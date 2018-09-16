 "Провокационный и агрессивный шаг", - Волкер о действиях России в Азовском море

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Мы очень обеспокоены по этому поводу. Мы не принимаем российских утверждений о внутренних территориях в водах", - подчеркнул Волкер.
"И мы считаем, что присутствие российских сил стало очень провокационным и агрессивным шагом", - добавил он.
Напоминаем, с апреля российские пограничники начали досматривать иностранные и украинские суда, следующие в/из украинских портов.
https://belaruspartisan.by/politic/430533/
5 июл. 2018 г. - Решение о продлении антироссийских санкций за невыполнение Минских соглашений Европейский союз принял единогласно.
"уже не будут" означает - только когда будут, тогда и можно за сутки восстановить...
Это уже диагноз...
Дабранач.
торпедироватьдосматривать суда, идущие в порты рф. Или нахера все эти презентации (за наши бабки) катеров?!
https://uk.wikipedia.org/wiki/10-%D0%B0_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%9C%D0%90%D0%A1
Эта территория зовётся акватория. зовётся акватория, ребята! (с)