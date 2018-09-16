EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Отравление в Армянске
 Спорт
  1276  5
Все про:победа (341) теннис (95) Стаховский (1)

 Теннис: Стаховский принес Украине победу в матче Кубка Дэвиса против Португалии

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский принес нашей команде победу в матчевой дуэли против Португалии в рамках первого раунда плей-офф первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sportarena, волевая победа Украины в парном матче (играли Денис Молчанов и Сергей Стаховский) против португальцев позволила сине-желтой сборной захватить лидерство в дуэли — 2:1. Для общей победы хозяев корта надо было победить в одном из двух оставшихся матчей.

Как оказалось, последний матч не понадобился — Сергей Стаховский добыл третье очко для Украины и выиграл эту матчевую дуэль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 15-летняя украинка Лопатецкая выиграла теннисный турнир ITF в Венгрии

Первая ракетка Украины в этом противостоянии уверенно разобрался с Жоао Соузой в первом сете, отдав тому всего два гейма. Во второй партии португалец цеплялся за каждое очко и дважды сделал два брейка, благодаря чему перевел игру в третью партию.

В решающем сете никто не хотел ошибаться: Жоао проиграл только одну свою подачу, но она оказалась решающей. Стаховский сделал брейк при счете 5:4 и закрыл матч.

Украина (Сергей Стаховский) — Португалия (Жоао Соуза) 2:1 (6:2, 4:6, 6:4)

Счет в матче — 3:1 в пользу Украины

Победу над португальцами позволила Украине сохранить место в Первой группе Афро-Европейской зоны на следующий сезон Кубка Дэвиса. Португалия — вылетает во Вторую группу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинка Шингарева заняла второе место на теннисном турнире среди спортсменов-колясочников в Вильнюсе, - посольство. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3086421
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Евро-Африканской зоны Кубка ДэвисаИсточник: https://censor.net.ua/n3086421

А кто из Африки? Португалия или Украина? Теннис: Стаховский принес Украине победу в матче Кубка Дэвиса против Португалии - Цензор.НЕТ 5023
 показать весь комментарий
 
руSSкій мір поніс втрати, від3,14здили союзника.
Головкін програв Альваресу, по очках. Хоча на трусах у нього написано "HUBLOT", є підозра, що він HUYLOt.
 показать весь комментарий
 
 
Зато всем известно,кто скулит из мокшанских болот.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиСпортТеннис: Стаховский принес Украине победу в матче Кубка Дэвиса против Португалии
 
 
 
 
 
 вверх