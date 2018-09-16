 "Провокационный и агрессивный шаг", - Волкер о действиях России в Азовском море

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы очень обеспокоены по этому поводу. Мы не принимаем российских утверждений о внутренних территориях в водах", - подчеркнул Волкер.

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"И мы считаем, что присутствие российских сил стало очень провокационным и агрессивным шагом", - добавил он.

Напоминаем, с апреля российские пограничники начали досматривать иностранные и украинские суда, следующие в/из украинских портов.

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