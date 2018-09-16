 За сутки наемники РФ совершили 28 обстрелов, потерь среди украинских воинов нет, пять террористов уничтожены, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных Сил (ООС) на странице в Facebook.

"Оккупанты 28 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом противник 6 раз применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями…Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", – говорится в сводке в воскресенье утром.

За прошедшие сутки наемники РФ осуществляли обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Южное, Новгородское, Луганское, Светлодарск, Новолуганское, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Марьинка, Новотроицкое, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

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"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных Сил вблизи населенных пунктов Новолуганское, Гнутово, Водяное и Лебединское. Опорные пункты наших войск у Гнутово противник также дважды обстрелял из миномета 120-го калибра. Из вооружения БМП-1 были обстреляны позиции Объединенных Сил в районе населенных пунктов Крымское и Гнутово" – отмечают в штабе ООС.

"С начала текущих суток противник 4 раза обстрелял позиции Объединенных Сил. Три обстрела зафиксировано на Донецком направлении вблизи Опытного и Марьинки, один - на Мариупольском направлении в районе населенного пункта Водяное. Во всех случаях враг открывал огонь по позициям Объединенных Сил из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди личного состава Объединенных Сил нет", – подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки, пятеро боевиков незаконных вооруженных формирований за прошедшие сутки были уничтожены и один ранен.

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