 За сутки наемники РФ совершили 28 обстрелов, потерь среди украинских воинов нет, пять террористов уничтожены, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных Сил (ООС) на странице в Facebook.
"Оккупанты 28 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом противник 6 раз применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями…Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", – говорится в сводке в воскресенье утром.
За прошедшие сутки наемники РФ осуществляли обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Южное, Новгородское, Луганское, Светлодарск, Новолуганское, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Марьинка, Новотроицкое, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.
"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных Сил вблизи населенных пунктов Новолуганское, Гнутово, Водяное и Лебединское. Опорные пункты наших войск у Гнутово противник также дважды обстрелял из миномета 120-го калибра. Из вооружения БМП-1 были обстреляны позиции Объединенных Сил в районе населенных пунктов Крымское и Гнутово" – отмечают в штабе ООС.
"С начала текущих суток противник 4 раза обстрелял позиции Объединенных Сил. Три обстрела зафиксировано на Донецком направлении вблизи Опытного и Марьинки, один - на Мариупольском направлении в районе населенного пункта Водяное. Во всех случаях враг открывал огонь по позициям Объединенных Сил из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди личного состава Объединенных Сил нет", – подытожили в штабе ООС.
По данным украинской разведки, пятеро боевиков незаконных вооруженных формирований за прошедшие сутки были уничтожены и один ранен.
а то имею небезосновательные сомнения относительно объективно официальной статистики потерь..
(ігіловець Ярош)
Слава Героям!
до речі, нормальні країни навіть злочинців не висилають туде де неадекватна судова система
очевидно, наші прокурорви вважають рашку цілком цивілізованою, а її судову систему справедливою.
Про це заявив спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер під час дискусії на форумі Yalta European Strategy, - повідомляє Європейська правда.
Волкер наголосив, що на сході України триває «гаряча війна», яка призводить до «катастрофічних наслідків для місцевого населення». Він зауважив, що в першу чергу йдеться про величезні гуманітарні проблеми.
«Понад 10 тисяч людей загинули - це більше, ніж у Сребрениці. Понад 1,5 мільйона осіб було переміщено. Це, напевно, найбільше переміщення європейського населення з часу Другої світової війни», - сказав Волкер.
«І цей конфлікт не завершився, він не є замороженим, він триває впродовж чотирьох років і продовжується щодня, щоночі», - додав спецпредставник США.
Також він зазначив, що у середньому кожні три дні на Донбасі гине один український боєць.
Як відомо, різанина у Сребрениці сталася в 1995 році, внаслідок цього воєнного злочину були вбиті близько 8 тисяч боснійських мусульман.
Як повідомлялось раніше, Волкер заявив, що на Донбасі не можна проводити вибори, поки це - окупована територія.
https://zik.ua/news/2018/09/15/na_donbasi_z_2014_roku_vbyto_bilshe_lyudey_nizh_u_srebrenytsi__volker_1407117
не забувайте вказувати на джерело цієї проблеми.
Звичайно що рейтинг пішов в мінус, у нас інакше не буває!
А якщо серйозно, то рейтинги, в які введено фейкових кандидатів, що відтягують голоси у справжніх кандидатів і в яких, крім того, до 30% "не визначилися" нічого не варті.
Ми ще поживемо, зараз активна частина громадян розумніша як була у 2005-2009рр. Не дарма китайці кажуть що двічи увійти в одну річку не можливо, а вони розумні до холєри!
ЗАйміться самоосвітою, на юрубі та торентах повно курсів коротких аудіолекцій з вищеозначених питань.
Это правда. Такие жуткие вещи русские в Чечне творили очень часто", "Вот кто их рожал, этих - НЕлюдей?! Или это всё - последствия большевистской селекции?.. "Слов нет, потому что где взять слова, чтобы описать Ад?.." "И почему я не удивлен", "
И после этого глава Ичкерии целуется с Путиным ?
Где гордость?
маладцы укррозведка.
разрушены акопы-дома.
а в енто время-я-я...., внимание, ...., .
48 000 данецких черех прапускные пукнты имени жебривскаго
приэхали на укр территорию ха укр пенсиями и калбасой!!!!
Во как - по 1 000 данецких приэхало на 1 абстрел!!!!!!
точно как в аптеке.
может енто такой сценарий задуман свыше??