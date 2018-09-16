 Оккупанты на неделю продлили каникулы школьникам Армянска и соседних сел

Об этом 15 сентября заявил "глава городской администрации" Армянска Василий Телиженко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.ua.
Каникулы продлили на неделю. Детей отправляют в оздоровительные учреждения.
Напомним, в конце августа появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества. Пограничники Херсонского отряда обнаружили превышенное содержание химических веществ в воздухе.
Оккупационные власти Крыма объявили, что завод "Крымский титан" будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста массово вывозят из города.
Президент Украины Петр Порошенко пригласил детей из Армянска оздоровится в Херсонской области. Вместе с тем, по данным Херсонской ОГА, в зависимости от ветра 6 сел на Херсонщине попадают в зону действия выбросов с завода "Титан". По состоянию на 11 сентября, из-за выбросов с "Титана" с юга Херсонщины эвакуированы 405 детей.
"Крымский титан" - крупнейший производитель диоксида титана на территории Восточной Европы. Помимо этого вещества, завод производит красный железоокисный пигмент, минеральные удобрения, серную кислоту, сульфат алюминия, жидкое натриевое стекло и железный купорос.
Лживые животные!..
Да вы своих не то что НЕ бросаете, за баблишко, вы их пачками коцать будете, в смысле ваша власть, а вы, рабы, будете ее покрывать!...