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 Оккупанты на неделю продлили каникулы школьникам Армянска и соседних сел

Оккупационные власти Крыма продлили каникулы детям из Армянска и сел, которые попали в зону действия химических выбросов завода "Крымский титан".

Об этом 15 сентября заявил "глава городской администрации" Армянска Василий Телиженко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.ua.

Каникулы продлили на неделю. Детей отправляют в оздоровительные учреждения.

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Напомним, в конце августа появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества. Пограничники Херсонского отряда обнаружили превышенное содержание химических веществ в воздухе.

Оккупационные власти Крыма объявили, что завод "Крымский титан" будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста массово вывозят из города.

Президент Украины Петр Порошенко пригласил детей из Армянска оздоровится в Херсонской области. Вместе с тем, по данным Херсонской ОГА, в зависимости от ветра 6 сел на Херсонщине попадают в зону действия выбросов с завода "Титан". По состоянию на 11 сентября, из-за выбросов с "Титана" с юга Херсонщины эвакуированы 405 детей.

"Крымский титан" - крупнейший производитель диоксида титана на территории Восточной Европы. Помимо этого вещества, завод производит красный железоокисный пигмент, минеральные удобрения, серную кислоту, сульфат алюминия, жидкое натриевое стекло и железный купорос.

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Источник: https://censor.net.ua/n3086414
 
 
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Пасибки дима фирташ. Как там кофей в вене? Оккупанты на неделю продлили каникулы школьникам Армянска и соседних сел - Цензор.НЕТ 6639
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Опять Украина виновата?... Ну так останавливайте - Крым же ваш!... Оккупанты на неделю продлили каникулы школьникам Армянска и соседних сел - Цензор.НЕТ 6825
Лживые животные!..
Да вы своих не то что НЕ бросаете, за баблишко, вы их пачками коцать будете, в смысле ваша власть, а вы, рабы, будете ее покрывать!... Оккупанты на неделю продлили каникулы школьникам Армянска и соседних сел - Цензор.НЕТ 2803
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Говень, Крысиная Говень - всё для отдыхающих и подыхающих также:
Оккупанты на неделю продлили каникулы школьникам Армянска и соседних сел - Цензор.НЕТ 3498


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У них же в "российском Крыме" для переживших Украину две мерки для введения черезвычайной ситуации: пока пятый железный столб не упадёт из-за кислотных испарений или камни с неба на растворятся до размера песчинки при подлёте к земле...
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Для сведения, завод "Титан". ближе в 4 раза к Украинской границе (5 км), чем к Армянску. В Армянске детей эвакуировали, а в Херсонской области что, чики-пики говорят? Ведь пострадали в основном приграничные районы Херсонщины, ветер был туда. В Армянске ПДН превышена в 5 раз, а на Херсонщине, оказывается, заражения нет. Помню так при аварии на ЧАЭС было. Танцуй матрос, все весело.
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