодания в ОРДЛО.
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Такой вброс в СМИ делается только в том случае, когда уже всё порешали...
А это значит, что эра Х√йла на финишной прямой, а силовикам приготовиться бороться за власть...
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ПРЕДЛАГАЮ ЗАКАПЫВАТЬ ИХ ПО ПОЯС.А ЧТО БЫ СЭКОНОМИТЬ НА ОГРАДКАХ ПУСТЬ ВОЗЬМУТСЯ ЗА РУКИ Після ери Путіна російська еліта розколеться, передача влади силовикам буде дуже важкою, - Макфол - Цензор.НЕТ 9037
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"А это значит, что эра Х√йла на финишной прямой"

глянь на его возраст и здровье.
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на которого из двойников смотреть ? После эры Путина российская элита расколется, передача власти силовикам будет очень тяжелой, - Макфол - Цензор.НЕТ 5411
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а что паспорт ? паспорт паспортом но ведь все москали знают что Путин он бессмертный Після ери Путіна російська еліта розколеться, передача влади силовикам буде дуже важкою, - Макфол - Цензор.НЕТ 5130
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понятно что сам Путин уже не молод но ведь это Россия . даже если он завтра здохнет мы об этом можем и не узнать . они еще лет десять будут показывать двойника
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не скажи, когда он сдохнет, его бояре начнут друг друга резать на реми, деля бабло.
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возможно . но не факт . спецслужбы их за яйца держут . могут и договориться
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бандиты на стрелке никогда не смогут договориться
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когда речь идет о выживании то могут . о смерти Сталина тоже не сразу объявили . если бы это было выгодно Политбюро то он бы еще "пожил" . нынешняя Россия в некотором роде аналог сталинского СССР
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не выдумывай, Сталин еще был живой, без сознания, его дружбаны уже горло резали друг-другу...
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я не выдумываю . я знаю . после смерти Сталина была тишь и полная растерянность "горло резать " начали немного позже . когда стая товарисчей Берию и Ко с Олимпа убирала
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значит ты ничего не знаешь. Еще раз повторяю - Сталин еще не успел остыть Хрущев резал гороло Малинкову, оба его приеника. Вводили танки в Москву и т.п.
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Берию расстреляли в подвале, это по твоему тишина?
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Как раз в этом и заключается Демокртия - ГРАНТИЯ стабильности при смене власти!
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Нельзя этих уродов называть элитой, расколется вся паРаша по самую сурепицу! Вернется в в свои историчесие границы Московии. Чукчи, удмурты, эвенки, чечены, даги и т.п. наконец получат свободу.
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Распад колоний это ественный исторический процес. Раша ничем не отличается, только ка квсегда задержались на старте.
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Во первых -"после эры путена" и "эра после путена" это разные вещи.
Во вторых - выживут только крупные национальные автономии, области и края (Татарстан,Чечня и т.д), безусловно после политических люстраций.
Наверное и "русским" достанется кусок территории, но такой скукоженный, что бы народы Мира не скрежетали зубами после всех подлостей и нанесенных обид.
Тогда наверное наступит примирение и покаяние.
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Вялікая расея ад Волгі да Енісея.Усё астатнее падлягае падзелу паміж народамі і краінамі
подла абіжанымі ардой.Слава Народам неардынскага паходжання !
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Мы берем территорию до Урала, остальное китайцам(может быть).
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хотелось бы что бы Макфол дал прогноз по Украине.....

После эры Путина российская элита расколется, передача власти силовикам будет очень тяжелой, - Макфол - Цензор.НЕТ 9756
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Украина обречена на успех демокартических реформ и свое место в ЕС и НАТО, несмотря на тупость нашего руководства.
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Коли виздихають ці совки і ті що їх обирають, тоді і почнуться зміни. Десь в 60х-70х роках, як на мене.
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А чего Юлю не отфотошопили, так любую морду лица можно растянуть будешь толстый.
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ХРЮ-ХРЮ....это если коротко об этих фотках Після ери Путіна російська еліта розколеться, передача влади силовикам буде дуже важкою, - Макфол - Цензор.НЕТ 2092
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Выбор сделан, наконец, - табакеркой царя-батюшку, значить, того... Канешна, не все ясно пока: легкой и много раз или тяжелой - но с первого раза. Думают.
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От этого Украине не легче, если не избавимся от ворья, и не укрепим экономику и армию! И это нужно делать уже сейчас а не ждать когда Куйло сдохнет, хотя порохоботы не согласятся.
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Дельная мысль. Надеяться нужно только на себя. Как помним из истории любой разброд и распад у восточного соседа в итоге заканчивался очередной оккупацией Украины.
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Но порохоботы идут дружно в дупу, вместе с другими ботами...ибо реальность такова что лидером кампании станет Вакарчук и как только он заявит о намерении стать президентом, мыльные пузыри, так называемые рейтинги кандидатов лопнут и Вакарчук с большим отрывом победит в первом и втлром туре!!
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не самая новая мысль Після ери Путіна російська еліта розколеться, передача влади силовикам буде дуже важкою, - Макфол - Цензор.НЕТ 8958 и ежу понятно что просто провести выборы и получить другого презика у москалей не получится . скорее всего будет что то уже знакомое . дряхлое лысое у@бище из телевизора промычит " я устал . я ухожу " и предложит безальтернативного кандидата на замену . а так называемая "элита" и замордованное население примет его и не рыпнется

в любом случае это будет еще не скоро . там в кремле такой запас двойников что у них еще есть время
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ну а на что русня разсчитывала, столько бездельников силовиков, они что думали что они начнёт работать, не смешите, так что здраствуите девяностые, и скажет же бывалые, нее в девяностые такое зверство и безпридела никогда не было.
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Айфон Медведева‏ @aifMed 21 ч.21 час назад

-Си... Ответь мне дорогой друг, почему Ваши банки отказались обслуживать наши компании?
-Ой Володя Володя, смешной ты временами. Я тебе отвечу. Но сначала ты ответь. Почему ваш Полугосударственный Сбербанк, отказался обслуживать своих же граждан в Крыму, из за санкций?

Після ери Путіна російська еліта розколеться, передача влади силовикам буде дуже важкою, - Макфол - Цензор.НЕТ 8449
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=Гыг= ….а принеси картинку,когда вован подсовывает Си миску с черной икрой,чисто по мещански, решив удивить главу страны, со второй экономикой в мире)))
Это нечто.
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Гыга у тебя картинки с х\\\ом должны быть всегда под рукой Положение объязывает Как ни как а х\\\о босс твоего босса я уже не говорю о твоей наколке на пупе Офшорника в профиль Это объязывает вдвойне Так что по сусекам поскреби корзину перетряхни а картинку нам выложи и незабывай тебе минстэць бабло платит Хоть копейки но и эти копейки соевая ляшковня могла бы положить в офшоры а они тебе их отдали с болью в маланских сердцах Так что ты должен землю носом рыть Но выложить картинки Ждемс
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В общем, рассєюшка пощезне разом з путіном.
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Не пощезне, а вибухне. І цього вибуху, з непередбачуваними наслідками, дуже бояться на Заході. Інакше б москалів вже б давно прикнокали.
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Ну, то что заклятые друзья хуйла, после его смерти, начнут жрать друг друга пачками, сомневаться не приходится.
Т.к. у каждого есть в загашнике мини-армия головорезов и планы как у Наполеона.
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Еліта таки розколеться, відповідно до країн, в банках яких, зберігають накрадене.
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их ждет монолитный чеченский вдупурхат...
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Что такое раша ? Сброд , орда , короче , винегрет . Что может объединять чеченца и якута ?
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Пустые слова. Люди едут туда за деньгами, а не за конституцией. То же справедливо и для паРашки.
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В США их объединяет свобода,высокий уровень жизни,уверенность в завтрашнем дне.Думаю этого вполне достаточно Після ери Путіна російська еліта розколеться, передача влади силовикам буде дуже важкою, - Макфол - Цензор.НЕТ 5650
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А то и объединяет, что и у русских и у нас - настоящих украинцев НАЦИОНАЛЬНОСТЬ никогда не была правообразующим фактором, ими были только ВЕРА И ПОДДАНСТВО. Так и Запорожская Сечь объединяла видных козаков - поляков (Косинского, Выговского), русских (Кононовича, Петрика), валахов (Милорадовича, Сербина), татар (Джаджелия, Кочубеев) и даже евреев (Герциков, Гудовичей)....
ТОЛЬКО ЭТОТ ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ НЕ МОЖЕТ УЛОЖИТЬСЯ В ГАЛИЧАНСКОЙ, отравленной донцовобандеризмом ГОЛОВЕ... Не может, и точка, хоть отрезай ее.
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После того как российская элита неминуемо расколется, расколется и украинская. Ибо это всё криминально-олигархическая шобла повязанная друг с другом ещё с 90-х.
Особенно это касаться Тимошенко, Медведчука, Кучмы. Молчу уже за Гелетея , Авкова , Константиновских....
Слушать с 19:02 по 20:22

https://youtu.be/9doVMeNFEgo?t=1142

Так-же будет интересно с 24:42 по 25:48
https://youtu.be/9doVMeNFEgo?t=1482
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в Украине нет элиты, она только формируется вместе с гражданским обществом.
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Вы говорите - нет, но формируется, другие говорят - есть и закрепляется.
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говорят те, на которых уже никто не обращает внимние.
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Для розумних людей!
Виступ Порошенка на Ялтинській щорічній зустрічі 13 вересня 2018 р.: "Можу твердо сказати, що росію ми переграли!"
https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/2089321848062772/UzpfSTEwMDAwNTQ1MDkyMDExOTo5MzU2ODc0OTY2MjI5Mzk/
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Да "передача власти...." Да это так. Действительно в 1999 году в России фактически власть захватила военная хунта в лице тайных служб, которые выдвинули в вожди самого отявленного путлера.
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Потрібно дивитися більш масштабно і бачити не х%йло, а всю паРашу.
У паРаші два шляхи в майбутнє:
1. Розвал. Імперії в стратегічній перспективі мають тенденцію до розвалу.
2. Реформування. Перехід до конфедеративної системи державного управління.
Другий пункт дуже малоймовірний тому, що суспільство паРаші і особливо так звана "еліта суспільства" пронизана імперськими амбіціями, які дуже вдало використовує у пропаганді "супереліта" (кремляді). Не варто ігнорувати і те, що паРаша сьогодні управляється мафіозною системою, у кращих традиціях сучасності і у масштабах самої великої території Світу. І ця мафія намагається нав`язати свої "правила" гри усьому Світу.
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Этот же самый персонаж в 1998 году вещал ровно то же самое об окончании эры Ельцина... И тогда обошлось, и сейчас обойдется... к вящему Макфола огорчению.
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У нас зато украли и думают что передела не будет .Наивные.
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Человечество давно уже придумало спосб бескровной смены власи под названием ДЕМОКРАТИЯ! Не очень хорший, но другого пока нет.
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За последние 4,5 года украинцы получили прекрасную возможность убедиться во всем том, что говорили и завещали предки, а именно - никогда не иметь дела с северным соседом и боже упаси - пускать его в дом. Если этим пренебречь, то на собственном опыте придется убедится в том, что он обязательно украдет все ценное, а когда воровать окажется нечего - примется с упоением гадить прямо в доме за то, что там больше нечего украсть. Наша история настолько плотно напрессована подобными фактами и напоминаниями исторических фигур, которые можно считать отцами нации, что забвение их слов является какой-то загадочной аномалией.
Причем, это простое правило четко работает как на уровне отдельных россиян, так и на уровне их совокупности, общества и государства. Достаточно вспомнить ту дрянь, которая прибыла к нам, имитируя беженцев или «не таких», или «несогласных». Камуфляж с них слетает ровно в тот момент, когда они уже оформили соответствующие документы на ПМЖ или получили гражданство Украины. После этого они начинают возмущаться тем, что в Украине - слишком много украинского языка, и в конце концов, они обнаруживают свое резкое недовольство любой критикой в отношении страны, из которой они сбежали. Возможно, кто-то может привести подобные примеры в отношении других мигрантов - не россиян, но думаю, что это будет сделать весьма трудно.
Лишнее тому подтверждение - скандал в стенах ООН, связанный с экспертным заключением о том, кто, как и когда нарушал режим санкций, в отношение КНДР. Любой двоечник в области географии все же быстро придет к выводу о том, что если таки нарушения были, то произойти они могли только в исполнении КНР или РФ. Оно и понятно, море довольно плотно охраняется флотскими группировками США, Японии и Южной Кореи, а сухопутную границу с изгоем имеют лишь Китай и Московия, посему, если и были нарушения , то лишь силами этих двух стран.
В итоге, независимая экспертная группа установила факты многочисленных нарушений международных санкций, со стороны РФ. Текст доклада уже был набран и к нему приложены соответствующие доказательства, а его черновики уже разошлись делегациям тех стран в ООН, кто предоставил группе силы и средства для быстрейшего и объективного изучения вопроса и вынесения своего вердикта. Далее случилось то, что в ООН стало повседневной практикой. В работу комиссии вмешались представители РФ. Уговорами и угрозами они заставили изъять из текста заключения все упоминания об участии физических и юридических лиц рф в мероприятиях, которые однозначно трактуются, как нарушение утвержденного ООН режима санкций.
В итоге, в Совет Безопасности ООН попал текст доклада, утративший всякий смысл потому, что убрав упоминание о роли РФ, оказалось, что либо нарушителями были пришельцы из космоса, а вернее - родственники Гордона Шамвея с планеты Мельмак, либо в КНДР обнаружили входы в шахты, где комбайнеры и шахтеры Донбасса обнаружили сотни танков, РСЗО и огромного количества боеприпасов к ним.
По этому поводу, хлестко выступила посол США при ООН Хейли. Она сказала буквально следующее:
«Мы не можем позволить россиянам редактировать независимые доклады ООН о санкциях в отношении Северной Кореи и препятствовать их публикации только потому, что им не нравится их содержание. И точка. Мы разочарованы тем, что Группа экспертов поддалась на давление России и внесла изменения в то, что должно быть независимым докладом. Это опасный прецедент и пятно на важной работе Группы. Мы видели первоначальный доклад, и мы знаем правду - Группа экспертов должна поступить правильно и обнародовать его. Полное выполнение резолюций Совета Безопасности ООН по-прежнему обязательно для всех государств-членов - в том числе для России».
Таким образом, упомянутая выше черта россиян проигрывается и на высоком, международном уровне. Причем, все происходит по одной схеме. Сначала россиян впускают, считая их нормальными людьми, либо - стремящимися к этому. Россияне проникают внутрь, в данном случае - ООН, обживаются там, и как только начинают считать это место своей вотчиной или если хотите - лифтом, начинают в нем гадить до тех пор, пока уже не видно кнопок и лифт перестает работать. Тогда всем становится понятно, что московиты не могут быть цивилизованными людьми. Это их угнетает.
Между прочим, высокий рейтинг Путина в РФ как раз и обусловлен тем, что он не заставляет свое население вести себя цивилизованно. Он разрешает им быть самими собой.
Но это - сущность россиян. Наделять их несвойственными добродетелями - ошибка с самого начала, а потому - надо действовать просто - не давать им переступать свой порог, никогда не давать. Любыми средствами, самыми отчаянными и жесткими, ибо потом будет поздно.
DL
P.S. и да, в цензоровском лифте кнопок уже не видно, и уровень фекалий уже давно достиг ушей украинских форумчан, и у некоторых начали уже слипаться глаза.
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Белорусь ожидает тоже самое, но намного меньше, исходя из размеров.
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полепутина начнется замес а передача раиси китаю будет не такой тяжелой
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Эра Путина? много чести. А вот, час Ху.ла, самое то.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПосле эры Путина российская элита расколется, передача власти силовикам будет очень тяжелой, - Макфол
 
 
 
 
 
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