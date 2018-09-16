 Теннис: Стаховский принес Украине победу в матче Кубка Дэвиса против Португалии

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sportarena, волевая победа Украины в парном матче (играли Денис Молчанов и Сергей Стаховский) против португальцев позволила сине-желтой сборной захватить лидерство в дуэли — 2:1. Для общей победы хозяев корта надо было победить в одном из двух оставшихся матчей.

Как оказалось, последний матч не понадобился — Сергей Стаховский добыл третье очко для Украины и выиграл эту матчевую дуэль.

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Первая ракетка Украины в этом противостоянии уверенно разобрался с Жоао Соузой в первом сете, отдав тому всего два гейма. Во второй партии португалец цеплялся за каждое очко и дважды сделал два брейка, благодаря чему перевел игру в третью партию.

В решающем сете никто не хотел ошибаться: Жоао проиграл только одну свою подачу, но она оказалась решающей. Стаховский сделал брейк при счете 5:4 и закрыл матч.

Украина (Сергей Стаховский) — Португалия (Жоао Соуза) 2:1 (6:2, 4:6, 6:4)

Счет в матче — 3:1 в пользу Украины

Победу над португальцами позволила Украине сохранить место в Первой группе Афро-Европейской зоны на следующий сезон Кубка Дэвиса. Португалия — вылетает во Вторую группу.

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