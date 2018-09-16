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 Беспилотник ОБСЕ зафиксировал 21 "Град" наемников РФ вблизи оккупированного Луганска

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировали 21 систему залпового огня "Град" недалеко от оккупированного пророссийскими террористами Луганска.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ за 14 сентября.

Отмечается, что хранение вооружения, запрещенного Минскими соглашениями в нарушение линий отвода, было зафиксировано с помощью беспилотника мониторинговой миссии 12 сентября.

В частности, 14 систем БМ-21 "Град" (122 мм) были зафиксированы вблизи н. п. Хрустальный (бывший Красный Луч, 56 км к юго-западу от Луганска), еще 7 - недалеко от н.п. Миусинск (62 км к юго-западу от Луганска).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Грады", танки и гаубицы: на Донбассе зафиксировано 56 единиц вооружения российских наемников, размещенного с нарушением линий отвода, - СЦКК

"В тот же день за пределами линий отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения беспилотник обнаружил 1 танк (неустановленного типа), 23 буксируемые гаубицы (четыре 2А36 "Гиацинт-Б", 152 мм, четыре Д-30 "Лягушка", 122 мм, и пятнадцать 2А65 "Мста-Б", 152 мм) и 10 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм) вблизи Хрустального, а также 15 танков (неустановленного типа), 10 самоходных гаубиц (2С1), 12 буксируемых гаубиц (Д-30) и 4 зенитных ракетных комплекса (9K35 "Стрела"-10) возле Миусинска", - сообщили в ОБСЕ.

Вместе с тем в СММ отметили, что в подконтрольных Украине районах наблюдатели зафиксировали 8 РСЗО (БМ‑21), стоявших возле н.п. Малиновка (82 км к северу от Донецка) в нарушение линий отвода.

"За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения в подконтрольных правительству районах команда ОБСЕ видела 4 РСЗО (БМ-21) возле н.п. Ровнополь (86 км к западу от Донецка)", - сказано в отчете.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Журналисты в регионе ОБСЕ должны иметь возможность работать, не опасаясь запугивания или тюремного заключения, - Дезир призвал РФ освободить Сущенко

Источник: https://censor.net.ua/n3086423
 
 
 Топ комментарии
 
так украинские власти либо садят как "Равлыкив", либо выдают кацапам как Тумгоева
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Ось той шмат лайна 1980 р.н., що санкціював затримання та передачу оркам на страту добровольця українського війська. Цей мутант відгукується на ім'я Євгеній Єнін. Під час роботи спецпредставникомУкраїни з питань придністровського врегулювання в 2010 був завербований ФСБ.

Безпілотник ОБСЄ зафіксував 21 "Град" найманців РФ поблизу окупованого Луганська - Цензор.НЕТ 7185
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21 Град! ОБСЕ наверное не верит в то что они их в шахте откопали. так все же, где они их взяли?
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а что то о партизанах больше не слышно. А так раньше хорошо у орков горело.
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У суботу, 15 вересня, п'ятеро бойовиків на Донбасі були знищені, ще один отримав поранення. При цьому бійці Операції Об'єднаних сил залишилися неушкодженими. https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/ldnr-zaznali-porazki-na-donbasi-vtrati-zrosli.htm
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так украинские власти либо садят как "Равлыкив", либо выдают кацапам как Тумгоева
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И что дальше? Мы ето уже слышим и видим 4 года.
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Важно, кто первый нарушил линию отвода тяжёлых вооружений а кто принял ответные меры.
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раз триста уже нарушали и что? Такие новости не имеют никакого смысла, обычное перемещение сил противника.
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21 Град.Хорошо укрепили оборону.И гаубицы и танки - всё для обороны.Поэтому у нас все спокойны.Никаких заявлений, никаких ответных мер.
Нет ощущения,что государство готовится защищать Украину.Отдельные экземпляры видов вооружения,которые изготовлены и достойны ,не запущены в производство и ,тем более не стоят на вооружении. Например :Стугна П,поставлено 75 комплексов,а по плану 800.И никакой реакции на срыв программы,а только праздничные поздравления и вручения сертификатов.Будто у нас море времени.А противник и танки и артиллерию и Грады потихоньку подтягивает.Глядишь и ещё одно Дебальцево получится.
Непонятно что у нас думают и делают власть,будто ничего нам не угрожает.
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21 град ~ це 840 ракет можуть випустити по Україні і це загроза. Якщо б таке було в бік Ізраілю наприклад, він би знищив привентивно і на теріторії Сирії.
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К счастью Израиля, у него нет границы с придурковатой бензоколонкой
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Скорей счастье рашки что у неё нет общей границы с Израилем.)
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Психология расиси, там только силу уважают,вот от финов расися отгребла когда по рылу получила перед второй мировой и уважает финов.
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а сегодня финники лебезят перед Хуйлом и даже в НАТО вступать жидко дрыщут: "Ато пьютин нападёт!"
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других вариантов нет на силу только силой отвечают, например рашка летала гад Турцией, турки сбили росийский Су-24 болтше расися там летает.
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не летает и летать не будет, путлер что то вопил про нож в спину и всё.
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21 Град! ОБСЕ наверное не верит в то что они их в шахте откопали. так все же, где они их взяли?
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Увидели и что дальше? Чмоки-чмоки в ресторации с орками и опять ослепнут
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У наблюдателей одна задача - наблюдать, а не делать выводы и, тем более, принимать решения...
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в Донецке стали сильнее стрелять, чего то тяжелого навезли.
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от вам реалії...

Президент Фінляндії виключив членство в НАТО через погрози з боку Росії

Безпілотник ОБСЄ зафіксував 21 "Град" найманців РФ поблизу окупованого Луганська - Цензор.НЕТ 6409

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо виключив можливість подачі заявки на вступ до НАТО в найближчому майбутньому через агресивну позицію Росії.
"Росіяни ясно дали нам зрозуміти, що зараз, дивлячись на нас, вони бачать фінів, але якщо ми вступимо до НАТО, то вони будуть бачити ворогів. Це їхня позиція", - заявив фінський президент в інтерв'ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, передає YLE.

"Я добре лажу з ним [Путіним], ми можемо відкрито обговорювати з ним різні питання, навіть найделікатніші", - заявив він.За словами Нііністьо, 1300 кілометрів спільного фінсько-російського кордону зобов'язує Гельсінкі і Москву мати хороші ділові відносини. Однак, на його думку, з президентом Росії Володимиром Путіним необхідно проявляти обережність.
Видання зазначає, що з Путіним фінський лідер цього літа зустрівся двічі: спочатку під час саміту в Гельсінкі, а потім - в серпні в Сочі.
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Не те пошли манергеймы и Финляндия уже не та.
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Это лишь маленький эпизод "восстановления конституционного порядка" и "борьбы с терроризмом" в Республике ИчкерииБезпілотник ОБСЄ зафіксував 21 "Град" найманців РФ поблизу окупованого Луганська - Цензор.НЕТ 8340Безпілотник ОБСЄ зафіксував 21 "Град" найманців РФ поблизу окупованого Луганська - Цензор.НЕТ 7459

Это правда. Такие жуткие вещи русские в Чечне творили очень часто", "Вот кто их рожал, этих - НЕлюдей?! Или это всё - последствия большевистской селекции?.. "Слов нет, потому что где взять слова, чтобы описать Ад?.." "И почему я не удивлен", "
И после этого глава Ичкерии целуется с Путиным ?
Где гордость?
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Myrotvorets.center‏ @myrotvorets_ 2 ч.2 часа назад

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ВСIМ ДОБРОГО РАНКУ. (18+) Піднімаємо настрій з самого ранку показом відео, герой якого здобув премію Дарвіна 2018. Коротко про відео: пьяні обдроченці вирішили показати якість броніків 6 класу, які російський агресор постачає пророчійським терористам на окупованому Донбасі.
Яке прикре самогубство Безпілотник ОБСЄ зафіксував 21 "Град" найманців РФ поблизу окупованого Луганська - Цензор.НЕТ 6242
https://twitter.com/myrotvorets_/status/1041202523900731394
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Ось той шмат лайна 1980 р.н., що санкціював затримання та передачу оркам на страту добровольця українського війська. Цей мутант відгукується на ім'я Євгеній Єнін. Під час роботи спецпредставникомУкраїни з питань придністровського врегулювання в 2010 був завербований ФСБ.

Безпілотник ОБСЄ зафіксував 21 "Град" найманців РФ поблизу окупованого Луганська - Цензор.НЕТ 7185
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Хто призначив цей шмат лайна на посаду і досі його там тримає?
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Я не понимаю !!
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Российская власть держит россиян за ДУРАКОВ , или ПОДЛЕЦОВ ???? !!
.
Грузия напала на росцию..
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2 % украиноязычных крыма ПРИТЕСНЯЮТ 98% остальных..
.
Про донбасс- вообще- ФАНТАСМАГОРИЯ !!!!!!
.
.
Или россияне-Дурачки , или ПОДЛЕЦЫ высшей категории !!
.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБеспилотник ОБСЕ зафиксировал 21 "Град" наемников РФ вблизи оккупированного Луганска
 
 
 
 
 
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