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 За сутки наемники РФ совершили 28 обстрелов, потерь среди украинских воинов нет, пять террористов уничтожены, - штаб ООС

За минувшие сутки наемники российско-оккупационных войск 28 раз открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных Сил (ООС) на странице в Facebook.

"Оккупанты 28 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом противник 6 раз применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями…Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", – говорится в сводке в воскресенье утром.

За прошедшие сутки наемники РФ осуществляли обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Южное, Новгородское, Луганское, Светлодарск, Новолуганское, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Марьинка, Новотроицкое, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меткий выстрел украинского снайпера: под Мариуполем ликвидирован очередной наемник РФ

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных Сил вблизи населенных пунктов Новолуганское, Гнутово, Водяное и Лебединское. Опорные пункты наших войск у Гнутово противник также дважды обстрелял из миномета 120-го калибра. Из вооружения БМП-1 были обстреляны позиции Объединенных Сил в районе населенных пунктов Крымское и Гнутово" – отмечают в штабе ООС.

"С начала текущих суток противник 4 раза обстрелял позиции Объединенных Сил. Три обстрела зафиксировано на Донецком направлении вблизи Опытного и Марьинки, один - на Мариупольском направлении в районе населенного пункта Водяное. Во всех случаях враг открывал огонь по позициям Объединенных Сил из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди личного состава Объединенных Сил нет", – подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки, пятеро боевиков незаконных вооруженных формирований за прошедшие сутки были уничтожены и один ранен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацгвардейцы задержали на Донбассе жителя Макеевки, сбежавшего из воинской части в 2015 году, - ООС. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3086420
 
   
 Топ комментарии
 
П'ять зашкварених баранів - то є файно.
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Головне, що наші живі!
Слава Героям!
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Архиважно, чтобы эти пять 200-х были "ихтамнетами" из Х**лостана.
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да, не плохо бы..но важнее, чтоб наши действительно целы были..
а то имею небезосновательные сомнения относительно объективно официальной статистики потерь..
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этим летом в один день в Кременчуке похоронили двух бойцов..до этого примерно с неделю не было инфы о погибших или умерших от ран..
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Не надо сомнений.На то у нас разведка! Инфа реальная. У нас потерь нет , у врага один 300, пять 200. Это - правда , у них потери в 9 полку, мы попали в блиндаж. А раненный в 1 бригаде врага. Переговоры,рации..
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самолайк всегда вызывает доверие..
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Сомнений нет и быть не может..информация подтверждена переговорами орков. их потери их бесят и вносят панику. Респект ООС
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респект..но я сам решу сомневаться или нет..
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cомневайся в спаме! не порть людям настроение с утра
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не забудьте себе лайкнуть..как два предыдущих поучателя..
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П'ять зашкварених баранів - то є файно.
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Бий маскаля, складайте трупи!
(ігіловець Ярош)
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"Самовбились" вони... А що, тільки СРСР може випускать на поля "трактори, що мирно орють землю"? Уже і "комбайни", що "Вільхою" іменуються, в серію пішли... Он, в "Кузні на Рибальському" і перший "сейнер" на воду спустили... А там і до "тралерів" (чи то, пак, до "траулерів") справа дійде... рибальскі снасті, класу "Нептун" - на підході... А там, надіюся, і "музикальний центр" до розуму доведуть, і "загромить" "Трембіта" на Донбасі...
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...пять террористов уничтожены, - штаб ООС... Доброго ранку Україно!
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так! Доброго ранку всiм,хто не москаль
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Хорошее соотношение - 1 раненый на 5 ликвидированных. Почти 100% результат.
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Головне, що наші живі!
Слава Героям!
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Єнін вже має списки на передачу до мордору бійців які зашкварили іхтамнєтов?
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має. ще кількох хочуть вислати на росію.
до речі, нормальні країни навіть злочинців не висилають туде де неадекватна судова система
очевидно, наші прокурорви вважають рашку цілком цивілізованою, а її судову систему справедливою.
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ви головного не підкреслили, "вважають і видають" терористам терористичної недокраїни спільних союзників.
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і головне те, що ми в стані війни з цими терористами
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"Ксения", Саакашвілі теж був "ворогом Кремля"... Писав уже не раз: на тезі - "Ворог мого ворога - мій друг і союзник...", Радянський Союз не раз ламав як "зуби", так і "роги"... А то - і голову...
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На Донбасі з 2014 року внаслідок збройного конфлікту було вбито більше людей, ніж у боснійській Сребрениці в середині 1990-х років.
Про це заявив спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер під час дискусії на форумі Yalta European Strategy, - повідомляє Європейська правда.
Волкер наголосив, що на сході України триває «гаряча війна», яка призводить до «катастрофічних наслідків для місцевого населення». Він зауважив, що в першу чергу йдеться про величезні гуманітарні проблеми.
«Понад 10 тисяч людей загинули - це більше, ніж у Сребрениці. Понад 1,5 мільйона осіб було переміщено. Це, напевно, найбільше переміщення європейського населення з часу Другої світової війни», - сказав Волкер.
«І цей конфлікт не завершився, він не є замороженим, він триває впродовж чотирьох років і продовжується щодня, щоночі», - додав спецпредставник США.
Також він зазначив, що у середньому кожні три дні на Донбасі гине один український боєць.
Як відомо, різанина у Сребрениці сталася в 1995 році, внаслідок цього воєнного злочину були вбиті близько 8 тисяч боснійських мусульман.
Як повідомлялось раніше, Волкер заявив, що на Донбасі не можна проводити вибори, поки це - окупована територія.
https://zik.ua/news/2018/09/15/na_donbasi_z_2014_roku_vbyto_bilshe_lyudey_nizh_u_srebrenytsi__volker_1407117
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Радует позитивные новости что нет потерь. Но не радует что стреляют. Осталось чючють армия новаросов после реформирования и переподчинения развалится и так все бегут. Слава Украине!!!
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армії новаросів не існує.
не забувайте вказувати на джерело цієї проблеми.
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Новости действительно позитивные, а то что уроды никак не угомонятся даже во время перемирья,- достало...но,собаке,собачья смерть..
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Сепаратюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей.
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у мене тут чергове занепокоєння мучить, вибори: приходять до влади "реваншисти", в цьому впевнений бо рейтинг влади вже в мінусі, Донбас впарюють під мокшанським соусом, і тоді почнуться реальні видачі та місцеві судилища всіх хто був в зоні бойових дій, це не фантазії, бо сьогоденна співпраця з ворогом наводить на думку, що керманичі вкурсі, що буде реванш мордви і своїми діями на користь ворога нібито пом'якшують собі шлях після виборів. То питання до всіх хто на передку ви готові бути замордованими судилищами в своїй країні та замордованими через передачу вас на судилище мордору?
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Ви дивіться, що та злочинна влада влада наробила: армію відтворила, неконтрольовану територію донбасу зменшила вдвічи, економічне зростання відновила, економіку на Захід розвернула, не тільки томос для України пробила, а й заодно РПЦ в нелегалів перетворила!
Звичайно що рейтинг пішов в мінус, у нас інакше не буває!
А якщо серйозно, то рейтинги, в які введено фейкових кандидатів, що відтягують голоси у справжніх кандидатів і в яких, крім того, до 30% "не визначилися" нічого не варті.
Ми ще поживемо, зараз активна частина громадян розумніша як була у 2005-2009рр. Не дарма китайці кажуть що двічи увійти в одну річку не можливо, а вони розумні до холєри!
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Активна частина громадян дійсно порозумнішала - звіляється з армії й тіка на захід.
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Андруша ви читать вмієте? до чого вся ця ваша маячна стосовно моєї думки на конретну проблему? і це відбувається вже піж час війни! а що буде як прийдуть реваншисти?
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добавте андруша трохи зради не соромтесь: вільна зона торгівлі з Кримом, торгівля з окупантом, допомога ворогу в будуванні кримського мосту, повна співпраця між силовими структурами з фактичним ворогом, реванш відвертих колобрантів через вибори до ВР та президента, жодного корупціонера вищого ешнлону не засуджено, обвал гривні, стабільні щоквартальні підвищення цін на все! щодо відновлення армії - хто її розкрав? ви в курсі що один офіцер з гарячу видав в мережі правду про дійсний фактичний стан з озброєнням на передку? економічне зростання? ви адекватний? ви коли в крамниці останній раз були? але все це не стосується загрози для хлопців які шкварять москалів бо їх видають ворогу по намальованим справам або в недалекому майбутньому переслідуватимуть в Україні після приходу реваншистів!
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Ви своїм зрадогонством працюєте на те,щоб вони прийшли!
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зрадоганством? ні я один позитив, коли заходжу в крамницю так позитив так і пре, коли бачу що цих хлопців завтра реваншисти ешелонами передадуть до московії або замордують в Україні то якось в цій ситуації не можу вичавлити з себе позитиву, стараюсь але не можу.
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Це тому що ви ментально комуняка та совок і через це сприймаєте все через призму марксизму-ленінізму та уроків суспільствознавства в радянській школі. Ви не розумієте що таке ринкова економіка і як вона працює і не хочете розуміти що таке ринок праці і як працює він. Через це, події сприймаєте зі знаком мінус там де насправді є знак плюс.
ЗАйміться самоосвітою, на юрубі та торентах повно курсів коротких аудіолекцій з вищеозначених питань.
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в каждой новости про уничтожение свинособак, сразу натыкаешься на рекламу вешалок - вы специально?... За добу найманці РФ здійснили 28 обстрілів, втрат серед українських воїнів немає, п'ять терористів знищено, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 423
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Это лишь маленький эпизод "восстановления конституционного порядка" и "борьбы с терроризмом" в Республике ИчкерииЗа добу найманці РФ здійснили 28 обстрілів, втрат серед українських воїнів немає, п'ять терористів знищено, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2567За добу найманці РФ здійснили 28 обстрілів, втрат серед українських воїнів немає, п'ять терористів знищено, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2588

Это правда. Такие жуткие вещи русские в Чечне творили очень часто", "Вот кто их рожал, этих - НЕлюдей?! Или это всё - последствия большевистской селекции?.. "Слов нет, потому что где взять слова, чтобы описать Ад?.." "И почему я не удивлен", "
И после этого глава Ичкерии целуется с Путиным ?
Где гордость?
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Якось я у цю юйню на рахунок пяти зашкварених сєпарів мало вірю..раніше при ато тільки втрати а тепер..риторика просто змінилися. ..вибори..ще більше буде ..цензор зеркальний срувєсну. .лиш в іншу сторону..а так брешуть що там що тут..
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"Сашок", так раніше було АТО, і "соромилися" зізнаватися, що "кацапні" дають "ответку", а зараз оголошено ОСС... Наєв сказав, що соромитися нічого... З чим приходять, тим і зустрічать... І відразу...
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так ато це ж досягнення вашої сором'язливої влади, ви ж лайки ставите під потужними безальтернативними перемогами
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Докази моїх "лайків", будь ласка... І, взагалі, Ви сюди з"явилися "кактуси" розкладать, чи теми обговорювать?
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доказ вище досягнення перераховані Андрушою жагуном, не ви лайкали, взагалі то я по темі висловив думку.
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Ви забуваєте після чергової чарки закушувать... Не забувайте, а то швидко станете "неадекватом", впадете головою вперед і натиснете відразу половину клавіш на клавіатурі... Ваш комп"ютер Вас не зрозуміє і образиться...
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ще таке питання ви підтримуєте передачу ворогу союзників по силовим каналам за намальованими справами від ворогів?
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Хоч питання і провокативного характеру, але відповім: лишень, вимогою - конкретні матеріали на стіл покладіть, тоді і будем розмовлять... А на питання типу : "Ви давно перестали бить свою жінку?" , і відповідь буде така ж...
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чому провакативне? це ж "сором'язлива" потужна влада так чинить, то хто з нас правокатор? матеріали у потужного сором'язливого замгенпрокурора Єніна візьміть, то питання лишається в силі чи підтримуєте ви "сором'язливу" владу у передачі будь кого з території України до мордви яку ваша влада сором'язлива вам каже сором'язливо що агрессор а між собою торговим безальтернативним партнером? да чи ні?
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Масло масляне, замаслене, перемаслене і замаслючене...
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Звідкіля впевненість така..працював в пресслужбі мо ато осс..це війна в тому числі інформаційна
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"Впевненість" у чому? Формулюй нормально питання, бо на "мутні" запитання відповідать не буду... Я не Мессінг, щоб здогадуватись, на що саме тобі відповідь потрібна...
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Стесняться за подарки "уродам-сепарам" и рашистам не стоит..Командующий дал доброи предупредил дуриков
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Потери "орков из Мордора" реальные, без ноток сомнения..За ответкой в карман не лезем!!! Не 2014 год..
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ООС дают ответку не задумываясь и не запрашивая разрешений.Командующий дал добро!
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Без потерь, без потерь наших воинов! И это главное. Слава Украине!
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Смерть терористам! Та Слава нашим воїнам - героям!!!
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Все каличество абсстрелов подсчитано точччно как в аптеке-48 штук.

маладцы укррозведка.

разрушены акопы-дома.

а в енто время-я-я...., внимание, ...., .

48 000 данецких черех прапускные пукнты имени жебривскаго
приэхали на укр территорию ха укр пенсиями и калбасой!!!!

Во как - по 1 000 данецких приэхало на 1 абстрел!!!!!!
точно как в аптеке.
может енто такой сценарий задуман свыше??
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа сутки наемники РФ совершили 28 обстрелов, потерь среди украинских воинов нет, пять террористов уничтожены, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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