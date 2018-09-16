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 Водитель, врезавшийся в остановку транспорта на Харьковщине и сбивший 3 женщин, арестован на 2 месяца

Киевский райсуд Харькова избрал арест без права на залог для водителя иномарки, который 14 сентября врезался в остановку общественного транспорта, в результате чего погибла женщина и еще две госпитализированы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Суд поддержал требование прокуратуры и избрал арест, то есть, содержание в СИЗО без права на залог для водителя, который врезался в остановку общественного транспорта в поселке Васищево под Харьковом, в результате чего на месте погибла 42-летняя женщина, и еще двух женщин в возрасте 53 и 49 лет доставили в больницу", - отметили в прокуратуре.

Напоминаем, 14 сентября около 15:45 в посёлке Васищево Харьковского района автомобиль Volkswagen врезался в автобусную остановку: погибла женщина, ещё две получили травмы.

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По предварительным данным, 41-летний водитель Volkswagen не справился с управлением, съехал с проезжей части и въехал в остановку. Водитель согласился пройти алкотест на месте аварии. Прибор показал 1,37 промилле при допустимой норме в 0,2 промилле.

Обе женщины, пострадавшие в результате ДТП, сейчас находятся в Харьковской городской больнице скорой помощи. Водителю помощь медиков не потребовалась.

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Источник: https://censor.net.ua/n3086419
 
 
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