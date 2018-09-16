 Украина разблокирует вопрос эксгумации после восстановления 2 памятников на территории Польши, - Дещица

Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

По словам дипломата, речь идет о восстановлении украинских памятников в Пикуличах под Перемышлем и Монастыре возле Верхраты. Восстановление в этих местах станет "сигналом к решению вопроса разблокировки поисковых работ".

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Дещица сказал, что запрет на проведение эксгумационных работ со стороны Украины был эмоциональным решением после того, как польская власть не реагировала на уничтожение украинских памятников. Это также вызвано желанием сдержать дальнейшие акты вандализма в Польше.

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