 Беспилотник ОБСЕ зафиксировал 21 "Град" наемников РФ вблизи оккупированного Луганска

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ за 14 сентября.

Отмечается, что хранение вооружения, запрещенного Минскими соглашениями в нарушение линий отвода, было зафиксировано с помощью беспилотника мониторинговой миссии 12 сентября.

В частности, 14 систем БМ-21 "Град" (122 мм) были зафиксированы вблизи н. п. Хрустальный (бывший Красный Луч, 56 км к юго-западу от Луганска), еще 7 - недалеко от н.п. Миусинск (62 км к юго-западу от Луганска).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Грады", танки и гаубицы: на Донбассе зафиксировано 56 единиц вооружения российских наемников, размещенного с нарушением линий отвода, - СЦКК

"В тот же день за пределами линий отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения беспилотник обнаружил 1 танк (неустановленного типа), 23 буксируемые гаубицы (четыре 2А36 "Гиацинт-Б", 152 мм, четыре Д-30 "Лягушка", 122 мм, и пятнадцать 2А65 "Мста-Б", 152 мм) и 10 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм) вблизи Хрустального, а также 15 танков (неустановленного типа), 10 самоходных гаубиц (2С1), 12 буксируемых гаубиц (Д-30) и 4 зенитных ракетных комплекса (9K35 "Стрела"-10) возле Миусинска", - сообщили в ОБСЕ.

Вместе с тем в СММ отметили, что в подконтрольных Украине районах наблюдатели зафиксировали 8 РСЗО (БМ‑21), стоявших возле н.п. Малиновка (82 км к северу от Донецка) в нарушение линий отвода.

"За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения в подконтрольных правительству районах команда ОБСЕ видела 4 РСЗО (БМ-21) возле н.п. Ровнополь (86 км к западу от Донецка)", - сказано в отчете.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Журналисты в регионе ОБСЕ должны иметь возможность работать, не опасаясь запугивания или тюремного заключения, - Дезир призвал РФ освободить Сущенко