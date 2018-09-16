 "Цепная" голодовка в поддержку Сенцова проходит у посольства РФ в Париже

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Солидарность с Сенцовым выражают известные во Франции политики, общественные активисты и художники. Они будут каждые 24 часа смену друг другу в представительства российской дипломатической миссии.
В 124-й день голодовки Сенцова о начале акции объявила бывший министр юстиции Франции Кристиан Тобира. Организаторы не называют полный список тех, кто присоединится к голодовке. Среди выступивших перед зданием посольства в поддержку украинского узника, режиссеры Лоран Канте и Паскаль Ферран,
"Битва за свободу слова - это одна из причин, по которой я нахожусь здесь. Я боялся, что не смогу больше смотреть на себя в зеркало, если не приму в этом участие ", - заявил Лоран Канте в интервью France Culture.
Напомним, Олега Сенцова, Александра Кольченко, Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния задержали в оккупированном Крыму 10 мая 2014 года. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в якобы создании на территории полуострова террористического сообщества.
16 мая 2018 года адвокат Олега Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.
8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что он продолжает голодовку в российской колонии, почти не встает. "Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение", - написала Н.Каплан на своей странице в Facebook.
После этого Л. Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой и председателю Совета развития гражданского общества и прав человека при президенте РФ Михаилу Федотову с просьбой обсудить любые условия обмена украинского режиссера для его спасения. Украинский омбудсмен подчеркнула, что ситуация с Сенцовым требует немедленного реагирования ввиду ухудшения состояния его здоровья из-за длительной голодовки.
3 вересня 2018 року Президент Російської Федерації Володимир Володимирович Путін підписав указ про нагородження генерального директора та голови правління австрійського нафтогазового концерну OMV AG (Österreichische Mineralölverwaltung AG) громадянина Німеччини Райнера Зеле «Орденом Дружби».
Як випливає з тексту указу, Райнер Зеле нагороджується «за заслуги в зміцненні дружби і співпраці між народами». Цікавим виглядає той факт, що днем раніше Зеле відзначав свій 58 річний день народження.
Варто відзначити, що нагороджений Райнер Зеле є прихильником співпраці з Росією в нафтогазовій галузі і затятим противником санкцій Заходу проти Москви.
Вот спросить жтого Австрияку- почему Сенцов голодает и идет на смерть? Может он не в курсе
"И вот тогда Кремль будет по настоящему принимать решение. Но вы же знаете: Маргарет Тетчер точно также уморила в тюрьме группу бойцов ИРА. У неё тоже ничего не дрогнуло. И они реально умерли. Так и здесь. Это война", - подытожил Пономарев.