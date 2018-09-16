 Теннис: Стаховский принес Украине победу в матче Кубка Дэвиса против Португалии

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sportarena, волевая победа Украины в парном матче (играли Денис Молчанов и Сергей Стаховский) против португальцев позволила сине-желтой сборной захватить лидерство в дуэли — 2:1. Для общей победы хозяев корта надо было победить в одном из двух оставшихся матчей.
Как оказалось, последний матч не понадобился — Сергей Стаховский добыл третье очко для Украины и выиграл эту матчевую дуэль.
Первая ракетка Украины в этом противостоянии уверенно разобрался с Жоао Соузой в первом сете, отдав тому всего два гейма. Во второй партии португалец цеплялся за каждое очко и дважды сделал два брейка, благодаря чему перевел игру в третью партию.
В решающем сете никто не хотел ошибаться: Жоао проиграл только одну свою подачу, но она оказалась решающей. Стаховский сделал брейк при счете 5:4 и закрыл матч.
Украина (Сергей Стаховский) — Португалия (Жоао Соуза) 2:1 (6:2, 4:6, 6:4)
Счет в матче — 3:1 в пользу Украины
Победу над португальцами позволила Украине сохранить место в Первой группе Афро-Европейской зоны на следующий сезон Кубка Дэвиса. Португалия — вылетает во Вторую группу.
А кто из Африки? Португалия или Украина?
Головкін програв Альваресу, по очках. Хоча на трусах у нього написано "HUBLOT", є підозра, що він HUYLOt.