 "Цепная" голодовка в поддержку Сенцова проходит у посольства РФ в Париже

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Солидарность с Сенцовым выражают известные во Франции политики, общественные активисты и художники. Они будут каждые 24 часа смену друг другу в представительства российской дипломатической миссии.

В 124-й день голодовки Сенцова о начале акции объявила бывший министр юстиции Франции Кристиан Тобира. Организаторы не называют полный список тех, кто присоединится к голодовке. Среди выступивших перед зданием посольства в поддержку украинского узника, режиссеры Лоран Канте и Паскаль Ферран,

Читайте: Жюри 75-го Венецианского кинофестиваля во главе с Гильермо Дель Торо призвало Россию освободить Сенцова

"Битва за свободу слова - это одна из причин, по которой я нахожусь здесь. Я боялся, что не смогу больше смотреть на себя в зеркало, если не приму в этом участие ", - заявил Лоран Канте в интервью France Culture.

Напомним, Олега Сенцова, Александра Кольченко, Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния задержали в оккупированном Крыму 10 мая 2014 года. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в якобы создании на территории полуострова террористического сообщества.

Читайте также: Мэр Парижа Идальго предложила присвоить Сенцову звание почетного гражданина города

16 мая 2018 года адвокат Олега Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что он продолжает голодовку в российской колонии, почти не встает. "Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение", - написала Н.Каплан на своей странице в Facebook.

Смотрите также: Фотографию Сенцова разместили на фасаде ратуши в одном из округов Парижа. ФОТОрепортаж

После этого Л. Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой и председателю Совета развития гражданского общества и прав человека при президенте РФ Михаилу Федотову с просьбой обсудить любые условия обмена украинского режиссера для его спасения. Украинский омбудсмен подчеркнула, что ситуация с Сенцовым требует немедленного реагирования ввиду ухудшения состояния его здоровья из-за длительной голодовки.