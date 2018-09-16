EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Отравление в Армянске
 Политика Украины
  780  27
Материалы по теме:
Все про:Азовское море (205) провокация (1170) Россия (70470) Волкер Курт (290)

 "Провокационный и агрессивный шаг", - Волкер о действиях России в Азовском море

Специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер назвал провокационным и агрессивным шагом усиленное присутствие России в Азовском море.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы очень обеспокоены по этому поводу. Мы не принимаем российских утверждений о внутренних территориях в водах", - подчеркнул Волкер.

Также смотрите: Провокация в Азовском море: корабль оккупантов несколько раз совершал опасные маневры вблизи судна украинских пограничников. ВИДЕО

"И мы считаем, что присутствие российских сил стало очень провокационным и агрессивным шагом", - добавил он.

Напоминаем, с апреля российские пограничники начали досматривать иностранные и украинские суда, следующие в/из украинских портов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Цель России - оккупировать Азовское море", - Порошенко в интервью The Washington Post

Источник: https://censor.net.ua/n3086415
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
и обязательно нужно продлить шыкаладный "закон" про мыролюбство - перемещение грузов на дамбасе бамбасе. Правильно соевые?
 показать весь комментарий
 
 
Надо отменить Минские соглашения, правда зрада или лахта?

https://belaruspartisan.by/politic/430533/
5 июл. 2018 г. - Решение о продлении антироссийских санкций за невыполнение Минских соглашений Европейский союз принял единогласно.
 показать весь комментарий
 
 
и ещё, многие забыли то что писалос тут три года назад, ведь было ясно сказанно - за не выпонение Минских соглошении ответственность и санкции будет наложены на рассею, ведь писали русне - молитесь, чтоб Украина выпонила свою часть, иначе получите санкции - да да, за не выполнение (не важно какои стороной) драть будет рашку.
 показать весь комментарий
 
 
Дело в том, что по "Петиному" мирному плану - всё должно быть выполнено одновременно, но паРаша хочет отдельно и как сказал Яценюк (или Климкин тоже) - Это вам не меню, про претензии паРаши.
 показать весь комментарий
 
одновременно не логично, там просматривается последовательность - все иностранные нахрен с територии, получленцам сдать оружие, потом разсмотреть подвыги каждого, если не убиица, амнистия и потом местные выборы.
 показать весь комментарий
 
Сразу после выборов восстановление контроля границы? Нелогично? Каким образом за сутки можно восстановит контроль границы, если ВСУ и пограничники уже не будут на территории Лугандонии?
 показать весь комментарий
 
ВСУ и пограничники уже не будут на территории Лугандонии - опаньки, разве ВСУ и пограничники иностранные военные, хм, странно.
 показать весь комментарий
 
Спокойной ночи.

"уже не будут" означает - только когда будут, тогда и можно за сутки восстановить...
 показать весь комментарий
 
Фракция зрадофилов крепнет от презика к презику) Лично я стал интересоваться политикой когда в 2001 зимой пришел с температурой 38 на экзамен по электромашинам, а попал на митинг в поддержку кучмы. Причем не зачет, а в порядке допуска. Ну, дальше -гуше))
 показать весь комментарий
 
"Фракция зрадофилов крепнет от презика к презику)"

Это уже диагноз...
 показать весь комментарий
 
Ладно, я пошел спать, модератор не удаляет посты соевыми и порохоботами, а со зрадой удаляет...
Дабранач.

 показать весь комментарий
 
Путин не шоколадный. Он фекалоид из г**на, как и "ольгинские".
 показать весь комментарий
 
что за фуиня тут ругатся запрещено, что за буквы в первом слове, спамом попахивает, "Провокационный и агрессивный шаг", - Волкер о действиях России в Азовском море - Цензор.НЕТ 6614
 показать весь комментарий
 
Война заканчивается или блистательной победой (поражением) или если становиться не выгодна. Блистать нечем, надо торпедировать досматривать суда, идущие в порты рф. Или нахера все эти презентации (за наши бабки) катеров?!
 показать весь комментарий
 
Те катера досматривать не предназначены. Только стрелять и высаживать десант. Американцы обещали подогнать досмотровые, но пока всё подвисло похоже.
 показать весь комментарий
 
один из позапрошлых адмиралов предлагал строить сверхмалые субмарины. Одна, а лучше две (вроде тип II немецких) и 10-15 челов-патриотов были бы круче всей ленинской кузни с петецом-некомандующем в придачу.
 показать весь комментарий
 
Идея интересная, но трудновыполнимая. Не знаю флот, на вооружении которого состоят сверхмалые субмарины.
 показать весь комментарий
 
Первый сделан - признание незаконности действий паРаши....
 показать весь комментарий
 
 
"Мы очень обеспокоены по этому поводу. Мы не принимаем российских утверждений о внутренних территориях в водах", - подчеркнул Волкер.

Эта территория зовётся акватория. зовётся акватория, ребята! (с)

 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Провокационный и агрессивный шаг", - Волкер о действиях России в Азовском море
 
 
 
 
 
 вверх