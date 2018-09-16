 Беспилотник ОБСЕ зафиксировал 21 "Град" наемников РФ вблизи оккупированного Луганска

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ за 14 сентября.
Отмечается, что хранение вооружения, запрещенного Минскими соглашениями в нарушение линий отвода, было зафиксировано с помощью беспилотника мониторинговой миссии 12 сентября.
В частности, 14 систем БМ-21 "Град" (122 мм) были зафиксированы вблизи н. п. Хрустальный (бывший Красный Луч, 56 км к юго-западу от Луганска), еще 7 - недалеко от н.п. Миусинск (62 км к юго-западу от Луганска).
"В тот же день за пределами линий отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения беспилотник обнаружил 1 танк (неустановленного типа), 23 буксируемые гаубицы (четыре 2А36 "Гиацинт-Б", 152 мм, четыре Д-30 "Лягушка", 122 мм, и пятнадцать 2А65 "Мста-Б", 152 мм) и 10 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм) вблизи Хрустального, а также 15 танков (неустановленного типа), 10 самоходных гаубиц (2С1), 12 буксируемых гаубиц (Д-30) и 4 зенитных ракетных комплекса (9K35 "Стрела"-10) возле Миусинска", - сообщили в ОБСЕ.
Вместе с тем в СММ отметили, что в подконтрольных Украине районах наблюдатели зафиксировали 8 РСЗО (БМ‑21), стоявших возле н.п. Малиновка (82 км к северу от Донецка) в нарушение линий отвода.
"За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения в подконтрольных правительству районах команда ОБСЕ видела 4 РСЗО (БМ-21) возле н.п. Ровнополь (86 км к западу от Донецка)", - сказано в отчете.
Нет ощущения,что государство готовится защищать Украину.Отдельные экземпляры видов вооружения,которые изготовлены и достойны ,не запущены в производство и ,тем более не стоят на вооружении. Например :Стугна П,поставлено 75 комплексов,а по плану 800.И никакой реакции на срыв программы,а только праздничные поздравления и вручения сертификатов.Будто у нас море времени.А противник и танки и артиллерию и Грады потихоньку подтягивает.Глядишь и ещё одно Дебальцево получится.
Непонятно что у нас думают и делают власть,будто ничего нам не угрожает.
та да..
Президент Фінляндії виключив членство в НАТО через погрози з боку Росії
Президент Фінляндії Саулі Нііністьо виключив можливість подачі заявки на вступ до НАТО в найближчому майбутньому через агресивну позицію Росії.
"Росіяни ясно дали нам зрозуміти, що зараз, дивлячись на нас, вони бачать фінів, але якщо ми вступимо до НАТО, то вони будуть бачити ворогів. Це їхня позиція", - заявив фінський президент в інтерв'ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, передає YLE.
"Я добре лажу з ним [Путіним], ми можемо відкрито обговорювати з ним різні питання, навіть найделікатніші", - заявив він.За словами Нііністьо, 1300 кілометрів спільного фінсько-російського кордону зобов'язує Гельсінкі і Москву мати хороші ділові відносини. Однак, на його думку, з президентом Росії Володимиром Путіним необхідно проявляти обережність.
Видання зазначає, що з Путіним фінський лідер цього літа зустрівся двічі: спочатку під час саміту в Гельсінкі, а потім - в серпні в Сочі.
Это правда. Такие жуткие вещи русские в Чечне творили очень часто", "Вот кто их рожал, этих - НЕлюдей?! Или это всё - последствия большевистской селекции?.. "Слов нет, потому что где взять слова, чтобы описать Ад?.." "И почему я не удивлен", "
И после этого глава Ичкерии целуется с Путиным ?
Где гордость?
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ВСIМ ДОБРОГО РАНКУ. (18+) Піднімаємо настрій з самого ранку показом відео, герой якого здобув премію Дарвіна 2018. Коротко про відео: пьяні обдроченці вирішили показати якість броніків 6 класу, які російський агресор постачає пророчійським терористам на окупованому Донбасі.
Яке прикре самогубство
https://twitter.com/myrotvorets_/status/1041202523900731394
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Российская власть держит россиян за ДУРАКОВ , или ПОДЛЕЦОВ ???? !!
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Грузия напала на росцию..
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2 % украиноязычных крыма ПРИТЕСНЯЮТ 98% остальных..
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Про донбасс- вообще- ФАНТАСМАГОРИЯ !!!!!!
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Или россияне-Дурачки , или ПОДЛЕЦЫ высшей категории !!
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